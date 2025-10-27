ПБУ 23/2011: отчет о движении денежных средств и как бухгалтеру работать с денежными потоками
Кто обязан применять ПБУ 23/2011
Все компании, за исключением кредитных организаций, НКО и государственных учреждений.
Что важно знать об отчете о движении денежных средств
Разберем все важные нюансы на понятных примерах из практики.
Вебинар пройдет 5 ноября в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Что относится к денежным потокам.
Как классифицировать денежные потоки и корректно распределять платежи между видами деятельности.
Как отражаются остатки и движения денежных потоков в российской и иностранной валюте.
На что следует обратить внимание при раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Какие потоки в ОДДС свертываются.
Оставьте заявку и примите участие в вебинаре, чтобы уверенно применять нормы ПБУ 23/2011, научиться корректно отражать в отчетности платежи и поступления от текущих, инвестиционных и финансовых операцияй, а также оптимизировать учет и минимизировать риски претензий от проверяющих.
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»
