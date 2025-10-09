Как подключить эквайринг на сайте и в соцсетях: выбираем сервис

Онлайн-оплата — важная часть инфраструктуры продаж: от нее зависит конверсия, повторные покупки, нагрузка на поддержку и скорость обработки заказов. В статье поможем выбрать способы оплаты под вашу модель бизнеса, понять, что подготовить перед интеграцией, и избежать типичных ошибок на старте. Разберем актуальные способы оплаты в 2025 году и покажем, как выбор метода влияет на процесс интеграции.
Что такое интернет-эквайринг и какие способы онлайн-оплаты можно подключить на сайт
Интернет-эквайринг — это прием безналичных платежей в онлайне через банк или платежного провайдера. Такой эквайринг используют интернет-магазины, подписочные сервисы, маркетплейсы — все, кто продает что-то онлайн.
Есть разные методы оплаты — от банковских карт до рассрочек. Они определяют, как вы будете подключать торговый эквайринг. Вот три способа это сделать:
Включить в личном кабинете провайдера. Например, Mir Pay активируется одной кнопкой в настройках магазина и автоматически появляется на поддерживаемых устройствах.
Подключить с помощью разработчика. Если нужно задать особую логику, технический специалист сделает это через API или виджет. Например, настроит автосписания по подписке, двухэтапное списание, кастомный дизайн формы, автоматические уведомления о статусах заказа.
Подключить по заявке через банк или поставщика. Так обычно запускают СБП и выбирают формат приема: кнопка на сайте, ссылка или QR, NFC-табличка.
Далее подробно разберем основные способы онлайн-оплаты: кому нужны и что проверить перед подключением.
Банковские карты
Карты дают максимальный охват и стабильную конверсию. Еще с картами можно подключить двухэтапную схему оплаты — когда сумма сначала блокируется на счете клиента, а списывается позже. Это удобно для предзаказов, доставки и услуг с переменной суммой.
Кому подходит. Интернет-магазинам и маркетплейсам, сервисам с постоплатой и предавторизацией, подписочным моделям, где важны повторные списания и контроль суммы при отгрузке.
Что проверить перед запуском:
Работает ли дополнительное подтверждение оплаты в банке покупателя — это снижает риски мошенничества.
Какие стандарты безопасности обязаны выполнять и документировать вы, а какие — банк.
Проведите тестовые платежи и проверьте корректность списаний, отмен и возвратов, чтобы курьеры и склад не стопорились, а деньги и чеки шли корректно.
Система быстрых платежей
СБП позволяет принимать оплату без карт: клиент платит из приложения своего банка по QR-коду, по ссылке или через NFC-табличку. Деньги приходят быстро, комиссии обычно ниже карточного эквайринга. Для онлайна и соцсетей СБП удобна тем, что не требует ввода реквизитов.
Кому подходит. Интернет-магазинам, продавцам в соцсетях и мессенджерах, службам доставки, офлайн-точкам.
Что проверить перед запуском:
Проверьте оплату по QR и по ссылке с нескольких популярных банковских приложений: сумма, наименование магазина и статус должны приходить корректно в CMS или учетную систему.
Для офлайна убедитесь, что NFC-табличка стабильно считывается.
Mir Pay, СБПэй, платежные стикеры
Это способы оплаты через смартфон без ввода реквизитов на сайте. Покупатель подтверждает платеж в приложении:
в Mir Pay — по токенизированной карте «Мир»;
в СБПэй — со счета через СБП;
стикер работает как бесконтактная карта «Мир».
Такие способы ускоряют оформление заказов на мобильных телефонах, повышают доверие за счет родного банка или кошелька и снимают часть отказов из-за ошибок ввода. Для стикеров действует лимит на оплату без пин-кода — до 3000 рублей, как и для обычной бесконтактной карты «Мир».
Кому подходит. Офлайн-точкам, приложениям, онлайн-магазинам с мобильным трафиком и высоким процентом платежей со смартфона.
Что проверить перед запуском:
Убедитесь, что кнопка Mir Pay видна только на совместимых устройствах, а платежи корректно возвращают статусы в CMS.
Проверьте оплату через СБПэй и лимит по стикеру. Транзакции свыше 3000 рублей потребуют пин-код на терминале — предупредите об этом заранее, чтобы избежать отказов и задержек при оплате.
Рекуррентные платежи
Это автоматические списания по сохраненным реквизитам: клиент подтверждает первый платеж, дальше списания идут по графику без его участия. Такой механизм упрощает повторную оплату и помогает удерживать клиентов в подписочных моделях.
Кому подходит. Подписки и SaaS, сервисы регулярных услуг и поставок, образовательные проекты, благотворительные пожертвования.
