Как заниматься бизнесом, а не разбираться постоянно в новых правилах: кейс бренда KUL’TURA

С какими сложностями вы сталкиваетесь в вашем бизнесе?

Производство одежды — в принципе сложное занятие. Чтобы достичь успеха, надо делать дешево, качественно и быстро. Тогда бренд будет востребованным, а предприниматель заработает деньги.

На практике приходится постоянно лавировать между этими тремя параметрами. Взять хотя бы ткань. Только, кажется, что это просто кусок материи. На самом деле проблем с тканью много.

В прошлом году поставщик прислал черную ткань в 15 разных оттенках. Заметили уже в процессе производства. Пришлось все остановить, иначе один рукав худи получился бы светлее, чем второй. Было много стресса, скандал на производстве, скандал с поставщиком. Обратно ткань вернуть не получилось, потому что разнотон браком не считается.

То же самое с усадкой. Какие-то ткани садятся, какие-то — нет. По-хорошему надо проверять каждый рулон: отрезать метр, постирать, измерить, погладить, а потом измерить еще раз. Так можно правильно рассчитать процент усадки и учесть его при разработке лекал.

Брак — тоже не редкость. Привозят ткани с дырками, пятнами, непрокрасами, зацепками. Даже небольшой дефект может испортить готовое изделие, поэтому надо внимательно проверять материалы перед пошивом.

Есть еще человеческий фактор. Пришитые вверх ногами бирки, неровные швы, перекосы, неправильная обработка ткани — время от времени такие ошибки случаются.

Единственный надежный способ избежать косяков — дотошно контролировать каждый этап. Но в случае с контрактным производством такой формат работы тоже не вариант. Во-первых, у нас нет ресурсов постоянно следить за процессом. Во-вторых, вряд ли сотрудники фабрики позволят стоять у себя над душой во время работы.

Поэтому проблемы мы решаем по мере их поступления. Специалисты отдела контроля качества проводят проверку готовой партии на брак и соответствие сигнальным образцам. Если находят дефекты и понимают, что не успеют их исправить вовремя, звонят мне.

Чаще всего мы сталкиваемся с одними и теми же ситуациями, и у нас есть готовые решения. К примеру, неправильно пришитые бирки швеи отпарывают и пришивают как положено. Мы корректируем дату отправки заказов, а производство компенсирует нам издержки.