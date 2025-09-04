Как подключить оплату на Wix-сайте

Пользователи отмечают разные достоинства конструктора: сотни удобных шаблонов, разные инструменты в визуальном редакторе, дополнительные модули для общения с клиентами и получения уведомлений. А также на сайте, созданном с помощью конструктора Wix, можно принимать оплату через платежные сервисы.
В статье расскажем подробно, как подготовить сайт на Wix к приему платежей, а также:
что это за платформа и что она может;
какие есть способы оплаты для сайтов на Wix;
как подключить интернет-эквайринг и проверить его работоспособность.
Что такое Wix
Платформа Wix — популярный конструктор сайтов, с помощью которого часто собирают и запускают интернет-магазины без знания кода и навыков в программировании. В 2024 году у платформы было 258 миллионов пользователей в 190 странах по всему миру.
Сервис предлагает более 800 готовых шаблонов для создания сайтов любого типа:
Визитки.
Интернет-магазины.
Портфолио.
Блоги.
Лендинги.
Информационные сайты и др.
Самый простой способ создать сайт с помощью Wix и получать платежи от клиентов — выбрать подходящий шаблон и настроить его под свои потребности.
Обратите внимание. Позже не получится поменять один макет на другой без потери данных. Поэтому нужно сразу искать подходящий: протестируйте несколько, посмотрите, как отображается визуал в деморежиме, функциональность и взаимодействие с ПК и мобильными устройствами. Особенно это важно для интернет-магазинов и других ресурсов с большим количеством данных.
Все макеты рассортированы по категориям: события, бизнес, туризм, личный блог и другие. В каждой разработчики добавили подходящие инструменты, например:
Интернет-магазин — встроены модули корзины и фильтрации товаров.
Сфера услуг — расписание, блок отзывов, форма записи, кнопка связи через мессенджер.
Блог — в макет встроена лента новостей, поиск, подписка на новые записи.
Рестораны и кафе — меню, блок «Как добраться», система бронирования, раздел «Доставка».
Музыка — плеер, библиотека треков, заказ дисков, расписание концертов, ссылки на стримы.
Вне зависимости от выбранного шаблона вы можете добавлять и убирать блоки, менять их расположение и размер, следить за визуальным отображением и удобством навигации.
Возможности и функциональность Wix
Wix не слишком отличается от других сервисов по созданию сайтов, но у этого конструктора есть несколько преимуществ:
Сотни шаблонов от профессиональных дизайнеров и верстальщиков.
Многофункциональный визуальный редактор, в котором можно переделывать любой шаблон.
Виджеты и блоки для индивидуальных настроек страниц.
Возможность создания разных по визуалу и функциям десктопной и мобильной версии страниц.
Магазин приложений для создания дополнительных функций.
Инструменты для SEO-оптимизации, помощь для эффективного продвижения.
Конструктор логотипов.
Автоматическое кеширование, чтобы быстрее прогружались страницы.
Можно создавать мультиязычные сайты.
Встроенный конструктор мобильных приложений для дальнейшей выгрузки в iOS и Android.
Встроенная CRM и другие инструменты.
Обратите внимание. В 2025 году Wix не получится оплатить российскими картами и не работает техподдержка на русском языке из-за ограничений от владельцев платформы.
Wix можно использовать для создания не только информационных страниц и визиток, но и блогов и небольших интернет-магазинов. Но помните: если на вашем сайте будет много контента и эффектов, то страницы будут медленно загружаться.
Важно аккуратно пользоваться мощным визуальным редактором с множеством функций. Если обращаться с инструментом неосторожно, можно сломать интерфейс: например, кнопки начнут сливаться с фотографиями. Это не значит, что вам понадобится разработчик или программист. Достаточно внимательно работать с редактором и не спешить к публикации ресурса.
Модуль интернет-магазина тесно связан с функциями встроенной CRM-системы, которая доступна на любом тарифном плане. Поэтому администраторы сайта смогут:
следить за заявками;
создавать единую клиентскую базу;
контролировать остатки;
вести рекламные кампании и рассылки;
анализировать эффективность работы платформы.
Прием платежей для Wix: все способы в одном месте
На сайтах, созданных с помощью Wix, можно принимать оплату от клиентов с помощью более 70 платежных решений, которые можно разделить на три большие группы:
Собственное решение Wix Payments (не работает в России с 2022 года).
Сторонние платежные системы.
Офлайн-оплата при вручении товара.
1. Wix Payments — бесплатный платежный провайдер для управления заказами, платежами и возвратами через административную панель.
Большой недостаток этого инструмента в том, что он работает в ограниченном количестве регионов: США, Канаде, Бразилии и некоторых странах Европы. Также сервис берет комиссию в размере процента за обработку каждого платежа и дополнительно фиксированную сумму за факт оплаты. Обычно это 2,9% от суммы транзакции + 0,30 $ в США и Канаде.
