Топ-7 платежных агрегаторов для интернет-магазина

Выбор подходящего сервиса для приема онлайн-платежей позволяет бесперебойно обрабатывать транзакции, снизить риск мошенничества и предложить клиентам удобные для них способы оплаты.
Вы узнаете, как выбрать надежный платежный агрегатор, который поможет вашему бизнесу бесперебойно принимать платежи. Мы подробно рассмотрим критерии, которые помогут вам избежать скрытых платежей, выбрать оптимальные тарифы и обеспечить максимальное удобство для ваших покупателей, включая поддержку всех актуальных способов оплаты (от СБП до BNPL-сервисов).
Мы проведем глубокий анализ рынка и представим топ-7 платежных агрегаторов для интернет-магазинов, детально опишем их преимущества и расскажем, кому они подходят.
Принцип работы платежного агрегатора
Платежный агрегатор — это специальный сервис, который выступает посредником между вашим интернет-магазином и множеством различных платежных систем (банков, электронных кошельков, операторов мобильной связи и т. д.). Его основная задача — централизовать и значительно упростить процесс приема онлайн-платежей для бизнеса.
Как это работает:
Покупатель выбирает товар и переходит к оплате. На сайте вашего интернет-магазина отображается платежная форма, предоставленная агрегатором.
Выбор способа оплаты. Покупатель выбирает удобный для него метод (банковская карта, СБП, электронный кошелек и т. д.).
Обработка транзакции. Платежный агрегатор получает данные от покупателя, шифрует их и направляет запрос на авторизацию в соответствующий банк-эквайер (который предоставляет услуги продавцу) или платежную систему.
Проверка и подтверждение. Эквайер или платежная система, в свою очередь, взаимодействует с эмитентом (банком, выпустившим карту покупателя) для проверки наличия средств, проведения фрод-мониторинга и подтверждения операции.
Зачисление средств. В случае успешной авторизации средства списываются со счета покупателя и поступают на счет агрегатора, а затем перечисляются на ваш расчетный счет.
Бизнесу не приходится заключать договоры отдельно с каждым банком и платежной системой. Достаточно подписать один договор с платежным агрегатором и подключить его к сайту. Сервис берет на себя все технические и юридические нюансы интеграции и обработки операций.
Как подключить оплату на сайте — собрали пошаговую инструкцию по настройке платежей.
Способы оплаты у платежных агрегаторов
Почти каждый платежный агрегатор для интернет-магазина в 2025 году предлагает минимум два способа оплаты. Но у некоторых из них есть сразу все или большинство популярных методов.
Какие способы оплаты могут быть удобны для покупателей:
Банковские карты (Visa, Mastercard, «Мир» и другие). Это один из самых популярных и востребованных методов оплаты.
Система быстрых платежей (СБП). Позволяет оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке, часто с более низкой комиссией.
Электронные кошельки («ЮMoney», WebMoney и другие). Популярны среди пользователей, активно совершающих онлайн-покупки.
Pay-сервисы (SberPay, T-Pay, Яндекс Пэй и другие). Обеспечивают удобную оплату со смартфонов без ввода данных карт.
Интернет-банкинг. Позволяет клиентам оплачивать покупки напрямую через интерфейсы своих банков.
BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later) и рассрочка. Позволяют покупателям оплачивать товары частями, что может значительно увеличить средний чек и лояльность.
Оплата через терминалы и CVC. Дополнительные опции для клиентов.
Преимущества использования агрегатора по сравнению с прямым подключением
Использование платежного агрегатора имеет несколько заметных достоинств:
Интеграции по единому договору. Вам не нужно заключать отдельные соглашения с десятками банков и платежных систем, а также проводить множество технических интеграций. Агрегатор предоставляет одно решение, которое охватывает все популярные методы оплаты.
Количество методов оплаты. Сервисы предлагают значительно больше вариантов оплаты, чем отдельный банк. Это удобнее для ваших клиентов и может повысить конверсию.
Скорость подключения. Подключение чаще всего происходит быстрее и проще, чем каждого отдельного способа благодаря готовым модулям для популярных CMS и подробным документированным API.
Соблюдение № 54-ФЗ. Многие агрегаторы предлагают решения для онлайн-касс и автоматическую отправку чеков покупателям и в налоговую. Вам не нужно следить за работой касс и вручную выписывать чеки.
Снижение административной нагрузки. Вы получаете единые отчеты по всем транзакциям, упрощается процесс сверки и бухгалтерского учета.
