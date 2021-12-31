Как бизнес без стартового капитала приносит 22 млн руб. в месяц

История сети кафе Eggsellent началась четыре года назад, когда одной из героинь было всего 22 года. Сегодня Светлана является соучредителем компании Eggsellent, выбирает поступательную модель бизнеса, знает, как делать ремонт в прямом эфире, и почему посетители выстраиваются в очередь. О своих секретах успеха она поделилась с МоимСкладом.

Светлана Михалева — соучредитель и операционный директор Eggsellent

Как хобби переросло в предпринимательство

Поздней осенью 2017 года будущая команда Eggsellent приготовила свои первые 150 завтраков из яиц. Отсюда и родилось название бренда. Благодаря знакомым из небольшой кофейни Les на Покровке, Полине Юровой и Свете Михалевой выпала возможность воплотить свою идею в жизнь. На первый анонсированный завтрак пришло в 3 раза больше гостей, чем планировалось. И это несмотря на высокую конкуренцию на московском рынке общепита.

Первоначальные вложения в размере 4 000 рублей от каждой участницы ушли на изготовление афиш и закупку уникальных вилок с Измайловского вернисажа. Остальная посуда тоже была антикварной по-своему, потому что собиралась по родственникам и знакомым. Первый уик-энд завершили в плюсе, общий заработок составил 5 000 рублей.

Владельцы кофейни предложили продолжить и не прогадали. Полина и Света каждые выходные вкладывали свои силы в Eggsellent завтраки, совмещая зарождающийся бизнес с основной работой. С каждым днем росло и число подписчиков страницы в Instagram.

Таким образом, хобби и подработки по выходным переросли в собственный бизнес, который уже имел:

сформированный спрос на яичные завтраки;

преданных гостей и изученную целевую аудиторию;

отработанные технологии и выстроенную экономику.

Для дальнейшего развития бизнеса напрашивалась собственная кухня, на что и решились девушки.

17,5 миллионов ушли на ремонт в прямом эфире

В 2020 году найти подходящее помещение в столице Москве не удалось. Поэтому первый уголок площадью в 17 кв. м. для Eggsellent появился в Петербурге на Василеостровском рынке. Открытие состоялось благодаря займам от родителей и друзей в размере 1,5 млн рублей.

«Мы переживали, что нас забудут. Развивали доставку с Кухней на районе. А потом случился март 2020 и мы бесконечно радовались, что у нас нет собственного кафе. Решили развивать доставку, спрос на которую сильно возрос в пандемию. Предложили сотрудничество винному гастро-бару Bambule. Договор такой: давайте мы будем шерить вашу кухню и платить вам процент с заказов. Они сказали: „Клево!“ И мы стали готовить у них».

Летом 2020 года ресторанный бизнес начинал потихоньку оживать от ковидных ограничений, а дружба с винным баром Bambule продолжалась. Завтраки от Eggsellent заполнили пустое утреннее и обеденное время, а только после 16:00 начинались поток гостей и основная барная выручка.

Основательницы Eggsellent не остановились на достигнутом, и к февралю 2021 года нашли идеальное место для любителей яичных завтраков. Полина со Светой решились на собственное кафе, когда удалось найти инвестора Анну. Она поверила в идею и влилась в коллектив не только материально, вложив в ремонт 16,5 млн рублей, но и стала полноценным членом команды.

На просторах Instagram развернулась самая настоящая онлайн-стройка. За кулисами остались лишь демонтаж и согласование проекта. В обсуждении остального ремонта принимали участие все 60 тысяч подписчиков. Они могли не только следить за практически прямым эфиром, но и выбирали цветовую гамму, давали советы и просто переживали.

Собственная кухня и кафе для создательниц превратились в родной домик, который оказался близким по духу многим постоянным гостям.

Трудно поверить, но в кафе, спрятанное на внутреннем дворе гостиницы Пекин на Маяковской улице, выстраиваются длинные очереди из желающих занять столик и позавтракать всевозможными блюдами из яиц с игристым. Чтобы подбодрить и скрасить ожидание, Eggsellent угощают горячим чаем.

Создательницы поразили не только желтым и игристым дизайном, но и своеобразным меню. Завтраки из яиц не ограничиваются классической глазуньей или яйцами-пашот. Меню разнообразили настоящие конструкторы:

традиционные или с масала-драник скрэмблы;

трюфельно-апельсиновый бенедикт на мягкой бриоши.

Гостей заведения каждые два месяца ждет обновленный раздел специального меню, 5-6 тематических блюд, которые отличаются подачей и оригинальным сочетанием ингредиентов.

Они возвращаются снова и снова

Кухня Eggsellent подходит и радует совершенно разную аудиторию: подружки и пары, мамы с детьми и офисные работники, серьезные и не очень мужчины, владельцы апартаментов ЖК «Сады Пекина» с сумками Chanel и крошечными собачками. Перед владельцами стоит задача № 1 – привлечь внимание гостя, чтобы он возвращался вновь и вновь.

Eggsellent отличается от остальных кафе своим авторским подходом к довольно обычным и обыденным яичным завтракам. Гостей всегда ждут: красивое меню, креативная подача, вкусные блюда, хороший сервис, быстрота обслуживания, атмосферное место. Завтраки Eggsellent всегда со смыслом, с темой: сырные, тыквенные, беконные, авокадные, спортивные, царские, с дыркой от бейгла, похмельные, американские, филиппинские. Гость просто не может не вернуться.

