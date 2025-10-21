7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
Проверка декларации по НДС в 2025 году: как сдать с первого раза

Налоговая может не зачесть декларацию с ошибками. Проверьте её перед отправкой двумя способами: по оборотно-сальдовой ведомости и по контрольным соотношениям. Расскажем, как это сделать.

Самое главное:

  • Если в декларации по НДС будут несоответствия, налоговики направят требование.

  • Есть два основных способа, чтобы проверить декларацию — по оборотно-сальдовой ведомости и по контрольным соотношениям.

  • Если нарушить некоторые контрольные соотношения, налоговая посчитает, что декларацию вообще не сдали, даже если отчёт направили вовремя.

  • В 2025 году появились новые контрольные соотношения для бизнеса на УСН, который платит НДС по ставкам 5 или 7%. 

Для чего нужна проверка декларации по НДС

Если будут противоречия между данными из вашей декларации по НДС и сведениями о тех же операциях в отчётах других компаний, налоговики пришлют требование. 

В течение пяти дней с даты получения требования нужно направить в налоговую пояснения или уточнённую декларацию.

Уточнёнка обязательна, если допущенные ошибки занизили сумму налога.

Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС № ЕД-4-15/23367 от 03.12.2018.

Избежать лишних вопросов от налоговиков можно с помощью проверки декларации по НДС до отправки. 

Проверку делайте в два этапа:

  1. Сверка показателей с оборотно-сальдовой ведомостью (ОСВ).

  2. Проверка по контрольным соотношениям.

Этап 1. Сверка декларации по НДС с ОСВ

Заполненную декларацию сверьте с оборотами по бухгалтерским счетам. За отчётный квартал сформируйте в учётной программе оборотки по счетам:

  • 19 «НДС по приобретённым ценностям»;

  • 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

  • 62.02 «Расчёты по авансам полученным»;

  • 68.02 «Расчёты по НДС»;

  • 76АВ «НДС по авансам и предоплатам»;

  • 90.03 «НДС».

Показатели бухучёта сверяйте с данными из раздела 3 декларации «Расчёт суммы налога, подлежащей уплате в бюджет»:

Строка раздела 3 декларации по НДС

Счёт

Сверяемый показатель бухучёта

Расшифровка

120 

19 «НДС по приобретённым ценностям»

Оборот по кредиту сч. 19

Дт 68.02 Кт 19

Сумма НДС к вычету

120 

60 «Расчёты с поставщиками, подрядчиками»

Кт 60 х Расчётная ставка = Дт 19

Сумма НДС к вычету

170 

62.02 «Расчёты по авансам полученным»

Дт 62.02 х Расчётная ставка = Кт 76АВ

НДС с авансов к вычету

070 графа 5 

Кт 62.02 х Расчётная ставка = Дт 76АВ

НДС с полученных авансов

200 

68.02 «Расчёты по НДС»

Сальдо по кредиту на конец отчётного квартала

НДС к уплате

210 

Сальдо по дебету на конец отчётного квартала

НДС к возмещению

070 графа 5

76АВ «НДС по авансам и предоплатам»

Оборот по дебету

Дт 76АВ Кт 68.02

НДС с полученных авансов

170 

Оборот по кредиту

Дт 68.02 Кт 76АВ

НДС с авансов к вычету

010 (НДС 20%);

020 (НДС 10%);

021 (НДС 7%);

022 (НДС 5%)

90.03 «НДС»

Оборот по дебету 

Дт 90.03 Кт 68.02

НДС, начисленный с суммы реализации

Этап 2. Проверка декларации по контрольным соотношениям

Контрольные соотношения (КС) — это специальные формулы для проверки деклараций по НДС. Перечни актуальных КС есть в письмах и приказах ФНС:

Если вы заполняете декларацию по НДС в учётной программе, проверка по КС обычно уже предусмотрена и проходит автоматически.

