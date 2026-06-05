Электронные кошельки: виды и различия для бизнеса

Для покупателя электронный кошелек чаще всего выглядит как способ быстро оплатить заказ. Для бизнеса за этим могут стоять разные задачи: от подключения популярного платежного метода до создания собственного внутреннего баланса для пользователей.
В одном случае кошелек работает как внешний способ оплаты — например, чтобы ускорить процесс оплаты и расширить аудиторию. В другом — становится частью продукта: помогает удерживать клиентов, повышает конверсию, упрощает возвраты, стимулирует повторные покупки и снижает операционные расходы.
В статье разберем, какие бывают электронные кошельки, чем они различаются и какой вариант выбрать бизнесу, чтобы не переплачивать и получить реальную пользу, а не просто еще один способ оплаты.
Как бизнес использует кошельки: 2 подхода
В бизнесе электронные кошельки обычно используют по двум сценариям. Первый — как внешний способ оплаты, который подключают на витрине наряду с банковскими картами и СБП. Второй — как встроенный инструмент внутри собственной платформы: для более быстрых расчетов и удобных повторных платежей.
Внешние кошельки как способ оплаты в платежной форме
Бизнес подключает готовое решение в виде кнопки оплаты кошельком от платежного сервиса, например Монеты, наравне с картами и СБП. Покупатель, у которого уже есть такой кошелек, выбирает этот способ и оплачивает без ввода данных карты. Пользователь имеет прямой доступ к кошельку и может использовать его на других сайтах.
Этот вариант не требует от бизнеса сложной интеграции, но возможности стимулировать пополнение кошелька клиента нет: вы просто принимаете платежи, как через любой другой метод. Сейчас такой подход не так популярен, как в 2000-е и начале 2010-х, но он остается рабочим способом расширить платежные методы.
Встраиваемые кошельки как своя экосистема
Встроенный кошелек — это решение под конкретный проект: маркетплейс, сервис бронирования, платформу для закупок и т. д.
Как работает встраиваемый электронный кошелек. Бизнес подключает решение платежного провайдера и получает возможность открывать электронные кошельки пользователям прямо внутри своего сайта или приложения. Когда пользователь регистрируется на платформе, площадка передает распоряжение на открытие кошелька на его имя, после чего пользователь получает инструмент для расчетов внутри сервиса.
Например, Монета предоставляет основу: открывает кошельки, принимает пополнение картами или через СБП, хранит баланс. А бизнес сам решает, как использовать этот инструмент: какие сценарии оплаты предложить, создавать ли программу лояльности, как удерживать клиентов.
Важно: встроенный кошелек требует вложений:
площадка должна стать оператором услуг информационного обмена;
пройти аттестацию инфраструктуры — это стоит от 1 до 3 млн ₽;
— привлечь своих разработчиков (около 3000–6000 ₽ в час) и дизайнеров (2500–5000 ₽ в час).
Такой кошелек не работает на облачных конструкторах (Tilda, облачном Битрикс24) — нужна развертываемая система.
Выбор между внешним и встроенным кошельком — это выбор между простой кнопкой оплаты и собственной финансовой экосистемой.
Для каких задач бизнес использует кошельки в электронных платежах
Кошелек может решать разные задачи. Чаще всего один вариант дает покупателю дополнительный способ оплаты, а второй позволяет создавать целую экосистему. Разберем подробнее.
Прием платежей с внешних электронных кошельков от клиентов
Задача — дать покупателю больше вариантов расплатиться. Бизнес подключает на сайте уже готовый кошелек (например, от Монеты или другого платежного провайдера) наряду с картами и СБП. Покупатель, у которого такой кошелек есть, авторизуется, выбирает этот способ и платит без ввода карты.
Что это дает бизнесу:
Меньше отказов. Клиент видит знакомый способ оплаты и не переключается на другой сценарий.
Выше конверсия. Чем больше вариантов оплаты, тем выше шанс, что покупатель завершит заказ.
Новая аудитория. Вы создаете удобство для пользователей, которые привыкли платить через кошельки и не хотят вводить данные карты.
Быстрое подключение. Внешние кошельки подключаются через готовые модули или виджеты, без сложной разработки.
По популярности такие кошельки уступают СБП, банковским картам и Pay-сервисам. Для большинства покупателей это запасной, а не основной способ оплаты. Именно поэтому подключать их стоит как дополнение, а не как замену главным платежным инструментам.
