Изменения для организаций и ИП на УСН и других системах с 2025 года: как подготовиться бизнесу

УСН и АУСН
Увеличиваются лимиты для применения УСН (законы от 12.07.2024 № 176-ФЗ, от 08.08.2024 № 259-ФЗ, от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Так, для перехода на УСН доход не должен превышать 337,5 млн руб., средняя численность сотрудников — 130 человек. Чтобы остаться на УСН, нельзя получать доход более 450 млн руб. и превышать порог остаточной стоимости основных средств — 200 млн руб. При этом в нем не учитывается высокотехнологическое оборудование российского производства.
Коэффициент-дефлятор для УСН на 2025 год равен 1.
Налоговая миграция потеряет смысл. При переезде в регион с пониженными ставками все равно придется платить по старым ставкам, если они были выше, три следующих года.
Отменены ставки 8 и 20% — остаются лишь 6% («доходы») и 15% («доходы минус расходы»). При превышении лимита доходов право на УСН прекращается не с начала квартала, а с начала месяца превышения.
Упрощенцы с доходом свыше 60 млн руб. за 2024 год и нарастающим итогом в течение календарного года будут платить НДС. При этом можно применять общие ставки на 10 и 20% — тогда сохраняется право на вычет НДС.
Можно выбрать пониженные ставки: 5% при доходах до 250 млн руб. в год или 7% при доходах до 450 млн руб. в год, но тогда не будет права на вычет. Причем нельзя одновременно применять ставки 5 или 7% и общие 0, 10 и 20%. Использовать выбранные спецставки придется на протяжении трех лет — если не помешает доход. Перейти с общепринятых ставок на специальные можно в любой момент.
С 1 января обновится книга продаж и дополнительный лист. В нем появятся графы о стоимости продаж, облагаемых НДС по ставкам 5, 7%.
АУСН с нового года может быть введена в любом субъекте РФ. Эксперимент продлен до 2027 года включительно, то есть до 1 января 2028 года.
ПСН
С 2025 года можно применять ПСН при производстве или продаже изделий из серебра, при этом НДС платить не нужно. Право на применение ПСН будет зависеть от дохода не только текущего, но и прошедшего календарного года.
При совмещении УСН и ПСН и определении величины доходов учитываются доходы по обоим режимам. С 2025 года не получится купить патент на 9 месяцев, заработать в этот период 59 млн руб., на УСН заработать еще 10 млн. руб. Если совокупный доход составит 69 млн руб. за год, то все 59 млн руб., что были получены во время действия патента, тоже придется пересчитать в рамках УСН.
НДФЛ, страховые взносы и вычеты
До 25 апреля 2025 года нужно представить уже новую форму РСВ за I квартал (приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739). Изменений немного: в подразделе 3.2.1 раздела 3 появилась графа 141 для отражения выплат по договорам ГПХ. Для МСП, чей основной вид деятельности — «Обрабатывающие производства», раздел 1 дополнен приложением 3.1. Уточнен алгоритм и формат подачи.
Предельная база по взносам вырастет до 2 759 000 руб. Основание — постановление Кабмина от 31.10.2024 № 1457.
Заработает новая прогрессивная шкала по НДФЛ для большинства доходов:
13% — для годового дохода 2,4 млн руб.;
15% — более 2,4 млн руб. и не свыше 5 млн руб.;
18% — от 5 млн руб. до 20 млн руб.;
20% — от 20 до 50 млн руб.;
22% — свыше 50 млн руб.
Повышенные ставки применяются не к 100% дохода, а к сумме превышения. Для тех, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установлены льготы: ставка 15% применяется и при превышении дохода 5 млн руб. Для отдельных доходов (например, дивиденды, процентный доход по вкладам) предусмотрен особый порядок налогообложения.
Вводят новые правила для налоговых агентов. О неудержанном НДФЛ нужно сообщать, если не было возможности удержать его до 31 января следующего года.
Вырастут стандартные детские вычеты. 2 800 руб. — на второго ребенка, 6 000 руб. — на третьего и последующих, 12 000 — на ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении. Увеличен предельный доход для вычетов — 450 тыс. руб. с 350 тыс. руб.
Необлагаемую НДФЛ часть выходного пособия определять будут так же, как для пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Федеральный МРОТ повысится до 22 440 руб.