2. Коммерция в России. Чтобы принимать онлайн-платежи в России, нужно:
выбрать платежный сервис;
подключить интернет-эквайринг;
интегрировать платежную форму.
Wix сотрудничает более чем с 70+ провайдерами интернет-эквайринга. Вы можете выбрать любого из них, а лучше — несколько, чтобы совместить все доступные у каждого провайдера способы оплаты.
Один из таких провайдеров — PayAnyWay. При подключении этого сервиса оплата для покупателя будет проходить в том же окне на вашем сайте — его не будет уводить на сторонние страницы.
3. Офлайн-оплата. Еще один способ, который можно использовать в любом регионе мира. В таком случае покупатель оплачивает товар при получении, наличными, картой, переводом или другим удобным методом.
Проведение каждой такой операции нужно будет вручную отмечать на сайте, так как никаких подтверждающих оплату документов в сервис не поступит.
Помните о том, что по закону «О защите прав потребителей» при офлайн-оплате у курьера должен быть терминал для проведения онлайн-платежа или сдача для оплаты наличными.
Способы оплаты через сайт на Wix
Как клиент может платить за ваши товары и услуги, зависит от того, какие платежные сервисы вы подключите.
Есть несколько популярных способов оплаты, которые стоит подключить:
Банковская карта — дебетовая и кредитная VISA, Mastercard, «Мир».
Переводы через Систему быстрых платежей (СБП).
Pay-сервисы.
Регулярные платежи (для услуг подписки).
Банковские переводы.
Оплата товаров в рассрочку и кредит.
Обратите внимание. Некоторые способы оплаты можно подключить к сайту, даже если у него нет домена и не подключен платный тарифный план Wix.
У платформы есть специальные модули для оптимизации работы сайтов во многих сферах бизнеса. Например, если создавать сайт для ресторана, то можно подключить плагин бронирования столиков, а руководству гостиницы пригодится интеграция с агрегаторами турфирм. Это упрощает и улучшает пользовательский опыт: людям становится удобнее заказывать услуги и товары.
5 этапов для подключения оплаты на Wix
Любой бизнес создает сайт не только чтобы демонстрировать свои товары, но и продавать их. В конструкторе Wix можно наладить любые способы оплаты, если правильно выбрать эмитента — банк или платежный сервис, который поможет проводить платежи от клиента на ваш счет.
1 этап. Подготовка к подключению оплаты
Сначала нужно опубликовать сайт: пока он находится в черновиках, к нему нельзя подключить оплату. Затем проверьте, не входят ли ваши товары в список запрещенных к реализации через сайты Wix. К ним относятся, например, обмен валют или оплата штрафов.
Если ваш ресурс соответствует требованиям, можно приступить к выбору сервиса и настройкам.
Чтобы подключить любого эквайера, перейдите в административную панель Wix, в раздел «Прием платежей». Среди всех предложений выберите подходящее и следуйте инструкции по настройке.
2 этап. Выбор платежного сервиса
Среди всех платежных сервисов нужно выбрать один или несколько, с которыми вы будете работать. Обойтись без интернет-эквайринга не получится, иначе бизнес будет терять деньги от клиентов, которые хотели расплатиться картой.
Что такое эквайринг, зачем он бизнесу и как его подключать, разобрали в других статьях, поэтому не будем на этом останавливаться.
Мы изучили популярные сервисы и собрали несколько основных параметров, на которые стоит обратить внимание, на примере PayAnyWay:
Договор. Обязательно внимательно изучите все документы, которые нужно подписать для сотрудничества. Важно, чтобы вам были понятны все условия и не было размытых формулировок. Лучше всего передать задачу изучения документов юристу.
Подключение. У каждого эквайера свои сроки подключения: у одного это несколько дней, у другого — пара недель. После подключения некоторых сервисов вы можете в тот же день начать принимать оплату от клиентов.
Комиссия. Любой сервис и банк устанавливает свои комиссионные на каждую операцию или только на успешные.
Количество интеграций. У каждого сервиса есть свой список онлайн-касс, с которыми он работает. Выберите те, что взаимодействуют с нужными вам кассами.
Поддержка валют. Если у вас клиенты из разных стран и регионов, настройте прием платежей в разных валютах. Это удобно для международной торговли и клиентов.
Оплата долями, в рассрочку и кредит. Наличие такой функции у платежного сервиса позволяет вам расширить клиентскую базу и увеличить прибыль. Выбирайте среди сервисов, у которых можно подключить такую оплату.
Как работает оплата частями и в кредит. Покупатель выбирает один из этих способов, заполняет форму банка и подтверждает операцию. Банк переводит продавцу сразу всю сумму за товар, покупатель возвращает банку долг в соответствии с графиком платежей.
