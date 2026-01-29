НДФЛ и страховые взносы на АУСН в 2026 году: сколько и как платить за работников и директора

Как формируется страховой стаж ИП на АУСН

Пенсионный стаж ИП зависит от фактически уплаченного налога по АУСН. Основание — ч. 7.1 ст. 13 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013, п. 69 постановления Правительства РФ № 1015 от 02.10.2014.

Год работы ИП на АУСН полностью войдёт в его стаж, если уплаченного годового налога хватит, чтобы перечислить в СФР сумму 80,1078% от размера фиксированных взносов ИП на текущий год.

Простыми словами: государство компенсирует ИП «неуплаченные» взносы за счёт части налога, который заплатили по АУСН. Размер этой компенсации — 46% от годовой суммы налога. Если этой компенсации хватит, чтобы покрыть 80,1078% от фиксированной суммы взносов ИП, он получит полный год стажа.

Пример. Сколько должен заплатить ИП по АУСН, чтобы в страховой стаж вошёл полный год.

Размер фиксированных страховых взносов ИП в 2026 году — 57 390 руб.

Минимальная сумма взносов для зачёта года стажа — 45 973,87 руб. (57 390 руб. х 80,1078%).

Минимальный размер налога по АУСН за 2026 год для полного года стажа — 99 943 руб. (45 973,87 руб. : 46%).

Для зачёта полного года стажа ИП на АУСН должен перечислить за 2026 год налог в размере не менее 99 943 руб.

Если уплаченный налог меньше минимальный суммы взносов для зачёта года стажа (45 973,87 руб. в 2026 году), то в стаж войдёт неполный период — пропорционально той сумме, которая поступила в СФР.

То есть, если компенсация составила только половину (50%) от требуемых 80,1078%, то и в стаж зачтётся примерно шесть месяцев из 12.

Пример. Как формируется стаж, если заплатили налог в меньшем размере (менее 99 943 руб.)

Налог ИП на АУСН за год составил 50 000 рублей. В СФР взносы за ИП поступят в размере 23 000 руб. (50 000 руб. х 46%).

Сравниваем эту сумму с минимальным размером взносов для зачёта стажа: 23 000 : 45 973,87 = 0,5 (50%).

В страховой стаж ИП зачтется шесть месяцев (50% от календарного года).