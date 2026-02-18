Зачёт и возврат денег с ЕНС

Правила возврата переплаты (положительного сальдо ЕНС)

Куда перечислят деньги: на банковский счёт, открытый на заявителя.

Кто вправе получить возврат: налогоплательщики и налоговые агенты.

Возврат возможен по платежам, курируемых ФНС России — например, взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ. И не распространяется на взносы на «травматизм» и госпошлины (кроме той, на уплату которой арбитражный суд выдал исполнительный документ).

Что нужно для возврата:

Заявление по форме (формату), утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-8/1133 от 30 ноября 2022 г. (исключение — возврат НДФЛ на основе декларации 3-НДФЛ).

Обратите внимание: с 15 января 2026 года действует обновлённая редакция формы. В неё добавили поле «Номер платёжной карты». Это позволяет перечислять деньги напрямую на карту национальной платёжной системы.

Граждане (не ИП) могут не указывать паспортные данные, если укажут ИНН или номер записи в ЕРН.

В системе «Моё дело Бюро» размещён образец Заявления о возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Или заявление по форме (формату) из приложения к разделу 1 декларации 3-НДФЛ — на возврат НДФЛ у плательщика. Заявление подаётся в составе декларации .

Или заявление о возврате излишне уплаченных налогов (сборов, страховых взносов), не учитываемых в совокупной обязанности, по форме (формату), утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-8/1133 от 30 ноября 2022 г., — на возврат переплаты, не учитываемой на ЕНС.

Обратите внимание: используется новая форма, действующая с 15 января 2026 года. Она применяется для возврата платежей, которые не входят в «корзину» ЕНС. Для формы их перечень фиксированный: НПД, НДФЛ с доходов иностранцев на патенте, сборы за пользование объектами животного мира и водными биоресурсами, налог на сверхприбыль прошлых лет, дополнительные страховые взносы лётчиков и шахтёров.

В этой форме также есть поле «Номер платёжной карты», а гражданам не нужно указывать паспортные данные при наличии ИНН или ЕРН.

Или решение ИФНС о возмещении НДС (акциза) (как в упрощённом, так и в общем порядке);

Или решение ИФНС о предоставлении некоторых вычетов по НДФЛ в упрощённом порядке.

Когда заявление не требуется: если сумма излишне взыскана (а не уплачена добровольно), инспекция возвращает её самостоятельно. А ещё на эту сумму начислят проценты.

Куда и как подать заявление: в ИФНС по месту учёта — на бумаге (при личном посещении ИФНС или по почте), по ТКС, через ЛК налогоплательщика. Для электронной подачи требуется УКЭП.

Срок обращения — не ограничен, а валюта расчётов — рубли.

Срок возврата — срок направления поручения в казначейство плюс срок его исполнения. Срок может быть увеличен, если указан счёт, неизвестный инспекции.

Если переплаты недостаточно. Деньги вернут частично — в пределах положительного сальдо.

Если переплаты нет. Инспекция направит отказ.

Проценты за просрочку возврата. Начисляются.