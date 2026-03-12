Зарплата ниже МРОТ: когда нужно доначислить и какая ответственность грозит работодателю

1. Какой минимум нужно соблюдать в 2026 году
Зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) — один из самых частых поводов для проверок трудовой инспекцией и налоговой. Поэтому работодателю важно понимать, как правильно сравнивать выплаты с МРОТ и когда нужно делать доплату.
Минимальные пороги оплаты труда должны соблюдаться для работников, которые полностью отработали норму рабочего времени и выполнили трудовые обязанности. Работодателю следует ориентироваться на три показателя.
Федеральный МРОТ. С 1 января 2026 года он составляет 27 093 ₽ в месяц. Основание — Федеральный закон № 429-ФЗ от 28.11.2025 г.
Региональный МРОТ. Субъекты РФ могут устанавливать собственный размер минимальной зарплаты региональным соглашением. Работодатель обязан применять его, если работает в этом регионе и не направил мотивированный отказ от присоединения к соглашению в течение 30 дней после его публикации.
Особые правила для отдельных территорий. Для организаций — резидентов территорий опережающего развития в районах Крайнего Севера приравненных к ним местностях зарплата не может быть ниже регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Важно. Если головной офис компании находится в одном регионе, а подразделение — в другом, применяется МРОТ региона, где фактически работает сотрудник. То же правило действует для дистанционных работников.
2. Когда зарплата может быть ниже МРОТ
Главное условие применения МРОТ — полностью отработанная норма рабочего времени (ст. 133 ТК РФ). Зарплата может быть ниже МРОТ в трёх ситуациях.
1. Неполное рабочее время. Если сотрудник работает на 0,5 ставки или неполный день, зарплату рассчитывают пропорционально отработанному времени.
Пример: при МРОТ 27 093 ₽ сотрудник на 0,5 ставки должен получать не меньше 13 546,5 ₽.
2. Удержание НДФЛ. Сравнение с МРОТ проводится сумме, начисленной до удержания налога. Поэтому сумма «на руки» может быть ниже МРОТ.
3. Не полностью отработанный месяц. Зарплата может быть меньше МРОТ, если сотрудник болел, был в отпуске за свой счет или устроился в середине месяца.
3. Какие выплаты включаются в МРОТ
Это один из самых сложных вопросов на практике. По общему правилу зарплата включает (ст. 129 ТК РФ):
вознаграждение за труд;
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
Но не все выплаты можно учитывать при сравнении с МРОТ.
В состав МРОТ включают:
оклад (тарифная ставка);
доплаты и надбавки за квалификацию, сложность или стаж;
ежемесячные производственные премии, начисленные в месяце, за который рассчитывается зарплата.
Сверх МРОТ (начисляют «сверху») должны идти эти выплаты:
Северные надбавки. Труд в суровом климате должен оплачиваться выше базового минимума. Сначала зарплату доводят до МРОТ, и только потом начисляют районные коэффициенты и процентные надбавки.
Сверхурочная работа, выходные и ночные. Любая работа за пределами нормального графика — это работа в отклоняющихся условиях. Она оплачивается отдельно и поверх МРОТ.
Совмещение профессий (должностей). Доплата за совмещение или расширение зон обслуживания — это компенсация за повышенную интенсивность труда. Её нельзя «спрятать» в МРОТ.
Учёт премий
В расчёт МРОТ включают только производственные премии. Если премия квартальная или годовая, она учитывается только в месяце начисления. Делить её на месяцы периода нельзя. Премии непроизводственного характера (например, к юбилею) при сравнении с МРОТ не учитывают.
4. Ответственность работодателя
За выплату зарплаты ниже МРОТ предусмотрено несколько видов ответственности.
1. Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ). Если нарушение выявлено впервые:
директор — предупреждение или штраф 10 000–20 000 ₽;
ИП — 1 000–5 000 ₽;
организация — 30 000–50 000 ₽.
При повторном нарушении штраф для организаций может достигать 100 000 ₽, а руководителя могут дисквалифицировать на срок до трёх лет.
2. Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ). Наступает, если зарплата ниже МРОТ выплачивается более двух месяцев из корыстной или личной заинтересованности руководителя.
Возможные наказания:
штраф 100 000–500 000 ₽;
принудительные работы;
лишение свободы до 3 лет.
Если нарушение привело к тяжким последствиям, срок лишения свободы может достигать 5 лет.
3. Налоговая ответственность (ст. 122 НК РФ). Зарплата ниже МРОТ может быть признаком занижения налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам.
Штраф:
20 % от неуплаченной суммы — при неосторожности;
40 % — при доказанном умысле.
4. Материальная ответственность (ст. 236 ТК РФ). Работодатель обязан выплатить работнику:
недостающую сумму зарплаты;
проценты за задержку выплат.
Компенсация рассчитывается как не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Налоговые риски
Налоговая инспекция сравнивает данные из отчётности (РСВ, 6-НДФЛ) с МРОТ и среднеотраслевыми значениями по региону. При несоответствии инспекция затребует пояснения о причинах низких выплат.
Со стороны работодателя обоснованием могут быть:
специфика деятельности;
сложная финансовая ситуация;
начало работы компании.
Если пояснения неубедительны, возможны дополнительные проверки.
В 2026 году данные из налоговой отчётности автоматически анализируются на соответствие двум порогам контроля:
Риск вызова на региональную комиссию. Если организация или ИП платили меньше МРОТ в каждом месяце отчётного квартала как минимум 10 сотрудникам (и их доля превышает 10% от общего числа работников), налоговые органы обязаны передать эти сведения в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости (Приказ Минтруда № 40н от 02.02.2024 г.). Подобный обмен данными происходит в рамках межведомственного взаимодействия и может привести к включению работодателя в зоны особого внимания властей региона (в т.ч. вызову работодателя на заседание МВК).
Риск внеплановой проверки Роструда. При более масштабных отклонениях срабатывает официальный «индикатор риска». Если налоговая служба передаёт информацию о начислениях ниже МРОТ за каждый месяц предыдущего квартала уже 60 и более работникам (при условии, что их доля составляет 50% и более от всего штата), это даёт трудовой инспекции законное право на проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (Приказ Минтруда России № 838н от 30.11.2021 г.).
5. Что делать, если нашли ошибку
Если выявили, что начисленная сумма за полностью отработанный месяц оказалась ниже МРОТ (после исключения «северных», ночных и сверхурочных), нужно сделать доплату:
Издайте приказ о доплате до МРОТ. Можно установить постоянную надбавку в локальном акте, которая будет автоматически «дотягивать» зарплату до нужного уровня в зависимости от изменения МРОТ.
Выплатите разницу и проценты (при задержке). Согласно ст. 236 ТК РФ, за задержку выплат работодатель обязан выплатить работнику проценты в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Эта обязанность возникает независимо от наличия вины работодателя.
Сдайте уточнённую отчётность. Если ошибка коснулась прошлых периодов, необходимо подать уточнённые расчёты по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ.