Что проверить перед запуском:
Зафиксируйте юридическое согласие клиента на автосписания — используйте оферту и чекбокс на сайте.
Проведите тестовую оплату и убедитесь, что чеки формируются корректно.
Оплата в кредит и рассрочку
Этот способ снимает ценовой барьер в момент покупки: чек можно разбить на части или оформить кредит онлайн. Магазин обычно получает всю сумму сразу либо на следующий рабочий день, а остаток клиент гасит банку или сервису по графику. Это помогает увеличить конверсию и средний чек без ожидания полной оплаты.
Кому подходит. Интернет-магазинам и сервисам с чувствительным к цене спросом, когда клиенты колеблются из-за суммы заказа.
Что проверить перед запуском:
Учтите, что не все клиенты проходят проверку банка или сервиса. Условия — ставку, срок, лимиты — определяет кредитор, а не магазин.
Проверьте сценарии возврата и частичного возврата, синхронизацию статусов в CMS и фискализацию чеков. У некоторых интеграций чеки формируются автоматически по API, при других способах менеджер пробивает чек отдельно.
Чек-лист: что проверить перед запуском онлайн-оплаты
Передайте эту шпаргалку своему техническому специалисту или провайдеру.
Проверьте № 54-ФЗ, актуальный ФФД, настройки номенклатуры и НДС. Убедитесь, что чеки автоматически уходят в ОФД.
Определите профиль PCI DSS, который касается безопасности карт. Если оплата проходит на странице провайдера, достаточно упрощенной оценки SAQ A. Если ввод карты идет на вашей странице или вы управляете встраиваемой формой, потребуется расширенная оценка SAQ A-EP.
Включите EMV 3D Secure 2. Это современная аутентификация, которая снижает риски онлайн-мошенничества. Банк подтверждает, что платит владелец карты, а у добросовестных клиентов проверка проходит без лишних шагов.
Укажите URL для веб-уведомлений, проверьте автоматическое обновление статусов заказов. Настройте идемпотентность, таймауты и повторные попытки.
Протестируйте одностадийные и двухстадийные операции, частичные списания и возвраты. Узнайте срок захвата у эквайера.
Проверьте оплату по QR и по ссылке в нескольких популярных банковских приложениях. Сумма и название магазина должны отображаться корректно, а статусы — доходить в учетную систему.
Убедитесь, что кнопки видны только на поддерживаемых устройствах. Проверьте статусы, возвраты и лимиты.
У рекуррентных платежей первая транзакция должна создавать привязку и токен. Оформите согласие клиента и способ отмены. Настройте повторные попытки списаний по графику.
Согласуйте партнера и условия для кредита и рассрочки. Протестируйте одобрение и отказ, полные и частичные возвраты. Проверьте корректность признаков расчета в чеке.
Включите платежные ссылки, инвойсы. Для СБП выберите формат — QR, ссылка, NFC-табличка. На посадочной странице должна быть оферта, политика сайта и контакты.
Включите выгрузки и ежедневные отчеты в кабинете, настройте роли и доступы. Согласуйте регламент по чарджбэкам и соглашению об уровне сервиса поддержки.
Держите под рукой разделы о платежной форме, виджете, API, СБП и онлайн-кассе. Зафиксируйте ключи и URL платежного шлюза.
Убедитесь, что нужные методы оплаты включены, тестовые данные отключены, контакты на сайте актуальны.
Как подключить оплату в 3 этапа
Интеграция эквайринга у всех провайдеров работает одинаково. Сначала оформляете доступ и договор. Затем подключаете нужные способы оплаты — в личном кабинете, по API или виджету, через официальный модуль или по заявке провайдеру. После этого проводите тесты и включаете прием платежей в продакшене. Рассмотрим этот алгоритм подробнее.
Шаг 1. Зарегистрироваться и получить договор
Подайте заявку, заполните данные о компании и витрине, пройдите проверку, подпишите договор и оферту. После одобрения получите доступ в мерчант-кабинет, идентификаторы магазина и ключи для интеграции.
Шаг 2. Добавить платежные решения
В личном кабинете включите нужные методы: карты, СБП, кнопки Яндекс Pay или Mir Pay и т. д. Если каких-то опций нет в интерфейсе, отправьте заявку в поддержку — провайдер поможет их активировать.
Шаг 3. Протестировать и запустить оплату
Пройдите полный цикл: оплата, отмена, возврат, частичное списание. Проверьте, что уведомления о статусах автоматически меняют заказы в учетной системе и что чеки формируются корректно. Затем отключите тестовые данные и откройте оплату для покупателей.
