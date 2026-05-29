Что изменится в персонифицированном учёте (и не только) с 1 июля 2026 года: разбор закона № 29-ФЗ

С 1 июля 2026 года закон № 29-ФЗ масштабно меняет правила соцстрахования и персонифицированного учёта. СФР переходит на назначение пособий по данным лицевого счёта, что требует расширения отчётности (включая самозанятых). Реформа также упрощает администрирование: вводятся единые лимиты для удалёнщиков, ограничение суммы пеней и авторегистрация ИП (с 1 сентября 2026 года).
Самое главное
Федеральный закон № 29-ФЗ от 20.02.2026 г. запускает масштабное обновление системы социального страхования. Индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) станет основным источником данных для автоматического назначения пособий (включая больничные и детские), а также выплаты по травматизму. Чтобы СФР видел полную картину занятости, закон вводит обязательную отчётность по всем исполнителям по договорам ГПХ, включая самозанятых.
Поправки также вводят лимиты на компенсации дистанционным работникам, ограничивают размер пеней по взносам «на травматизм» и упрощают администрирование страхования. Например, регистрация ИП в качестве страхователя по травматизму будет проходить автоматически.
Лицевой счёт — новая цифровая модель учёта
Самое значимое изменение касается наполнения и статуса индивидуального лицевого счёта. Закон уточнил понятие ИЛС: теперь это не «электронный документ», а «совокупность сведений в электронном виде». Это позволит системе дополняться данными из разных ведомств без отдельного обновления документов.
Расширение состава сведений в ИЛС
С 1 июля 2026 года состав сведений, которые СФР хранит на счёте каждого работника, значительно расширяется. Индивидуальный лицевой счёт превращается в единый источник данных о социальных правах гражданина.
В ИЛС включат:
Сведения о взносах на ВНиМи «травматизм»
Закон № 29-ФЗ расширил понятие страховых взносов для целей персонифицированного учёта. Теперь оно включает:
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ);
взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
ИЛС станет источником данных для назначения всех видов пособий, включая выплаты по травматизму.
Сведения о взносах на ВНиМ: глубина учета
В ИЛС будут фиксировать суммы взносов на ВНиМ начиная с 1 января 2023 года.
Напомним: доля взносов на ВНиМ составляет 8,9% от единого тарифа. Именно эти сведения СФР будет видеть в ИЛС работника отдельно и учитывать их при расчёте пособий.
Страховой стаж для пособий
В ИЛС будут отражать не только периоды работы, но и иные периоды, которые включаются в стаж для расчёта больничных и декретных выплат.
Это позволит СФР автоматически определять размер пособия — 60%, 80% или 100% среднего заработка — без дополнительных запросов работодателю.
Периоды выплаты пособий
Фонд самостоятельно будет вносить в ИЛС сведения о периодах выплаты:
больничных;
пособий по беременности и родам;
пособий по уходу за ребёнком.
Эти данные понадобятся для автоматического исключения периодов из расчёта новых пособий.
Стаж и выплаты по «травматизму»
Хотя данные о периодах работы для страхования от несчастных случаев на производстве также аккумулируются в ИЛС, механизм их использования отличается. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с производственной травмой всегда выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа.
Данные о периодах деятельности в этой системе необходимы СФР для:
автоматического расчета среднего заработка;
подтверждения факта, что в конкретный период работник был застрахован именно от несчастных случаев (например, по договору ГПХ, где это условие теперь будет фиксироваться в ИЛС отдельно);
назначения ежемесячных страховых выплат, размер которых зависит от степени утраты трудоспособности.
Автоматическое обновление персональных данных
Закон № 29-ФЗ избавляет работодателей от части работы по актуализации данных сотрудников. Сведения в ИЛС о паспортных данных СФР будет систематически уточнять и дополнять на основании федерального регистра сведений о населении.
То есть если сотрудник поменял паспорт по возрасту или в связи со сменой фамилии, СФР увидит изменения автоматически. Фонд сам внесет изменения в ИЛС и сообщит об этом зарегистрированному лицу.
Обязанности работника и работодателя сообщать об изменениях в паспортных данных остаются в тексте закона как «страховочный механизм» на случай сбоев в межведомственном обмене.
Защита прав работников на АУСН и льготных тарифах
Закон вводит механизм «виртуального восстановления» взносов в ИЛС.
