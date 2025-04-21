Маркировка товаров для маркетплейсов в 2025 году: подробное руководство для селлеров

Требования к маркировке продукции для онлайн-торговли
Товары, включенные в перечень обязательной маркировки, должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» и снабжены Data Matrix-кодом. Этот код позволяет покупателям проверить подлинность продукции и отследить ее путь от производства до прилавка.
Сканируя код, потребитель может узнать:
производителя и дату выпуска;
состав продукции и срок ее годности;
нормативные документы, которым соответствует продукция (ГОСТ, технические регламенты);
всю цепочку поставок — от изготовителя до продавца.
На апрель 2025 года наносить DataMatrix-код нужно обязательно на:
молочную продукцию, упакованную воду, соки и безалкогольные напитки;
пиво и слабоалкогольные напитки;
лекарства, БАДы и ветпрепараты;
табачные изделия, включая жидкости для вейпов;
одежду, обувь, текстиль и меховые изделия;
медицинские товары и средства реабилитации;
парфюмерию, косметику и бытовую химию;
автомобильные шины, моторные масла, велосипеды;
продукты (икра, растительные масла, консервы, корма для животных).
С 1 сентября 2025 года маркировка станет обязательной для:
детских игрушек (куклы, самокаты, головоломки и др.), за исключением трехколесных велосипедов и воздушных шаров;
молочных напитков с фруктовыми добавками;
стройматериалов в упаковке (цемент, сухие смеси, герметики).
Особенности работы с маркированными товарами
Все этапы движения продукции от производителя к продавцу должны фиксироваться в «Честном знаке». Данные требования действуют независимо от канала продаж — будь то розничный магазин, собственный сайт или торговая площадка.
При продаже продукции с обязательной маркировкой онлайн-площадки выступают в роли комиссионера или агента, а не владельца товара. Это означает, что основная ответственность за корректную маркировку лежит на продавце. В зависимости от модели работы (FBO или FBS) степень участия маркетплейса может различаться.
Кто и как маркирует товары:
Производитель, импортер или продавец наносят Data Matrix-код через систему «Честный знак».
Маркетплейс маркирует только собственные бренды, в остальных случаях он лишь проверяет коды.
Код должен быть:
читаемым и неповрежденным;
соответствовать стандарту Data Matrix;
иметь статус «В обороте»;
сопровождаться кодом ТН ВЭД в карточке товара.
Различия между FBO и FBS:
FBO (Fulfillment by Marketplace) — продукция реализуется со склада маркетплейса. Площадка может передавать данные о кодах в «Честный знак», но не маркирует товары.
FBS (Fulfillment by Seller) — отгрузка происходит со склада поставщика продукции. Вся ответственность за маркировку и отчетность остается на нем же, маркетплейс не участвует в процессе.
Важно. Даже если товар продается через маркетплейс, первичная маркировка всегда выполняется изготовителем, импортером или продавцом. Площадка лишь контролирует корректность данных и соблюдение законодательства.
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Требования к участникам оборота маркированной продукции
Данные правила распространяются на всех, кто реализует маркированные товары — независимо от канала сбыта (через маркетплейсы, розничные сети, собственный сайт или мобильное приложение).
Производителям и тем, кто ввозит товар в Россию, нужно:
Зарегистрироваться в «Честном знаке» — единой платформе учета маркировки.
Получить в системе уникальные коды Data Matrix и разместить их на упаковке каждого изделия.
Отразить в системе факт выпуска продукции в продажу.
Подготовить УПД (универсальный передаточный документ) с указанием кодов маркировки для передачи товара дистрибьюторам и розничным точкам.
Розничным продавцам нужно:
Получить от поставщика продукцию с уже нанесенными кодами и подтвердить поступление через ЭДО.
При продаже отсканировать код каждого товара — это автоматически фиксирует его выбытие из оборота. Данные передаются в «Честный знак» через ОФД.
Все этапы движения товара фиксируются в системе маркировки. Таким образом ГИС МТ обеспечивает прозрачность оборота, а попадание на рынок неучтенной продукции исключается. Далее рассмотрим особенности работы с маркированной продукцией на основных маркетплейсах.
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Особенности работы с маркированной продукцией на Wildberries
При торговле товарами, подлежащими обязательной маркировке, продавцам нужно учитывать специфику работы площадки. Независимо от выбранной схемы сотрудничества (FBO или FBS), ключевое требование — правильное оформление маркировочных кодов и своевременная передача данных.
Чтобы подготовить продукцию к поставке:
Производитель или импортер обязан заранее нанести коды Data Matrix на упаковку каждого изделия.
При формировании отгрузки в личном кабинете Wildberries продавец должен отметить, что товар подлежит маркировке.
Требования к кодам: размер рекомендуется 22 Х 22 мм, а цвет — черный для лучшей читаемости.
Особенности схемы FBW (FBO)
Продавец передает товар на склад Wildberries. Сотрудники площадки проверяют соответствие маркировки требованиям закона. В течение трех дней после проверки нужно:
получить от маркетплейса УПД;
подписать и отправить документ обратно через ЭДО.
При FBW право собственности переходит к Wildberries, поэтому площадка самостоятельно фиксирует вывод товара из оборота.
Особенности схемы FBS
Продавец остается владельцем товара и несет ответственность за его маркировку. После отгрузки в трехдневный срок он должен передать Wildberries УПД с DM-кодами через ЭДО.
При продаже WB формирует чек, а в личном кабинете селлера появляется отчет с кодами проданных позиций. Также в трехдневный срок после реализации продавец должен:
В системе «Честный знак» создать документ «Вывод из оборота».
Указать причину «Продажа по образцам, дистанционный способ продажи».