3 сервиса интернет-эквайринга
Сравним Монету, «Т-Кассу» и «Твои платежи» по способам оплаты, вариантам интеграции, фискализации и безопасности.
Что предлагает. Ключевые возможности сервиса:
Прием онлайн-платежей. Можно оплачивать картами «Мир», Visa, Mastercard и через СБП. Есть Pay-сервисы, кредит, рассрочка, кошельки Монеты.
Интеграции с несколькими вариантами платежных форм: MONETA.Assistant, редирект или iframe. У MONETA.Assistant есть три формы. «Компактная» — когда нужен самый простой поток. «Новая» — базовый вариант для десктопа и мобильной версии. «Стандартная» — если важно выдать максимум способов в одной форме. Для серверной логики есть Merchant API. Доступны SDK для iOS и Android.
Счета и ссылки на оплату. Можно создавать инвойсы из кабинета и по API.
Фискализация чеков по № 54-ФЗ через сервис Kassa.payanyway. Есть интеграции с 17 моделями онлайн-касс.
Больше 70 готовых модулей для CMS и конструкторов с пошаговыми инструкциями. Есть тестовые страницы платежной формы для прогонов.
Преимущества. Почему бизнесу удобно работать с Монетой:
Быстрый старт — подключение за один рабочий день, возможность начать принимать платежи в день регистрации.
Запуск без разработки — есть готовая платежная страница и платежные ссылки. Вопросы безопасности провайдер берет на себя.
Рост и тонкая настройка — есть возможность внедрять интеграции, настраивать статусы и менять интерфейс так, как нужно вашему бизнесу.
Развитая экосистема вокруг № 54-ФЗ — каждый платеж автоматически улетает в облачную кассу, где пробивается чек, который затем передается в ОФД и ФНС.
Как подключить. Вот как пошагово установить интернет-эквайринг от Монеты:
Оставьте заявку на подключение на странице «Интернет-эквайринг». Для СБП есть отдельная форма заявки.
Заключите договор: на старте ознакомьтесь с договором и тарифами, затем зарегистрируйтесь. После проверки менеджер подготовит договор и откроет доступ.
Получите доступ в личный кабинет и заполните данные счета магазина: ID магазина и счета, Pay URL, Check URL.
Выберите способ интеграции: официальный модуль для CMS или конструктора, платежная форма MONETA.Assistant, Merchant API или SDK для серверной логики.
Включите нужные способы оплаты в кабинете: «Счета» → «Настроить способы оплаты». Если опции нет в интерфейсе — запросите подключение через поддержку.
Протестируйте: проведите пробные платежи в тестовой среде, проверьте уведомления Pay URL и проверочные запросы Check URL. Затем повторите тесты в личном кабинете.
Запустите прием платежей в продакшене: включите нужные методы в счете, переключите ключи и URL, откройте оплату для покупателей.
Что предлагает. Ключевые особенности сервиса:
Способы оплаты. Есть банковские карты, СБП по QR и по кнопке, Mir Pay, SberPay, T-Pay, рассрочка и сервис «Долями».
Способы интеграции. Платежный модуль для CMS, платежный виджет для сайта, мобильная интеграция SDK, полноценный API.
Преимущества. Вот почему выбирают «Т-Кассу»:
Большой набор методов оплаты «из коробки».
Понятные варианты интеграции под разный стек — модуль, виджет, мобильная интеграция или API.
Подробные инструкции по фискализации и приему СБП, что упрощает запуск и контроль чеков.
Как подключить. Вот как открыть эквайринг «Т-Кассы»:
Оставьте заявку на интернет-эквайринг и дождитесь доступа в личный кабинет.
Создайте магазин, получите тестовый и рабочий терминалы — TerminalKey и SecretKey.
Выберите способ интеграции.
Включите нужные способы оплаты в одноименном разделе и сохраните настройки.
Протестируйте платежи на тестовом терминале, при необходимости включите онлайн-кассу. Затем переведите магазин на рабочий терминал и начинайте прием оплат.
Что предлагает. Основные возможности сервиса:
Способы оплаты. Есть банковские карты «Мир», Visa, Mastercard и UnionPay. Возможна оплата по QR через СБП. Есть электронные кошельки и Pay-сервисы «ЮMoney», Mir Pay, Alfa Pay. Доступно сплитование, рекуррентные платежи, холдирование, выплаты физлицам, оплата по ссылке, антифрод, интеграция с кассами по № 54-ФЗ.
Интеграции. Есть готовые модули для CMS 1С-Битрикс, WooCommerce, Tilda, CS-Cart, inSales, Opencart, PrestaShop, Joomla, Webasyst, Magento, «АвтоВебОфис» и др. Доступны REST API и SDK PHP, Python, Go, iOS, Android, TypeScript и JS.
