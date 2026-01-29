НДФЛ и страховые взносы на АУСН в 2026 году: сколько и как платить за работников и директора

Самое важное:
НДФЛ за работников считает и платит банк. Задача бизнеса на АУСН вовремя передавать данные о доходах и вычетах через личный кабинет.
Обычные страховые взносы на АУСН не платят. Тарифы на пенсионное, медицинское и социальное страхование равны нулю. Единственный обязательный платеж — фиксированные взносы на травматизм (2 959 руб. в 2026 году за всех сотрудников).
Стаж работников определяется в общем порядке — исходя из размера их дохода.
Стаж ИП зависит только от уплаченного налога по АУСН. Полный год работы включают в страховой стаж, если за 2026 год в бюджет поступит налог в размере не менее 99 943 руб.
«Нулевая» деятельность лишает стажа ИП, но не работников. Даже если компания или ИП не получает доход, но платит зарплату, стаж сотрудников сохраняется. При этом ИП без дохода свой страховой стаж теряет.
Как считать и платить НДФЛ на АУСН
Автоматизированная УСН не освобождает бизнес от обязанностей налогового агента. Он может исполнить её лично или передать третьей стороне — банку.
Основание — ч. 3 ст. 2 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022
Особенности расчёта и уплаты НДФЛ на АУСН:
Срок уплаты НДФЛ — общий. Он не зависит от того, кто перечисляет налог — банк или бизнес. По доходам за период с 1 по 22 число — до 28 числа текущего месяца, с выплат за период с 23 по последнее число месяца — до 5 числа следующего месяца.
НДФЛ считают на АУСН только по одной ставке — 13%. Если годовой доход работника превысит 2,4 млн руб., налоговая самостоятельно доначислит НДФЛ по прогрессивной ставке 15–22% с суммы превышения.
При переходе с АУСН на другой режим обязанности налогового агента нужно исполнять в общем порядке. Это придётся делать и по тем выплатам, которые начислили за период работы на АУСН, но выплатили уже после перехода на другую налоговую систему.
Отчётность по НДФЛ сдавать не нужно. Также на АУСН нет уведомлений об исчисленных суммах налога.
Как считает и перечисляет НДФЛ банк
Чтобы передать полномочия налогового агента банку, нужно:
Открыть расчётный счёт в одном из уполномоченных банков. Список кредитных учреждений есть на сайте ФНС. Сейчас он включает 24 организации. Счета в других банках на момент перехода на АУСН должны быть закрыты.
Дать банку поручение на расчёт, удержание и уплату НДФЛ. Для этого нужно предоставить сведения по каждому сотруднику.
При каждой выплате дохода направлять в банк данные для расчёта НДФЛ. Информацию передают через личный кабинет.
К сведениям, которые направляют в банк, относятся:
Информация об облагаемых и не облагаемых НДФЛ доходах. Данные направляют по всем доходам за период работы на АУСН, независимо от периода, за который их начислили. Например, при переходе на АУСН с 1 января 2026 года в банк нужно передать сведения по зарплате, которую выплатили в январе 2026 года.
Данные о стандартных и профессиональных налоговых вычетах с соответствующими кодами. На АУСН сотруднику не предоставляют имущественные и социальные вычеты, поэтому информацию о них передавать в банк не нужно. Получить их работник сможет только через налоговую.
ФИО и ИНН работника. Нужно передать сведения по каждому сотруднику.
Что делает банк, получив все нужные данные:
Считает и удерживает с дохода работника НДФЛ не позднее следующего рабочего дня.
Сообщает о сумме налога бизнесу и в ИФНС.
Перечисляет НДФЛ в бюджет в установленные сроки
Как считает и перечисляет НДФЛ сам бизнес
Для расчёта и уплаты НДФЛ действует общий порядок и сроки. В инспекцию нужно направлять данные о сумме и видах доходов и налоговых вычетов — стандартных и профессиональных.
Срок передачи сведений — до 25 числа текущего месяца за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Например, за период с 1 по 22 января данные нужно передать до 25 января, а за период с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня года.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Как считать и платить страховые взносы на АУСН
Бизнес на АУСН освобождён от страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Точнее обязанность платить есть, но тариф по взносам нулевой.
За сотрудников на АУСН платят только взносы на травматизм — в фиксированном размере. Он не зависит от класса профриска бизнеса и количества сотрудников, но ежегодно индексируется.
В 2026 году размер взносов на травматизм — 2 959 руб. Их платят ежемесячно — по 1/12 от общей суммы (246,58 руб.)
Основание — постановление Правительства России № 1729 от 01.11.2025
ИП на АУСН за себя взносы на травматизм не платят. Но, с 2026 года, если ИП совмещает АУСН с частной практикой, он должен платить взносы на пенсионное страхование — 1% от дохода от частной практики свыше 300 000 рублей в год. Речь о нотариусах, адвокатах, оценщиках и др.
Как формируется страховой стаж сотрудников на АУСН
Для стажа сотрудника, включая директора, ключевое значение имеет полученная зарплата. Если у ИП на АУСН нет дохода от деятельности и он не платит налог, но перечисляет зарплату сотрудникам — его стаж начисляться не будет, а у работников — будет.