Повышенная безопасность. Платформы обеспечивают высокий уровень защиты данных и минимизируют риск мошенничества благодаря продвинутым системам безопасности: PCI DSS, 3D Secure, антифрод-системам.
Единая техподдержка. Служба поддержки агрегатора решает все вопросы, связанные с финансовыми потоками.
Критерии выбора платежного агрегатора для интернет-магазина
Важно внимательно изучить разные агрегаторы на рынке, прежде чем делать выбор в пользу одного из них, иначе есть риск переплатить за ненужные услуги или не получить нужные инструменты. Мы расскажем, на какие критерии стоит обратить внимание в первую очередь.
Тарифы и комиссии
Стоит заранее изучить тарифную политику агрегатора, чтобы потом избежать неприятных сюрпризов и оптимизировать расходы.
Обычно у сервиса можно выбрать одну из двух моделей тарификации: расчет по фиксированному проценту (комиссии) за операции или по абонентской плате. У некоторых сервисов также встречаются скрытые платежи, которые важно заранее обнаружить, чтобы потом не удивляться внезапным списаниям. Расскажем обо всем подробнее.
Фиксированный процент. Распространенная модель, в которой сервис берет определенный процент от каждой транзакции или только от успешных.
Размер процента зависит от нескольких факторов:
Оборот бизнеса. Чем выше ваш месячный оборот, тем ниже может быть процентная ставка. Платформы приема платежей часто предлагают индивидуальные условия для крупных клиентов.
Вид предприятия. Для некоторых видов бизнеса (например, финансовые услуги, продажа цифровых товаров, туризм) комиссии могут быть выше из-за повышенных рисков или особенностей обработки средств.
Способ оплаты. Комиссия за оплату банковской картой часто отличается от комиссии за оплату через СБП или электронные кошельки. Обычно по СБП самая низкая комиссия.
Обязательно заранее уточните, в каком размере у сервиса минимальная комиссия за транзакцию, и умножьте на примерное количество ежемесячных операций.
Абонентская плата. Некоторые сервисы могут брать ежемесячную или годовую комиссию за использование своих услуг, вне зависимости от количества транзакций.
Часто такая модель удобна компании, если у нее:
Низкий оборот. Процентная комиссия от небольшой организации не покроет операционные расходы агрегатора.
Особые запросы. Нужен расширенный функционал, необычные инструменты, более подробная статистика или другие дополнительные услуги.
Растущей или крупной компании выгоднее выбирать сервисы без абонентской платы или с условиями ее отмены (например, при достижении определенного минимального оборота). Это позволит избежать лишних расходов, особенно на начальном этапе.
Скрытые платежи. Этот пункт требует особого внимания и внимательного изучения договора. Некоторые платформы могут брать дополнительные комиссии:
За подключение. Разовый взнос за настройку аккаунта и интеграцию.
Вывод средств. Комиссия за перевод денег с агрегатора на ваш расчетный счет (обычно процент от суммы или фиксированная сумма).
Возврат платежей (возвраты, chargeback). За обработку возврата средств клиенту или оспаривание транзакции (чарджбэк) может списываться отдельная плата.
Неуспешные транзакции. Некоторые сервисы могут брать плату даже за отклоненные платежи (например, из-за недостатка средств на карте).
Техподдержку. Иногда за расширенную или ускоренную помощь приходится дополнительно платить.
Конвертацию валют. Если вы планируете принимать деньги в разных валютах, уточните комиссии за конвертацию.
Обязательно запросите полный перечень всех возможных комиссий и внимательно изучите договор, особенно все, что будет указано мелким шрифтом. Это поможет заранее выявить скрытые платежи и корректно рассчитать будущие затраты.
Набор платежных методов
Чем больше способов оплаты предлагает агрегатор, тем удобнее для ваших клиентов и выше вероятность успешной покупки. Представьте ситуацию, когда клиент хочет оплатить покупку с помощью СБП, но такой опции нет. Возможно, он просто выберет другой способ оплаты или закроет страницу вашего магазина. Убедитесь, что сервис поддерживает наиболее востребованные методы:
Банковские карты.
Система быстрых платежей (СБП).
Электронные кошельки.
Интернет-банкинг.
Pay-сервисы.
BNPL-сервисы.
Рассрочка.