Преимущества. Вот почему выбирают «Твои платежи»:
Мультиэквайринг — маршрутизация между несколькими банками-эквайерами.
Широкая витрина методов оплаты.
Быстрый запуск за счет модулей и подробной зоны «Разработчикам» — доки, OpenAPI, SDK.
Соответствие нормам безопасности PCI DSS при оплате картой.
Как подключить. Вот как включить эквайринг «Твоих платежей»:
Оставьте заявку на подключение на странице «Подключить платежи», заключите договор.
Получите доступ в личный кабинет для управления магазином и платежами.
Выберите способ интеграции: официальный модуль для вашей CMS, платежная форма, ссылка, REST API или SDK.
Включите нужные способы оплаты и сценарии в кабинете. Если опции нет в интерфейсе, запросите подключение через поддержку.
Протестируйте: проведите тестовые платежи, проверьте статусы и уведомления. После успешных тестов переведите прием платежей в прод.
Особенности работы платежных систем
Вот что еще нужно знать перед тем, как подключать эквайринг:
1. Соблюдение законов, стандартов и правил. Для онлайн-оплаты в России обязательны чеки по № 54-ФЗ. Например, у PayAnyWay это решается через сервис Kassa.payanyway — поддержка 17 моделей касс, так что чеки формируются автоматически и передаются в ОФД.
В части персональных данных действует № 152-ФЗ: безопаснее минимизировать обработку ПДн на стороне сайта и использовать хостинговую платежную форму провайдера.
2. Инструменты массовой оплаты и налоговой отчетности. Например, в PayAnyWay есть счета и ссылки на оплату — это удобно для рассылок и соцсетей. А в API доступен динамический QR и кассовая ссылка.
Чеки по № 54-ФЗ пробиваются через облачную кассу, а статусы оплат автоматически отображаются в журнале провайдера. Для сверок можно выгружать отчеты из личного кабинета — так удобно сводить поступления и закрывать бухгалтерию.
3. Простота интеграции и документация. Например, PayAnyWay предлагает несколько уровней интеграции: платежная форма MONETA.Assistant с минимальными требованиями к разработке и Merchant API для серверной логики. Для быстрых запусков доступно больше ста официальных модулей CMS и конструкторов с пошаговыми инструкциями.
Документация структурирована: «С чего начать», платежные запросы, уведомления, разделы по СБП и № 54-ФЗ.
Подведем итоги: на что в первую очередь обращать внимание при выборе платежной системы
Перед выбором проверьте обязательную базу: соответствие № 54-ФЗ и наличие готовых механизмов фискализации чеков, безопасность и поддержка EMV 3D Secure 2 для снижения фрода. Затем изучите способы и простоту интеграции, а также наличие СБП для сайта и соцсетей. Именно эти параметры сильнее всего влияют на скорость запуска, издержки и долю успешно подтвержденных платежей.
Дальше оцените сервис по таким параметрам:
Способы оплаты под ваш сценарий — карты, СБП, Pay-кнопки, рекурренты, кредит, рассрочка.
Стоимость и зачисление — тарифы, комиссии, сроки поступления на счет, стоимость возвратов и чарджбэков.
Способ интеграции — хватит ли формы или модуля или нужен API. А кроме того, есть ли «песочница», веб-уведомления, документация и примеры кода.
Юридические вопросы и безопасность — № 54-ФЗ, PCI DSS, EMV 3-DS 2.
Поддержка и операционка — соглашение об уровне сервиса, время ответа, стабильность уведомлений, отчетность, платежные ссылки, инвойсы.
Какой сервис выбрать, зависит от задач вашего бизнеса:
Монета — оптимальный выбор, если нужен быстрый запуск без доработок и при этом гибкая глубокая настройка. Главное преимущество — сочетание быстрого старта и полноты сценариев плюс удобная связка с онлайн-кассой.
«Т-Касса» — уместна, если критична широкая витрина Pay-кнопок и возможность включать нужные способы оплаты в личном кабинете. Главное преимущество — удобные платежные кнопки и понятные пути активации прямо в интерфейсе мерчанта.
«Твои платежи» — хороший выбор при запросе на мультиканальность и широкую линейку модулей. Главное преимущество — развитые интеграции и сценарии оплат не только на сайте.
Общее правило запуска такое: начинайте с базового минимума. На старте подойдет набор карты + СБП. Затем добавьте Mir Pay и СБПэй для мобильных, а при повторных оплатах — рекурренты. При высоком среднем чеке добавляйте кредит и рассрочку.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFJgLS32