До 7,6% снизится специальный тариф страховых взносов для организаций и ИП, у которых основной вид деятельности — «Обрабатывающие производства». Тариф применяется к выплатам сверх 1,5 МРОТ, как и у страховщиков — представителей МСП.
Изменения в налогообложении прибыли
Основное касается повышения ставки налога на прибыль до 25%, из которых 8% будет получать бюджет РФ (7% — с 2031 года), регионы и территория «Сириус» — 17% (18% — с 2031 года). В части, которая пополняет бюджеты регионов, субъекты могут снизить ставку для малых технологических компаний.
IT-компаниям придется платить налог на прибыль 5%. Это правило действует до 2030 года. К тому же пониженную ставку не смогут применять лица из одной группы, являющиеся иностранными компаниями — если только их не контролируют россияне или российские фирмы, иностранцами, апатридами (лицами без гражданства).
Уменьшить «федеральную» часть налога можно будет на инвестиционный вычет. При этом в бюджет должно поступить не менее 3%. Вычет применяется, если это отражено в учетной политике и касается расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доработку ОС и НМА. Сам вычет не может быть больше 50% от расходов на первоначальную стоимость ОС, амортизируемых НМА.
Не допускается применение вычета по ОС и НМА, по которым с 1 января 2025 года уже применили коэффициент 2. Если ОС и НМА будут проданы или как-то по-иному выведены из эксплуатации до пяти лет, нужно восстановить налог и уплатить пени. Если СПИ этих объектов уже истек, то ничего восстанавливать не придется. При ликвидации ОС — тоже.
Региональный инвестиционный вычет, который с 12.07.2024 года стал бессрочным, тоже можно использовать. Но нужно выбрать лишь один вычет.
С 2025 года появятся новые повышающие коэффициенты. Так, до 2 с 1,5 увеличены коэффициенты:
позволяющие увеличить первоначальную стоимость отдельных ОС (радиоэлектроника, высокотехнологичное оборудование), начислять более высокую амортизацию;
коэффициенты, применяемые при учете затрат на приобретение ПО и базы данных;
применяемые к затратам на отдельные НИОКР — например, на приобретение прав для российского ПО, их модификацию, адаптацию.
Что изменится в налоговом контроле
К марту IT-компаниям нужно быть начеку: 3 марта 2025 года истекает срок моратория на проведение в отношении них выездных налоговых проверок.
Начиная с 5 февраля 2025 года, всем налогоплательщикам не нужно будет опасаться блокировки за неотправку квитанции о приеме требований от налоговых органов. Конечно, работу с требованиями это не упростит, но одним поводом для беспокойства станет меньше. Требование, отправленное по ТКС, будет считаться полученным на шестой рабочий день с даты отправки. Это новшество касается всех налогоплательщиков, упомянутых в п. 5.1 ст. 23 НК, прежде всего тех, кто подает годовую бухотчетность.
О наличии обособленных подразделений в одном и том же городе (муниципалитете), но в разных ИФНС, нужно будет сообщать по новой одностраничной форме, не расписывая сведения подробно (приказ ФНС от 15.04.2024 № ЕД-7-14/306). Чтобы выбрать ИНФС, достаточно указать ее код.
Пени будут начислять по-новому
В период с 1 января по 31 декабря 2025 года законы № 259-ФЗ и № 362-ФЗ установили три ставки для расчета пеней:
1/300 от ставки ЦБ — за первые 30 дней просрочки (по календарю);
1/150 — с 31 по 90 дни просрочки;
1/300 – с 91 и далее дни просрочки.
Старое, временное правило применяется по 31 декабря 2024 года независимо от количества дней просрочки.
Изменения в подаче и проверке нулевых деклараций
Начиная с 1 января 2025 года единые (упрощенные) декларации будут сдавать лишь за первые периоды отсутствия движения средств или объектов, облагаемых НДС и налогом на прибыль (закон 259-ФЗ):
по НДС — до 20 числа первого месяца следующего квартала;
по налогу на прибыль — не позднее 20 апреля.
Также скорректируется порядок камеральной проверки по этой декларации: ее будут проводить на протяжении трех месяцев, основываясь на данных и информации, имеющихся у ИФНС. Как правило, проверяются налоговые периоды года, который уже истек.
