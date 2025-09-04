Как подключить оплату на Wix-сайте

Что такое Wix

Платформа Wix — популярный конструктор сайтов, с помощью которого часто собирают и запускают интернет-магазины без знания кода и навыков в программировании. В 2024 году у платформы было 258 миллионов пользователей в 190 странах по всему миру.

Сервис предлагает более 800 готовых шаблонов для создания сайтов любого типа:

Визитки.

Интернет-магазины.

Портфолио.

Блоги.

Лендинги.

Информационные сайты и др.

Самый простой способ создать сайт с помощью Wix и получать платежи от клиентов — выбрать подходящий шаблон и настроить его под свои потребности.

Обратите внимание. Позже не получится поменять один макет на другой без потери данных. Поэтому нужно сразу искать подходящий: протестируйте несколько, посмотрите, как отображается визуал в деморежиме, функциональность и взаимодействие с ПК и мобильными устройствами. Особенно это важно для интернет-магазинов и других ресурсов с большим количеством данных.

Все макеты рассортированы по категориям: события, бизнес, туризм, личный блог и другие. В каждой разработчики добавили подходящие инструменты, например:

Интернет-магазин — встроены модули корзины и фильтрации товаров.

Сфера услуг — расписание, блок отзывов, форма записи, кнопка связи через мессенджер.

Блог — в макет встроена лента новостей, поиск, подписка на новые записи.

Рестораны и кафе — меню, блок «Как добраться», система бронирования, раздел «Доставка».

Музыка — плеер, библиотека треков, заказ дисков, расписание концертов, ссылки на стримы.

Вне зависимости от выбранного шаблона вы можете добавлять и убирать блоки, менять их расположение и размер, следить за визуальным отображением и удобством навигации.