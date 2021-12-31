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Как бизнес без стартового капитала приносит 22 млн руб. в месяц

Для рубрики Свой бизнес
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История сети кафе Eggsellent началась четыре года назад, когда одной из героинь было всего 22 года. Сегодня Светлана является соучредителем компании Eggsellent, выбирает поступательную модель бизнеса, знает, как делать ремонт в прямом эфире, и почему посетители выстраиваются в очередь. О своих секретах успеха она поделилась с МоимСкладом.

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Светлана Михалева — соучредитель и операционный директор Eggsellent

Как хобби переросло в предпринимательство

Поздней осенью 2017 года будущая команда Eggsellent приготовила свои первые 150 завтраков из яиц. Отсюда и родилось название бренда. Благодаря знакомым из небольшой кофейни Les на Покровке, Полине Юровой и Свете Михалевой выпала возможность воплотить свою идею в жизнь. На первый анонсированный завтрак пришло в 3 раза больше гостей, чем планировалось. И это несмотря на высокую конкуренцию на московском рынке общепита. 

Первоначальные вложения в размере 4 000 рублей от каждой участницы ушли на изготовление афиш и закупку уникальных вилок с Измайловского вернисажа. Остальная посуда тоже была антикварной по-своему, потому что собиралась по родственникам и знакомым. Первый уик-энд завершили в плюсе, общий заработок составил 5 000 рублей.

Владельцы кофейни предложили продолжить и не прогадали. Полина и Света каждые выходные вкладывали свои силы в Eggsellent завтраки, совмещая зарождающийся бизнес с основной работой. С каждым днем росло и число подписчиков страницы в Instagram.

Таким образом, хобби и подработки по выходным переросли в собственный бизнес, который уже имел:

  • сформированный спрос на яичные завтраки;
  • преданных гостей и изученную целевую аудиторию;
  • отработанные технологии и выстроенную экономику.

Для дальнейшего развития бизнеса напрашивалась собственная кухня, на что и решились девушки.

17,5 миллионов ушли на ремонт в прямом эфире

В 2020 году найти подходящее помещение в столице Москве не удалось. Поэтому первый уголок площадью в 17 кв. м. для Eggsellent появился в Петербурге на Василеостровском рынке. Открытие состоялось благодаря займам от родителей и друзей в размере 1,5 млн рублей. 

«Мы переживали, что нас забудут. Развивали доставку с Кухней на районе. А потом случился март 2020 и мы бесконечно радовались, что у нас нет собственного кафе. Решили развивать доставку, спрос на которую сильно возрос в пандемию. Предложили сотрудничество винному гастро-бару Bambule. Договор такой: давайте мы будем шерить вашу кухню и платить вам процент с заказов. Они сказали: „Клево!“ И мы стали готовить у них».

Летом 2020 года ресторанный бизнес начинал потихоньку оживать от ковидных ограничений, а дружба с винным баром Bambule продолжалась. Завтраки от Eggsellent заполнили пустое утреннее и обеденное время, а только после 16:00 начинались поток гостей и основная барная выручка.

Основательницы Eggsellent не остановились на достигнутом, и к февралю 2021 года нашли идеальное место для любителей яичных завтраков. Полина со Светой решились на собственное кафе, когда удалось найти инвестора Анну. Она поверила в идею и влилась в коллектив не только материально, вложив в ремонт 16,5 млн рублей, но и стала полноценным членом команды. 

На просторах Instagram развернулась самая настоящая онлайн-стройка. За кулисами остались лишь демонтаж и согласование проекта. В обсуждении остального ремонта принимали участие все 60 тысяч подписчиков. Они могли не только следить за практически прямым эфиром, но и выбирали цветовую гамму, давали советы и просто переживали. 

Собственная кухня и кафе для создательниц превратились в родной домик, который оказался близким по духу многим постоянным гостям.

Трудно поверить, но в кафе, спрятанное на внутреннем дворе гостиницы Пекин на Маяковской улице, выстраиваются длинные очереди из желающих занять столик и позавтракать всевозможными блюдами из яиц с игристым. Чтобы подбодрить и скрасить ожидание, Eggsellent угощают горячим чаем.

Создательницы поразили не только желтым и игристым дизайном, но и своеобразным меню. Завтраки из яиц не ограничиваются классической глазуньей или яйцами-пашот. Меню разнообразили настоящие конструкторы:

  • традиционные или с масала-драник скрэмблы;
  • трюфельно-апельсиновый бенедикт на мягкой бриоши.

Гостей заведения каждые два месяца ждет обновленный раздел специального меню, 5-6 тематических блюд, которые отличаются подачей и оригинальным сочетанием ингредиентов.

Они возвращаются снова и снова

Кухня Eggsellent подходит и радует совершенно разную аудиторию: подружки и пары, мамы с детьми и офисные работники, серьезные и не очень мужчины, владельцы апартаментов ЖК «Сады Пекина» с сумками Chanel и крошечными собачками. Перед владельцами стоит задача № 1 – привлечь внимание гостя, чтобы он возвращался вновь и вновь.

Eggsellent отличается от остальных кафе своим авторским подходом к довольно обычным и обыденным яичным завтракам. Гостей всегда ждут: красивое меню, креативная подача, вкусные блюда, хороший сервис, быстрота обслуживания, атмосферное место. Завтраки Eggsellent всегда со смыслом, с темой: сырные, тыквенные, беконные, авокадные, спортивные, царские, с дыркой от бейгла, похмельные, американские, филиппинские. Гость просто не может не вернуться.

