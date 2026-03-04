Новые правила маркировки: блокировки без уведомлений, переход меха на Data Matrix и расширение перечней товаров

Проверка уведомлений о начале деятельности через ГИС МТ
С 1 марта 2026 года введена проверка наличия уведомления о начале ведения отдельных видов деятельности в соответствующем реестре через систему маркировки (ГИС МТ). Теперь система маркировки будет автоматически проверять, есть ли уведомление о начале отдельных видов деятельности в Едином реестре уведомлений.
Основание: Постановление Правительства РФ № 2192 от 29 декабря 2025 г., информация с сайта «Честное сообщество» от 30 января 2026 г., от 21 января 2026 г.
Проверка затронет участников оборота по следующим группам: молочная продукция, безалкогольные напитки, икра, корма для животных, растительные масла, консервы, безалкогольное пиво, табак, фотоаппараты и камеры, товары лёгкой промышленности, антисептики, БАДы, велосипеды.
Речь идёт об уведомлениях, которые организации и ИП обязаны подавать при начале деятельности из Перечня, утверждённого Постановлением № 725 от 27.05.2025. В перечне — 60 позиций, включая общепит, розницу и опт. Порядок подачи уведомлений и форма уведомления утверждены тем же документом.
Когда будет проходить проверка
При регистрации участника в системе маркировки.
При подаче сведений о вводе в оборот, обороте и выводе товаров.
Если на этапе регистрации уведомление отсутствует — заявку отклонят. Если уведомления нет при подаче сведений — эта информация отразится в личном кабинете и будет передана контролирующим органам.
Возможные последствия — административная ответственность по ч. 1, 3 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ (ч. 9 ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г.).
Также будет проверяться соответствие сведений из уведомления данным, указанным в заявлении о регистрации и в личном кабинете. За несоответствие предусмотрен штраф по ч. 2 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ.
Что сделать, чтобы избежать санкций
Проверьте обязанность. Убедитесь, что ваш ОКВЭД входит в Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ № 725 от 27 мая 2025 г.
Проверьте текущий статус. Если ваш ОКВЭД есть в перечне, проверьте, подавали ли вы уведомление ранее. Наличие записи можно проверить в реестре на сайте https://ervk.gov.ru/public/notices. Для уведомлений, поданных до 1 апреля 2024 года, их наличие в реестре можно проверить по ссылке.
Подайте уведомление (при необходимости). Если не подавали уведомление или не нашли себя в реестре — направьте его через портал Госуслуг (отдельно по каждому месту фактического ведения деятельности).
Проконтролируйте результат. После подачи убедитесь, что соответствующая запись успешно появилась в едином реестре.
Обязанность уведомлять о начале ведения отдельных видов деятельности уполномоченные контролирующие ведомства предусмотрена ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. Информацию в отношении подачи уведомления можно уточнить в Управлении Роспотребнадзора по своему региону.
Перевод маркировки меховых изделий с КиЗ на Data Matrix
С 1 марта 2026 года начался переход маркировки меховых изделий с RFID-меток (КиЗ) на двухмерный код Data Matrix. Цель — унификация маркировки в рамках ЕАЭС и интеграция меха в модель «Честного ЗНАКа», применяемую к товарам лёгкой промышленности.
Основание: Постановление Правительства РФ № 75 от 31 января 2026 г., информация с сайта «Честное сообщество» от 9 февраля 2026 г., от 10 февраля 2026 г.
Маркируемые товары: список кодов по ТН ВЭД остался прежним (пп. «а» п. 3 Постановления № 75 от 31 января 2026 г.), добавлена детализация по ОКПД 2.
Прежний перечень товаров утверждён Решением Совета ЕЭК № 70 от 23 ноября 2015 г. См. также вопросы-ответы по прежнему порядку.
С 1 марта 2026 года начинается:
Регистрация в ГИС МТ по новой товарной группе «Натуральный мех».
Нанесение Data Matrix и передача сведений о маркировке, вводе, обороте и выводе.
С 1 марта 2026 года ввод в оборот без нанесения новых кодов и подачи сведений в ГИС МТ не допускается.
Остатки с КиЗ, имеющиеся на 1 марта 2026, можно продавать без перемаркировки до 28.02.2027 включительно. После этой даты торговать товарами со старыми знаками запрещено.
С 1 марта 2027 года утратят силу прежние правила маркировки, утв. Постановлением Правительства РФ № 787 от 11 августа 2016 г.
Импортные товары, купленные до 1 марта 2026 года, но прошедшие таможню после этой даты, можно промаркировать (до продажи) до 30 июня 2026 года. Таможня будет пропускать товары с КиЗ по 30 июня 2026 года.
Плюсы перехода
Стоимость кода — 0,60 ₽ вместо 15–22 ₽ за КиЗ.
