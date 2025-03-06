Третья волна маркировки одежды с 1 марта 2025: как промаркировать остатки

Новые категории маркируемых товаров
С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила маркировки, которые затрагивают 12 категорий товаров: от белья и пижам до купальников, колготок, головных уборов и детской одежды. Подробнее — в таблице.
Наименование группы товаров
Коды ОКПД 2
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
14.14.12
14.14.22
6107
6207
Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек
14.14.14
14.14.24
6108
6208
Майки, фуфайки с рукавами, прочие нательные фуфайки, и прочие нижние рубашки трикотажные машинного или ручного вязания
14.14.30
6109
Детская одежда и принадлежности к детской одежде
14.19.11
14.19.21
6111
6209
Купальные костюмы
14.19.12.130
14.19.22.130
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6211 11 000 0
6211 12 000 0
Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен), трикотажные машинного или ручного вязания
14.31.10
6115
Перчатки, рукавицы и митенки
14.19.13
14.19.23.140
14.19.31.110
14.19.31.120
32.30.15 (в части рукавиц и митенок)
4203 21 000 0
4203 29
6116
6216 00 000 0
Предметы одежды и принадлежности к одежде готовые прочие, в том числе трикотажные машинного или ручного вязания (кроме частей одежды и изделий медицинского назначения)
14.19.12.190
14.19.19.111
14.19.19.119
14.19.23.190
6114
6117 10 000 0
6117 80 100 9
6117 80 800 9
6217 10 000 0
Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки
14.19.19.112
6213
6117 80 800 1
Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные
14.14.25
6212
Гетры, гамаши и аналогичные изделия
15.20.40.130
6406 90 900 0
Шляпы и прочие головные уборы
14.19.42
14.19.43
(кроме 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180)
6504 00 000 0
6505 00
6506 99
Важно успеть промаркировать товарные остатки до 1 декабря 2025 года — начать лучше уже сейчас, чтобы избежать лишних рисков.
Список новых товаров для обязательной маркировки утвержден постановлением Правительства от 29.06.2024 № 883. Если вы сомневаетесь, нужно ли маркировать конкретный товар, например костюм или юбку, проверьте код ТН ВЭД ЕАЭС — его можно найти в сертификате или декларации соответствия.
В какие сроки нужно маркировать товары
С 1 марта 2025 года — нанесение DataMatrix-кодов становится обязательным для новых категорий товаров легкой промышленности. Продажа немаркированной продукции запрещена.
До 1 ноября 2025 года — участники рынка должны описать товарные остатки, заказать коды и промаркировать их.
До 1 декабря 2025 года — нужно ввести промаркированные остатки в оборот.
С 1 июля 2025 года — запрещается ввоз одежды без DM-кодов, приобретенной до 28 февраля 2025 года.
С 1 августа 2025 года — продажа немаркированных остатков полностью запрещена.
До 30 сентября 2025 года — нужно ввести в оборот импортную продукцию, купленную до 1 марта и выпущенную таможней с 1 марта по 30 июня 2025 года.
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Решение для розницы, опта, интернет-магазинов, производителей, импортеров
Кто участвует в маркировке
Процесс маркировки охватывает несколько участников рынка, каждый из которых выполняет свою роль:
✅ Производители:
Получают коды маркировки в системе «Честный Знак».
Распечатывают и наносят коды DataMatrix на товары.
При передаче товара оптовым или розничным покупателям формируют УПД с указанием всех кодов.
✅ Импортеры:
Маркируют товар до прохождения таможенных процедур.
Ввозят продукцию на территорию РФ уже с нанесенными кодами.
При дальнейшей продаже они также оформляют УПД.
✅ Оптовые и розничные продавцы:
Получают товар от производителей или импортеров вместе с УПД, где указаны DM-коды.
Проверяют соответствие маркировки и документации.
❌ Не обязаны наносить DM-коды на одежду:
Ателье и те, кто шьет вещи по индивидуальным заказам. Одежда передается напрямую заказчику и не требует отслеживания.
Секонд-хенды и комиссионные магазины. Сильно изношенная одежда с кодом ТН ВЭД 6309 не подлежит маркировке.
Продажа маркированных товаров — сложный процесс. Поэтому подготовиться лучше заранее. Поможет в этом сервис МойСклад. Прямая интеграция с системой маркировки «Честный Знак» позволит вам вести все процессы по маркировке и учету в одном месте. Заказ и печать кодов, ввод их в оборот и выбытие при продаже на кассе, обмен документами через ЭДО. Прямо сейчас — быстрая маркировка остатков.
Как маркировать остатки одежды
Маркировкой остатков занимается текущий владелец товара. Но если стороны договорились, это может сделать любой участник цепи поставок. Главное — чтобы товар поступил в розничную продажу уже с маркировкой.
Есть разные способы маркировки: например, через систему «Честный Знак» или через сервис МойСклад. Рассмотрим их подробно.
Маркировка остатков через «Честный Знак»
Чтобы промаркировать остатки, выполните следующие шаги:
1. Авторизуйтесь в ЛК «Честного Знака» с помощью усиленной УКЭП.
2. Чтобы оформить остатки одежды, нужно внести их описание в Национальный каталог маркированных товаров (НКМТ). Для этого создайте карточку товара и заполните его характеристики. Укажите:
GTIN;
состав материала (если указан);
бренд (если есть);
разрешительные документы;
пол, на который рассчитано изделие;
тип, цвет и размер;
десятизначный код ТН ВЭД ЕАЭС;
страну производства;
номер технического регламента;
название товара с этикетки или ярлыка;
модель изделия.
3. Пополните баланс счета.
Перед тем как заказывать DM-коды, пополните счет в системе. Стоимость одного кода — 60 коп. с НДС. Рассчитайте сумму исходя из общего количества кодов, которое вам нужно.
4. Закажите коды маркировки.
Чтобы заказать коды, используйте «Станцию управления заказами». В заявке укажите:
свой ИНН;
причину заказа — «маркировка остатков»;
число заказываемых кодов;
GTIN;
серийный номер для каждого изделия (если вы его создаете самостоятельно).
DM-коды можно нанести на сам товар, его потребительскую упаковку, этикетку или ярлык. Нельзя печатать код на прозрачной упаковочной пленке или закрывать другими этикетками — он всегда должен легко считываться.
5. Введите товар в оборот.
После получения кодов отправьте сведения о товаре через ЛК «Честного Знака», путем загрузки файла в формате *.xml или через API.
Маркировка остатков через МойСклад
1. Войдите в сервис с помощью email или номера телефона.
2. Закажите коды маркировки в разделе «Товары» — «Маркировка». В графе «Тип заказа» выберите «Маркировка остатков». Добавьте товар и укажите число кодов.
3. Получите коды маркировки. Проверьте статус заказа через пять минут. Если все в порядке, статус изменится на «Коды доступны» — это значит, DM-коды сгенерированы и готовы к использованию. Если появилась ошибка, отредактируйте заявку и отправьте ее повторно.
4. Распечатайте DM-коды. МойСклад содержит готовый шаблон для печати, но вы можете настроить этот шаблон под свои нужды.
5. Введите товар в оборот. В разделе «Товары» — «Маркировка» создайте документ «Ввод в оборот». Заполните необходимые поля. После этого товар готов к продаже.
МойСклад полностью поддерживает маркировку одежды. В сервисе можно быстро маркировать остатки, проверять коды при приемке и выводить их из оборота, оформлять возвраты, а также обмениваться документами через ЭДО благодаря прямой интеграции с «Честным Знаком».
Как реализовать маркированные остатки
При продаже остатков розничным магазинам нужно вывести DM-коды из оборота. Это можно сделать:
Вручную. Для этого сформируйте документ «Вывод из оборота» через «Честный Знак» или МойСклад.
Через онлайн-кассу. Отсканируйте с помощью 2D-сканера DM-код — данные о продаже автоматически передадутся в ГИС МТ.
При реализации товара через кассу действует разрешительный режим. Система автоматически проверяет, разрешена ли продукция с данным DM-кодом к продаже.
С 1 ноября 2024 года касса обращается в «Честный Знак» в режиме онлайн (то есть действует онлайн-проверка).
С 1 марта 2025 года коды должны отслеживаться и в офлайн-режиме. Если нет связи с ГИС МТ, DM-код проверяется с помощью ПО «Локальный модуль. Честный знак», которое устанавливается на компьютер продавца.
Приложение МойСклад работает с разрешительным режимом, совместимо с любыми моделями ККТ. Легко подключить. При проверке маркированного товара касса выдаст уведомление, годный код или нет. А продавец уже принимает решение о продаже или запрете. Подходит для торговли любыми маркированными товарами.
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Программа для маркировки товаров в Честном знаке
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