Как заниматься бизнесом, а не разбираться постоянно в новых правилах: кейс бренда KUL’TURA

Еще подростками мы с другом вдохновлялись альтернативной музыкой и культурой, а в 2013 создали свой бренд одежды. Сейчас сотрудничаем с мультибрендовыми офлайн-магазинами по всей России, продаем им наши коллекции оптом. У нас почти 60 постоянных клиентов.
У вас свое производство одежды или отдаете швеям на аутсорсе?
Всю разработку и пошив мы отдаем специалистам на аутсорсе. Развивать одновременно продажи и собственное производство очень сложно. Пошив — это особый мир, который требует вовлечения и понимания процессов. За производством надо следить: контролировать работу швей, сырье, поставщиков, сроки, качество.
Если продажи резко вырастут, за месяц удвоить выпуск продукции не получится. Придется расширять производство — найти помещение, закупить оборудование, нанять персонал. Это долго, муторно и дорого. Контрактное производство — оптимальный вариант для нас, потому что мы можем сосредоточиться на стратегии и продажах.
А как вы разрабатываете новые коллекции?
Мы сотрудничаем с дизайнерами в рамках проектной работы. Каждая коллекция — это отдельная история, которая всегда очень кропотливо и вдумчиво прорабатывается.
Мы делаем 10–11 коллекций в год. Появляется идея, мы ее продумываем. Фабрика делает образцы. Для ускорения процесса мы их сами дорабатываем и отдаем готовое решение в производство.
У нас постоянно появляются новинки, и поддерживать такой темп на своем производстве было бы нереально. Благодаря сторонним подрядчикам мы можем быстро распределять задачи по всей цепочке: закупка ткани, пошив, нанесение принтов, фулфилмент и взаимодействие с подрядчиками. Только так получается работать с высокой скоростью.
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С какими сложностями вы сталкиваетесь в вашем бизнесе?
Производство одежды — в принципе сложное занятие. Чтобы достичь успеха, надо делать дешево, качественно и быстро. Тогда бренд будет востребованным, а предприниматель заработает деньги.
На практике приходится постоянно лавировать между этими тремя параметрами. Взять хотя бы ткань. Только, кажется, что это просто кусок материи. На самом деле проблем с тканью много.
В прошлом году поставщик прислал черную ткань в 15 разных оттенках. Заметили уже в процессе производства. Пришлось все остановить, иначе один рукав худи получился бы светлее, чем второй. Было много стресса, скандал на производстве, скандал с поставщиком. Обратно ткань вернуть не получилось, потому что разнотон браком не считается.
То же самое с усадкой. Какие-то ткани садятся, какие-то — нет. По-хорошему надо проверять каждый рулон: отрезать метр, постирать, измерить, погладить, а потом измерить еще раз. Так можно правильно рассчитать процент усадки и учесть его при разработке лекал.
Брак — тоже не редкость. Привозят ткани с дырками, пятнами, непрокрасами, зацепками. Даже небольшой дефект может испортить готовое изделие, поэтому надо внимательно проверять материалы перед пошивом.
Есть еще человеческий фактор. Пришитые вверх ногами бирки, неровные швы, перекосы, неправильная обработка ткани — время от времени такие ошибки случаются.
Единственный надежный способ избежать косяков — дотошно контролировать каждый этап. Но в случае с контрактным производством такой формат работы тоже не вариант. Во-первых, у нас нет ресурсов постоянно следить за процессом. Во-вторых, вряд ли сотрудники фабрики позволят стоять у себя над душой во время работы.
Поэтому проблемы мы решаем по мере их поступления. Специалисты отдела контроля качества проводят проверку готовой партии на брак и соответствие сигнальным образцам. Если находят дефекты и понимают, что не успеют их исправить вовремя, звонят мне.
Чаще всего мы сталкиваемся с одними и теми же ситуациями, и у нас есть готовые решения. К примеру, неправильно пришитые бирки швеи отпарывают и пришивают как положено. Мы корректируем дату отправки заказов, а производство компенсирует нам издержки.
