Проверка декларации по НДС в 2025 году: как сдать с первого раза

Самое главное:
Если в декларации по НДС будут несоответствия, налоговики направят требование.
Есть два основных способа, чтобы проверить декларацию — по оборотно-сальдовой ведомости и по контрольным соотношениям.
Если нарушить некоторые контрольные соотношения, налоговая посчитает, что декларацию вообще не сдали, даже если отчёт направили вовремя.
В 2025 году появились новые контрольные соотношения для бизнеса на УСН, который платит НДС по ставкам 5 или 7%.
Для чего нужна проверка декларации по НДС
Если будут противоречия между данными из вашей декларации по НДС и сведениями о тех же операциях в отчётах других компаний, налоговики пришлют требование.
В течение пяти дней с даты получения требования нужно направить в налоговую пояснения или уточнённую декларацию.
Уточнёнка обязательна, если допущенные ошибки занизили сумму налога.
Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС № ЕД-4-15/23367 от 03.12.2018.
Избежать лишних вопросов от налоговиков можно с помощью проверки декларации по НДС до отправки.
Проверку делайте в два этапа:
Сверка показателей с оборотно-сальдовой ведомостью (ОСВ).
Проверка по контрольным соотношениям.
Этап 1. Сверка декларации по НДС с ОСВ
Заполненную декларацию сверьте с оборотами по бухгалтерским счетам. За отчётный квартал сформируйте в учётной программе оборотки по счетам:
19 «НДС по приобретённым ценностям»;
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
62.02 «Расчёты по авансам полученным»;
68.02 «Расчёты по НДС»;
76АВ «НДС по авансам и предоплатам»;
90.03 «НДС».
Показатели бухучёта сверяйте с данными из раздела 3 декларации «Расчёт суммы налога, подлежащей уплате в бюджет»:
Строка раздела 3 декларации по НДС
Счёт
Сверяемый показатель бухучёта
Расшифровка
120
19 «НДС по приобретённым ценностям»
Оборот по кредиту сч. 19
Дт 68.02 Кт 19
Сумма НДС к вычету
120
60 «Расчёты с поставщиками, подрядчиками»
Кт 60 х Расчётная ставка = Дт 19
Сумма НДС к вычету
170
62.02 «Расчёты по авансам полученным»
Дт 62.02 х Расчётная ставка = Кт 76АВ
НДС с авансов к вычету
070 графа 5
Кт 62.02 х Расчётная ставка = Дт 76АВ
НДС с полученных авансов
200
68.02 «Расчёты по НДС»
Сальдо по кредиту на конец отчётного квартала
НДС к уплате
210
Сальдо по дебету на конец отчётного квартала
НДС к возмещению
070 графа 5
76АВ «НДС по авансам и предоплатам»
Оборот по дебету
Дт 76АВ Кт 68.02
НДС с полученных авансов
170
Оборот по кредиту
Дт 68.02 Кт 76АВ
НДС с авансов к вычету
010 (НДС 20%);
020 (НДС 10%);
021 (НДС 7%);
022 (НДС 5%)
90.03 «НДС»
Оборот по дебету
Дт 90.03 Кт 68.02
НДС, начисленный с суммы реализации
«Упрощенцы» тоже будут платить НДС: как выбрать ставку и легально платить меньше
Забирайте подробный гайд бесплатно!
Этап 2. Проверка декларации по контрольным соотношениям
Контрольные соотношения (КС) — это специальные формулы для проверки деклараций по НДС. Перечни актуальных КС есть в письмах и приказах ФНС:
Если вы заполняете декларацию по НДС в учётной программе, проверка по КС обычно уже предусмотрена и проходит автоматически.
Рассмотрим некоторые контрольные соотношения, которые используют при проверке заполненной декларации по НДС.
КС для выявления отрицательных показателей
Контрольное соотношение № 1.1 применяют, чтобы выявить отрицательные значения сумм НДС к уплате:
Любая из строк 030, 040 раздела 1, 060 раздела 2 должна быть больше или равна нулю.
Если нарушить это соотношение, налог начислят на ЕНС не раньше, чем завершится камеральная проверка декларации.
Основание — пп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК РФ, приложение к приказу ФНС № ЕД-7-3/164 от 29.02.2024.
Когда декларация будет считаться непредставленной
Есть 14 контрольных соотношений, которые обязательно нужно проверить в готовой декларации по НДС.
Если нарушить любое из этих КС, налоговики сочтут, что декларацию вообще не сдали, и направят электронное уведомление. Если исправить ошибки и подать новую декларацию в течение пяти дней после уведомления, налоговая посчитает её поданной в тот же день, что и первую.
Основание — п. 5.3, 5.4 ст. 174 НК РФ, приложение к приказу ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021.
Вот некоторые из этих соотношений:
№ КС
Равенство, которое должно соблюдаться
Пояснение
1
Раздел 3:
Если в строке 200 присутствует сумма НДС к уплате, она должна соответствовать разнице между налогом исчисленным и вычетами
2
Стр. 040 разд. 1 = (Стр. 200 раздела 3 + Стр. 130 раздела 4 + Стр. 160 раздела 6) — (Стр. 210 раздела 3 + Стр. 120 раздела 4 + Стр. 080 раздела 5 + Стр. 090 раздела 5 + Стр. 170 раздела 6)
Если в строке 040 раздела 1 указан налог к уплате, он должен быть равен разнице между суммами НДС к уплате и к возмещению согласно разделам 3 – 6 декларации
5
Раздел 8:
Сумма вычетов по всем счетам-фактурам из раздела 8 должна быть равна общей сумме вычетов из книги покупок, указанной по строке 190 раздела 8
7, 8, 9
Раздел 9:
По каждой из ставок НДС проверьте, соответствует ли сумма налога по счетам-фактурам в разделе 9 общей сумме НДС по книге продаж
13
Стр. 030 раздела 1 = Сумма строк 070 раздела 12
Если выставили счёт-фактуру с выделенным НДС, но не должны были это делать, налог по строке 030 раздела 1 должен равняться общей сумме налога из раздела 12.
Новое КС для плательщиков НДС на УСН
В сентябре 2025 года ввели новое контрольное соотношение № 1.66. Оно касается компаний и ИП на УСН, которые платят НДС по специальным ставкам 5% и 7%.
КС 1.66 ввели для проверки вычетов по НДС:
Если в разделе 9 (сведения из книги продаж) или в приложении 1 к разделу 9 указан НДС по ставкам 5% или 7%, в разделе 8 (сведения из книги покупок) нужно использовать коды операций 16 – 18, 22, 26, 43, либо 01*.
*Код операции 01 используют, если номер и дата счёта-фактуры совпадает с номером и датой корректировочного документа, то есть соблюдено равенство:
Строки 020 и 030 раздела 8 = Строки 060 и 070 раздела 8
Если указать неверные коды, налоговики могут признать вычет неправомерным. Бизнес получит требование, чтобы предоставить пояснения или исправить ошибки. Его нужно исполнить за пять дней.
Если при этом в декларации есть НДС к возмещению (заполнена строка 050 раздела 1), налоговая дополнительно запросит документы, которые подтверждают право на вычет налога.