Налог на имущество и земельный налог
До 25 февраля 2025 года декларацию по налогу на имущество нужно сдать по обновленной форме. Так, для крупнейших налогоплательщиков обязательно к заполнению поле на титуле: «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)». Исключена строка для указания наименования организации–представителя налогоплательщика.
Владельцам дорогой недвижимости, кадастровая стоимость которой — выше 300 млн руб., нужно быть готовым к введению повышенных ставок налога — до 2,5%. Право устанавливать их получили субъекты РФ.
Для дорогостоящих земельных участков, кадастровая стоимость которых — более 300 млн руб., власти на местах смогут устанавливать ставку налога в 1,5%, то есть на 0,3% больше, чем раньше. Однако предел 0,3% сохранится для сельхозземель, участков, ограниченных в обороте, обороны, безопасности и таможни.
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Новый туристический налог
С нового года муниципалитеты получат право принимать решение о введении, размере туристического налога, устанавливать льготы. Плата будет взиматься с услуг по временному проживания, сначала 1% от стоимости в 2025 году, с постепенным прибавлением 1%.
В 2029 году ставка будет зафиксирована на уровне 5%. При установлении размеров налога будут учитывать сезонность, категории размещения. В новой главе НК «Туристический налог» установлены базовые льготники — прежде всего, участники СВО, а муниципальные власти вправе расширять этот перечень.
Налог уплачивается ежеквартально, до 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, декларация подается до 25 числа того же месяца в ИФНС по местонахождению отеля. Упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» не смогут учитывать новый налог в расходах.
Изменения в работе с онлайн-кассами
Расчеты через СБП по-прежнему не заменяют кассу. Новая версия закона о ККТ прямо говорит: онлайн-касса нужна, в том числе, и при безналичных расчетах, и при переводах через систему быстрых платежей.
Бумажные чеки выдавать нужно, но появился новый способ выдачи с использованием информационного ресурса ФНС России «Мои чеки онлайн», который зафиксирован в подп. 2 п. 3 ст. 1.2 закона о ККТ.
Суть такова:
клиент дает согласие на получение цифрового чека;
пользователь — ИП или организация, применяющая ККТ — включает в состав чека электронный адрес или номер мобильного телефона покупателя;
при расчете данные отправляются через ОФД в ФНС;
клиент, если возникнет необходимость — например, для ремонта по гарантии — заходит в сервис «Мои чеки онлайн» и получает свой чек.
ИП на патенте по-прежнему обязаны применять ККТ, исключая указанных в подп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–16, 19–27, 29–31, 34–36, 39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 п. 2 ст. 346.43 НК. Это, в частности, швеи, вязальщики, сапожники, косметологи, специалисты по химчистке и стирке, изготовители ключей, номерных знаков, табличек на дома, фотографы, мастера по ремонту мебели, программисты и т.п.
Подробно обо всех изменениях в кассовом законодательстве мы рассказывали в статье.
Также к 1 марта 2025 года должны будут обзавестись ККТ все ИП на патенте, которые занимаются сбором тары и пригодных для вторичного использования материалов (подп. 17 п. 2 ст. 346.43 НК).
При расчетах с населением — неважно, наличными или электронными средствами (в том числе переводами, посредством СБП) — при непосредственном взаимодействии с клиентом ККТ нужна.
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Внедряется цифровой рубль
Закон от 19.12.2023 № 610-ФЗ заложил основы для оборота цифрового рубля, или ЦВЦБ, — средства платежа, которое эмитируется ЦБ, существует лишь в виде цифрового кода и не может служить средством накопления.
Операции с ним облагаются общей комиссией в 0,3% для юридических лиц, для физических лиц комиссии нет. Операции с цифровым рублем освобождены от НДС, а датой получения дохода, облагаемого НДФЛ, считается поступление ЦВЦБ на счет налогоплательщика.
Что можно сделать уже сегодня
Всем компаниям
Заранее просчитать, как возрастет налоговая нагрузка при ныне применяемой налоговой системе. Если выгодно, то перейти с ОСНО на УСН, вывести часть функций с УСН на ПСН.
