Кому будет полезен вебинар

Кадровикам, HR-специалистам, руководителям и специалистам, которые отвечают за кадровое делопроизводство и актуальность локальных нормативных актов компании.

Вебинар пройдёт 25 августа в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Элина Шакирова — ведущий эксперт по трудовому праву и кадровому учету компании «Моё дело Бюро».

На вебинаре вы: разберётесь в изменениях ТК РФ, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

поймёте новые правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе: лимиты, порядок оплаты, исключения и дополнительные гарантии.

узнаете, что меняется в работе со срочными трудовыми договорами для субъектов МСП и многое другое. Вебинар бесплатный. Просто зарегистрируйтесь, а мы пришлём напоминание за день и за час до старта. Записаться на вебинар

Присоединяйтесь, если хотите узнать больше про кадровые изменения.

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Кадровые изменения с 1 сентября 2026 года Разберём кадровые изменения с 1 сентября 2026 года: новые правила сверхурочной работы, срочных трудовых договоров и увольнения, а также что потребуется обновить в кадровых документах и локальных нормативных актах. Записаться

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