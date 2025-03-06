Третья волна маркировки одежды с 1 марта 2025: как промаркировать остатки

Список новых товаров для обязательной маркировки утвержден постановлением Правительства от 29.06.2024 № 883 . Если вы сомневаетесь, нужно ли маркировать конкретный товар, например костюм или юбку, проверьте код ТН ВЭД ЕАЭС — его можно найти в сертификате или декларации соответствия.

Важно успеть промаркировать товарные остатки до 1 декабря 2025 года — начать лучше уже сейчас, чтобы избежать лишних рисков.

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные

Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания (кроме частей одежды и изделий медицинского назначения)

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), трикотажные машинного или ручного вязания

Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания

Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек

Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила маркировки, которые затрагивают 12 категорий товаров : от белья и пижам до купальников, колготок, головных уборов и детской одежды. Подробнее — в таблице.

До 30 сентября 2025 года — нужно ввести в оборот импортную продукцию, купленную до 1 марта и выпущенную таможней с 1 марта по 30 июня 2025 года.

С 1 июля 2025 года — запрещается ввоз одежды без DM-кодов, приобретенной до 28 февраля 2025 года.

До 1 декабря 2025 года — нужно ввести промаркированные остатки в оборот.

До 1 ноября 2025 года — участники рынка должны описать товарные остатки, заказать коды и промаркировать их.

С 1 марта 2025 года — нанесение DataMatrix-кодов становится обязательным для новых категорий товаров легкой промышленности. Продажа немаркированной продукции запрещена.

Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Поэтому подготовиться лучше заранее. Поможет в этом сервис МойСклад. Прямая интеграция с системой маркировки «Честный Знак» позволит вам вести все процессы по маркировке и учету в одном месте. Заказ и печать кодов, ввод их в оборот и выбытие при продаже на кассе, обмен документами через ЭДО. Прямо сейчас — быстрая маркировка остатков.

Секонд-хенды и комиссионные магазины. Сильно изношенная одежда с кодом ТН ВЭД 6309 не подлежит маркировке.

Ателье и те, кто шьет вещи по индивидуальным заказам. Одежда передается напрямую заказчику и не требует отслеживания.

Получают товар от производителей или импортеров вместе с УПД, где указаны DM-коды.

При дальнейшей продаже они также оформляют УПД.

Ввозят продукцию на территорию РФ уже с нанесенными кодами.

При передаче товара оптовым или розничным покупателям формируют УПД с указанием всех кодов.

Процесс маркировки охватывает несколько участников рынка, каждый из которых выполняет свою роль:

Как маркировать остатки одежды

Маркировкой остатков занимается текущий владелец товара. Но если стороны договорились, это может сделать любой участник цепи поставок. Главное — чтобы товар поступил в розничную продажу уже с маркировкой. Есть разные способы маркировки: например, через систему «Честный Знак» или через сервис МойСклад. Рассмотрим их подробно.

Маркировка остатков через «Честный Знак»

Чтобы промаркировать остатки, выполните следующие шаги: 1. Авторизуйтесь в ЛК «Честного Знака» с помощью усиленной УКЭП. 2. Чтобы оформить остатки одежды, нужно внести их описание в Национальный каталог маркированных товаров (НКМТ). Для этого создайте карточку товара и заполните его характеристики. Укажите: GTIN;

состав материала (если указан);

бренд (если есть);

разрешительные документы;

пол, на который рассчитано изделие;

тип, цвет и размер;

десятизначный код ТН ВЭД ЕАЭС;

страну производства;

номер технического регламента;

название товара с этикетки или ярлыка;

модель изделия. 3. Пополните баланс счета. Перед тем как заказывать DM-коды, пополните счет в системе. Стоимость одного кода — 60 коп. с НДС. Рассчитайте сумму исходя из общего количества кодов, которое вам нужно. 4. Закажите коды маркировки. Чтобы заказать коды, используйте «Станцию управления заказами». В заявке укажите: свой ИНН;

причину заказа — «маркировка остатков»;

число заказываемых кодов;

GTIN;

серийный номер для каждого изделия (если вы его создаете самостоятельно). DM-коды можно нанести на сам товар, его потребительскую упаковку, этикетку или ярлык. Нельзя печатать код на прозрачной упаковочной пленке или закрывать другими этикетками — он всегда должен легко считываться. 5. Введите товар в оборот. После получения кодов отправьте сведения о товаре через ЛК «Честного Знака», путем загрузки файла в формате *.xml или через API.

Маркировка остатков через МойСклад