Проверить право на новые льготы, на пониженные ставки налогов и взносов. В особенности, если относитесь к МСП, поскольку в 2025 году вы должны будете платить страховые взносы по тарифу 15% с выплат сверх 1,5 федерального МРОТ (7,6% — если ОКВЭД входит в раздел «Обрабатывающие производства»).
Переехать сейчас, если запланировали реальную миграцию в регион с более выгодными ставками. С 1 января 2025 года эта мера потеряет смысл.
Пересмотреть договоры с упрощенцами, которые станут плательщиками НДС, включить в них налоговые оговорки. Задайте вопросы относительно повышения цены договора, чтобы избежать в дальнейшем споров.
Бизнесу на ОСН
1. Подготовиться к повышению налога на прибыль: с 1 января 2025 года — 25%, для IT-компаний — 5%. Продумать финансовые модели законного снижения базы по налогу на прибыль, например:
привлекать к выполнению управленческих функций ИП, вознаграждение которого списывается на затраты;
шире применять аутсорсинг. Например, затраты на бухгалтерское обслуживание включаются в «прибыльные» расходы и т.п.
2. Если применяете ПБУ 18/02 и на 31.12.2024 в бухучете будут числиться отложенные налоговые активы и (или) отложенные налоговые обязательства, могут потребоваться корректирующие записи. В бухгалтерской отчетности на 31.12.2024 ОНА (ОНО) следует отражать с учетом корректировки.
3. Изучить новые налоговые вычеты, если они доступны, выбрать один — региональный или федеральный. Закрепить его применение в учетной политике.
4. Если используете метод начисления, лучше закрыть договоры со своими покупателями и заказчиками в 2024 году, чтобы реализация имела место в 2024 году. Это даст экономию в 5 процентных пунктов.
5. Пересмотреть кадровые процессы с тем, чтобы легально экономить на страховых взносах. Например, использовать в производстве ученические договоры, заключаемые на срок не более шести месяцев. В этом случае уплачивается только НДФЛ. Если возможно, перевести часть персонала на вахтовый метод работы. Компенсационные выплаты не облагаются страховыми взносами, сокращают базу по налогу на прибыль.
6. Пересмотреть трудовые договоры, локальные нормативные акты. По возможности установить или увеличить не облагаемые НДФЛ выплаты — материальная помощь, компенсации за разъездной характер, дистанционным работникам и т. п.
7. Закрепить в налоговой учетной политике решение об использовании повышающего коэффициента 2 по соответствующим объектам (п. 1, 3 ст. 257, п. 7, 8 ст. 262 НК в новой редакции), в частности, российского высокотехнологичного оборудования, расходам на выполнение отдельных НИОКР, на приобретение прав на ПО, БД и программно-аппаратных комплексов, которые включены в единый реестр российского ПО.
8. Если принято решение перейти с ОСН на УСН в 2025 году — определить, не подпадаете ли вы под освобождение от НДС или сниженные ставки.
Если да, и вы переходите на УСН с 2025 года, то в IV квартале 2024 года нужно восстановить суммы налога, принятые ранее к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по ОС и НМА (п. 8 ст. 145, подп. 2 п. 3 ст. 170 НК). Учесть эти суммы в составе прочих расходов (ст. 264 НК).
9. Если применяли дробление — выяснить, можно ли амнистироваться. Это возможно в случаях, если:
вели деятельность с применением фирм или ИП на спецрежимах;
группа была подконтрольна одному владельцу;
дробление не имело деловой цели, осуществлялось исключительно для получения налоговой выгоды;
налоговая проверка 2022–2024 гг. выявила дробление;
решение по налоговой проверке вступило в силу с 12.07.2024 и позже.
Если проверки еще не было — закройте ООО, снимите с регистрации ИП. Амнистия применяется с даты внесения в реестры соответствующих записей.
Для бизнеса на УСН
Усилить контроль доходов, чтобы стало ясно, подпадаете ли вы под освобождение от НДС.
Если доходы в 2024 году явно превысят 60 млн руб. — просчитать, что выгоднее применять — пониженные (5 или 7%) или общепринятые (20, 10%) ставки НДС.
Провести аудит всей первичной документации.
По возможности — договориться с контрагентами о переносе оплаты по договорам на 2024 год.
Согласовать повышение цены с 2025 года, чтобы не платить НДС за счет своих средств.
Наладить получение счетов-фактур с контрагентами.
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