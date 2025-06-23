Как Роспотребнадзор проверяет бизнес в 2025 году

Задачи и функции Роспотребнадзора
Роспотребнадзор — это федеральная служба, которая отвечает за надзор в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Главная задача Роспотребнадзора — обеспечить безопасность среды, в которой живут и работают граждане, а также защитить интересы потребителей при покупке товаров или получении услуг. Например, служба проверяет продукты питания, маркировку товаров, рекламу, фильмы и книги на наличие возрастных отметок.
Специалисты Роспотребнадзора проводят информационную и разъяснительную работу среди граждан — через горячие линии, консультационные центры, публикации и профилактические мероприятия.
Основные функции Роспотребнадзора:
Контроль за соблюдением санитарных норм — в детских садах, школах, кафе, производственных помещениях, на рынках, в медицинских учреждениях и других объектах.
Норматив — постановление Правительства от 30.06.2021 № 1100.
Защита прав потребителей — рассмотрение жалоб на некачественные товары, услуги, обман при продажах, введение в заблуждение и нарушение правил торговли.
Норматив — постановление Правительства от 25.06.2021 № 1005.
Защита детей от вредоносной информации — проверка фильмов, телепередач, книг, рекламы и другого контента на соблюдение правил нанесения возрастных маркировок.
Норматив — постановление Правительства от 25.06.2021 № 1019.
Служба не только штрафует, но и консультирует бизнес, акцентирует внимание на предупреждении нарушений, помогает исправить ошибки. В последнее время наметился тренд на профилактическую модель надзора.
Виды проверок Роспотребнадзора
Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки, чтобы выявлять нарушения санитарных норм, технических регламентов, правил продажи и оказания услуг.
Плановые проверки нацелены на устранение нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Госорганы составляют график контрольно-надзорных мероприятий, согласуют их в прокуратуре и размещают в едином реестре проверок на сайте Генпрокуратуры. С планом проверок на 2025 год можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.
В 2025 году Роспотребнадзор использует разнообразные формы контроля, чтобы выявлять нарушения и предупреждать угрозы. Проверки могут различаться по глубине, формату, целям и основаниям.
Выездная проверка
Инспекторы лично выезжают на объект, чтобы провести осмотр помещений, взять пробы, изучить оборудование и пообщаться с сотрудниками. Часто сопровождается фото- и видеосъемкой, а также составлением актов. Проводится как в плановом, так и во внеплановом порядке.
Роспотребнадзор обязан предупредить компанию о своем визите — отправить копию решения минимум за 24 часа. Исключение — заведения общепита, их служба не должна информировать о выездной внеплановой проверке (п. 4 ст. 44 закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ). Контрольно-надзорное мероприятие длится не более 10 рабочих дней.
Если Роспотребнадзор не предупредит заранее о проверке или нарушит сроки уведомления, то компания может обжаловать результаты проверки в суде и добиться отмены предписания (постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2022 № 21АП-1761/2022 по делу № А83-18024/2021).
Документарная проверка
Проверка проводится без выезда на место — инспектор изучает представленные компанией документы: лицензии, договоры, журналы учета, протоколы лабораторных исследований, санитарные заключения и другие бумаги. Часто используется для предварительного анализа рисков или в рамках плановой проверки.
Роспотребнадзор может направить требовании компании о предоставлении документов одним из способов — по Почте России, на электронную почту или через «Госуслуги». Бизнес должен отреагировать в течение 10 дней — направить в ответ документы или разъяснения.
Инспекционный визит
Один из вариантов выездной проверки, но в упрощенной форме. Полномочия инспекторов ограничены — они не могут требовать все документы, проводить испытания и назначать экспертизы. О таком визите не предупреждают заранее, а провести его должны за один день. Цель Роспотребнадзора в этом случае — провести осмотр и выявить несоответствия. Компанию не наказывают, а дают возможность исправить недочеты.
Рейдовый осмотр
Проводится без предварительного уведомления, как правило, по конкретным жалобам или в рамках тематических проверок (например, качество продуктов в праздничный период). Рейдовые группы проверяют несколько объектов подряд, где много предпринимателей — ярмарки, парки, выставки, фуд-корты, торговые центры. О контрольно-надзорном мероприятии не предупреждают заранее. Срок проведения таких проверок — не более 10 рабочих дней.
