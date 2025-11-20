МРОТ в 2026 — как изменится и на что повлияет

На что влияет МРОТ

Новый МРОТ повлияет на:

Зарплаты: нельзя платить ниже этой суммы за полностью отработанный месяц.

Пособия: по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Страховые взносы: для малого и среднего бизнеса и для руководителей организаций.

1. Зарплата. Работник, который отработал полный месяц, не может получить меньше МРОТ. Основание — ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ, письмо Минтруда России № 14-0/10/В-4085 от 5 июня 2018 г.. При проверке соответствия размера зарплаты работника МРОТ в расчёт берут всю сумму начислений: оклад, компенсации и стимулирующие выплаты, доплаты и надбавки к окладу, которые входят в состав вознаграждения за труд.

Что не сравнивают с МРОТ:

Надбавки за работу в ночное время, выходные или праздники.

Доплата за сверхурочную работу.

Доплата при совмещении профессий (должностей).

Районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера.

Так же есть особенности при начислении премий.

Зарплату сравнивают с МРОТ до вычета НДФЛ. На руки работник может получить меньше.Кроме того, в целях установления оплаты труда минимальный размер зарплаты может быть принят на региональном уровне и утверждён региональным соглашением (смотрите минимальные размеры зарплаты по регионам в таблице «Моё дело Бюро»). В этом случае работодателям, которые присоединились к такому соглашению, при определении минимального размера зарплаты нужно применять именно его. Региональный минимум не должен быть ниже федерального. Такие требования установлены статьёй 133.1 ТК РФ.

Отдельное условие действует для работодателей — резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер зарплаты их работников не должен быть менее величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, в котором создана указанная территория.

Подтверждение: ч. 4 ст. 351.5 Трудового кодекса РФ, ст. 2 Федерального закона № 473-ФЗ от 29 декабря 2014 г.

О том, какие территории относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, смотрите материал.

Выплачивать зарплату ниже МРОТ (минимального размера зарплаты в регионе) — нарушение. Налоговая инспекция может проверить соответствие зарплаты минимуму по отчётности и запросить пояснения. В отсутствие обоснованных причин занижения зарплаты компанию могут включить в план выездных проверок.

2. Пособия:

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. При расчёте пособия по уходу за ребёнком, МРОТ используется в качестве базы для расчёта среднего заработка, если у работника не было заработка за два предыдущих года или месячный доход ниже МРОТ.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет рассчитывается как 40% от среднего заработка. Так как в указанных выше случаях средний заработок принимается равным МРОТ (с учётом районных коэффициентов), пособие составит: 27 093 ₽ × 40% = 10 837,20 ₽.

Во всех случаях рассчитанное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком не может быть менее минимального размера пособия, установленного Федеральным законом № 81-ФЗ от 19.05.1995 г., который ежегодно индексируется. С 1 февраля 2025 года законодательный минимум составляет 10 103,83 ₽.

Пособие по беременности и родам. При расчёте пособия по беременности и родам МРОТ также используется в качестве базы для расчёта среднего заработка, если у работницы не было заработка за два предыдущих года или месячный доход ниже МРОТ.

Пособие по беременности и родам рассчитывается как 100% от среднего заработка.Так как в указанных выше случаях средний заработок принимается равным МРОТ (с учётом районных коэффициентов), пособие составит величину МРОТ.

А ещё при расчёте пособия по беременности и родам МРОТ используется и как максимальное ограничение. Если застрахованная женщина имеет страховой стаж менее шести месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ (с учётом районных коэффициентов).

О размерах пособий, выплачиваемых в связи с материнством, в зависимости от года выплаты см. материал «Моё дело Бюро».

Пособие по временной нетрудоспособности (больничный). Размер пособия по временной нетрудоспособности также в некоторых случаях определяется исходя из МРОТ. Так, если в расчётном периоде (то есть за два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности) у работника не было заработка либо средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчёте за полный календарный месяц ниже МРОТ, пособие рассчитывается исходя из заработка, равного МРОТ (с учётом районных коэффициентов) . Если страховой стаж работника составляет менее шести месяцев, сумма пособия, пересчитанная на полный месяц, должна равняться МРОТ.

Даже если пособие, исчисленное по общим правилам (на основе стажа и среднего заработка), в расчёте за полный календарный месяц ниже МРОТ (с учётом районных коэффициентов), то пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из МРОТ.

3. Пониженные страховые взносы. Пониженные страховые взносы ряд компаний также считает исходя из нового МРОТ.

Обратите внимание: с 2026 года для субъектов МСП (например, из сферы торговли, строительства и др.) отменяется применение льготных тарифов. Пониженный тариф сохраняется лишь для некоторых отраслей. Это общепит и обрабатывающая промышленность. Для них будет действовать (сохранится) тариф: в части выплат свыше 1,5 МРОТ — 15% для общепита и 7,6% для обработки.

Для МСП из приоритетных отраслей (приоритетные виды деятельности устанавливает Правительство РФ) будет действовать тариф 15% в части выплат свыше 1,5 МРОТ.

Для организаций – участников проекта «Сколково» также продолжит действовать тариф 15% в части выплат свыше 1,5 МРОТ.

4. Взносы с выплат руководителям. С 1 января 2026 года вводится новое правило определения базы для расчёта страховых взносов в отношении руководителей (единоличных исполнительных органов) коммерческих организаций. Теперь, если выплаты руководителю компании за месяц окажутся меньше МРОТ, то страховые взносы нужно будет начислить с полной суммы МРОТ.

Если руководитель работал не весь месяц, база для взносов рассчитывается пропорционально числу календарных дней, в которые он фактически исполнял свои полномочия.