Способ подключения и интеграции
Эффективность запуска и работы вашего интернет-магазина во многом зависит от того, насколько быстро и легко вы сможете начать принимать деньги от клиентов. Есть два основных способа подключить платежи к сайту: через модули CMS или API:
Готовый модуль CMS. Если ваш интернет-магазин работает на популярной системе управления контентом (CMS) — такой как 1С-Битрикс, Tilda, WordPress (с WooCommerce), OpenCart, Shopify, Magento и другие. Для подключения не требуется глубоких знаний программирования, установка занимает минимум времени, все настройки обычно интуитивно понятны.
API. Если у бизнеса есть собственные разработчики, то платежный сервис можно подключить через API. Важно, чтобы у платформы был хорошо документированный подробный API для подключения.
Настройка платежной страницы. Некоторые агрегаторы позволяют настроить внешний вид платежной страницы, чтобы она соответствовала вашему фирменному стилю (брендирование). Важно, чтобы процесс настройки был интуитивно понятным и не требовал глубоких технических знаний.
Скорость подключения
Это срок, в течение которого сервис обрабатывает вашу заявку, проверяет документы и настраивает аккаунт, чтобы вы могли начать принимать платежи. У одних платформ процесс занимает 1–3 рабочих дня, у других — около недели. Срок может оказаться больше, если требуется большой пакет бумаг или сложная проверка.
Стоит уточнить ориентировочные сроки подключения еще на этапе первого контакта.
Безопасность
Нарушение безопасности может привести к огромным репутационным и финансовым потерям. Именно поэтому при выборе сервиса стоит обратить внимание на наличие одного или нескольких технологий и решений:
Соответствие стандартам PCI DSS. Это международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный основными платежными системами (Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB). Он устанавливает требования к защите информации о держателях платежных карт.
Соответствие PCI DSS означает, что агрегатор использует надежные меры для защиты данных ваших клиентов на всех этапах обработки операции — от шифрования до безопасного хранения.
Почему это важно. Несоблюдение PCI DSS может привести к штрафам, потере доверия клиентов и даже невозможности принимать карточные платежи. Если сервис имеет сертификацию PCI DSS, он несет большую часть ответственности за безопасность данных карт.
3D Secure. Технология для дополнительной защиты транзакций по банковским картам. При оплате с использованием 3D Secure покупателю предлагается пройти дополнительную аутентификацию (например, ввести одноразовый код из СМС или пароль) на странице банка-эмитента.
Почему это важно. Технология помогает снижать риск мошенничества, связанного с использованием краденых карт.
Антифрод-системы. Это комплексные решения для выявления и предотвращения мошеннических операций. Современные антифрод-системы используют сложные алгоритмы машинного обучения, поведенческий анализ и базы данных мошеннических схем для оценки рисков каждой транзакции.
Система анализирует множество параметров транзакции (IP-адрес, данные карты, историю покупок клиента, скорость ввода данных и т. д.) и присваивает транзакции определенный «рейтинг» риска. При высоких рисках система отклонит платеж, отправит его на дополнительную проверку или запросит 3D Secure.
Почему это важно. Надежная антифрод-система помогает минимизировать потери от мошенничества, снизить количество оспариваемых транзакций (чарджбэков) и защитить репутацию вашего бизнеса.
Кроме того, рекомендуем проверить реестр платежных агрегаторов, чтобы быть уверенным в легальности выбранного сервиса.
Техническая поддержка
Качественная и оперативная техническая поддержка сервиса — это не просто приятный бонус, а важный элемент для стабильной работы бизнеса. Каждая минута простоя или сбои при оплате ведут к потере продаж и лояльности клиентов.
Что важно заранее уточнить:
Оперативность. Как быстро агрегатор реагирует на запросы и решает возникающие проблемы. Если у вас возникли технические неполадки с платежным шлюзом, задержка в несколько часов может стоить вам десятков или сотен тысяч рублей потерянной выручки. Важно, чтобы поддержка могла оперативно диагностировать и устранить проблему.
Режим. В каком режиме работает поддержка — 24/7 или только в рабочее время, как работает в выходные и праздники. Онлайн-торговля не знает перерывов, и проблемы могут возникнуть в любое время.
Каналы связи. Где можно связаться с поддержкой: телефон, email, онлайн-чат, мессенджеры (Telegram, WhatsApp1) — чем больше опций, тем удобнее. Ценно, если есть выделенная линия для экстренных вопросов.
