Оплата по QR-коду: как подключить, настроить и принимать платежи в рознице

Время, когда оплатить покупку в магазине безналично можно было только картой по терминалу, прошло. Сейчас достаточно подключить Систему быстрых платежей или сервис Плати QR от Сбербанка. Продавец сможет сэкономить на обслуживании терминала, а покупатель — купить товары при помощи смартфона.

Система быстрых платежей сегодня только набирает популярность, но МойСклад уже активно работает с ней. Пользователи получают деньги в розничных магазинах или парикмахерских с комиссией менее 1% за операцию.

Система быстрых платежей — что это такое?

Продукт был разработан Центробанком с целью осуществления денежных переводов по специальному идентификатору. В качестве идентификатора выступает номер телефона, либо QR-код.

С помощью СБП физлица осуществляют перевод денег клиентам иных банков. Преимуществом является отсутствие комиссии за межбанковский перевод, при условии, что сумма переводов меньше 100 тысяч рублей в месяц. Но некоторые банки устанавливают сумму беспроцентных переводов выше.

Комиссию за платежи выше ежемесячного лимита банки определяют самостоятельно, но обычно это 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за одну операцию.

В настоящий момент СБП могут воспользоваться и юридические лица при получении платежей от граждан. Эту возможность разработчик предоставил в конце 2019 года.

В Сбербанке разработана своя система: сервис Плати QR от Сбера, но она не привязана к СБП, и возможности доступа к ней не дает.

Плати QR от Сбера подходит для небольших торговых точек. Прочтите инструкцию, как подключить этот способ оплаты в МоемСкладе.

Можно использовать сервис для приема денег со стороны продавца и отправки платежа со стороны покупателя. Достаточно иметь QR-код. В нем зашифровывают банковские реквизиты, сумму и назначение платежа.

Для оплаты покупателю достаточно открыть на телефоне приложение интернет-банка, перейти в сервис СБП, предоставить разрешение на использование камеры телефона, и отсканировать код. Далее покупатель просто подтверждает оплату, а чек поступает автоматически поступает ему на электронную почту.

Для продавца QR-код создает банк, в котором у него открыт расчетный счет. Существует 2 вида QR-кодов:

Статический или многоразовый. В нем содержатся только реквизиты расчетного счета продавца, он создается банком один раз, и для простоты использования наклеивается рядом с кассой. Покупателю при этом важно правильно ввести сумму оплаты, поскольку в данном типе QR-кода она не содержится.

Динамический или одноразовый. В данном типе кода помимо реквизитов банковского счета получателя зашифрована сумма. Код печатается на чеке, либо выводится на дисплей. Для простоты использования в ресторанах, кофейнях и маленьких магазинах сотрудник может показать QR-код для оплаты с экрана мобильного телефона. Он каждый раз новый и создается для конкретной операции оплаты.

Для использования вышеуказанных способов оплаты продавец должен подключиться к сервису Плати QR от Сбера, либо сервису СБП. Чтобы разобраться, как это сделать, прочтите гайд на сайте МоегоСклада.

Комиссия

Центральный Банк Российской Федерации самостоятельно устанавливает комиссию в СБП. Благодаря этому она меньше, нежели у международных платежных систем Visa, Master Card, Maestro — не более 0,7%, и зависит от вида товара или услуги.

Использовать СПБ можно и с помощью сервиса Тинькофф оплата, комиссия будет менее 1%.

У сервиса Плати QR от Сбера комиссия выше: до 1,5 %. Однако даже такое предложение гораздо выгоднее обслуживания по эквайрингу, за которое приходится платить до 4% с покупки.

Продавец, использующий возможность оплаты по QR-коду, экономит на эквайринге. Помимо этого, он экономит на аренде и техническом обслуживании терминала, который в данном случае просто не нужен.

Покупатель вообще не платит комиссию используя такой способ оплаты.

Преимущества платежей по QR

Для продавца:

­ Экономия. Магазины, использующие оплату, сэкономят ту долю расходов, которую могли потратить на техобслуживание терминала и эквайринг. К примеру, если годовой оборот безналичных платежей у торговой точки 20 млн рублей, то годовая экономия составит около 200 тысяч рублей.

­ Простота использования. Оплата по QR-коду удобна и для розницы, и для онлайн-магазинов. Использовать ее можно как на патентной системе налогообложения, так и на других спецрежимах. Нужно просто один раз настроить СПБ или Плати QR от Сбера. И тогда не придется приобретать новое оборудование или разрабатывать сайт для приема платежей.

Скорость поступления денежных средств . По СБП деньги поступают на расчетный счет продавца уже через несколько секунд с того момента, как покупатель считает код в банковском приложении и подтвердит перевод.

Для покупателя:

­ Доступность и безопасность использования. Такой способ оплаты намного удобней и проще, чем бесконтактная оплата Apple Pay или Google, Samsung pay, которая доступна не каждому. Не надо вводить номера и коды банковских карт, а значит данные покупателя не попадут в руки третьих лиц. Для оплаты достаточно иметь телефон с камерой и установленным приложением от банка.

Чтобы понять, сколько вы сможете сэкономить, если предложите своим покупателям платить по QR-коду, скачайте пример расчета выгоды на сайте Моего Склада.

Отличие от переводов

Запрещено вести бизнес через счета физических лиц, когда покупатель переводит сумму по сделке на личную карту продавца. Банк такую операцию может посчитать незаконной и заблокирует ее.

Сканирование QR-кода быстрее, чем процесс ввода данных телефонного номера или банковской карты продавца. Исключена возможность ошибиться.

Бонусы «Спасибо» за оплату Плати QR от Сбера вы не получите, но это не значит, что их нельзя получить за совершение покупки.

Использование QR в рознице

В целом динамический QR-код предпочтительнее к использованию в точках розничной торговли. Сумма платежа уже зашифрована в коде, и покупателю ее вводить не нужно. После подключения к сервису Плати QR от Сбера или СБП продавцу достаточно обновить софт на кассовом узле, а в момент приема платежа — выбрать нужный способ оплаты.

Оплата по QR-коду также может применяться в отраслях, где преимущественно используют безналичные платежи. Стоит отметить, что пандемия также внесла свой вклад, покупатели чаще стали пользоваться безналичной оплатой, совершая покупки в сети.

Например, магазин с оборотом 2 млн рублей, при эквайринге в 2,5 % заплатит 50 тысяч рублей комиссии, и еще около 6 000 рублей ушло бы на обслуживание физического терминала.

Через сервис Плати QR от Сбера, экономия была бы около 20 тысяч рублей, при ставке 1,5%, при ставке 0,7% в Тинькофф Оплате — 36 тысяч рублей. А на обслуживание термина не пришлось бы тратиться.

Оплата в интернете

Для интернет-магазинов все те же тарифы: менее 1% при оплате через СБП и до 1,5% в сервисе Плати QR от Сбера. Все зависит от того, какие товары вы продаете.

Вы можете подключить к абсолютно любому сайту возможность оплаты по QR. Для этого нужно всего один раз ввести настройки при подключении. А далее ваши клиенты будут сканировать QR-код в мобильном приложении банка и переводить вам деньги за покупку.

Для кого подходит оплата?

В первую очередь, такой тип оплаты предпочтителен для небольших магазинов. Стоимость обслуживания банковского терминала высокая. Его можно и арендовать, но при минимальных оборотах ­ банку просто не выгодно предоставлять терминал, и он будет повышать цену.