«Задача, чтобы гость пришел и сказал — ВАУ! Не просто нравится, а ВАУ! Мы с Полиной постоянно что-то улучшаем, придумываем всякие классные штуки. Все время бежим, боимся остановиться. У нас масса идей, которые надо реализовывать постоянно, чтобы гостям не стало скучно с нами. Мы ищем интересные коллаборации для наших гостей, они должны отвечать двум критериям: что-то новое и очень классное.

У нас есть коллаборация с Simplewine, мы ее назвали Академия пузырей, потому что она только про игристые вина, только они подходят к завтраку. Приходит сомелье и бесплатно рассказывает про вина и проводит дегустацию из 5-7 игристых вин. Эта история бесплатная для гостей, но надо успеть записаться. Мы ничего на этом не зарабатываем, но нам здорово, потому что гостям здорово». — поясняет Света.

Секреты успешного бизнеса

Simplewine и Bambule это далеко не последние коллаборации, которые затеяли Eggsellent. Компания использует уникальные преимущества не только винных баров, но и любых известных брендов: Barilla, Beefeater, Viola, Bosco, Adidas, ИКЕА, Reebok. Все стороны получают выгоды от сотрудничества, а главное — довольны клиенты. Кулинарную группировку, как именуют себя сами девушки, отличает умение делать не просто классно, а так, как никто никогда не делал.

В рецепт успеха Eggsellent входит множество ингредиентов, в том числе приятные «плюшки» для клиентов.

Для всех — мыло с ароматом жвачки и крем для рук с ароматом банана. Для братьев меньших — специальная подушка, миска и вода. Для именинников — блюдо с фирменной свечкой и игристое. Для девушек — гигиенические средства. Для постоянных клиентов — карта лояльности КЛЗ (Клуб Любителей Завтраков), которая позволит получать бонусы, скидки и новости. ЗГК — забота, гостеприимство, креатив — основной девиз команды.

Управление бизнесом с помощью учета

Бизнес, как растущий организм, требует много внимания и управления, не может обойтись без решения рутинных задач. Светлана поделилась своими способами борьбы с хаосом:

«Я предприниматель, мне это нравится на все 100%. Рутинные процессы не напрягают, так как мы все стараемся максимально автоматизировать. Вот тут как раз и помогает МойСклад. Мы подключились к МоемуСкладу чуть больше четырех месяцев назад, и он навел порядок на наших складах. У нас есть интернет-магазин, несколько складов в Москве и Питере.

По мере роста нашего оборота, мы стали закупать все больше, например, пакетов, стаканчиков, свечек, а потом благополучно их теряли. Когда обороты были маленькие и мы не могли себе позволить купить много, то проблем было меньше. Но чем больше объемов, тем больше потерь. Мы не понимали, где у нас что лежит, сколько надо купить, сколько осталось. 

С МоимСкладом стало удобно и понятно. Наконец, мы все видим, понимаем, где и что находится, сколько осталось, сколько продалось и где деньги. Пока мы не используем МойСклад на полную катушку, но планируем это делать».

Новые планы

Сейчас выручка Eggsellent складывается из следующих каналов:

  • сотрудничество с Bambule приносит 5 млн выручки в месяц;
  • угол на Петербургском рынке — 3-4 млн;
  • кафе на Маяковской в Москве — 12 млн;
  • коллаборации с брендами — 1 млн.

С первых дней существования и по сей день основным каналом продвижения остается Instagram. На его содержание уходит от 4 до 7 тыс. руб. в месяц. Таких незначительных сумм достаточно для общения с подписчиками, получения быстрой обратной связи в форме советов и комментариев.

«Гости видят, как мы растем, и часто сами принимают в этом участие. Например, они посоветовали сделать регистрацию на сайте, чтобы не вводить адрес доставки по сто раз. Подписчики делились своими ожиданиями от интерьера будущего кафе, давали советы по цветам и дизайну».

Амбиций у команды хоть отбавляй, за счет этого они развиваются и добиваются успехов. В ближайшем будущем Света с Полиной собираются открыть еще как минимум четыре кафе в Москве и Питере, а также замахнуться на ритейл. В планах выпуск продукции под брендом Eggsellent: сосиски, яйца, майонез.

«Люди доверяют бренду, а мы уже бренд. О, сосиски Eggsellent — надо брать! Они плохого делать не будут. Этой логики придерживаются многие покупатели, доверие — серьезный аргумент. Конечно, будем выходить и в офлайн ритейл, и в онлайн, маркетплейсы будем использовать». — рассказывает Светлана.

Избежать старых ошибок в новом кафе

Без ошибок в предпринимательстве никто не обходится, но у Светланы есть стратегия, позволяющая избежать крупных потерь. Главное развиваться поступательно без рывков. 

Первые просчеты случались еще в самом начале. Когда задумали и воплотили в меню супер завтрак с лососем в кафе Les. Тарелки с тремя кусочками красной рыбы разлетались на ура. Подводя итоги, выяснилось, что себестоимость порции лосося 1 000 рублей, а доход с него 800 рублей. 

«Ну миллион лишний точно есть в нашем кафе. Белая плитка на полу зимой превращается в грязный каток. Или вот розетки в полу. Предполагалось, что это так удобно, когда рядом со столом можно зарядить ноутбук или телефон. Но как-то не пришло никому в голову, что в них будет попадать вода и грязь. В итоге они уже полгода не работают. Но кто ничего не делает, тот не ошибается. Главное, избежать старых ошибок в новом кафе», — подытоживает Света.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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