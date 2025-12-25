АУСН в 2026 году: как перейти и стоит ли оно того

Как перейти на АУСН

Процедура перехода зависит от статуса вашего бизнеса.

1. Для действующих компаний и ИП: переход возможен только с 1 января. Уведомление нужно подать не позднее 31 декабря предшествующего года.

Особенность 2026 года: 31 декабря 2025 года — выходной день, крайний срок подачи уведомления для перехода на АУСН с начала 2026 года переносится на первый рабочий день — 12 января 2026 года.

Исходя из сообщений некоторых УФНС (например, по Тверской области, Республике Коми, Курской области), уведомление лучше направить до конца 2025 года.

2. Для новых организаций и ИП (только зарегистрированных): они могут заявить о применении АУСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учёт. В этом случае они считаются плательщиками АУСН с момента регистрации.

3. Специальное правило для перехода «внутри» года: если вы уже применяете обычную УСН или являетесь самозанятым (платите НПД), то можете перейти на АУСН с начала любого месяца. Для этого нужно подать уведомление не позднее последнего числа месяца, предшествующего переходу.

Важное ограничение: если перешли на АУСН в середине года, то не сможете перейти на другой режим в течение 12 месяцев, за исключением случаев утраты права на спецрежим.

Уведомление подают только в электронной форме:

В уведомлении сразу выберите объект налогообложения. Менять его можно раз в год, уведомив налоговую до 31 декабря.