Компетентность. Насколько хорошо специалисты поддержки разбираются в технических и финансовых вопросах. Хорошо, если они могут помочь с интеграцией, настройкой, решением проблем с конкретными операциями или бухгалтерской отчетностью. Важно, чтобы сотрудники не просто отвечали по скрипту, а вникали в суть проблемы и старались быстро помочь.
Кроме того, стоит уточнить SLA — гарантированное время ответа и решения проблем. Чем он короче, тем лучше для бизнеса и тем оперативнее поддержка решает вопросы.
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги могут значительно упростить ведение бизнеса, снизить нагрузку на бухгалтерию и операционный отдел, а также расширить возможности для роста.
Что может понадобиться бизнесу:
Онлайн-касса (в соответствии с №54-ФЗ). Агрегатор может предлагать собственную онлайн-кассу в аренду или как часть сервиса, брать на себя всю техническую сторону (регистрация в ФНС, передача данных ОФД, формирование и отправка чеков покупателям).
Рекуррентные платежи (автоплатежи, подписки). Эта функция позволяет автоматически списывать средства с карты клиента через определенные промежутки времени (например, для ежемесячной подписки на сервис, абонемента в спортзал, рассрочки). При первой оплате клиент соглашается на регулярные списания, и данные его карты токенизируются (безопасно сохраняются платформой). Дальнейшие списания происходят без его участия.
Мультивалютность. Если ваш интернет-магазин ориентирован на международный рынок или вы планируете масштабировать бизнес за пределами России, важно подключить прием средств в различных валютах. Расширяет географию продаж, делает покупки удобнее для иностранных клиентов и увеличивает конверсию на международном уровне. Уточните, какие валюты поддерживает сервис и какие комиссии взимаются за конвертацию.
Холдирование (отложенная оплата). Блокировка средств на карте клиента до подтверждения заказа или отгрузки товара. Полезно для магазинов, где товары могут быть временно недоступны, требуют сборки или примерки.
Массовые выплаты. Удобно для маркетплейсов, агрегаторов услуг, где нужно перечислять средства большому количеству подрядчиков или партнеров.
Оплата в один клик. Сохранение данных карты клиента (в зашифрованном виде у платформы приема платежей) для быстрых повторных покупок без повторного ввода данных.
Обзор популярных платежных агрегаторов для интернет-магазинов
На рынке представлено множество самых разных сервисов. Мы отобрали семь надежных и популярных сервисов на основе отзывов клиентов, изучили их возможности и тарифы. Рассказываем, какие условия предоставляют платформы для приема платежей, какой платежный агрегатор подходит для физлиц и какими преимуществами обладает каждый сервис.
Монета
Монета — это платформа для электронных расчетов, которая включает в себя собственный платежный агрегатор PayAnyWay. Сервис сотрудничает с крупными интернет-магазинами, маркетплейсами, площадками для продаж и другими организациями. К платформе подключено уже более 10 000 компаний. Среди них — «Сайт Покупок», «Регард», Bonprix, «Леонардо», Mascotte.
Преимущества:
Платежные методы — поддерживает все популярные банковские карты, основные электронные кошельки, СБП, интернет-банкинг, мобильные платежи и другие.
Высокий уровень безопасности — соответствие стандарту PCI DSS, использование 3D Secure, собственная продвинутая антифрод-система, обеспечивающая защиту от мошенничества.
Простая и быстрая интеграция — готовые модули для 70+ популярных CMS (1С-Битрикс, Tilda, WordPress, OpenCart и т. д.) и удобное API для индивидуальных решений.
Надежная техническая поддержка — оперативная помощь по всем вопросам интеграции, настройки и работы.
Дополнительные услуги — онлайн-касса, рекуррентные платежи, мультивалютность, холдирование, массовые выплаты, возможность создания собственной платежной страницы.
Комиссия за успешные платежи — сервис берет комиссию, только если транзакция прошла успешно.
Тарифы. Нет фиксированных ежемесячных платежей — это выгодно для стартапов и компаний с неравномерным оборотом. Ставки зависят от оборота, например по банковским картам это от 2,7 до 3,4%, по СБП от 0,4 до 0,7%.
Кому подходит. PayAnyWay подходит для собственников интернет-магазинов, финансовых и операционных директоров, РОПов и бухгалтеров, которые ищут надежного партнера с полным набором платежных методов, прозрачными тарифами, высоким уровнем безопасности и отличной технической поддержкой. Подходит как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных онлайн-проектов, которым важна гибкость и масштабируемость.
Оставить заявку на подключение →
ЮKassa
«ЮKassa» — платформа приема платежей, ранее известная как «Яндекс.Касса», сейчас — часть экосистемы Сбера.