Мониторинговая закупка
Проверяющие выступают как «тайные покупатели» — они приобретают товар или услугу, чтобы определить, насколько соблюдаются права потребителей. Инспекторы могут проверить маркировку, сроки годности, поведение персонала, качество товара и т.д. После закупки и получения чека инспектор раскроет продавцу цель своего визита. О таком мероприятии не предупреждают заранее, а по его результатам возможна дальнейшая проверка.
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Выборочный контроль
Предполагает проверку только определенного участка деятельности или одного из видов продукции / услуг. Например, Роспотребнадзор может взять на исследование только молочную продукцию или изучить документы по одному виду услуги. Результаты проверки могут оформить на месте или отправить товар на экспертизу. Заранее о мероприятии не предупреждают. Инспектор действует открыто, в отличие от мониторинговой закупки.
Выездное обследование
Проверяющий прибывает на место без предварительного оповещения. Он может осмотреть кабинеты, производственное помещение, взять образцы, задать несколько вопросов покупателям. Напрямую с собственником бизнеса инспектор не контактирует. Цель обследования — собрать информацию и предупредить нарушения, а не оштрафовать, вынести предписание или закрыть бизнес.
Мониторинг безопасности
Специалисты контрольно-надзорной службы собирают и изучают данные из различных источников — сайт компании, упоминания в СМИ, записи с видеокамер, других публичных источников и онлайн-ресурсов. Если проверяющий обнаружил нарушения, то он может вынести предписание. Такую проверку могут проводить постоянно и без предупреждения собственника бизнеса. Используется для оценки общей обстановки, планирования будущих проверок и принятия решений о внеплановых мероприятиях.
Документарная проверка и мониторинг безопасности — это виды проверок, которые проходят дистанционно. Остальные проводятся очно — инспекторы лично посещают бизнес. Проверяющие вправе провести проверку по видеозвонку или через специальное приложение «Инспектор» — это относится к выездным проверкам, инспекционным визитам и рейдовым осмотрам.
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Общие основания для проверок в 2025 году
Мораторий на проверки бизнеса вступил в силу с 2022 года, он продолжает действовать и в 2025 году, но с некоторыми изменениями. Роспотребнадзор не проводит плановые проверки большинства компаний и ИП до 1 января 2030 года (постановление Правительства от 10.03.2022 № 336).
Плановые проверки будут проводиться в случаях:
деятельность сопряжена с высокими или чрезвычайно высокими рисками;
производственным объектам присвоен II класс опасности;
гидротехнические сооружения относятся ко II классу.
В 2025 году внеплановые проверки проводятся на общих основаниях (ст. 57 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ):
Получен сигнал о несоблюдении правил. Например, жалоба от покупателя или заметка в СМИ.
Сработал индикатор риска. Например, случаи госпитализации граждан после посещения общепита.
Собственник не отчитался об исполнении полученного предписания.
Поручение президента или правительства.
Требования прокуратуры.
Задания от должностных лиц Роспотребнадзора.
С 2024 года ведомство получило право проводить внеплановые проверки на новых основаниях — если бизнес уклоняется от профилактического мероприятия, компания начала работать без уведомления о начале деятельности, подлежащие маркировке товары не зарегистрированы в «Честном знаке».
Не давайте Роспотребнадзору оснований для внеплановых проверок — используйте программные решения для автоматизации учета и снижения рисков.
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Контролируйте товары и цены, передавайте сведения в ЕГАИС и систему обязательной маркировки товаров «Честный знак», взаимодействуйте с банками, службами доставки, системами ЭДО, маркетплейсами. Использование системы снижает вероятность ошибок, и, как следствие, Роспотребнадзор не нагрянет к вам с внезапной проверкой.
Ваши действия во время проверки
Проверка Роспотребнадзора — всегда стресс, особенно если она внезапная. Но предприниматель — не пассивная сторона процесса. Закон наделяет собственника бизнеса рядом прав, которые позволяют контролировать ход проверки и защищать свои интересы.
Первое, что имеет полное право сделать собственник бизнеса или уполномоченный сотрудник компании — потребовать предъявить служебное удостоверение проверяющего. Удостоверение должно быть действующим, оформленным по установленной форме и содержать ФИО сотрудника, должность, название организации, фотографию и печать.
