МойСклад
Обучение для бухгалтеров

Как бизнесу платить меньше налогов в 2025: разбор от экспертов

С 2025 года селлеры на маркетплейсах и другие предприниматели будут платить НДС на УСН при доходе свыше 60 млн рублей в год. Также с 2025 селлерам доступна АУСН. Какую форму налогообложения выбрать, чтобы меньше платить, как избежать санкций от налоговой и получить амнистию — узнаете на вебинаре.
Как бизнесу платить меньше налогов в 2025: разбор от экспертов
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Опытные эксперты по налогам сравнят разные ставки, автоматизированную и обычную «упрощенку», ответят на ваши вопросы.

Также покажем, как вести управленческий учет «на лету», даже если вы никогда им раньше не занимались. Это позволит видеть, приносит ли бизнес прибыль или несет убытки при высоком обороте.

Записаться на бесплатный вебинар 16 января в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • ИП на АУСН или УСН — что выгоднее для торговли на маркетплейсах.

  • «Красные флаги» для налоговой — признаки дробления.

  • Как сэкономить на уплате НДС на УСН. Сравнение налоговых ставок при достижении лимита 60 млн ₽.

  • Правила получения амнистии. Кому она доступна, а кому придется платить штраф.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам для малого и среднего бизнеса.

Вера Бойцова | Бизнес и налоги: как адаптироваться к изменениям в 2025 году:

  • ИП на АУСН или УСН — что выгоднее для торговли на маркетплейсах.

  • Сравнение налоговых ставок при достижении лимита 60 млн ₽.

  • Ответы на вопросы.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Что такое управленческий учет и почему он важен для малого бизнеса:

  • Финансовые отчеты в сервисе МойСклад. Как пользоваться и видеть реальные показатели бизнеса.

  • Как отслеживать лимиты налогового режима с помощью модуля «Финансы».

  • Обзор отчетов о прибыли и убытках и движении денежных средств.

12:00 — 12:30,

Эксперт | Дробление бизнеса и новые правила: как не попасть на штраф:

  • Как маркетплейсы будут отслеживать предпринимателей с дроблением бизнеса.

  • «Красные флаги» для налоговой — признаки дробления.

  • Правила получения амнистии. Кому она доступна, а кому придется
    платить штраф.

Записаться на бесплатный вебинар 16 января в 11:00 мск

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Поиск работы бухгалтеров

Как успешно противостоять возрастным стереотипам в недалеком будущем? Что стоит делать уже сейчас, чтобы послезавтра не остаться без работы

Возрастные стереотипы в карьере — реальность, с которой сталкивается почти каждый. Чтобы их успешно обходить, стоит подготовиться заранее. Расскажем, что вы можете делать уже сейчас, чтобы чьи-то «представления о прекрасном» (сотруднике) не мешали вам воплощать профессиональные мечты и строить успешную карьеру.

Как успешно противостоять возрастным стереотипам в недалеком будущем? Что стоит делать уже сейчас, чтобы послезавтра не остаться без работы
Туристический налог

Что такое туристический налог и кто должен его уплачивать

С 1 января 2025 года вместо курортного сбора ввели туристический налог. Разобрались в нюансах: кто его уплачивает и в каком размере.

Что такое туристический налог и кто должен его уплачивать
МойСклад
Обучение для бухгалтеров

Как бизнесу платить меньше налогов в 2025: разбор от экспертов

С 2025 года селлеры на маркетплейсах и другие предприниматели будут платить НДС на УСН при доходе свыше 60 млн рублей в год. Также с 2025 селлерам доступна АУСН. Какую форму налогообложения выбрать, чтобы меньше платить, как избежать санкций от налоговой и получить амнистию — узнаете на вебинаре.

Как бизнесу платить меньше налогов в 2025: разбор от экспертов

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Мой бизнес
Дробление бизнеса

В Минэке исключили учащение дробления бизнеса из-за донастройки налоговой системы

Представителям сферы бизнеса будет невыгодно дробиться в результате донастройки налоговой системы. Об этом сообщила замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.

В Минэке исключили учащение дробления бизнеса из-за донастройки налоговой системы
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Дуров и Цукерберг переобувают свои «соцсети», а также алкогольный челлендж для нейросетей

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: новые идеи Трампа по обвеличиванию Америки, нефтегазовые санкции, ковровые пожары в Калифорнии, крокодиловая кожанка главы Nvidia, планы по продаже конфискованных у Silk Road биткоинов, а также интервью про креативные способности современных AI.

