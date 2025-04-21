Маркировка товаров для маркетплейсов в 2025 году: подробное руководство для селлеров

Требования к маркировке продукции для онлайн-торговли

Товары, включенные в перечень обязательной маркировки, должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» и снабжены Data Matrix-кодом. Этот код позволяет покупателям проверить подлинность продукции и отследить ее путь от производства до прилавка.

Сканируя код, потребитель может узнать:

производителя и дату выпуска;

состав продукции и срок ее годности;

нормативные документы, которым соответствует продукция (ГОСТ, технические регламенты);

всю цепочку поставок — от изготовителя до продавца.

На апрель 2025 года наносить DataMatrix-код нужно обязательно на:

молочную продукцию, упакованную воду, соки и безалкогольные напитки;

пиво и слабоалкогольные напитки;

лекарства, БАДы и ветпрепараты;

табачные изделия, включая жидкости для вейпов;

одежду, обувь, текстиль и меховые изделия;

медицинские товары и средства реабилитации;

парфюмерию, косметику и бытовую химию;

автомобильные шины, моторные масла, велосипеды;

продукты (икра, растительные масла, консервы, корма для животных).

С 1 сентября 2025 года маркировка станет обязательной для: