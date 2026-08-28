Как подключить ККТ к интернет-магазину: касса для учета продаж и фискализации платежей

Прием оплаты на сайте обязывает почти всех предпринимателей выдавать чеки — это регламентирует закон №54-ФЗ. Для формирования фискальных документов при продаже товаров и услуг в интернете используют облачные кассы, в физических торговых точках — онлайн-кассы. Они называются контрольно-кассовой техникой (ККТ), фиксируют оплату и передают данные через оператора фискальных данных (ОФД) в налоговую. За работу без кассы предусмотрены санкции.

Платежный сервис, ККТ и интернет-магазин решают разные задачи, но работают на общую цель — законное проведение продаж. Когда эти инструменты работают несогласованно, предприниматели сталкиваются с рассинхронизацией данных о платежах в учетных системах, с ошибками при оформлении возвратов и со штрафами.

Разобрали, что такое ККТ для интернет-площадок, как она работает и зачем она нужна при приеме онлайн-платежей. Дали пошаговую инструкцию, как подключить и настроить ККТ для интернет-магазина, чтобы корректно формировать чеки и передавать данные о расчетах оператору фискальных данных и в ФНС по №54-ФЗ.

Статья будет полезна предпринимателям и владельцам онлайн-магазинов, которые продают товары или услуги и принимают оплату через сайт.