Преимущества:
Множество платежных методов — более 20 способов оплаты, среди которых Pay-способы, банковские карты, возможность оплаты частями и в рассрочку.
Легкая интеграция — готовые модули для большинства популярных CMS и простое API.
Высокая безопасность — современная антифрод-система, соответствует стандарту PCI DSS.
Решения для №54-ФЗ — помощь в соблюдении законодательства об онлайн-кассах, автоматическая отправка чеков.
Тарифы. Нет абонентской платы, комиссия только за успешные платежи. Тариф по банковским картам — от 3,5% за транзакцию в зависимости от вида деятельности и оборота.
Кому подходит. Универсальное решение для любого вида бизнеса. Особенно выгодный для тех, кто активно использует сервисы Сбера и Яндекса.
T-Pay
T-Pay — сервис эквайринга, часть большой экосистемы «Т-Банка». Важно: сервис не работает с самозанятыми и физлицами, а принимать платежи можно только в рублях.
Преимущества:
Скорость зачисления — деньги поступают на следующий рабочий день.
Поддержка — в онлайн-чате можно задавать вопросы 24/7.
Интеграция — простые API и готовые модули для популярных CMS.
Способы оплаты — банковские карты, Pay-сервисы, СБП, оплата долями и в рассрочку.
Безопасность — соответствие PCI DSS, антифрод-система.
Тарифы. Комиссия для каждой компании рассчитывается исходя из оборота и специфики бизнеса. Есть отдельная комиссия за каждый платеж, за неуспешные — 1 ₽. Вознаграждение сервису по банковским картам и Pay-сервисам от 2 до 2,69% — индивидуально для каждой компании.
Кому подходит. Интернет-магазинам, онлайн-сервисам, стартапам, которым важна высокая скорость зачисления средств, качественная поддержка и гибкие тарифные условия. Особенно удобен для клиентов «Т-Банка».
PayOnline
PayOnline — еще один агрегатор для приема платежей в интернете для приема платежей на сайтах, в мобильных приложениях, на Smart TV и другой умной электронике.
Преимущества:
Бесплатное подключение и отсутствие абонентской платы — привлекательные условия для бизнеса.
Собственная антифрод-система — разработка для минимизации рисков мошенничества.
Методы оплаты — банковские карты, электронные кошельки, интернет-банкинг, мобильные платежи.
Мультивалютность — возможность принимать платежи в разных валютах.
Безопасность — соответствие PCI DSS.
Тарифы. Размер комиссии зависит от оборота компании, напрямую на сайте нет информации о комиссиях и способах приема оплаты.
Кому подходит. Интернет-магазинам, онлайн-сервисам, туристическим компаниям, медиапроектам, которым важна мультивалютность и продвинутая система безопасности.
Payture
Payture — международный сервис приема онлайн-платежей с высоким уровнем безопасности. Работает с юрлицами, ИП и самозанятыми.
Преимущества:
Способы оплаты — поддерживает все популярные способы, сервис обещает регулярно обновлять и добавлять новые способы.
Мультивалютные расчеты — удобно для международных проектов и компаний с зарубежными клиентами.
Антифрод — собственное решение с технологичными инструментами для предотвращения мошенничества.
Кастомизация платежной страницы — частичная настройка под бренд клиента.
Оплата частями и рассрочка — расширение возможностей для покупателей.
Тарифы. Конкретные ставки предоставляются по запросу после изучения потребностей клиента, все тарифы индивидуальны.
Кому подходит. Крупным и средним компаниям, особенно в сфере туризма (travel-индустрия), а также онлайн-сервисам, которым требуются продвинутые мультивалютные решения, высокая надежность, кастомизация и постоянное развитие платежного функционала.
CloudPayments
CloudPayments — популярный сервис для приема онлайн-платежей с акцентом на удобство и безопасность. Работает с любыми юрлицами, ИП и самозанятыми (СМЗ понадобится подтверждение деятельности — реальная услуга, товар или сайт).
Преимущества:
Безопасность — соответствие PCI DSS, 3D Secure, собственная система антифрода.
Интеграция — виджет для сайтов, готовые модули для CMS, простое API.
Платежные методы — банковские карты, Pay-сервисы, СБП.
Дополнительные функции — реккурентные платежи, холдирование, платежи, платежи в один клик.
Платежная форма — настройка виджета под стилистику сайта.
