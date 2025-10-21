Проверка декларации по НДС в 2025 году: как сдать с первого раза

Для чего нужна проверка декларации по НДС

Если будут противоречия между данными из вашей декларации по НДС и сведениями о тех же операциях в отчётах других компаний, налоговики пришлют требование.

В течение пяти дней с даты получения требования нужно направить в налоговую пояснения или уточнённую декларацию.

Уточнёнка обязательна, если допущенные ошибки занизили сумму налога.

Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС № ЕД-4-15/23367 от 03.12.2018.

Избежать лишних вопросов от налоговиков можно с помощью проверки декларации по НДС до отправки.

Проверку делайте в два этапа:

Сверка показателей с оборотно-сальдовой ведомостью (ОСВ). Проверка по контрольным соотношениям.