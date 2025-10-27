ПБУ 23/2011: отчет о движении денежных средств и как бухгалтеру работать с денежными потоками

Разберем стандарт ПБУ 23/2011 и расскажем, какие операции входят в состав денежных потоков, как их классифицировать и распределять платежи между видами деятельности. Детально разберем темы, связанные с движением и отражением в отчетности российской и иностранной валюты.

Кто обязан применять ПБУ 23/2011

Все компании, за исключением кредитных организаций, НКО и государственных учреждений.

Что важно знать об отчете о движении денежных средств

Разберем все важные нюансы на понятных примерах из практики.

Вебинар пройдет 5 ноября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Что относится к денежным потокам.

Как классифицировать денежные потоки и корректно распределять платежи между видами деятельности.

Как отражаются остатки и движения денежных потоков в российской и иностранной валюте.

На что следует обратить внимание при раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Какие потоки в ОДДС свертываются.

Оставьте заявку и примите участие в вебинаре, чтобы уверенно применять нормы ПБУ 23/2011, научиться корректно отражать в отчетности платежи и поступления от текущих, инвестиционных и финансовых операцияй, а также оптимизировать учет и минимизировать риски претензий от проверяющих.

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