Рассмотрим некоторые контрольные соотношения, которые используют при проверке заполненной декларации по НДС.

КС для выявления отрицательных показателей

Контрольное соотношение № 1.1 применяют, чтобы выявить отрицательные значения сумм НДС к уплате:

  • Любая из строк 030, 040 раздела 1, 060 раздела 2 должна быть больше или равна нулю.

Если нарушить это соотношение, налог начислят на ЕНС не раньше, чем завершится камеральная проверка декларации.

Основание — пп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК РФ, приложение к приказу ФНС № ЕД-7-3/164 от 29.02.2024.

Когда декларация будет считаться непредставленной

Есть 14 контрольных соотношений, которые обязательно нужно проверить в готовой декларации по НДС. 

Если нарушить любое из этих КС, налоговики сочтут, что декларацию вообще не сдали, и направят электронное уведомление. Если исправить ошибки и подать новую декларацию в течение пяти дней после уведомления, налоговая посчитает её поданной в тот же день, что и первую.

Основание — п. 5.3, 5.4 ст. 174 НК РФ, приложение к приказу ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021.

Вот некоторые из этих соотношений:

№ КС

Равенство, которое должно соблюдаться

Пояснение

1

Раздел 3:

  • Стр. 200 = Стр. 118 — Стр. 190

Если в строке 200 присутствует сумма НДС к уплате, она должна соответствовать разнице между налогом исчисленным и вычетами

2

Стр. 040 разд. 1 = (Стр. 200 раздела 3 + Стр. 130 раздела 4 + Стр. 160 раздела 6) — (Стр. 210 раздела 3 + Стр. 120 раздела 4 + Стр. 080 раздела 5 + Стр. 090 раздела 5 + Стр. 170 раздела 6)

Если в строке 040 раздела 1 указан налог к уплате, он должен быть равен разнице между суммами НДС к уплате и к возмещению согласно разделам 3 – 6 декларации

5

Раздел 8:

  • Сумма строк 180 = Строка 190 на последней странице раздела 8

Сумма вычетов по всем счетам-фактурам из раздела 8 должна быть равна общей сумме вычетов из книги покупок, указанной по строке 190 раздела 8

7, 8, 9

Раздел 9:

  • Сумма строк 200 = Строка 260 на последней странице раздела 9

  • Сумма строк 210 = Строка 270 на последней странице раздела 9

  • Сумма строк 205 = Строка 265 на последней странице раздела 9

По каждой из ставок НДС проверьте, соответствует ли сумма налога по счетам-фактурам в разделе 9 общей сумме НДС по книге продаж

13

Стр. 030 раздела 1 = Сумма строк 070 раздела 12

Если выставили счёт-фактуру с выделенным НДС, но не должны были это делать, налог по строке 030 раздела 1 должен равняться общей сумме налога из раздела 12.

Новое КС для плательщиков НДС на УСН

В сентябре 2025 года ввели новое контрольное соотношение № 1.66. Оно касается компаний и ИП на УСН, которые платят НДС по специальным ставкам 5% и 7%.

КС 1.66 ввели для проверки вычетов по НДС:

  • Если в разделе 9 (сведения из книги продаж) или в приложении 1 к разделу 9 указан НДС по ставкам 5% или 7%, в разделе 8 (сведения из книги покупок) нужно использовать коды операций 16 – 18, 22, 26, 43, либо 01*.

*Код операции 01 используют, если номер и дата счёта-фактуры совпадает с номером и датой корректировочного документа, то есть соблюдено равенство:

Строки 020 и 030 раздела 8 = Строки 060 и 070 раздела 8

Если указать неверные коды, налоговики могут признать вычет неправомерным. Бизнес получит требование, чтобы предоставить пояснения или исправить ошибки. Его нужно исполнить за пять дней.

Если при этом в декларации есть НДС к возмещению (заполнена строка 050 раздела 1), налоговая дополнительно запросит документы, которые подтверждают право на вычет налога.