Собственное решение CloudKassir и Cloud-чеки — для фискализации и отправки чеков.
Тарифы. Ставка рассчитывается индивидуально в зависимости от ниши бизнеса и его оборота, в среднем от 2,9 до 3,9%.
Кому подходит. Интернет-магазинам, сервисам онлайн-бронирования, образовательным платформам, SaaS-проектам, ценящим гибкость интеграции, широкий функционал и высокий уровень безопасности. Не работает с самозанятыми и физическими лицами.
Robokassa
Robokassa — один из старейших и наиболее известных платежных агрегаторов в России. Подходит для юрлиц, ИП, самозанятых и благотворительных организаций. Можно принимать платежи, настраивать собственные сценарии оплаты и управлять складскими остатками через интеграцию с CRM.
Преимущества:
Способы оплаты — более 14 платежных методов, банковские карты (РФ и иностранные), СБП, электронные кошельки, Pay-методы, рассрочка, баланс телефона, сплит от Яндекса, платежные ссылки.
Решение для соблюдения №54-ФЗ — возможность работы без собственной онлайн-кассы через решение от Robokassa.
Мультивалютность — возможность приема платежей в разных валютах.
Дополнительные опции — холдирование средств, реккурентные платежи, мобильное приложение Robokassa App для управления платежами.
Безопасность — операции проводятся в соответствии со стандартами PCI DSS, подозрительные операции блокируют.
Тарифы. Комиссия зависит от сферы деятельности компании и ее ежемесячного оборота, на сайте не указаны конкретные ставки.
Кому подходит. Широкому кругу бизнесов, включая ИП, юрлиц, самозанятых, интернет-магазины, маркетплейсы, онлайн-школы. Для тех, кому важен выбор методов оплаты, готовые решения для онлайн-касс и возможность приема иностранных карт. Заранее обратите внимание на комиссию — такое предложение может оказаться не самым выгодным.
Сравнительная таблица
Чтобы вам было проще выбрать подходящий сервис среди семи описанных нами, мы собрали основные критерии из рейтинга платежных агрегаторов в таблицу:
Тариф
Набор методов
Особенности
Монета
Комиссия только за успешные платежи, по банковским картам это от 2,7 до 3,4%, по СБП от 0,4 до 0,7%
Все популярные банковские карты, основные электронные кошельки, СБП, интернет-банкинг, мобильные платежи и другие
Онлайн-касса, рекуррентные платежи, мультивалютность, холдирование, массовые выплаты, возможность создания собственной платежной страницы
ЮKassa
Комиссия только за успешные платежи. Тариф по банковским картам — от 3,5% за транзакцию
Более 20 способов оплаты
Решения для соблюдения №54-ФЗ, выгодно для тех, кто активно пользуется сервисами Яндекса и Сбера
T-Pay
Комиссия за все платежи, по банковским картам и Pay-сервисам от 2 до 2,69% индивидуально для каждого бизнеса
Банковские карты, Pay-сервисы, СБП, оплата долями и в рассрочку
Сервис не работает с самозанятыми и физлицами, а принимать платежи можно только в рублях
PayOnline
Нет данных, по запросу
Банковские карты, электронные кошельки, интернет-банкинг, мобильные платежи
Мультивалютность, продвинутая система безопасности, своя антифрод-система
Payture
По запросу после анализа клиента
Все популярные способы, сервис обещает регулярно обновлять и добавлять новые способы
−
CloudPayments
В зависимости от ниши бизнеса и его оборота, в среднем от 2,9 до 3,9%
Банковские карты, Pay-сервисы, СБП
Акцент на гибкость, удобство, безопасность. Не работает с самозанятыми
Robokassa
На сайте не указаны конкретные ставки
Более 14 платежных методов, банковские карты (РФ и иностранные), СБП, электронные кошельки, Pay-методы, рассрочка, баланс телефона, сплит от Яндекса, платежные ссылки
Решение для соблюдения №54-ФЗ, мобильное приложение, холдирование, реккурентные платежи
Заключение
Выбор платежного агрегатора для интернет-магазина — важное решение для любой компании. От него может зависеть удобство для ваших клиентов, скорость обработки платежей, уровень безопасности и даже финансовая эффективность бизнеса.
Мы рассмотрели основные принципы работы таких систем, их преимущества перед прямым подключением и основные критерии, по которым можно сравнить сервисы. Вам остается только изучить статью и выбрать подходящий агрегатор для работы.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFK762oA
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию