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Маркировка товаров

Третья волна маркировки одежды с 1 марта 2025: как промаркировать остатки

С марта 2025 года маркировка одежды охватывает новые категории товаров, включая майки, купальники, колготки и аксессуары. Без соблюдения правил риски для бизнеса возрастают: штрафы и конфискация товара становятся реальностью. Разбираем, как подготовиться к изменениям.

Новые категории маркируемых товаров

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила маркировки, которые затрагивают 12 категорий товаров: от белья и пижам до купальников, колготок, головных уборов и детской одежды. Подробнее — в таблице. 

Наименование группы товаров

Коды ОКПД 2

Коды ТН ВЭД ЕАЭС

Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

14.14.12

14.14.22

6107

6207

Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек

14.14.14

14.14.24

6108

6208

Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания

14.14.30

6109

Детская одежда и принадлежности к детской одежде

14.19.11

14.19.21

6111

6209

Купальные костюмы

14.19.12.130

14.19.22.130

6112 31

6112 39

6112 41

6112 49

6211 11 000 0

6211 12 000 0

Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), трикотажные машинного или ручного вязания

14.31.10

6115

Перчатки, рукавицы и митенки

14.19.13

14.19.23.140

14.19.31.110

14.19.31.120

32.30.15 (в части рукавиц и митенок)

4203 21 000 0

4203 29

6116

6216 00 000 0

Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания (кроме частей одежды и изделий медицинского назначения)

14.19.12.190

14.19.19.111

14.19.19.119

14.19.23.190

6114

6117 10 000 0

6117 80 100 9

6117 80 800 9

6217 10 000 0

Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки

14.19.19.112

6213

6117 80 800 1

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные

14.14.25

6212

Гетры, гамаши и аналогичные изделия

15.20.40.130

6406 90 900 0

Шляпы и прочие головные уборы

14.19.42

14.19.43

(кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180)

6504 00 000 0

6505 00

6506 99

Важно успеть промаркировать товарные остатки до 1 декабря 2025 года — начать лучше уже сейчас, чтобы избежать лишних рисков.

Список новых товаров для обязательной маркировки утвержден постановлением Правительства от 29.06.2024 № 883. Если вы сомневаетесь, нужно ли маркировать конкретный товар, например костюм или юбку, проверьте код ТН ВЭД ЕАЭС — его можно найти в сертификате или декларации соответствия.

В какие сроки нужно маркировать товары

С 1 марта 2025 года — нанесение DataMatrix-кодов становится обязательным для новых категорий товаров легкой промышленности. Продажа немаркированной продукции запрещена.  

До 1 ноября 2025 года — участники рынка должны описать товарные остатки, заказать коды и промаркировать их.  

До 1 декабря 2025 года — нужно ввести промаркированные остатки в оборот.  

С 1 июля 2025 года — запрещается ввоз одежды без DM-кодов, приобретенной до 28 февраля 2025 года.  

С 1 августа 2025 года — продажа немаркированных остатков полностью запрещена.  

До 30 сентября 2025 года — нужно ввести в оборот импортную продукцию, купленную до 1 марта и выпущенную таможней с 1 марта по 30 июня 2025 года.  

Программа для маркировки товаров в Честном знаке

Решение для розницы, опта, интернет-магазинов, производителей, импортеров

Кто участвует в маркировке

Процесс маркировки охватывает несколько участников рынка, каждый из которых выполняет свою роль:  

✅ Производители:  

  • Получают коды маркировки в системе «Честный Знак».  

  • Распечатывают и наносят коды DataMatrix на товары.  

  • При передаче товара оптовым или розничным покупателям формируют УПД с указанием всех кодов.  

✅ Импортеры: 

  • Маркируют товар до прохождения таможенных процедур.  

  • Ввозят продукцию на территорию РФ уже с нанесенными кодами.  

  • При дальнейшей продаже они также оформляют УПД.  

✅ Оптовые и розничные продавцы:

  • Получают товар от производителей или импортеров вместе с УПД, где указаны DM-коды.  

  • Проверяют соответствие маркировки и документации.  

❌ Не обязаны наносить DM-коды на одежду:

  • Ателье и те, кто шьет вещи по индивидуальным заказам. Одежда передается напрямую заказчику и не требует отслеживания.  

  • Секонд-хенды и комиссионные магазины. Сильно изношенная одежда с кодом ТН ВЭД 6309 не подлежит маркировке.  

Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Поэтому подготовиться лучше заранее. Поможет в этом сервис МойСклад. Прямая интеграция с системой маркировки «Честный Знак» позволит вам вести все процессы по маркировке и учету в одном месте. Заказ и печать кодов, ввод их в оборот и выбытие при продаже на кассе, обмен документами через ЭДО. Прямо сейчас — быстрая маркировка остатков. 

Подробности

Как маркировать остатки одежды

Маркировкой остатков занимается текущий владелец товара. Но если стороны договорились, это может сделать любой участник цепи поставок. Главное — чтобы товар поступил в розничную продажу уже с маркировкой.  

Есть разные способы маркировки: например, через систему «Честный Знак» или через сервис МойСклад. Рассмотрим их подробно.  

Маркировка остатков через «Честный Знак»  

Чтобы промаркировать остатки, выполните следующие шаги:  

1. Авторизуйтесь в ЛК «Честного Знака» с помощью усиленной УКЭП.

2. Чтобы оформить остатки одежды, нужно внести их описание в Национальный каталог маркированных товаров (НКМТ). Для этого создайте карточку товара и заполните его характеристики. Укажите:

  • GTIN; 

  • состав материала (если указан);

  • бренд (если есть); 

  • разрешительные документы;

  • пол, на который рассчитано изделие;

  • тип, цвет и размер; 

  • десятизначный код ТН ВЭД ЕАЭС;

  • страну производства;

  • номер технического регламента;

  • название товара с этикетки или ярлыка;

  • модель изделия.  

3. Пополните баланс счета.

Перед тем как заказывать DM-коды, пополните счет в системе. Стоимость одного кода60 коп. с НДС. Рассчитайте сумму исходя из общего количества кодов, которое вам нужно.  

4. Закажите коды маркировки.

Чтобы заказать коды, используйте «Станцию управления заказами». В заявке укажите:  

  • свой ИНН;

  • причину заказа — «маркировка остатков»;

  • число заказываемых кодов;  

  • GTIN;

  • серийный номер для каждого изделия (если вы его создаете самостоятельно).  

DM-коды можно нанести на сам товар, его потребительскую упаковку, этикетку или ярлык. Нельзя печатать код на прозрачной упаковочной пленке или закрывать другими этикетками — он всегда должен легко считываться.

5. Введите товар в оборот.  

После получения кодов отправьте сведения о товаре через ЛК «Честного Знака», путем загрузки файла в формате *.xml или через API.

Маркировка остатков через МойСклад

1. Войдите в сервис с помощью email или номера телефона.

2. Закажите коды маркировки в разделе «Товары» «Маркировка». В графе «Тип заказа» выберите «Маркировка остатков». Добавьте товар и укажите число кодов.  

3. Получите коды маркировки. Проверьте статус заказа через пять минут. Если все в порядке, статус изменится на «Коды доступны» — это значит, DM-коды сгенерированы и готовы к использованию. Если появилась ошибка, отредактируйте заявку и отправьте ее повторно.  

4. Распечатайте DM-коды. МойСклад содержит готовый шаблон для печати, но вы можете настроить этот шаблон под свои нужды.

5. Введите товар в оборот. В разделе «Товары»«Маркировка» создайте документ «Ввод в оборот». Заполните необходимые поля. После этого товар готов к продаже.  

МойСклад полностью поддерживает маркировку одежды. В сервисе можно быстро маркировать остатки, проверять коды при приемке и выводить их из оборота, оформлять возвраты, а также обмениваться документами через ЭДО благодаря прямой интеграции с «Честным Знаком».

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Как реализовать маркированные остатки

При продаже остатков розничным магазинам нужно вывести DM-коды из оборота. Это можно сделать:

  • Вручную. Для этого сформируйте документ «Вывод из оборота» через «Честный Знак» или МойСклад.

  • Через онлайн-кассу. Отсканируйте с помощью 2D-сканера DM-код — данные о продаже автоматически передадутся в ГИС МТ.

При реализации товара через кассу действует разрешительный режим. Система автоматически проверяет, разрешена ли продукция с данным DM-кодом к продаже.

С 1 ноября 2024 года касса обращается в «Честный Знак» в режиме онлайн (то есть действует онлайн-проверка). 

С 1 марта 2025 года коды должны отслеживаться и в офлайн-режиме. Если нет связи с ГИС МТ, DM-код проверяется с помощью ПО «Локальный модуль. Честный знак», которое устанавливается на компьютер продавца.

Приложение МойСклад работает с разрешительным режимом, совместимо с любыми моделями ККТ. Легко подключить. При проверке маркированного товара касса выдаст уведомление, годный код или нет. А продавец уже принимает решение о продаже или запрете. Подходит для торговли любыми маркированными товарами.

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