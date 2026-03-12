Зарплата ниже МРОТ: когда нужно доначислить и какая ответственность грозит работодателю

1. Какой минимум нужно соблюдать в 2026 году

Зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) — один из самых частых поводов для проверок трудовой инспекцией и налоговой. Поэтому работодателю важно понимать, как правильно сравнивать выплаты с МРОТ и когда нужно делать доплату.

Минимальные пороги оплаты труда должны соблюдаться для работников, которые полностью отработали норму рабочего времени и выполнили трудовые обязанности. Работодателю следует ориентироваться на три показателя.

Федеральный МРОТ. С 1 января 2026 года он составляет 27 093 ₽ в месяц. Основание — Федеральный закон № 429-ФЗ от 28.11.2025 г. Региональный МРОТ. Субъекты РФ могут устанавливать собственный размер минимальной зарплаты региональным соглашением. Работодатель обязан применять его, если работает в этом регионе и не направил мотивированный отказ от присоединения к соглашению в течение 30 дней после его публикации. Особые правила для отдельных территорий. Для организаций — резидентов территорий опережающего развития в районах Крайнего Севера приравненных к ним местностях зарплата не может быть ниже регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Важно. Если головной офис компании находится в одном регионе, а подразделение — в другом, применяется МРОТ региона, где фактически работает сотрудник. То же правило действует для дистанционных работников.