Для работодателей на АУСН
Поскольку работодатели на АУСН применяют нулевой тариф взносов (ОПС, ОМС и ВНиМ), СФР будет самостоятельно рассчитывать и отражать в ИЛС суммы, эквивалентные страховым взносам на ВНиМ.
Это нужно, чтобы сотрудники не теряли право на полноценные пособия.
Для льготных тарифов
Если организация применяет пониженные тарифы страховых взносов, СФР также будет отражать в ИЛС суммы, соответствующие взносам по полному тарифу.
Изменение состава сведений, которые запрашивает СФР
После принятия закона № 29-ФЗ Правительство утвердило постановление № 545 от 10.05.2026 г. Документ меняет правила получения Фондом сведений для назначения пособий.
Главный принцип новой системы — максимальное использование данных ИЛС и минимальное участие работодателя в сборе документов.
Что меняется
Приоритет данных ИЛС. При расчёте пособий СФР в первую очередь будет использовать сведения, уже содержащиеся в ИЛС.
Отказ от повторного подтверждения стажа. Работодателю больше не нужно повторно передавать сведения о страховом стаже, если эти данные он уже подавал и они уже отражены в системе персонифицированного учёта (есть в ИЛС). Фонд будет использовать имеющуюся запись в ИЛС для определения размера выплаты.
Исключение данных о периодах болезни. Работодатель также освобождается от повторного указания периодов болезни, декрета или отпуска по уходу за ребёнком, если эти сведения уже были переданы ранее.
Запрос СФР недостающих сведений. После закрытия электронного больничного СФР направит работодателю запрос через систему СЭДО.
В запросе фонд укажет только те сведения, которых нет в системе. Если данные о стаже уже содержатся в ИЛС, поля для их заполнения в запросе не появятся.
Например, если сотрудник оформляет больничный, СФР автоматически увидит сведения о стаже и взносах на ВНиМ начиная с 2023 года. Бухгалтеру останется подтвердить только специфические данные — районный коэффициент, простой или замену лет расчётного периода.
Меньше уведомлений по обособленным подразделениям
С 1 июля 2026 года работодатели больше не обязаны отдельно уведомлять СФР:
о создании или ликвидации обособленного подразделения;
об изменении его адреса или наименования;
о закрытии банковского счёта подразделения или прекращении полномочий подразделения по начислению выплат сотрудникам.
СФР будет получать эти сведения автоматически из государственных реестров.
Отчётность по договорам ГПХ и самозанятым
С 1 июля 2026 года закон меняет правила персонифицированного учёта по договорам ГПХ.
Ранее сведения подавали только по тем исполнителям, на выплаты которым начислялись страховые взносы. Поэтому по самозанятыми и внештатным ИП отчётность обычно не сдавали.
Теперь обязанность представлять сведения в СФР распространяется на все договоры ГПХ независимо от начисления страховых взносов.
Что это означает для бизнеса
Если организация работает с самозанятыми или ИП по договорам ГПХ, сведения о заключении и прекращении договоров (ЕФС-1) также придётся передавать в СФР.
При этом платить взносы за самозанятых и ИП по-прежнему не нужно.
Обязанность страхователя выдавать исполнителю по его запросу копии сведений, переданных в Фонд для персучёта, теперь также не зависит от факта начисления взносов. Вы обязаны предоставить такие документы любому исполнителю по ГПХ (включая самозанятых и ИП) в течение трёх рабочих дней со дня его обращения.
Обязательный СНИЛС для исполнителей
При заключении договора ГПХ исполнитель должен представить СНИЛС. Теперь эта обязанность также не будет зависеть от начисления страховых взносов.
Требование распространяется в том числе на самозанятых и ИП.
СНИЛС можно представить в бумажном или в электронном виде (в том числе через Госуслуги).
Изменение лимита для электронной отчётности
Снятие ограничения по взносам повлияет и на порядок сдачи ЕФС-1.
Если численность работников и исполнителей превышает 10 человек, организация обязана сдавать отчётность в электронном виде.
С 1 июля 2026 года при расчёте лимита нужно учитывать также тех исполнителей, по которым страховые взносы не платят. То есть самозанятых и внештатных ИП.
Пример: в компании работают 9 сотрудников по трудовым договорам и 2 самозанятых. Раньше численность для целей отчётности составляла 9 человек. С 1 июля 2026 года — уже 11 человек, поэтому организация обязана перейти на электронную отчётность.