Использование встроенных кошельков в e-commerce, торговых площадках и сервисах услуг
Задача — удержать клиента, снизить расходы на эквайринг и стимулировать повторные покупки. Для этого бизнес подключает встраиваемый кошелек — готовое платежное решение, которое работает внутри сайта или приложения. Клиент пополняет баланс, а затем оплачивает покупки в один клик.
Где это применяется:
На маркетплейсах и досках объявлений. Покупатель пополняет баланс и оплачивает товары от разных продавцов одной кнопкой. Возвраты на баланс стимулируют новые покупки.
В сервисах с частыми заказами. Доставка еды, товары по подписке, онлайн-кинотеатры — клиент пополнил баланс и тратит без лишних действий.
Важно. Встроенный кошелек требует вложений на аттестацию инфраструктуры и собственную разработку. Но для проектов с оборотом от 20 миллионов ₽ в месяц и с частыми транзакциями кошелек окупается за счет экономии на комиссиях и роста повторных продаж.
Виды электронных кошельков в России: как идентификация влияет на конверсию
Уровень идентификации напрямую влияет на то, сколько денег пользователь может хранить на кошельке и тратить с него в месяц. Чем выше лимиты, тем шире спектр покупок, которые клиент может оплатить.
Анонимные (неперсонифицированные) электронные кошельки
Для открытия достаточно номера телефона или email. Бизнес не знает ни имени, ни паспортных данных владельца.
Лимиты: остаток на счете не более 15 000 ₽ в любое время, месячный оборот — не более 40 000 ₽.
Для бизнеса это означает: клиент с анонимным кошельком не сможет оплатить товар дороже 15 000 ₽ за раз и больше 40 000 ₽ за месяц. Если ваш средний чек выше, этот способ оплаты покупателю не подойдет — конверсия упадет.
Обратите внимание, что лимит в 15 000 ₽ — это максимум, что может быть в кошельке. Если на балансе уже 11 000 ₽, то дополнительно внести получится только 4000 ₽ — даже если разовый лимит выше этой суммы. Кроме того, нужно учитывать месячный лимит оборота в 40 000 ₽. Превысить эти цифры нельзя; чтобы увеличить лимит, пользователь должен пройти идентификацию.
Комментарий команды Монеты
Именные электронные кошельки с упрощенной идентификацией
Пользователь указывает Ф. И. О., номер паспорта, ИНН и дату рождения.
Лимиты: разовый перевод до 100 000 ₽, месячный оборот до 200 000 ₽.
Для бизнеса это означает: клиент может оплатить большинство повседневных покупок: электронику, одежду, бытовую технику в среднем ценовом сегменте. Это популярный тип кошельков.
Полностью идентифицированные электронные кошельки (персонифицированные)
Это кошельки с самым высоким уровнем верификации и возможностями. Для оформления такого счета нужно пройти полную проверку личности, как при открытии счета в банке.
Лимиты: можно хранить до 600 000 ₽, переводить любые суммы в рамках остатка. Возможности практически не ограничены.
Для бизнеса это означает: подходит для крупных покупок: техника на 200 000 ₽, туры, обучение, B2B-платежи. Однако полностью идентифицированных пользователей меньше, чем обладателей именных кошельков.
Что меняется для бизнеса после подключения встраиваемых кошельков
При подключении встраиваемых кошельков бизнес получает возможность дать клиентам новый способ оплаты внутри своего сайта или приложения. На старте клиент может пользоваться анонимным кошельком. Для небольших покупок — кофе, подписок, цифровых товаров — лимитов 15 000 ₽ на остаток и 40 000 ₽ в месяц обычно достаточно.
Но если клиент покупает чаще или выбирает товары с более высоким чеком, он может столкнуться с ограничениями. Например, не сможет оплатить покупку дороже 15 000 ₽ или быстро исчерпает месячный лимит. Именно поэтому бизнесу важно заранее объяснять пользователям, как работает кошелек, какие лимиты действуют и что можно сделать, чтобы их расширить.
Если клиенту нужно оплачивать покупки от 15 000 до 100 000 ₽, ему потребуется пройти упрощенную идентификацию. Это стоит подсветить в личном кабинете или на этапе оплаты: например, показать сообщение «Пройдите идентификацию, чтобы увеличить лимит до 100 000 ₽» и коротко объяснить, какие возможности это откроет.
