Новые правила маркировки: блокировки без уведомлений, переход меха на Data Matrix и расширение перечней товаров

Перевод маркировки меховых изделий с КиЗ на Data Matrix

С 1 марта 2026 года начался переход маркировки меховых изделий с RFID-меток (КиЗ) на двухмерный код Data Matrix. Цель — унификация маркировки в рамках ЕАЭС и интеграция меха в модель «Честного ЗНАКа», применяемую к товарам лёгкой промышленности.

Основание: Постановление Правительства РФ № 75 от 31 января 2026 г., информация с сайта «Честное сообщество» от 9 февраля 2026 г., от 10 февраля 2026 г.

Маркируемые товары: список кодов по ТН ВЭД остался прежним (пп. «а» п. 3 Постановления № 75 от 31 января 2026 г.), добавлена детализация по ОКПД 2.

Прежний перечень товаров утверждён Решением Совета ЕЭК № 70 от 23 ноября 2015 г. См. также вопросы-ответы по прежнему порядку.

С 1 марта 2026 года начинается:

Регистрация в ГИС МТ по новой товарной группе «Натуральный мех».

Нанесение Data Matrix и передача сведений о маркировке, вводе, обороте и выводе.

С 1 марта 2026 года ввод в оборот без нанесения новых кодов и подачи сведений в ГИС МТ не допускается.

Остатки с КиЗ, имеющиеся на 1 марта 2026, можно продавать без перемаркировки до 28.02.2027 включительно. После этой даты торговать товарами со старыми знаками запрещено.

С 1 марта 2027 года утратят силу прежние правила маркировки, утв. Постановлением Правительства РФ № 787 от 11 августа 2016 г.

Импортные товары, купленные до 1 марта 2026 года, но прошедшие таможню после этой даты, можно промаркировать (до продажи) до 30 июня 2026 года. Таможня будет пропускать товары с КиЗ по 30 июня 2026 года.