Новые группы маркируемых товаров с 1 сентября. Что ждать бизнесу с 2025 

Список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, активно пополняется новыми категориями. Расскажем о тех, для которых маркировка стартовала с 1 сентября 2024, а также о том, какую продукцию планируется маркировать в 2025 году.

Группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке с 1 сентября

С начала осени обязательная маркировка коснулась семи товарных групп:

Ветпрепараты

Участники оборота должны зарегистрироваться в «Честном знаке» (исключение — КФХ, сельхозкооперативы, личные подсобные хозяйства).

С 1 октября 2024 оборот товаров без маркировки запрещен, если товары изготовили или ввезли в Россию после этой даты. Если же это сделали раньше, продукцию можно продавать без маркировки до окончания срока годности.

С 1 марта 2025 розница будет передавать сведения о выводе из оборота каждой единицы такой продукции.

Растительные масла

Участники оборота также проходят регистрацию в ГИС МТ.

С 1 октября 2024 производители и импортеры должны наносить DataMatrix-коды на масла и масложировую продукцию в стеклянной или полимерной упаковке. С 1 февраля 2025 это правило коснется масел и в других видах тары.

Если товар произвели или ввезли раньше 1 октября или 1 февраля (зависит от вида тары), его можно продавать без маркировки до окончания срока годности.

Корма для животных

С 1 сентября 2024 участники оборота регистрируются в «Честном знаке». Нужно подготовить оборудование и учетную систему к заказу DataMatrix-кодов, их нанесению и вводу продукции в оборот.

С 1 октября 2024 изготовители и импортеры должны наносить DataMatrix-коды на сухие корма, с 1 марта 2025 — на влажные корма. С 1 октября немаркированный сухой корм, изготовленный или ввезенный с этой даты, реализовывать нельзя. С 1 марта аналогичное правило касается влажного корма, который изготовили или ввезли в страну с 1 марта 2025. Если это сделано раньше — продавать можно без маркировки до окончания срока годности.

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Велосипеды и рамы

С 1 сентября участники оборота подают заявление на регистрацию в системе маркировки. Также производителям и импортерам нужно маркировать товары и отчитываться о вводе их в оборот.

До 1 января 2025 нужно нанести коды на товары, которые приобрели до 1 сентября и которые выпущены таможенными органами после 1 сентября.

Товары, которые изготовили или ввезли до 1 сентября 2024, должны промаркировать до 28 февраля 2025. Товары без кодов маркировки запрещено продавать с 1 марта 2025.

Консервы

С 1 сентября участники оборота регистрируются в «Честном знаке».

С 1 декабря 2024 года изготовители и импортеры маркируют и отчитываются о вводе в оборот рыбных консервов и консервов из морепродуктов. Если их произвели или ввезли до 1 декабря, можно продавать без маркировки до окончания срока годности.

С 1 марта 2025 такое правило распространяется на консервы из мяса, грибов, ягод и фруктов, плодоовощной продукции. Если их произвели или ввезли до 1 марта, можно продавать без маркировки до окончания срока годности.

Безалкогольное пиво

С 1 сентября участники оборота регистрируются в «Честном знаке».

С 1 октября изготовители и импортеры должны наносить DataMatrix-коды и подавать в ГИС МТ уведомления о вводе в оборот безалкогольного пива.

С 1 апреля 2025 нужно передавать в ГИС МТ данные о розничных продажах, в том числе информацию о частичном выбытии пива в кегах, если оно продается в розлив.

С 1 октября 2025 запрещен оборот немаркированной продукции, которую произвели или ввезли до 1 октября 2024.

Техсредства реабилитации

С 1 сентября участники оборота регистрируются в ГИС МТ.

С 1 октября 2024 изготовители и импортеры будут маркировать товары и отчитываться о вводе их в оборот.

С 1 октября 2024 по 28 февраля 2025 проходит маркировка остатков товаров на складах. С 1 марта 2025 оборот немаркированной продукции, которую произвели до 1 октября 2024, запрещен.

С 1 марта 2025 обязательно для всех типов выбытия отправлять в ГИС МТ данные о выводе техсредств реабилитации из оборота.

Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Забить каждый шаг в «Честный знак», а еще отразить это в товарном учете.

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Какие товары планируют маркировать в 2025

Список товаров, предлагаемых к обязательной маркировке, активно дополняется — его можно отслеживать на сайте ГИС МТ «Честный знак».

Так, уже известно, что с 1 марта 2025 стартует новая волна маркировки некоторых товарных групп легпрома. В нее будут включены 12 позиций, в том числе:

нижнее белье;

купальники;

чулочно-носочные изделия;

перчатки и варежки;

галстуки и платки;

головные уборы;

детская одежда.

Также Минпромторг предлагает ввести маркировку с 1 марта для таких товарных групп:

Стройматериалы. Эксперимент по их маркировке уже идет — он будет продолжаться до 1 декабря 2024. Продавцы, изготовители и импортеры принимают участие в эксперименте по желанию.

Косметика и бытовая химия. До 28 февраля следующего года также проходит эксперимент. Сообщается, что в рабочих группах 472 компании, регистрацию в системе прошли более 10 тыс. участников, которые заказали более 2 млн кодов. С 1 марта 2025 начнется регистрация участников в системе. С 1 апреля постепенно стартует маркировка разных видов товаров из этой категории.

Игрушки. С 1 марта все участники оборота будут регистрироваться в «Честном знаке». С 1 июня производители и импортеры должны наносить коды маркировки на игрушки.

Бакалея. Предполагается, что регистрация участников оборота в системе начнется с 1 марта 2025 года. С 1 мая 2025 производители и импортеры начнут маркировать снеки, а с 1 июля 2025 — соусы, специи, кубики и прочие сухие заготовки для бульонов, уксус и его заменители.

До 28 февраля 2025 проходит эксперимент по маркировке бакалеи.

Отдельные виды смазочных материалов и жидкостей для авто. Регистрация участников оборота в системе начнется с 1 марта 2025. С 1 апреля 2025 участники могут начать добровольную маркировку товаров, а обязательной она станет 1 сентября 2025.

Планируются изменения в разрешительном режиме. Напомним, с 1 апреля 2024 поэтапно вводится режим проверок на кассе: если ККТ выдает ошибку при сканировании кода маркировки (например, если у товара закончился срок годности, один и тот же код пытаются пробить повторно, товар запрещен к продаже), такую продукцию реализовать нельзя.

Сейчас онлайн-проверку проходят табак, пиво, молочная продукция, упакованная вода, антисептики, БАД, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи, безалкогольные напитки, медизделия и кресла-коляски, пиво и слабоалкогольные напитки в кегах. Запуск разрешительного режима для ветпрепаратов, икры, безалкогольного пива, велосипедов и техсредств реабилитации планируется на осень 2025 г.

Как продавцу подготовиться к работе с маркируемыми товарами

Тем, кто планирует начать работу с маркируемыми товарами, нужно:

Получить квалифицированную электронную подпись. Она понадобится, чтобы обмениваться с контрагентами электронными документами. Получить ее можно в налоговой или в одном из удостоверяющих центров.

Заключить договор с ОФД. При продаже маркируемых товаров через кассу данные передаются в ГИС МТ через ОФД.

Заключить договор с оператором ЭДО. Так вы сможете принимать и отправлять поставщикам электронные документы. Важно, чтобы у оператора была интеграция с «Честным знаком».

Зарегистрироваться в «Честном знаке». Нужно заполнить анкету, указать категорию товара, а также основные сведения о компании.

Приобрести 2D-сканер штрихкодов. Он сканирует DataMatrix-код — так продавец может передавать данные о реализации единицы продукции.

Приобрести онлайн-кассу. Она должна добавлять маркировочные коды в чек и поддерживать ФФД 1.2.

Подключить товароучетную программу, которая интегрирована с ГИС МТ. Например, МойСклад. Заказ и печать кодов, вывод их из оборота при продаже на кассе, поддержка разрешительного режима, обмен документами через ЭДО. Все процессы по маркировке — в одном месте.

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