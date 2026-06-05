Электронные кошельки: виды и различия для бизнеса

Для покупателя электронный кошелек чаще всего выглядит как способ быстро оплатить заказ. Для бизнеса за этим могут стоять разные задачи: от подключения популярного платежного метода до создания собственного внутреннего баланса для пользователей.

В одном случае кошелек работает как внешний способ оплаты — например, чтобы ускорить процесс оплаты и расширить аудиторию. В другом — становится частью продукта: помогает удерживать клиентов, повышает конверсию, упрощает возвраты, стимулирует повторные покупки и снижает операционные расходы.

В статье разберем, какие бывают электронные кошельки, чем они различаются и какой вариант выбрать бизнесу, чтобы не переплачивать и получить реальную пользу, а не просто еще один способ оплаты.