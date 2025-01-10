Как бизнесу платить меньше налогов в 2025: разбор от экспертов

С 2025 года селлеры на маркетплейсах и другие предприниматели будут платить НДС на УСН при доходе свыше 60 млн рублей в год. Также с 2025 селлерам доступна АУСН. Какую форму налогообложения выбрать, чтобы меньше платить, как избежать санкций от налоговой и получить амнистию — узнаете на вебинаре.

Опытные эксперты по налогам сравнят разные ставки, автоматизированную и обычную «упрощенку», ответят на ваши вопросы.

Также покажем, как вести управленческий учет «на лету», даже если вы никогда им раньше не занимались. Это позволит видеть, приносит ли бизнес прибыль или несет убытки при высоком обороте.

Записаться на бесплатный вебинар 16 января в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

ИП на АУСН или УСН — что выгоднее для торговли на маркетплейсах.

«Красные флаги» для налоговой — признаки дробления.

Как сэкономить на уплате НДС на УСН. Сравнение налоговых ставок при достижении лимита 60 млн ₽.

Правила получения амнистии. Кому она доступна, а кому придется платить штраф.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам для малого и среднего бизнеса.

Вера Бойцова | Бизнес и налоги: как адаптироваться к изменениям в 2025 году:

ИП на АУСН или УСН — что выгоднее для торговли на маркетплейсах.

Сравнение налоговых ставок при достижении лимита 60 млн ₽.

Ответы на вопросы.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Что такое управленческий учет и почему он важен для малого бизнеса:

Финансовые отчеты в сервисе МойСклад. Как пользоваться и видеть реальные показатели бизнеса.

Как отслеживать лимиты налогового режима с помощью модуля «Финансы».

Обзор отчетов о прибыли и убытках и движении денежных средств.

12:00 — 12:30,

Эксперт | Дробление бизнеса и новые правила: как не попасть на штраф:

Как маркетплейсы будут отслеживать предпринимателей с дроблением бизнеса.

«Красные флаги» для налоговой — признаки дробления.

Правила получения амнистии. Кому она доступна, а кому придется

платить штраф.

Записаться на бесплатный вебинар 16 января в 11:00 мск

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