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Правила работы с маркированными товарами на Ozon
Все товары, подлежащие обязательной маркировке, должны иметь коды Data Matrix на упаковке. Минимальный размер кода — 20 Х 20 мм. Наносить маркировку лучше с помощью термотрансферной печати. Такие этикетки более долговечны, чем те, что напечатаны простым термопринтером. Один из примеров термопечати — обычные бумажные чеки на онлайн-кассе, они быстро выцветают, а надпись легко повреждается.
Товары без корректной маркировки склады Ozon не принимают.
Схема FBO (Fulfillment by Ozon)
При подготовке товара к продаже продавец регистрирует товары в ГИС МТ, наносит DataMatrix-коды на каждую единицу продукции и отправляет товар на склад Ozon.
После приемки продукции продавец скачивает УПД из личного кабинета, передает документ на подпись в Ozon через ЭДО в течение трех дней. Площадка проверяет данные и возвращает подписанный УПД.
Вывод товаров из оборота происходит автоматически при пробитии чека — продавец не выполняет дополнительных действий в ГИС МТ.
Схемы FBS и realFBS
Продавец самостоятельно регистрирует товары в «Честном знаке», наносит DataMatrix-коды.
После этого данные передаются маркетплейсу. В личном кабинете Ozon Seller продавцу нужно найти соответствующую поставку, внести информацию о маркировке (GTIN, серийный номер, код и ключ проверки). Затем — подтвердить данные, после чего статус изменится на «Ожидает отгрузки».
До того как передать товар на Ozon, продавец оформляет в ГИС МТ документ «Вывод из оборота» с указанием причины «Дистанционная продажа».
Если товар, подлежащий маркировке, передается без DM-кода, его не допустят к продаже. Для исправления ситуации следует:
Вывезти продукцию со склада Ozon.
Нанести корректную маркировку.
Повторно отправить товар на склад.
Особенности работы с маркированными товарами на Яндекс Маркете
Все товары, подлежащие обязательной маркировке, как и в случаях с другими площадками, должны иметь зарегистрированные в ГИС МТ коды Data Matrix. Отсутствие корректной маркировки может привести к блокировке магазина.
Процедура работы с кодами зависит от выбранной схемы продаж — FBY, FBS, DBS или Экспресс.
Схема FBY (Fulfillment by Яндекс)
Производители и импортеры самостоятельно маркируют товары. После создания заявки на поставку продавец создает УПД, загружает его в систему ЭДО и отправляет маркетплейсу. На странице поставки нужно указать номер отправленного УПД.
Яндекс Маркет проводит проверку документов. После приемки товара коды переходят на баланс площадки.
Если маркетплейс не зафиксировал продажу в системе маркировки, продавец должен самостоятельно оформить вывод товара в «Честном знаке». Срок для этого — три рабочих дня с момента фактической реализации.
Схемы FBS, DBS и Экспресс
Производители и импортеры наносят DM-коды. Те, кто перепродает товар, работают уже с промаркированной продукцией.
При поступлении заказа от покупателя нужно ввести код Data Matrix в соответствующее поле в ЛК продавца. Без указания кода невозможно перевести заказ в статус «Готов к отгрузке» (FBS/Экспресс) или «Передан службе доставки» (DBS).
В завершение сделки продавец самостоятельно выводит товар из оборота в ГИС МТ.
Как работать с возвратами маркируемых товаров на маркетплейсах
Если DM-код сохранился:
Оформляется возврат через онлайн-кассу.
Данные автоматически передаются в «Честный знак» через ОФД.
Товар возвращается в оборот без дополнительных действий.
Если код поврежден или отсутствует, нужно:
Заказать новый код в системе «Честный знак».
Провести перемаркировку товара.
Выставить товар на продажу.
Распространенные проблемы с кодами маркировки в онлайн-торговле
При реализации товаров через интернет-площадки продавцы часто сталкиваются с тремя ключевыми сложностями маркировки:
Игнорирование поврежденных DM-кодов.
Если маркировка деформирована до нечитаемости, такой товар считается немаркированным.
Что делать. Заменяйте все поврежденные коды новыми и регистрируйте изменения в ГИС МТ. Проверяйте читаемость всех кодов сканером на этапах приемки и отгрузки товара.
Ошибки при внесении кодов в систему маркировки.
Такие несоответствия приводят к необходимости возврата товара и повторному оформлению отгрузки.
Что делать. Сверяйте коды с УПД при получении продукции от изготовителя или дистрибьютора, перепроверяйте фактические коды и коды в документах перед отправкой товара конечному получателю.
Пренебрежение процедурой вывода кодов из оборота.
При модели FBO площадка автоматически выводит товары из оборота. Но если продавец использует собственные складские мощности, ответственность за вывод маркированных продукции из оборота лежит на нем.
Напоминаем, что за продажу товара без маркировки бизнесу грозят штрафы: ИП — 5–10 тыс. руб., малому бизнесу — 25–150 тыс. руб., а крупным компаниям — 50–300 тыс. руб. Дополнительно продукция без DM-кодов будет конфискована.
МойСклад поддерживает прямую интеграцию с системой «Честный знак» и ведущими торговыми площадками — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и другими. Это позволяет управлять маркированными товарами быстро и без лишних действий:
получать коды маркировки напрямую, минуя личный кабинет «Честного знака»;
автоматически фиксировать выбытие кодов после продажи;
проводить перемаркировку при необходимости;
отслеживать поставки, остатки на складах и товары в реализации;
формировать заказы до 90% быстрее благодаря проверке комплектации и пакетной печати этикеток;
генерировать заказы поставщикам на основе данных о продажах.
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