Какие у вас сейчас обороты?
В среднем мы делаем 5–6 миллионов рублей в месяц. В зависимости от сезона обороты могут колебаться от 3 до 9 миллионов.
В декабре продаж мало. Сезон начинается примерно 20 декабря и длится до 15 января. К 20 декабря товар уже должен быть на полках магазинов. Чтобы успеть, мы выпускаем последнюю коллекцию в конце ноября. Собираем заказы, отправляем их. Доставка занимает от одной до двух недель в зависимости от региона. После этого магазину нужно время на подготовку товара к продаже: приемку, маркировку, раскладку и подготовку к продажам. Это занимает еще пару дней.
А когда подключили МойСклад?
МоимСкладом пользуемся уже лет пять. Сначала работали в другой программе учета, но в какой-то момент начала происходить «магия». Всплывали остатки пятилетней давности, а то, что было в наличии, не отображалось. В общем, полетела база и система превратилась в рандомайзер. Мы привлекли программистов, которые долго пытались исправить ситуацию. Они боролись, боролись, но в итоге не справились. Проект съел огромный бюджет, и в конце концов нам сказали: «Нужно все сносить и начинать с нуля».
У нас тогда был розничный магазин площадью 100 квадратных метров с огромным количеством SKU. Все позиции нужно было заново заводить в систему, потому что базу нам не смогли перенести.
Мы начали искать альтернативу и нашли МойСклад. Сразу обратили на программу внимание — понравилась ее простота, широкий функционал, облачность. Начали работать, и до сих пор сервис полностью закрывает все наши потребности. Большой плюс в том, что маркировку можно делать прямо в сервисе.
Маркировка — актуальный вопрос для производителей и продавцов одежды. Сколько времени у вас ушло на погружение в эту тему?
Два месяца, которые стали для нас настоящим стрессом. Когда пришло время внедрять маркировку, поняли, что этот процесс требует много времени и сил. Мы постоянно выпускаем новые коллекции, поэтому не можем один раз поработать с Честным знаком и весь год получать марки. В нашем случае это непрерывная работа.
Надо было садиться и разбираться во всех обозначениях, требованиях. А хотелось просто заниматься бизнесом: производить одежду, развивать бренд, работать над продажами.
Поняли, что сами не справимся, привлекли специалистов из числа сертифицированных партнеров МоегоСклада (компания «Точка роста»). Благодаря их помощи успели уложиться в сроки: отправили марки своим магазинам, передали все необходимые документы.
Как МойСклад помогает работать с маркировкой?
Через МойСклад заказываем и печатаем коды маркировки, вводим и выводим их из оборота, сверяем документы, отправляем информацию о каждой продаже в Честный знак — все можно делать в одном месте.
Когда поступают заказы, мы не маркируем весь товар сразу — это неудобно. Вместо этого мы действуем по принципу «получаем заказы — маркируем — отправляем».
Чтобы промаркировать товар, мы выполняем ряд простых действий:
Создаем список новых товаров с их характеристиками.
Загружаем список в Честный знак. Там товары проходят модерацию, которая может затянуться на 3 дня. Если все хорошо, каждый SKU подписывают электронной подписью.
В МоемСкладе создаем карточки товаров, для которых нужно получить коды.
Генерируем QR-коды и вводим товары в оборот напрямую через МойСклад.
Распечатываем коды и наклеиваем их на товары.
Когда клиент делает заказ, наша задача — просканировать коды с товара и присвоить их к заказу покупателя в МоемСкладе. После этого мы можем скачать УПД (универсальный передаточный документ) из раздела Отгрузки и отправить его клиенту на подпись через ЭДО. На этом этапе товар с маркировкой передается в собственность нашему клиенту и марки числятся на его организации.
Я был рад, что МойСклад быстро отреагировал на введение маркировки и добавил соответствующий функционал. Искать сторонние решения было бы крайне проблематично. К тому же, многие коллеги по цеху жалуются на постоянные проблемы при работе с маркировкой через другие программы.
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