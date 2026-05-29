Что изменится в персонифицированном учёте (и не только) с 1 июля 2026 года: разбор закона № 29-ФЗ

Федеральный закон № 29-ФЗ от 20.02.2026 г. запускает масштабное обновление системы социального страхования. Индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) станет основным источником данных для автоматического назначения пособий (включая больничные и детские), а также выплаты по травматизму. Чтобы СФР видел полную картину занятости, закон вводит обязательную отчётность по всем исполнителям по договорам ГПХ, включая самозанятых.

Поправки также вводят лимиты на компенсации дистанционным работникам, ограничивают размер пеней по взносам «на травматизм» и упрощают администрирование страхования. Например, регистрация ИП в качестве страхователя по травматизму будет проходить автоматически.