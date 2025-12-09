Производственный календарь 2026: как будем работать и отдыхать в следующем году

Самое главное:
Для пяти- и шестидневной рабочей недели календарь отличается.
Какие выходные в 2026 году будут «длинными», а какие переносятся на другие дни.
Нормы рабочего времени в 2026 году — расчет для рабочей недели разной длительности.
Производственный календарь 2026
Производственный календарь включает рабочие дни, выходные, нерабочие праздники и нормы рабочего времени. Календари для «пятидневки» и «шестидневки» отличаются:
Как безопасно сотрудничать с самозанятыми исполнителями в 2025 году
Забирайте бесплатный гайд, чтобы максимально обезопасить себя от проблем
Сколько будем отдыхать в 2026 году
Нерабочие праздники 2026 года по Трудовому кодексу:
Если выходные совпадают с такими праздниками, их переносят на другие месяцы, чтобы продлить отдых в другие праздничные периоды.
В 2026 году выходной с 3 января (суббота) переходит на 9 января (пятница), а с 4 января (воскресенье) — на 31 декабря (четверг).
Основание — постановление Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025.
Это значит, что Новогодние каникулы при стандартной пятидневной рабочей неделе продлятся в 2026 году 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.
«Длинные» трёхдневные выходные в 2026 будут:
с 21 по 23 февраля;
с 7 по 9 марта;
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
с 12 по 14 июня.
В 2026 году самым «отдыхающим» месяцем традиционно будет январь. Из 31 календарного дня января выходными (включая праздники) будут 16 дней, а рабочих дней будет всего 15.
Для тех, кто на «шестидневке», рабочая неделя включает один выходной — воскресенье. Поэтому новогодне-рождественские каникулы для таких работников продлятся всего лишь 9 дней: с 31 декабря 2025 по 8 января 2026 года, а всего в январе будет 20 рабочих дней и 11 выходных и праздников.
Трёхдневных «длинных» выходных при шестидневной неделе не будет — отдохнуть на праздники получится так:
по два дня подряд — 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, 10 и 11 мая;
по одному дню — 1 мая, 12 июня, 4 ноября.
Чтобы правильно рассчитывать и вовремя платить налоги, передайте ведение учёта специалистам бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они исчислят обязательные платежи, заполнят и вовремя сдадут отчётность. В одной подписке вы получаете бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение.
Нормы рабочего времени в 2026 году
Нормы рабочего времени всегда определяйте по расчётному графику «пятидневки» — с двумя выходными, исходя из времени ежедневной работы. При этом неважно, по какому графику работаю сотрудники — пяти- или шестидневной недели.
При стандартной трудовой неделе в 40 часов норма работы составляет 8 часов в день. Для рабочей недели менее 40 часов дневную норму рабочего времени определяйте делением недельной нормы на 5 дней.
Например, при 36-часовой рабочей неделе ежедневная норма составляет 7,2 часа (36 / 5), при 24-часовой — 4,8 часа (24 / 5).
В рабочий день накануне нерабочих праздников время работы сокращается на 1 час.
В 2026 году работаем на час меньше:
на «пятидневке» — 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября;
на «шестидневке» — 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.
Основание — ст. 91, 95 ТК РФ; приказ Минздравсоцразвития № 588н от 13.08.2009.
Как рассчитать норму рабочего времени на месяц:
Общее число часов в рабочей неделе
/
5
Х
Число рабочих дней конкретного месяца (по календарю «пятидневки»)
–
Часы, на которые в месяце сокращается предпраздничный рабочий день
Пример: как определить нормы рабочего времени
Рассчитаем нормы рабочих часов для января (15 рабочих дней) и апреля (22 рабочих дня) 2026 года при 40-часовой, 24-часовой и 18-часовой трудовой неделе.
Норма января 2026:
40 ч / 5 х 15 раб. дн. — 0 ч = 120 часов — норма при 40-часовой неделе;
24 ч / 5 х 15 раб. дн. — 0 ч = 72 часа — норма для 24-часовой недели;
18 ч / 5 х 15 раб. дн. — 0 ч = 54 часа — норма при 18-часовой неделе.
Норма апреля 2026 (30 апреля работа сокращается на 1 час):
40 ч /5 х 22 раб. дн. — 1 ч = 175 часов — норма для 40-часовой недели;
24 ч /5 х 22 раб. дн. — 1 ч = 104,6 часов — норма при 24-часовой неделе;
18 ч /5 х 22 раб. дн. — 1 ч = 78,2 часа — норма для 18-часовой недели.
Чтобы рассчитать нормы на год, нужно взять число рабочих дней за все 12 месяцев по календарю «пятидневки». В 2026 году будет 247 рабочих дней, из них предпраздничных, в которые работа сокращается на 1 час — 4 дня.
Например, норма рабочего времени в 2026 году:
для 40-часовой недели 1 972 часа (40 / 5 х 247 — 4);
для 24-часовой недели 1 181,6 часа (24 / 5 х 247 — 4);
для 18-часовой недели 885,2 часа (18 / 5 х 247 — 4).
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Правильно рассчитывайте налоги и с первого раза сдавайте отчётность с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Сервис содержит готовые решения, разработанные с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGVmcK2
Начать дискуссию