Для покупок свыше 100 000 ₽ может потребоваться полная идентификация. Это особенно важно для бизнесов с высоким средним чеком: дорогой техники, туров, обучения, B2B-платежей и других товаров или услуг, где клиенту может не хватить базовых лимитов.
Важно не просто подключить кошелек, а помочь клиенту им пользоваться. Показывайте текущие лимиты, объясняйте, зачем нужна идентификация, и подсказывайте, когда ее стоит пройти. Так пользователю будет проще завершить покупку, а бизнес снизит риск отказа на этапе оплаты.
Типы электронных кошельков: что выбрать бизнесу
Выбор между внешним и встроенным кошельком — это выбор между простотой и контролем. Оба варианта рабочие, но решают разные задачи.
Кошельки как внешний способ оплаты
Когда это лучший выбор. Когда бизнес хочет быстро расширить способы оплаты, но при этом не вкладываться в разработку.
Что получает бизнес:
Быстрое внедрение. Подключение занимает часы, а не недели. Не нужны программисты и сложные настройки.
Расширение методов оплаты. Добавляется еще один вариант для клиентов, которые привыкли платить через кошельки.
Минимальные риски. Бизнес не хранит деньги клиентов и не отвечает за их безопасность — это задача платежного сервиса.
Когда этого недостаточно. Внешний кошелек работает как еще один способ оплаты: он расширяет набор платежных методов, но не становится частью вашей внутренней платежной механики. С его помощью можно принять платеж, но нельзя выстроить сценарии с собственным балансом пользователя — например, пополнениями, списаниями, возвратами или бонусами внутри вашего сайта или приложения.
Встраиваемый кошелек
Встроенный кошелек — это не просто кнопка оплаты, а собственная платежная инфраструктура внутри вашего сайта или приложения.
Что получает бизнес:
Снижение расходов на эквайринг. Комиссия за каждую транзакцию кошелька может быть в несколько раз ниже, чем за каждую новую карточную транзакцию. Если при стандартном эквайринге ставка составляет 2,5–4,5%, то комиссия при использовании кошелька Монеты — всего 0,2%. Для бизнеса с большим количеством мелких платежей (доставка, подписки, микротранзакции) экономия становится критическим фактором роста.
Скорость повторной оплаты. Клиент тратит на оплату 5–10 секунд вместо 30–40: не нужно искать карту, вводить реквизиты, ждать СМС. Чем быстрее и проще процесс, тем ниже процент брошенных корзин и выше частота повторных покупок. Это напрямую влияет на LTV.
Почву для создания системы лояльности. Платежный сервис предоставляет только техническую основу: кошелек, пополнение и списание через API, а также возможность зачислять возвраты на внутренний баланс клиента. Всю логику лояльности бизнес создает самостоятельно. Это может стать подспорьем для её выстраивания: например, бизнес может продумать начисление баллов на баланс кошелька за его использование. Так кошелек становится не просто способом оплаты, а гибкой основой для собственной системы лояльности — но именно бизнес, а не платежный сервис, управляет этой механикой.
Собрали в таблицу краткую информацию о том, какой вариант подходит под конкретную бизнес‑модель:
Критерий
Внешний кошелек (способ оплаты)
Встроенный кошелек (экосистема)
Быстрота запуска
В течение дня, т. к. подключается готовый модуль/виджет
Месяцы (аттестация, доработка сайта)
Затраты на вход
Минимальные
1–3 млн ₽ + штат разработчиков
Контроль над клиентскими деньгами
Отсутствует
Полный (баланс, кэшбэк, возвраты на счет)
Кому подходит
Магазинам, которым нужно быстро расширить методы оплаты
Маркетплейсам, сервисам с частыми повторными покупками, программам лояльности
Требования к IT
Готовые модули, не нужны программисты
Своя разработка, API, самописная система
Работа на облачных CMS (Tilda, облачный Битрикс24)
Да
Нет
Как принять решение:
Если ваш бизнес — небольшой интернет-магазин с редкими повторными продажами. Вам не нужна сложная инфраструктура. Достаточно внешнего кошелька — добавите еще один способ оплаты без лишних затрат.
Если у вас бизнес с ежедневными транзакциями и оборотом от 20 миллионов ₽ в месяц. Встроенный кошелек окупится за счет экономии на комиссиях (особенно если много мелких платежей) и удержания клиентов.