Социальные гарантии сотрудников полностью сохраняются. Несмотря на нулевую ставку по взносам, работники компаний и ИП на АУСН имеют право:
на бесплатную медицинскую помощь;
на больничный, пособие по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет;
на формирование пенсионного стажа и баллов.
Даже если за сотрудников на АУСН в бюджет не поступают взносы, государство перечисляет в СФР межбюджетные трансферты за них. Источник финансирования — повышенные ставки налога по АУСН (8% вместо 6% на УСН «доходы» и 20% вместо 15% на УСН «доходы минус расходы»). Если бизнес не платит налог по АУСН, на стаж и пенсионные баллы работника это никак не влияет. Главное — сотрудник должен получать зарплату. Данные о выплатах с кодами банк получает от компании или ИП.
Стаж директора формируется в том же порядке, как и у работников. Если компания платит директору зарплату, его стаж также формируется через механизм межбюджетных трансфертов. Но если директор в отпуске за свой счёт, стаж не идёт, так как нет налоговой базы для трансфертов в СФР.
Как бизнесу на УСН работать с НДС: большой разбор от ФНС
Заполните форму, вышлем материалы бесплатно:
Как формируется страховой стаж ИП на АУСН
Пенсионный стаж ИП зависит от фактически уплаченного налога по АУСН. Основание — ч. 7.1 ст. 13 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013, п. 69 постановления Правительства РФ № 1015 от 02.10.2014.
Год работы ИП на АУСН полностью войдёт в его стаж, если уплаченного годового налога хватит, чтобы перечислить в СФР сумму 80,1078% от размера фиксированных взносов ИП на текущий год.
Простыми словами: государство компенсирует ИП «неуплаченные» взносы за счёт части налога, который заплатили по АУСН. Размер этой компенсации — 46% от годовой суммы налога. Если этой компенсации хватит, чтобы покрыть 80,1078% от фиксированной суммы взносов ИП, он получит полный год стажа.
Пример. Сколько должен заплатить ИП по АУСН, чтобы в страховой стаж вошёл полный год.
Размер фиксированных страховых взносов ИП в 2026 году — 57 390 руб.
Минимальная сумма взносов для зачёта года стажа — 45 973,87 руб. (57 390 руб. х 80,1078%).
Минимальный размер налога по АУСН за 2026 год для полного года стажа — 99 943 руб. (45 973,87 руб. : 46%).
Для зачёта полного года стажа ИП на АУСН должен перечислить за 2026 год налог в размере не менее 99 943 руб.
Если уплаченный налог меньше минимальный суммы взносов для зачёта года стажа (45 973,87 руб. в 2026 году), то в стаж войдёт неполный период — пропорционально той сумме, которая поступила в СФР.
То есть, если компенсация составила только половину (50%) от требуемых 80,1078%, то и в стаж зачтётся примерно шесть месяцев из 12.
Пример. Как формируется стаж, если заплатили налог в меньшем размере (менее 99 943 руб.)
Налог ИП на АУСН за год составил 50 000 рублей. В СФР взносы за ИП поступят в размере 23 000 руб. (50 000 руб. х 46%).
Сравниваем эту сумму с минимальным размером взносов для зачёта стажа: 23 000 : 45 973,87 = 0,5 (50%).
В страховой стаж ИП зачтется шесть месяцев (50% от календарного года).
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Как учитывать стаж работников и ИП в разных ситуациях
Ситуация № 1. «Нулевая» фирма с выплатой зарплаты:
Компания на АУСН без доходов платит зарплату работникам и директору.
НДФЛ удерживает и перечисляет банк.
Для работников и директора стаж формируется через трансферты из бюджета.
Ситуация № 2. ИП без сотрудников и без доходов по АУСН:
ИП применяет АУСН, но доходов нет.
Налог по АУСН не платит.
Страховой стаж не формируется.
Ситуация № 3. ИП с сотрудниками, без дохода, но с выплатой зарплаты:
ИП на АУСН без доходов от деятельности.
Платит зарплату работникам.
НДФЛ удерживает и перечисляет банк.
Для работников стаж формируется через трансферты из бюджета.
Для ИП стаж не формируется, так как нет уплаченного в бюджет налога.
Ситуация № 4. Совмещение АУСН с другими видами деятельности:
ИП на АУСН одновременно ведёт частную практику — адвокат, нотариус.
По деятельности на АУСН — страховые взносы 0%.
По частной практике — взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей.
Стаж формируется комплексно с учётом обоих видов деятельности.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Подведем итоги
Обязанности налогового агента по НДФЛ на АУСН можно делегировать банку или исполнять их самостоятельно.
Тариф по взносам на ОМС, ОПС и ОСС равен 0%. За сотрудников нужно платить только взносы на травматизм.
ИП на АУСН не платит фиксированные страховые взносы и взнос в размере 1% с дохода свыше 300 000 руб.
Стаж работников зависит от размера полученной зарплаты, а ИП — от суммы уплаченного в бюджет налога по АУСН.
Работать на АУСН без ошибок поможет сервис готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHBpJja
Начать дискуссию