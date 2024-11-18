Изменения для организаций и ИП на УСН и других системах с 2025 года: как подготовиться бизнесу

Увеличиваются лимиты для применения УСН (законы от 12.07.2024 № 176-ФЗ, от 08.08.2024 № 259-ФЗ, от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Так, для перехода на УСН доход не должен превышать 337,5 млн руб., средняя численность сотрудников — 130 человек. Чтобы остаться на УСН, нельзя получать доход более 450 млн руб. и превышать порог остаточной стоимости основных средств — 200 млн руб. При этом в нем не учитывается высокотехнологическое оборудование российского производства.

Коэффициент-дефлятор для УСН на 2025 год равен 1.

Налоговая миграция потеряет смысл. При переезде в регион с пониженными ставками все равно придется платить по старым ставкам, если они были выше, три следующих года.

Отменены ставки 8 и 20% — остаются лишь 6% («доходы») и 15% («доходы минус расходы»). При превышении лимита доходов право на УСН прекращается не с начала квартала, а с начала месяца превышения.

Упрощенцы с доходом свыше 60 млн руб. за 2024 год и нарастающим итогом в течение календарного года будут платить НДС. При этом можно применять общие ставки на 10 и 20% — тогда сохраняется право на вычет НДС.

Можно выбрать пониженные ставки: 5% при доходах до 250 млн руб. в год или 7% при доходах до 450 млн руб. в год, но тогда не будет права на вычет. Причем нельзя одновременно применять ставки 5 или 7% и общие 0, 10 и 20%. Использовать выбранные спецставки придется на протяжении трех лет — если не помешает доход. Перейти с общепринятых ставок на специальные можно в любой момент.

С 1 января обновится книга продаж и дополнительный лист. В нем появятся графы о стоимости продаж, облагаемых НДС по ставкам 5, 7%.

АУСН с нового года может быть введена в любом субъекте РФ. Эксперимент продлен до 2027 года включительно, то есть до 1 января 2028 года.