ГдеКурс
Обучение для бухгалтеров

10 лучших онлайн-школ по французскому языку

Французский язык остается одним из самых популярных в мире благодаря своей значимости в международной коммуникации, культуре и бизнесе. Это официальный язык ООН, ЕС и множества международных организаций. Изучить основы грамматики, получить разговорные навыки, подготовиться к международным экзаменам по французскому можно на курсах онлайн-школ.

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Анна

УСН и НДС

ООО вновь открытое в 2024 году в декабре, УСН доходы

В Марте 2025 пописали акт на 200 млн
В марте 2025 получили аванс на 60 млн
В апреле 2025 получили остаток на 140...

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Эксперт:

Надежда Камышева

Надежда Камышева Эксперт

Добрый день.

Превышение 60 млн произошло в апреле, значит плательщиком НДС ООО становится с мая. Но реализация произошла в марте, значит НДС не...

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happy@
Налоговые изменения 2025

УСН. Конец эпохи

Когда в начале 2024 года объявили, что будет осуществляться переход к прогрессивной системе налогообложения, то разумно было ожидать, что будут изменения по налогообложению доходов (налог на прибыль и НДФЛ). И эти изменения состоялись. Но какая модернизация налоговой системы без НДС?!

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: зарплата женщин на 26 тыс. меньше, чем у мужчин, отказ от ЕГЭ уже начался, туалетная бумага опасна

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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Инвестиции
Инвестиции

​​Где же дивиденды Магнита?

До настоящего времени сохраняется неопределенность с дивидендами Магнита. Напомню, что 29.11.2024 совет директоров компании рекомендовал выплатить 560 руб на акцию. Закрыть реестр предполагалось 9 января.

igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Алроса? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Алросы

Не всё то золото, что блестит. Алмазы, например, тоже блестят, как и глаза инвесторов, когда они ждут дивиденды. Смотрим, что по дивидендам у крупнейшего алмазадобытчика России и мира.

Где дивиденды, Алроса? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Алросы
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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5801. Самозанятые не будут сдавать отчеты в Росстат

С 2025 года плательщики НПД отнесены к числу респондентов, обязанных представлять статданные, но нагрузка на них не возрастет.

CryptoNewsBlog
Маркетинг

X, Holiverse и другие судьбоносные ребрендинги: когда технологии перерастают старые имена

В мире бизнеса имя – это не просто набор букв. Это первое рукопожатие с клиентом, это история успеха, это миллионы долларов маркетинговых инвестиций. Почему же гигантские корпорации (Holiverse, McAfee...) принимают решение о смене названия, я рискуют потерять узнаваемость и защиту потребителей?

X, Holiverse и другие судьбоносные ребрендинги: когда технологии перерастают старые имена
Игорь Козакевич
Инвестиции

Разбор эмитента: Ренессанс страхование

Ренессанс страхование — одна из крупнейших универсальных страховых компаний России, входящая в число системообразующих игроков рынка. Ренессанс страхование выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Первые выплаты были произведены за 2023 год.

Разбор эмитента: Ренессанс страхование
Над. К
Отчетность

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 4 квартал (год) 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 4 квартал (год) 2024 года.

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Над. К
Отчетность

Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2024 год по всем системам налогообложения

Что надо сдать ИП за 2024 год.

Над. К
Отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2024 год

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 4 квартал (год) 2024 года.

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happy@
НДФЛ

Удаленщики. Обложение НДФЛ выплат по ГПХ

С 2024 года вступили в силу правила, согласно которым заработная плата сотрудников — «удаленщиков», независимо от их статуса (резидент или нерезидент) и места работы (в РФ или за пределами страны) облагается российским НДФЛ, который должен быть удержан налоговым агентом.

Игорь Козакевич
Общество

🎦Сериал «Не сработало»

На новогодних каникулах решил посмотреть инвестиционное кино. Поскольку большинство известных фильмов и сериалов были пересмотрены ранее, выбор пал на относительно новый сериал под названием «Не сработало» (или другое название — «Мы прогорели»).

🎦Сериал «Не сработало»
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Glider Agency
Маркетинг

Как работает SEO в контент-маркетинге

Как вывести контент в топ поисковиков и получать стабильный трафик, делимся практическими советами по SEO.

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Интересные материалы

Дмитрий Волков

ВНЖ Болгарии для пенсионеров

Полностью данный вид резиденции называется «для обеспеченных пенсионеров». Но это не означает, что нужно иметь пенсию как у депутата. Размер пенсии вообще не имеет никакого значения. Но некоторые накопления у вас все же должны быть. Но обо всём подпорядку.

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