В тех сферах, где процент безналичной оплаты около 70%, эквайринг на торговой точке — большая проблема. Представьте магазинчик с выручкой около 7,2 млн в год: доля оплаты по безналу будет 5,04 млн рублей. В таком случае цена эквайринга будет около 106 000 рублей, при комиссии 2,1%. Однако, если использовать оплату с помощью QR-кодов, экономия будет около 28% при работе с сервисом Сбера, и до 66% при работе с Тинькофф. И еще удастся сэкономить на обслуживании терминала, который в данной ситуации не потребуется.

Ограничения в использовании

К сожалению, торговая точка не может предоставить этот тип оплаты абсолютно всем клиентам. Таким способом могут воспользоваться только те покупатели, которые используют мобильный интернет-банк. Не забывайте, что есть клиенты с кнопочными телефонами без камер, на которые физически нельзя установить никаких приложений. В данном случае торговому предприятию нужно либо отказаться от терминалов, либо потерять часть покупателей.

Некоторые покупатели будут вынуждены отказаться от использования такого типа оплаты, поскольку дорожат кэшбэком. В Тинькофф кэшбэк начисляется от комиссии за банковскую операцию, но для QR-оплаты она меньше.

Для таких категорий товаров как медикаменты и продукты, комиссия для продавца всего 0,4%, а для других выше, но максимум 0,7%. У Сбербанка комиссия выше, минимальная составляет 0,6% для льготной категории товаров, а максимальная 1,5% за покупку одежды или продуктов. Продавцу такой процент выгоден, но невыгоден покупателю, чтобы получить кэшбэк.

Что же делать с кэшбэком?

Если оплатить покупку с помощью QR-кода через Сбербанк, то будут начислены бонусы «Спасибо», но сохранить кэшбэк в Тинькофф не получиться. В качестве альтернативы, продавцом может быть предложена скидка при оплате с помощью QR-кода, обычно компенсирующая кэшбэк.

Чтобы не терять клиентов, магазины могут предложить покупателям скидки при оплате по QR-коду. Настроить разные типы скидок на товары или услуги можно в МоемСкладе. Если захотите отменить скидку, ее легко отключить.

Сервисы для подключения оплаты по QR

Оплата по QR возможно с помощью сервиса Тинькофф Оплата или Плати QR от Сбера.

­Чтобы подключиться к СБП, продавцу нужно иметь расчетный счет в Тинькофф банке. Оплатить покупки могут клиенты любых банков, участников СПБ.

­Подключиться к сервису Плати QR от Сбера, можно при наличии расчетного счета в Сбербанке России. Вносить платежи могут покупатели, имеющие счет в Сбере или Тинькофф банке. В данном случае подключаться к сервису СБП не нужно.

Как подключить сервис оплаты с помощью QR в МоемСкладе?

Изначально нужно заглянуть в магазин и определиться с сервисом для проведения платежа по QR: Тинькофф Оплата или Плати QR от Сбера.

К сожалению, использовать сразу оба приложения нельзя. Однако этот факт значительно облегчает работу кассира, в противном случае каждая продажа сопровождалась бы уточнением в каком банке открыт счет у покупателя и с помощью какой системы он хотел бы провести оплату.

Как настроить Тинькофф Оплату?

Сначала нужно открыть расчетный счет в Тинькофф банке, если у вас его еще нет. Далее пишем письмо в банк, где в теме письма указываем ИНН компании и «СБП МойСклад». После того, как сотрудник банка обработает запрос, вы получите ID-терминала и пароль на сайте Тинькофф Оплаты. После этого можно приступать к настройке нового способа оплаты в одной или нескольких розничных точках в разделе «Розница». Там нужно указать банк-эквайер и комиссию.

Как настроить Плати QR от Сбера?

Оставляете заявку на подключение оплаты по QR на сайте Сбербанка. После чего ждите звонка от менеджера, которому обязательно нужно сказать, что вы клиент МоегоСклада. Подготовьте список всех торговых точек, для которых вам нужно настроить оплату по QR и получите от менеджера IdQR и Terminal ID (TID). Это нужно для настройки точки продаж в системе МойСклад.