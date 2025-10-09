Как подключить эквайринг на сайте и в соцсетях: выбираем сервис

Онлайн-оплата — важная часть инфраструктуры продаж: от нее зависит конверсия, повторные покупки, нагрузка на поддержку и скорость обработки заказов. В статье поможем выбрать способы оплаты под вашу модель бизнеса, понять, что подготовить перед интеграцией, и избежать типичных ошибок на старте. Разберем актуальные способы оплаты в 2025 году и покажем, как выбор метода влияет на процесс интеграции.

Что такое интернет-эквайринг и какие способы онлайн-оплаты можно подключить на сайт

Интернет-эквайринг — это прием безналичных платежей в онлайне через банк или платежного провайдера. Такой эквайринг используют интернет-магазины, подписочные сервисы, маркетплейсы — все, кто продает что-то онлайн. Есть разные методы оплаты — от банковских карт до рассрочек. Они определяют, как вы будете подключать торговый эквайринг. Вот три способа это сделать: Включить в личном кабинете провайдера. Например, Mir Pay активируется одной кнопкой в настройках магазина и автоматически появляется на поддерживаемых устройствах.

Подключить с помощью разработчика. Если нужно задать особую логику, технический специалист сделает это через API или виджет. Например, настроит автосписания по подписке, двухэтапное списание, кастомный дизайн формы, автоматические уведомления о статусах заказа.

Подключить по заявке через банк или поставщика. Так обычно запускают СБП и выбирают формат приема: кнопка на сайте, ссылка или QR, NFC-табличка. Далее подробно разберем основные способы онлайн-оплаты: кому нужны и что проверить перед подключением.

Банковские карты

Карты дают максимальный охват и стабильную конверсию. Еще с картами можно подключить двухэтапную схему оплаты — когда сумма сначала блокируется на счете клиента, а списывается позже. Это удобно для предзаказов, доставки и услуг с переменной суммой. Кому подходит. Интернет-магазинам и маркетплейсам, сервисам с постоплатой и предавторизацией, подписочным моделям, где важны повторные списания и контроль суммы при отгрузке. Что проверить перед запуском: Работает ли дополнительное подтверждение оплаты в банке покупателя — это снижает риски мошенничества.

Какие стандарты безопасности обязаны выполнять и документировать вы, а какие — банк.

Проведите тестовые платежи и проверьте корректность списаний, отмен и возвратов, чтобы курьеры и склад не стопорились, а деньги и чеки шли корректно.

Система быстрых платежей

СБП позволяет принимать оплату без карт: клиент платит из приложения своего банка по QR-коду, по ссылке или через NFC-табличку. Деньги приходят быстро, комиссии обычно ниже карточного эквайринга. Для онлайна и соцсетей СБП удобна тем, что не требует ввода реквизитов. Кому подходит. Интернет-магазинам, продавцам в соцсетях и мессенджерах, службам доставки, офлайн-точкам. Что проверить перед запуском: Проверьте оплату по QR и по ссылке с нескольких популярных банковских приложений: сумма, наименование магазина и статус должны приходить корректно в CMS или учетную систему.

Для офлайна убедитесь, что NFC-табличка стабильно считывается.

Mir Pay, СБПэй, платежные стикеры

Это способы оплаты через смартфон без ввода реквизитов на сайте. Покупатель подтверждает платеж в приложении: в Mir Pay — по токенизированной карте «Мир»;

в СБПэй — со счета через СБП;

стикер работает как бесконтактная карта «Мир». Такие способы ускоряют оформление заказов на мобильных телефонах, повышают доверие за счет родного банка или кошелька и снимают часть отказов из-за ошибок ввода. Для стикеров действует лимит на оплату без пин-кода — до 3000 рублей, как и для обычной бесконтактной карты «Мир». Кому подходит. Офлайн-точкам, приложениям, онлайн-магазинам с мобильным трафиком и высоким процентом платежей со смартфона. Что проверить перед запуском: Убедитесь, что кнопка Mir Pay видна только на совместимых устройствах, а платежи корректно возвращают статусы в CMS.

Проверьте оплату через СБПэй и лимит по стикеру. Транзакции свыше 3000 рублей потребуют пин-код на терминале — предупредите об этом заранее, чтобы избежать отказов и задержек при оплате.

Рекуррентные платежи

Это автоматические списания по сохраненным реквизитам: клиент подтверждает первый платеж, дальше списания идут по графику без его участия. Такой механизм упрощает повторную оплату и помогает удерживать клиентов в подписочных моделях. Кому подходит. Подписки и SaaS, сервисы регулярных услуг и поставок, образовательные проекты, благотворительные пожертвования. Что проверить перед запуском: Зафиксируйте юридическое согласие клиента на автосписания — используйте оферту и чекбокс на сайте.

Проведите тестовую оплату и убедитесь, что чеки формируются корректно.

Оплата в кредит и рассрочку

Этот способ снимает ценовой барьер в момент покупки: чек можно разбить на части или оформить кредит онлайн. Магазин обычно получает всю сумму сразу либо на следующий рабочий день, а остаток клиент гасит банку или сервису по графику. Это помогает увеличить конверсию и средний чек без ожидания полной оплаты. Кому подходит. Интернет-магазинам и сервисам с чувствительным к цене спросом, когда клиенты колеблются из-за суммы заказа. Что проверить перед запуском: Учтите, что не все клиенты проходят проверку банка или сервиса. Условия — ставку, срок, лимиты — определяет кредитор, а не магазин.

Проверьте сценарии возврата и частичного возврата, синхронизацию статусов в CMS и фискализацию чеков. У некоторых интеграций чеки формируются автоматически по API, при других способах менеджер пробивает чек отдельно.

Чек-лист: что проверить перед запуском онлайн-оплаты