Мгновенная эмиссия кодов онлайн вместо ожидания физической доставки.
Маркировка отдельных БАДов
Введена обязательная маркировка для некоторых видов БАД к пище с кодами ОКПД 2:
10.41.12 («Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих»),
20.14.64 («Ферменты и прочие органические соединения, не включённые в другие группировки»).
С 1 марта 2026 года необходимо наносить коды и передавать сведения об их вводе, обороте и выводе из оборота.
Основание: Постановление Правительства РФ № 1953 от 28.11.2025.
Маркировка БАДов с другими кодами введена ранее: с 1 сентября 2023 года и с 1 марта 2025 года.
Остатки без маркировки, имеющиеся на 1 марта 2026 года, можно реализовывать до 31.08.2027.
Маркировка отдельных товаров лёгкой промышленности
С 1 марта 2026 года вводится маркировка для некоторых товаров легкопрома. Это так называемая «4-я волна расширения».
Основание: Постановление Правительства РФ № 2129 от 25.12.2025.
В перечень включены эти товары:
пояса, ремни, портупеи и иные кожаные аксессуары;
производственные и профессиональные перчатки;
спецодежда (в том числе огнестойкая);
защитные головные уборы.
С 1 марта участники оборота представляют в ГИС МТ сведения о маркировке товаров лёгкой промышленности, а также об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. С указанной даты запрещён ввод в оборот без маркировки и передачи сведений в ГИС МТ.
Остатки, имеющиеся на 1 марта 2026 года, без маркировки можно продавать до 31.07.2026. С 01.08 по 30.11.2026 — для остатков допускается только хранение, перевозка и перемаркировка для последующей реализации. Импортные товары, купленные до 1 марта 2026 года, но прошедшие таможню после этой даты, можно промаркировать (до продажи) до 30 июня (представив сведения о маркировке в ГИС МТ до 31 июля). Таможня будет пропускать товары без маркировки по 30 июня 2026 года.
Маркировка ветеринарных препаратов
С 1 марта 2026 года вводится маркировка для отдельных видов ветпрепаратов.
Основание: Постановление Правительства РФ № 1845 от 20.11.2025.
Маркировать нужно товары:
культуры микроорганизмов (пробиотики, пребиотики);
инсектициды на основе пиретроидов (капли, спреи, шампуни, ошейники).
С 1 марта запрещён ввод в оборот без маркировки и передачи сведений.
Сведения о выводе из оборота подаются также с 1 марта 2026 года.
Сведения об обороте — с 1 сентября 2026 года.
Остатки, имеющиеся на 1 марта 2026 года, можно продавать до окончания срока годности. Импортные БАД, купленные до 1 марта 2026 года, но прошедшие таможню после этой даты, можно промаркировать (до продажи) до 31 марта. Таможня будет пропускать товары без маркировки по 31 марта 2026 года.
Маркировка радиоэлектроники
Маркировка вводится для отдельных видов радиоэлектронной продукции, включённых в Перечень, приведённый в приложении к Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ № 1954 от 28 ноября 2025 г.
Основание: Постановление Правительства РФ № 1954 от 28 ноября 2025 г.
Маркировать нужно будет в том числе эти товары:
выпрямители, статические преобразователи, реле (на напряжение до 1000 В);
штепсели, розетки, соединители и прочая электроаппаратура для коммутации;
лампы (накаливания, газоразрядные, светодиодные), фонари, светильники и осветительное оборудование;
портативные вычислительные машины (ноутбуки) массой до 10 кг;
смартфоны и мобильные телефоны;
печатные схемы.
С 1 марта 2026 года участники оборота должны начать регистрацию в системе мониторинга (ГИС МТ). С этой же даты участники вправе добровольно наносить средства идентификации и подавать сведения о маркировке, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота товаров.
С 1 мая 2026 года нанесение кодов и подача в ГИС МТ сведений о маркировке и вводе в оборот становятся обязательными. Ввод в оборот без маркировки с этой даты не допускается.
Сроки подачи иных сведений:
об обороте продукции — с 1 декабря 2026 года;
о выводе из оборота — с 1 марта 2027 года.
Остатки товаров, произведённые или ввезённые в Россию (в т. ч. прошедшие таможню) по 30 апреля 2026 года включительно, можно маркировать по 30 ноября 2026 года. Оборот и вывод из оборота немаркированной продукции, произведённой или ввезённой (в т. ч. прошедшей таможню) до мая, также допускается по 30 ноября 2026 года.
Импортные товары, приобретённые по 30 апреля 2026 года, но выпущенные таможней после этой даты, можно промаркировать (до реализации) по 31 мая 2026 года. Таможня будет пропускать такие товары без маркировки по 31 мая 2026 года.
