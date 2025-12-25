АУСН в 2026 году: как перейти и стоит ли оно того

Что такое АУСН
С каждым годом налоговая система России становится всё более технологичной, и флагманом этого процесса является АУСН.
АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. Это эксперимент для микробизнеса, который действует до конца 2027 года. Режим призван максимально упростить жизнь организациям и ИП: налог рассчитывает сама ИФНС на основании данных, переданных банком (оператором электронной площадки), ККТ, иных сведений, передаваемых плательщиком через ЛК налогоплательщика.
С 2025 года режим действует по всей России, но только если регион принял свой закон. Перед переходом проверьте, что в вашем регионе принят соответствующий закон свой регион.
Перечень регионов, в которых действует спецрежим, есть по ссылке.
Кто может перейти на АУСН в 2026 году
Режим подходит организациям и ИП, которые отвечают критериям:
Сотрудников — не больше 5. А ещё нельзя нанимать нерезидентов и сотрудников с правом на досрочную пенсию.
Доход — не более 60 млн ₽ за предыдущий год. Этот лимит не изменится до конца 2027 года.
Основные средства — остаточная стоимость не больше 150 млн ₽.
Структура собственности — доля других организаций в уставном капитале — не более 25%. Исключение — некоторые НКО и научные учреждения. Основание — п. 13 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 25 февраля 2022 г.
На АУСН много ограничений. Самые важные:
Нельзя открывать филиалы.
Нельзя платить зарплату наличными или в натуральной форме — только перевод на карту.
Нельзя работать по агентским договорам, договорам комиссии или поручения.
Счета можно открывать только в банках из специального реестра ФНС.
Что изменил закон № 425-ФЗ
Федеральный закон № 245-ФЗ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, освобождает ИП на АУСН от налога на проценты по вкладам.
Это значит, что эти доходы облагаются НДФЛ в общем порядке, установленном для физлиц, а НДФЛ с них рассчитывает ИФНС на основании сведений от банков. При этом база определяется как превышение суммы процентов над необлагаемым минимумом. Формула: 1 млн ₽ × макс. ключевая ставка ЦБ в календарном году.
Как перейти на АУСН
Процедура перехода зависит от статуса вашего бизнеса.
1. Для действующих компаний и ИП: переход возможен только с 1 января. Уведомление нужно подать не позднее 31 декабря предшествующего года.
Особенность 2026 года: 31 декабря 2025 года — выходной день, крайний срок подачи уведомления для перехода на АУСН с начала 2026 года переносится на первый рабочий день — 12 января 2026 года.
Исходя из сообщений некоторых УФНС (например, по Тверской области, Республике Коми, Курской области), уведомление лучше направить до конца 2025 года.
2. Для новых организаций и ИП (только зарегистрированных): они могут заявить о применении АУСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учёт. В этом случае они считаются плательщиками АУСН с момента регистрации.
3. Специальное правило для перехода «внутри» года: если вы уже применяете обычную УСН или являетесь самозанятым (платите НПД), то можете перейти на АУСН с начала любого месяца. Для этого нужно подать уведомление не позднее последнего числа месяца, предшествующего переходу.
Важное ограничение: если перешли на АУСН в середине года, то не сможете перейти на другой режим в течение 12 месяцев, за исключением случаев утраты права на спецрежим.
Уведомление подают только в электронной форме:
через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Или заполните уведомление о применении АУСН при регистрации бизнеса через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (информация ФНС России от 24 мая 2023 г.);
через мобильное приложение уполномоченного банка.
В уведомлении сразу выберите объект налогообложения. Менять его можно раз в год, уведомив налоговую до 31 декабря.
Какой объект налогообложения выбрать
Есть два варианта:
«Доходы» — ставка 8%. Налог можно уменьшить на торговый сбор.
«Доходы минус расходы» — ставка 20%. Если расходы превысят доходы, нужно будет заплатить минимальный налог — 3% от доходов.
Ставки на АУСН выше, чем на обычной УСН, но это компенсируется нулевыми тарифами страховых взносов (кроме взносов на «травматизм»), минимальной отчётностью, а также отсутствием необходимости платить НДС.
Подходит ли вам АУСН
Чек-лист, который поможет свериться с требованиями и оценить, ваш ли это режим
Что не нужно платить и сдавать на АУСН
Вот что не нужно платить и сдавать:
Страховые взносы «за себя» (для ИП): 0 ₽, даже если доход превысил 300 тысяч ₽.
Страховые взносы за сотрудников: тарифы на ОПС, ОМС и ВНиМ 0%. При этом пенсионные права работников, а также их права на получение пособий по ОСС и на медицинское обслуживание (ОМС) соблюдаются. Они финансируются за счёт трансферта в адрес СФР и ФФОМС части налога из федерального бюджета.