Когда выберете платежный сервис, зарегистрируйтесь в нем и заполните все необходимые данные о компании. После этого подождите, когда система завершит проверку аккаунта, создайте расширенный счет и отредактируйте его в соответствии с инструкцией. Пройдем по пунктам, которые обязательно нужно заполнить:
Отключите тестовый режим.
Оставьте пустым поле Check URL.
В поле Pay URL впишите https://kassa.payanyway.ru/index.php?do=invoicepayurl.
В поле кода проверки целостности данных придумайте набор символов.
3 этап. Настройка оплаты через платежный сервис
Если вы настраиваете оплату через PayAnyWay, то сможете создать форму с заданными свойствами, а затем разместить ее на любом сайте.
Подробно о настройках мы рассказывали в пошаговой инструкции, поэтому здесь кратко пройдем по основным пунктам:
Перейдите в «Конструктор форм» и нажмите на «Конструктор формы оплаты», чтобы перейти в редактор.
Заполните информацию в настройках: запрашивать у покупателя email или телефон, как описывать платежи, что будет на кнопке.
Если используете товароучетную программу по типу 1C, назначьте для каждой операции идентификатор заказа, чтобы списывать остатки после продаж.
Сохраните изменения, чтобы форма для оплаты сформировалась.
Нажмите на «Получить код для вставки на сайт» и скопируйте готовую ссылку для отправки клиентам.
Также вам понадобится заполнить настройки расширенного счета и указать, на какую страницу должен попасть пользователь.
Теперь вы можете отслеживать все платежи в разделе «Финансы»: количество оплат, суммы проданных товаров и подробную информацию о каждом. Все данные можно скачать в виде отчета формата CVS. Офлайн-платежи будут появляться в отчете, когда вы отметите их оплаченными.
4 этап. Настройка способов оплаты и их отображение на сайте
Простой способ добавить прием оплат через PayAnyWay — установить модуль Ecwid store в WIX.
Есть другой способ, если вы хотите создать нестандартное окно или разместить его не по центру страницы. Wix позволяет вставлять на свои сайты программный код, поэтому вы можете создать код формы оплаты, получить его в сервисе Kassa.payanyway от Монеты и встроить на страницу оплаты на сайте. Подробно о подготовке и встраивании кода тоже рассказали в инструкции.
В Wix есть разные варианты готовых форм оплаты, блоков, списков и страниц. Выбирайте то, что подходит для вашего ресурса, и настраивайте прием оплат с помощью PayAnyWay.
Когда закончите с настройками и подготовкой дизайна, не забудьте сохранить изменения и нажать на «Опубликовать». Так форма появится на сайте.
5 этап. Проверка работы системы оплаты
После завершения всех настроек важно пройти по пути пользователя и выполнить тестовый платеж на сумму до 20 рублей. Это поможет понять, насколько удобно пользоваться сайтом и оплачивать покупки. Пара коротких советов:
Попросите пройти по пути пользователя другого человека, чтобы увидеть все проблемы и ошибки со стороны покупателя.
Сделайте несколько тестовых платежей, чтобы проверить работоспособность и устойчивость настроек.
Обратите внимание. Форма не подключается к запасам товаров на сайте. Чтобы посмотреть транзакции, вы можете открыть административную панель Wix и перейти в «Платежи».
Советы по безопасности и соблюдению правил
Чтобы сайт приносил все больше лидов и продаж, советуем соблюдать основные правила при подключении оплаты и работы с ним:
Пользуйтесь надежными паролями. Желательно придумывать или генерировать разные пароли для каждого сервиса, с которым вы работаете. Не стоит пользоваться одним паролем для всех страниц.
Настройте двухэтапную аутентификацию. Каждому пользователю при входе в систему нужно будет вводить код.
Следите за доступами, ролями и разрешениями для персонала. Не выдавайте лишних прав рядовым сотрудникам, а доступ к администрированию страниц должен быть только у узкого круга лиц.
Создавайте и храните резервные копии сайта. Это поможет быстро восстановить ресурс в случае взлома или поломки.
Что нужно запомнить
Wix — многофункциональный конструктор. Платформа позволяет создавать разнообразные сайты, от блогов до интернет-магазинов, с помощью готовых шаблонов, мощного визуального редактора и встроенной CRM-системы.
Собственная платежная система конструктора Wix Payments не принимает платежи на территории РФ и многих других стран. Поэтому нужно подключать сторонние платежные сервисы интернет-эквайринга, такие как PayAnyWay. Это позволяет принимать оплату картами «Мир», через СБП и другими популярными способами.
Перед тем как создавать сайт и подключать оплату, нужно проверить, не входят ли товары в список запрещенных к продаже на ресурсах платформы.
Важно обязательно сделать тестовый платеж, чтобы проверить работоспособность всей цепочки оплаты.
Для защиты сайта и данных клиентов крайне важно использовать надежные пароли, настроить двухфакторную аутентификацию, управлять доступами сотрудников и регулярно создавать резервные копии.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFHC8iBr
