Оплата курсов обучения: как настроить прием платежей, подписки, фискализацию и возвраты

Онлайн-школа, которая запускает образовательный курс, должна уметь принимать за него деньги. Ученики платят за доступ к контенту, интерактивные уроки с преподавателями, проверку домашних заданий и обратную связь.

Чтобы оплата курсов обучения проходила законно, школа должна настроить прием безналичных платежей через банк или сервис интернет-эквайринга и подключиться к облачной онлайн-кассе для фискализации. Дополнительно организация может настроить интеграции с системами для бизнеса: CRM, бухгалтерскими программами, инструментами для аналитики и рассылок.

Рассказываем, как принимать онлайн оплату курсов и зарабатывать на EdTech-проектах. Подробно разбираем способы и сценарии оплаты, места размещения платежных форм, предоставление доступа к материалам, чеки, возвраты и интеграции.

Материал будет полезен предпринимателям в сфере онлайн-образования, владельцам школ, экспертам, наставникам, преподавателям и консультантам. Вы узнаете, как монетизировать экспертный контент и каких ошибок стоит избегать.