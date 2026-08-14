Кому будет полезен вебинар
Кадровикам, HR-специалистам, руководителям и специалистам, которые отвечают за кадровое делопроизводство и актуальность локальных нормативных актов компании.
Вебинар пройдёт 25 августа в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Элина Шакирова — ведущий эксперт по трудовому праву и кадровому учету компании «Моё дело Бюро».
На вебинаре вы:
разберётесь в изменениях ТК РФ, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
поймёте новые правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе: лимиты, порядок оплаты, исключения и дополнительные гарантии.
узнаете, что меняется в работе со срочными трудовыми договорами для субъектов МСП и многое другое.
Вебинар бесплатный. Просто зарегистрируйтесь, а мы пришлём напоминание за день и за час до старта.
Присоединяйтесь, если хотите узнать больше про кадровые изменения.
Больше полезных материалов и анонсов — читайте в нашем блоге на Клерке.
Кадровые изменения с 1 сентября 2026 года
Разберём кадровые изменения с 1 сентября 2026 года: новые правила сверхурочной работы, срочных трудовых договоров и увольнения, а также что потребуется обновить в кадровых документах и локальных нормативных актах.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGAT38d
Начать дискуссию