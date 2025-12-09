Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году

Сколько будем отдыхать в 2026 году

Нерабочие праздники 2026 года по Трудовому кодексу:

Если выходные совпадают с такими праздниками, их переносят на другие месяцы, чтобы продлить отдых в другие праздничные периоды.

В 2026 году выходной с 3 января (суббота) переходит на 9 января (пятница), а с 4 января (воскресенье) — на 31 декабря (четверг).

Основание — постановление Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025.

Это значит, что Новогодние каникулы при стандартной пятидневной рабочей неделе продлятся в 2026 году 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

«Длинные» трёхдневные выходные в 2026 будут:

с 21 по 23 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня.

В 2026 году самым «отдыхающим» месяцем традиционно будет январь. Из 31 календарного дня января выходными (включая праздники) будут 16 дней, а рабочих дней будет всего 15.

Для тех, кто на «шестидневке», рабочая неделя включает один выходной — воскресенье. Поэтому новогодне-рождественские каникулы для таких работников продлятся всего лишь 9 дней: с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года, а всего в январе будет 20 рабочих дней и 11 выходных и праздников.

Трёхдневных «длинных» выходных при шестидневной неделе не будет — отдохнуть на праздники получится так:

по два дня подряд — 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, 10 и 11 мая;

по одному дню — 1 мая, 12 июня, 4 ноября.

Рисунок. Таблица с количеством рабочих, праздничных и выходных дней в 2026 году