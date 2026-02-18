Зачёт и возврат денег с ЕНС

Правила возврата переплаты (положительного сальдо ЕНС)
Куда перечислят деньги: на банковский счёт, открытый на заявителя.
Кто вправе получить возврат: налогоплательщики и налоговые агенты.
Возврат возможен по платежам, курируемых ФНС России — например, взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ. И не распространяется на взносы на «травматизм» и госпошлины (кроме той, на уплату которой арбитражный суд выдал исполнительный документ).
Что нужно для возврата:
Заявление по форме (формату), утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-8/1133 от 30 ноября 2022 г. (исключение — возврат НДФЛ на основе декларации 3-НДФЛ).
Обратите внимание: с 15 января 2026 года действует обновлённая редакция формы. В неё добавили поле «Номер платёжной карты». Это позволяет перечислять деньги напрямую на карту национальной платёжной системы.
Граждане (не ИП) могут не указывать паспортные данные, если укажут ИНН или номер записи в ЕРН.
В системе «Моё дело Бюро» размещён образец Заявления о возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС.
Или заявление по форме (формату) из приложения к разделу 1 декларации 3-НДФЛ — на возврат НДФЛ у плательщика. Заявление подаётся в составе декларации .
Или заявление о возврате излишне уплаченных налогов (сборов, страховых взносов), не учитываемых в совокупной обязанности, по форме (формату), утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-8/1133 от 30 ноября 2022 г., — на возврат переплаты, не учитываемой на ЕНС.
Обратите внимание: используется новая форма, действующая с 15 января 2026 года. Она применяется для возврата платежей, которые не входят в «корзину» ЕНС. Для формы их перечень фиксированный: НПД, НДФЛ с доходов иностранцев на патенте, сборы за пользование объектами животного мира и водными биоресурсами, налог на сверхприбыль прошлых лет, дополнительные страховые взносы лётчиков и шахтёров.
В этой форме также есть поле «Номер платёжной карты», а гражданам не нужно указывать паспортные данные при наличии ИНН или ЕРН.
Или решение ИФНС о возмещении НДС (акциза) (как в упрощённом, так и в общем порядке);
Или решение ИФНС о предоставлении некоторых вычетов по НДФЛ в упрощённом порядке.
Когда заявление не требуется: если сумма излишне взыскана (а не уплачена добровольно), инспекция возвращает её самостоятельно. А ещё на эту сумму начислят проценты.
Куда и как подать заявление: в ИФНС по месту учёта — на бумаге (при личном посещении ИФНС или по почте), по ТКС, через ЛК налогоплательщика. Для электронной подачи требуется УКЭП.
Срок обращения — не ограничен, а валюта расчётов — рубли.
Срок возврата — срок направления поручения в казначейство плюс срок его исполнения. Срок может быть увеличен, если указан счёт, неизвестный инспекции.
Если переплаты недостаточно. Деньги вернут частично — в пределах положительного сальдо.
Если переплаты нет. Инспекция направит отказ.
Проценты за просрочку возврата. Начисляются.
Правила зачёта переплаты (положительного сальдо ЕНС)
В счёт чего можно зачесть. Переплату можно направить:
в счёт будущих платежей по конкретному налогу;
на исполнение решений ИФНС;
на погашение задолженности с истёкшим сроком взыскания, которую не учитывают в совокупной обязанности;
на исполнение обязанности другого лица.
Для зачёта важно не допускать отрицательного сальдо ЕНС. При зачёте в счёт будущих платежей задолженности не должно быть до даты уплаты соответствующего налога.
Кто вправе зачесть: налогоплательщики и налоговые агенты. Зачем возможен по платежам, курируемых ФНС России — например, взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ, но не взносов на «травматизм».
Какое заявление подают: используют форму (формат), по приказу ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 (в редакции с 15.01.2026).
Обратите внимание: это обновлённая форма (формат), которая действует c 15 января 2026 года. В обновлённой форме расширены основания для зачёта:
При выборе причины «3» — зачёт по решениям налоговых органов или для погашения долгов, которые официально «заморожены» на время жалобы налогоплательщика или перерасчёта (пп. 3.1—3.4 п. 7 ст. 11.3 НК РФ);
При выборе причины «4» — зачёт по исполнительным документам и иным случаям, предусмотренным законом.
А еще обновили перечень кодов документов для зачёта в счёт решений налоговых органов (при выборе причины «3»), добавили код «07» (налоговое уведомление). Код «06» исключён.
В системе «Моё дело Бюро» есть:
Образец (зачёт в счёт предстоящей уплаты единого налога (авансового платежа) при УСН).
Образец (зачёт в счёт предстоящей уплаты ИП страховых взносов за себя).
Пример заполнения заявления (зачёт в счёт предстоящей уплаты ИП страховых взносов за себя) из письма ФНС России № КЧ-4-8/4516 от 12 апреля 2023 г.
Реквизиты при зачёте будущих платежей. Нужно указать КБК, ОКТМО, срок уплаты и иные реквизиты для идентификации обязательства.
В КБК в 14–17 разрядах можно указать «0000». Если указать конкретный признак (например, «1000» — налог), это не является основанием для отказа. Смотрите, например, образцы заполнения КБК по налогу на прибыль (региональному) и имущественным налогам в приложении к письму ФНС России № КЧ-4-8/4516 от 12 апреля 2023 г.
Когда заявление не требуется: инспекция вправе зачесть переплату самостоятельно при наступлении срока уплаты. Заявление подают, если требуется конкретное направление зачёта.
Порядок подачи. В ИФНС по месту учёта, по ТКС или через ЛК налогоплательщика. Для подписи требуется УКЭП. ИП вправе использовать УНЭП при подаче через ЛК.
Срок обращения — не ограничен.
Валюта — рубли. Зачёт проводится не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.
Отмена зачёта. Отмена допускается только для зачёта будущих платежей по конкретному налогу. Возможна полная или частичная отмена. Подаётся заявление по форме (формату). Отмена производится последовательно: сначала суммы с более ранним сроком уплаты. При совпадении сроков отмена начинается с меньшей суммы. Деньги возвращаются на ЕНС в виде ЕНП.
Если переплаты нет. Будет отказ в зачёте.
Проценты за просрочку зачёта. Не начисляются.