«Задача, чтобы гость пришел и сказал — ВАУ! Не просто нравится, а ВАУ! Мы с Полиной постоянно что-то улучшаем, придумываем всякие классные штуки. Все время бежим, боимся остановиться. У нас масса идей, которые надо реализовывать постоянно, чтобы гостям не стало скучно с нами. Мы ищем интересные коллаборации для наших гостей, они должны отвечать двум критериям: что-то новое и очень классное. У нас есть коллаборация с Simplewine, мы ее назвали Академия пузырей, потому что она только про игристые вина, только они подходят к завтраку. Приходит сомелье и бесплатно рассказывает про вина и проводит дегустацию из 5-7 игристых вин. Эта история бесплатная для гостей, но надо успеть записаться. Мы ничего на этом не зарабатываем, но нам здорово, потому что гостям здорово». — поясняет Света.

Секреты успешного бизнеса

Simplewine и Bambule это далеко не последние коллаборации, которые затеяли Eggsellent. Компания использует уникальные преимущества не только винных баров, но и любых известных брендов: Barilla, Beefeater, Viola, Bosco, Adidas, ИКЕА, Reebok. Все стороны получают выгоды от сотрудничества, а главное — довольны клиенты. Кулинарную группировку, как именуют себя сами девушки, отличает умение делать не просто классно, а так, как никто никогда не делал.

В рецепт успеха Eggsellent входит множество ингредиентов, в том числе приятные «плюшки» для клиентов.

Для всех — мыло с ароматом жвачки и крем для рук с ароматом банана. Для братьев меньших — специальная подушка, миска и вода. Для именинников — блюдо с фирменной свечкой и игристое. Для девушек — гигиенические средства. Для постоянных клиентов — карта лояльности КЛЗ (Клуб Любителей Завтраков), которая позволит получать бонусы, скидки и новости. ЗГК — забота, гостеприимство, креатив — основной девиз команды.

Управление бизнесом с помощью учета

Бизнес, как растущий организм, требует много внимания и управления, не может обойтись без решения рутинных задач. Светлана поделилась своими способами борьбы с хаосом:

«Я предприниматель, мне это нравится на все 100%. Рутинные процессы не напрягают, так как мы все стараемся максимально автоматизировать. Вот тут как раз и помогает МойСклад. Мы подключились к МоемуСкладу чуть больше четырех месяцев назад, и он навел порядок на наших складах. У нас есть интернет-магазин, несколько складов в Москве и Питере. По мере роста нашего оборота, мы стали закупать все больше, например, пакетов, стаканчиков, свечек, а потом благополучно их теряли. Когда обороты были маленькие и мы не могли себе позволить купить много, то проблем было меньше. Но чем больше объемов, тем больше потерь. Мы не понимали, где у нас что лежит, сколько надо купить, сколько осталось. С МоимСкладом стало удобно и понятно. Наконец, мы все видим, понимаем, где и что находится, сколько осталось, сколько продалось и где деньги. Пока мы не используем МойСклад на полную катушку, но планируем это делать».

Новые планы

Сейчас выручка Eggsellent складывается из следующих каналов:

сотрудничество с Bambule приносит 5 млн выручки в месяц;

угол на Петербургском рынке — 3-4 млн;

кафе на Маяковской в Москве — 12 млн;

коллаборации с брендами — 1 млн.

С первых дней существования и по сей день основным каналом продвижения остается Instagram. На его содержание уходит от 4 до 7 тыс. руб. в месяц. Таких незначительных сумм достаточно для общения с подписчиками, получения быстрой обратной связи в форме советов и комментариев.

«Гости видят, как мы растем, и часто сами принимают в этом участие. Например, они посоветовали сделать регистрацию на сайте, чтобы не вводить адрес доставки по сто раз. Подписчики делились своими ожиданиями от интерьера будущего кафе, давали советы по цветам и дизайну».

Амбиций у команды хоть отбавляй, за счет этого они развиваются и добиваются успехов. В ближайшем будущем Света с Полиной собираются открыть еще как минимум четыре кафе в Москве и Питере, а также замахнуться на ритейл. В планах выпуск продукции под брендом Eggsellent: сосиски, яйца, майонез.

«Люди доверяют бренду, а мы уже бренд. О, сосиски Eggsellent — надо брать! Они плохого делать не будут. Этой логики придерживаются многие покупатели, доверие — серьезный аргумент. Конечно, будем выходить и в офлайн ритейл, и в онлайн, маркетплейсы будем использовать». — рассказывает Светлана.

Избежать старых ошибок в новом кафе

Без ошибок в предпринимательстве никто не обходится, но у Светланы есть стратегия, позволяющая избежать крупных потерь. Главное развиваться поступательно без рывков.

Первые просчеты случались еще в самом начале. Когда задумали и воплотили в меню супер завтрак с лососем в кафе Les. Тарелки с тремя кусочками красной рыбы разлетались на ура. Подводя итоги, выяснилось, что себестоимость порции лосося 1 000 рублей, а доход с него 800 рублей.