Второй шаг — проверка законности самой проверки. Инспектор обязан иметь при себе решение или распоряжение о проведении конкретной проверки. В случае внеплановой проверки — основание, например, копию жалобы потребителя.
Предприниматель вправе ознакомиться с документами до начала проверки, убедиться, что проверка инициирована в отношении именно его бизнеса. ФИО инспектора должны совпадать в решении о проверке и служебном удостоверении.
В решении должен быть указан QR-код — предприниматель может его сканировать и перейти в карточку мероприятия на сайте Генпрокуратуры. В карточке должен быть указан объект проверки (ваша организация) и ФИО инспектора.
Как предпринимателю вести себя во время проверки:
Не игнорируйте мероприятие. Присутствуйте лично или направьте уполномоченного представителя. В идеале — нужно взять с собой юриста и ключевых сотрудников, которые работают «в полях». Они компетентно ответят на вопросы проверяющих.
Содействуйте проверке. По запросу инспекторов предоставьте все необходимое — документы, образцы товаров. Обеспечьте доступ в кабинеты. Будьте готовы, что инспекторы будут фиксировать свои и ваши действия на камеру.
Снимайте нарушения на видео. Такое право есть не только у инспекторов, но и у собственников. Если проверяющие злоупотребляют своими полномочиями, нарушают правила проверки, то вы сможете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора, а затем направить жалобу в суд.
Реагируйте на происходящее спокойно. Как правило, цель инспекторов — не наказать, а предупредить нарушения.
Как подготовиться к проверке
Грамотная подготовка снижает риски штрафов, упрощает взаимодействие с инспектором и повышает общий уровень внутреннего контроля.
Первое, на что смотрит Роспотребнадзор — это документы. Санитарные журналы, инструкции, договоры с подрядчиками, сертификаты на продукцию, акты лабораторных исследований — все должно быть в порядке, подписано и храниться по правилам.
Регулярно устраивайте самоаудит — проверяйте актуальность нормативки, внутренних регламентов. Убедитесь, что все журналы ведутся корректно. Отслеживайте наличие и срок действия санитарных книжек у сотрудников.
Настройте прозрачную и быструю систему обработки обращений — ведь нередко внеплановые проверки начинаются с жалоб недовольных покупателей. Ведите журнал обращений, фиксируйте каждую претензию, отвечайте в срок и корректируйте работу по результатам.
Подключите юриста, если потребуется. Он проверит правомерность проверки, сопроводит проверяющего, поможет обжаловать результаты мероприятия.
Проводите инструктажи — сотрудники должны понимать, как вести себя при проверке, где находятся нужные документы, кто отвечает за их предоставление.
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Что делать, если по итогу проверки нашли нарушения
Инспекторы отражают результаты проверки в акте. Если выявлены нарушения, то они будут указаны в документе.
Акт дают на подпись собственнику — лучше его подписать, даже если не согласны с итогами проверки. Обжаловать решение в суде так будет эффективнее.
Результаты документарной проверки высылают предпринимателям одним из способов — по Почте России, на электронную почту или через «Госуслуги».
Если в процессе проверки выявлены нарушения, то компанию могут ждать следующие санкции:
Вынесут предписание об устранении недочетов, несоответствий — их нужно исправить в строго отведенный срок.
Оформят административный протокол — затем его рассмотрит суд или работник санконтроля. После этого могут назначить штраф или приостановить деятельность (например, за нарушения санитарных норм в общепите предусмотрен штраф по ст. 6.6 КоАП).
Временно закроют предприятие, если есть угроза жизни граждан (ст. 27.16 КоАП).
Запретят использовать производственные помещения, станки, оборудование, технику, если они могут нанести вред.
Передадут информацию в полицию или Следственный комитет, если усмотрели признаки преступления.
Выдадут рекомендации по соблюдению норм и правил, установленных регламентами, чтобы компания не повторяла и не множила нарушения.
Бизнес может избежать административного наказания, если заключит с Роспотребнадзором соглашение об устранении нарушений. Документ можно оформить со сроком действия до трех лет — например, если на исправление нарушения нужно много времени и средств (допустим, перестройка помещения под соответствие установленным нормам). В соглашении указывают список нарушений и план по их устранению. После исправления недочетов бизнес освободят от административной ответственности.
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