Расширение списка сотрудников для отчёта о стаже
С 1 июля 2026 года расширяется перечень работников, по которым нужно подавать сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1).
Теперь в отчёт включают сотрудников, которые:
находились в отпуске по уходу за ребёнком любой продолжительности (ранее — в период от 1,5 до 3 лет);
имели период приостановления госслужбы в связи со СВО;
являются священнослужителями.
Изменения нужны для того, чтобы СФР мог автоматически учитывать стаж при назначении пособий и пенсий.
Компенсации дистанционным работникам: новые лимиты
С 1 июля 2026 года порядок освобождения компенсаций дистанционным работникам от взносов «на травматизм» приводят в соответствие с Налоговым кодексом (аналогично порядку освобождения компенсации от НДФЛ и обычных страховых взносов).
Что меняется
Если сотрудник не предоставляет подтверждающие документы, организация может выплачивать компенсацию в пределах 35 рублей за рабочий день без начисления взносов «на травматизм».
Если расходы подтверждены документами, вся сумма компенсации полностью освобождается от взносов без ограничений.
Пример: если дистанционный сотрудник отработал 20 рабочих дней в месяце, организация может выплатить ему 700 рублей (20 дней × 35 рублей) компенсации без удержания НДФЛ и страховых взносов (в т.ч.«на травматизм»).
Автоматическая регистрация ИП как страхователя «по травматизму»
С 1 сентября 2026 года ИП больше не придётся отдельно подавать заявление о регистрации в качестве страхователя «по травматизму».
Регистрация будет происходить автоматически после подачи сведений (ЕФС-1) о заключении первого договора ГПХ с условием об уплате взносов «на травматизм».
СФР зарегистрирует ИП в течение трёх рабочих дней.
Напомним, сейчас (до 1 сентября 2026 года) ИП ставится автоматом на учет в СФР:
как страхователь по обычным взносам — после подачи сведений (ЕФС-1) о приеме первого сотрудника или заключении договора ГПХ (с 1 июля 2026 года сведения подаются по всем ГПХ, даже без взносов);
как страхователь «по травматизму» — автоматически только при приеме сотрудника по трудовому договору. Если же ИП заключает только договор ГПХ (с условием о взносах), он всё еще обязан подавать отдельное заявление на регистрацию в течение 30 дней. С 1 сентября 2026 года эта обязанность отменяется.
Изменения в проверках СФР
С 1 июля 2026 года Закон № 29-ФЗ меняет порядок принятия решений при проверках.
Часть полномочий передают от руководителей территориальных органов СФР к уполномоченным должностным лицам фонда.
Теперь они смогут:
рассматривать акты проверок и возражения страхователей;
выносить решения о привлечении к ответственности;
подписывать постановления о взыскании взносов за счёт имущества организации (ИП);
продлевать или приостанавливать выездные проверки.
Ограничение пеней и правило «500 рублей»
Ограничение размера пеней. С 1 июля 2026 года сумма пеней по взносам «на травматизм» не может превышать размер самой недоимки.
Правило «500 рублей». Если недоимка вместе с пенями и штрафами не превышает 500 рублей, СФР получает право направить требование не сразу, а в течение трёх месяцев после выявления задолженности.
Новые сроки представления сведений. Закон переводит ряд сроков с календарных дней на рабочие.
Например, сведения с типом «Назначение пенсии» с 1 июля 2026 года нужно представлять в течение 3 рабочих дней вместо календарных.
Такие же изменения внесли для организаций угольной отрасли и работодателей членов лётных экипажей.
Что проверить бизнесу до 1 июля 2026 года
До вступления поправок в силу работодателям стоит:
проверить порядок работы с самозанятыми и ГПХ;
подготовиться к расширению отчётности ЕФС-1;
оценить необходимость перехода на электронную отчётность;
обновить локальные акты по компенсациям дистанционным работникам;
проверить процессы взаимодействия бухгалтерии и кадровой службы с СЭДО;
учесть отмену избыточных уведомлений (сведений).
Большая часть изменений направлена на то, чтобы СФР получал сведения автоматически из системы персонифицированного учёта. Но для бизнеса это означает более жёсткие требования к качеству и полноте передаваемых данных.