Внедрение для бизнеса
Запуск электронного кошелька (будь то внешний способ оплаты или встроенная экосистема) требует внимания к четырем блокам: выбору оператора, юридическим документам, технической интеграции и поддержке.
Выбор оператора
От надежности и условий оператора зависит, сколько денег вы сэкономите и как быстро клиенты начнут пользоваться кошельком.
Что проверять:
Лицензию ЦБ РФ. Оператор должен иметь лицензию на перевод денежных средств или статус небанковской кредитной организации (НКО). Это гарантирует, что ваши и клиентские средства — под защитой государства. Например, Монета работает по лицензии ЦБ РФ.
Комиссии. Уточните ставки за пополнение кошелька картами и через СБП, за внутренние переводы с кошелька на счет магазина, за вывод средств. Для внешних кошельков комиссия часто сопоставима с карточным эквайрингом, для встроенных может быть значительно ниже, например 0,2%.
Сроки выплат. Как быстро деньги с кошельков поступают на ваш расчетный счет.
Техническую готовность. Есть ли готовые модули для вашей CMS, если вы выбираете внешний кошелек. Предоставляет ли оператор API и насколько он подробен.
Отказоустойчивость. Применяет ли оператор автоматическую маршрутизацию, если банк недоступен, сколько платежных шлюзов использует.
Юридические документы
Для легальной работы с кошельками необходимо корректно оформить отношения с клиентами и оператором.
Что нужно подготовить:
Оферту на оказание услуг. Пропишите, что кошелек — это предоплата или средство хранения денег, а не банковский счет. Укажите порядок пополнения, списания, возвратов.
Политику обработки персональных данных. Если вы собираете данные пользователей для идентификации, это должно быть описано.
Согласие на открытие кошелька. Для встроенного кошелька клиент должен явно согласиться с условиями, например через чекбокс при регистрации. В согласии укажите, что кошелек обслуживается конкретным оператором (например, НКО).
Техническая интеграция
Способ подключения зависит от выбранного типа кошелька.
Для внешнего кошелька (как способа оплаты):
Используйте готовый модуль или виджет от оператора. Установка занимает часы, не требует программистов.
Настройка сводится к указанию способов оплаты.
Для встроенного кошелька:
Интеграция через API — потребуется собственная разработка.
Площадка должна стать оператором услуг информационного обмена и пройти аттестацию инфраструктуры (от 1 до 3 млн ₽).
Нужно самостоятельно реализовать интерфейс: отображение баланса, историю операций, кнопку пополнения, личный кабинет.
Встроенный кошелек не работает на облачных CMS (Tilda, облачном Битрикс24) — нужна самописная система.
Поддержка
Качественная поддержка критична, особенно если кошелек становится основным инструментом расчетов.
На что обратить внимание:
Доступность 24/7. Платежные операции идут круглосуточно, проблемы могут возникнуть в любое время.
Компетенции оператора. Поддержка должна разбираться в кошельках, идентификации, возвратах и интеграции.
Каналы связи. Телефон, чат, email, мессенджеры. Для срочных вопросов — телефонная линия.
Русскоязычную поддержку. Обязательно для российского бизнеса.
Часто выбор электронного кошелька — это баланс между стоимостью и функциональностью, который определяется конкретными задачами вашего интернет-магазина сегодня и завтра.
Заключение
Кошельки в электронных платежах для бизнеса — это два инструмента с разными целями. Внешний кошелек — быстрая кнопка оплаты без лишних затрат. Встроенный — технологическая основа для собственной системы. Монета предоставляет кошелек: клиент пополняет баланс, платит в один клик, возвраты идут на внутренний счет. Бизнес сам управляет логикой лояльности: начисляет кэшбэк, запускает акции, создает программы поощрения. Такое решение снижает комиссии, ускоряет повторные оплаты и удерживает средства клиентов внутри платформы. Но встроенный кошелек требует аттестации (1–3 млн ₽), своих разработчиков и самописной системы. Окупается для проектов с высоким оборотом и частыми транзакциями.
При выборе оператора проверяйте лицензию ЦБ РФ, комиссии, сроки выплат. Для внешнего кошелька важны готовые модули, для встроенного — гибкий API. Юридическая база (оферта, политика данных, согласие клиента) обязательна.
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