Декларации: налоговой декларации на АУСН нет.
6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения: не сдают.
Что осталось, но упрощено:
НДФЛ за сотрудников: налоговым агентом остаётся работодатель, но расчёт налога можно поручить уполномоченному банку. Банк сам рассчитает НДФЛ по ставке 13% (налог по повышенным ставкам работники доплачивают сами по уведомлению от налоговой).
Взносы на «травматизм»: уплачиваются в фиксированном размере — 2 959 ₽ в год (на 2026 год, сумма ежегодно индексируется) за всех сотрудников, независимо от их количества. Платить нужно ежемесячно (т.е. около 247 ₽ в месяц в обычные сроки).
ЕФС-1: отчётность в части стажа и трудовой деятельности сохраняется.
Главное преимущество АУСН в 2026 — нет НДС
Для плательщиков УСН с 2026 года лимит для освобождения от НДС снижается с 60 до 20 млн ₽.
АУСН сохраняет лимит доходов в 60 млн ₽ и статус неплательщика НДС для всех участников эксперимента АУСН.
Исключение — уплата «ввозного» НДС при импорте (ввозе) товаров, исполнение обязанностей налогового агента по НДС.
Сложности и риски АУСН
Работа с маркетплейсами. Доходом считается вся сумма продажи, включая комиссию площадки. Если маркетплейс переводит вам деньги за вычетом комиссии, сумму удержания нужно внести дополнительно. Если маркетплейс подключён к информационному обмену с ФНС России и организация (ИП) в ЛК налогоплательщика подтвердила, что он может представлять сведения в ИФНС, то информация об удержании комиссии будет передана автоматически. В противном случае придётся вручную добавить в доходы в ЛК налогоплательщика до 7 числа месяца, следующего за отчётным.
Подробнее о такой корректировке смотрите материал «Моё дело Бюро».
Банковская разметка операций. Банк может ошибиться в разметке операции (налогооблагаемая или нет). Проверяйте разметку в приложении банка.
Учёт расходов. Для объекта «Доходы минус расходы» перечень принимаемых затрат открыт. Все расходы должны соответствовать п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ — быть обоснованы и подтверждены документами. Если оплата прошла наличными, она должна быть обязательно зафиксирована через онлайн-кассу, иначе расход не зачтут.
Потеря права на АУСН. Если нарушите условия применения АУСН (например, доход превысит 60 млн или наймёте 6-ого сотрудника), то автоматически с начала месяца нарушения перейдёте на общую систему налогообложения (ОСНО) с НДС. Чтобы остаться на спецрежиме, подайте уведомление о переходе на УСН или ЕСХН в течение 30 календарных дней со дня утраты права на АУСН.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Стоит ли переходить на АУСН в 2026 году
АУСН подойдёт микробизнесу с доходом 20—60 млн ₽, штатом до 5 человек и высокой долей зарплаты в расходах.
Сравнение АУСН и УСН в 2026 году:
Параметр сравнения
Обычная УСН
АУСН
Ставка налога
Объект «Доходы» — 6%
Объект «Доходы минус расходы» — 15%.
Ставка минимального налога — 1% от доходов
Ставки могут быть ниже в регионах
Объект «Доходы» — 8%
Объект «Доходы минус расходы» — 20%.
Ставка минимального налога — 3% от доходов
Ставки фиксированные на весь период эксперимента
Страховые взносы ИП
57 390 ₽ (фиксы) + 1% с превышения 300 тыс. ₽
0 ₽
Взносы за сотрудников
~30% от зарплаты (если не учитывать льготы)
0%
Взносы на «травматизм»
Зависят от тарифа (класса риска)
Фиксированные: 2 959 ₽ в год за всех сотрудников
НДС
Обязателен, если доход за 2025 или 2026 г. > 20 млн ₽ (ставки 5%, 7% или 22%)
Нет
Риск слететь
При доходе > 490,5 млн ₽ (с учётом индексации в 2026 году)
При доходе > 60 млн ₽
Отчётность
Декларация, КУДиР, РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1
Нет (кроме ЕФС-1 по стажу и трудовой деятельности)
АУСН — финансовое «убежище» для бизнеса с выручкой от 20 до 60 млн ₽. Переплата по ставке компенсируется отсутствием НДС и страховых взносов. Но на АУСН нет гибкости: нельзя нанимать больше 5 человек, платить зарплату наличными и работать через агентские схемы. Это выбор для бизнеса, который готов к полной прозрачности и не планирует резко расти в ближайший год.
