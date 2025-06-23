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Как Роспотребнадзор проверяет бизнес в 2025 году

Как Роспотребнадзор проверяет бизнес в 2025 году

Проверки Роспотребнадзора в 2025 году — актуальная тема для бизнеса. Информацию о плановых мероприятиях служба размещает на своем сайте. А внеплановые проверки могут состояться в любое время — на основании жалоб клиентов, статей СМИ, по требованию прокурора, поручению правительства. Рассказываем, чего ждать от проверок и как к ним подготовиться. 

Задачи и функции Роспотребнадзора

Роспотребнадзор — это федеральная служба, которая отвечает за надзор в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Главная задача Роспотребнадзора — обеспечить безопасность среды, в которой живут и работают граждане, а также защитить интересы потребителей при покупке товаров или получении услуг. Например, служба проверяет продукты питания, маркировку товаров, рекламу, фильмы и книги на наличие возрастных отметок.

Специалисты Роспотребнадзора проводят информационную и разъяснительную работу среди граждан — через горячие линии, консультационные центры, публикации и профилактические мероприятия.

Основные функции Роспотребнадзора:

  • Контроль за соблюдением санитарных норм — в детских садах, школах, кафе, производственных помещениях, на рынках, в медицинских учреждениях и других объектах. 

Норматив — постановление Правительства от 30.06.2021 № 1100.

  • Защита прав потребителей — рассмотрение жалоб на некачественные товары, услуги, обман при продажах, введение в заблуждение и нарушение правил торговли. 

Норматив — постановление Правительства от 25.06.2021 № 1005.

  • Защита детей от вредоносной информации — проверка фильмов, телепередач, книг, рекламы и другого контента на соблюдение правил нанесения возрастных маркировок. 

Норматив — постановление Правительства от 25.06.2021 № 1019.

Служба не только штрафует, но и консультирует бизнес, акцентирует внимание на предупреждении нарушений, помогает исправить ошибки. В последнее время наметился тренд на профилактическую модель надзора.

Виды проверок Роспотребнадзора

Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки, чтобы выявлять нарушения санитарных норм, технических регламентов, правил продажи и оказания услуг. 

Плановые проверки нацелены на устранение нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Госорганы составляют график контрольно-надзорных мероприятий, согласуют их в прокуратуре и размещают в едином реестре проверок на сайте Генпрокуратуры. С планом проверок на 2025 год можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора

В 2025 году Роспотребнадзор использует разнообразные формы контроля, чтобы выявлять нарушения и предупреждать угрозы. Проверки могут различаться по глубине, формату, целям и основаниям. 

Выездная проверка

Инспекторы лично выезжают на объект, чтобы провести осмотр помещений, взять пробы, изучить оборудование и пообщаться с сотрудниками. Часто сопровождается фото- и видеосъемкой, а также составлением актов. Проводится как в плановом, так и во внеплановом порядке. 

Роспотребнадзор обязан предупредить компанию о своем визите — отправить копию решения минимум за 24 часа. Исключение — заведения общепита, их служба не должна информировать о выездной внеплановой проверке (п. 4 ст. 44 закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ). Контрольно-надзорное мероприятие длится не более 10 рабочих дней.

Если Роспотребнадзор не предупредит заранее о проверке или нарушит сроки уведомления, то компания может обжаловать результаты проверки в суде и добиться отмены предписания (постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2022 № 21АП-1761/2022 по делу № А83-18024/2021).

Документарная проверка

Проверка проводится без выезда на место — инспектор изучает представленные компанией документы: лицензии, договоры, журналы учета, протоколы лабораторных исследований, санитарные заключения и другие бумаги. Часто используется для предварительного анализа рисков или в рамках плановой проверки.

Роспотребнадзор может направить требовании компании о предоставлении документов одним из способов — по Почте России, на электронную почту или через «Госуслуги». Бизнес должен отреагировать в течение 10 дней — направить в ответ документы или разъяснения.  

Инспекционный визит

Один из вариантов выездной проверки, но в упрощенной форме. Полномочия инспекторов ограничены — они не могут требовать все документы, проводить испытания и назначать экспертизы. О таком визите не предупреждают заранее, а провести его должны за один день. Цель Роспотребнадзора в этом случае — провести осмотр и выявить несоответствия. Компанию не наказывают, а дают возможность исправить недочеты. 

Рейдовый осмотр

Проводится без предварительного уведомления, как правило, по конкретным жалобам или в рамках тематических проверок (например, качество продуктов в праздничный период). Рейдовые группы проверяют несколько объектов подряд, где много предпринимателей — ярмарки, парки, выставки, фуд-корты, торговые центры. О контрольно-надзорном мероприятии не предупреждают заранее. Срок проведения таких проверок — не более 10 рабочих дней.

Мониторинговая закупка

Проверяющие выступают как «тайные покупатели» — они приобретают товар или услугу, чтобы определить, насколько соблюдаются права потребителей. Инспекторы могут проверить маркировку, сроки годности, поведение персонала, качество товара и т.д. После закупки и получения чека инспектор раскроет продавцу цель своего визита. О таком мероприятии не предупреждают заранее, а по его результатам возможна дальнейшая проверка.

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Выборочный контроль

Предполагает проверку только определенного участка деятельности или одного из видов продукции / услуг. Например, Роспотребнадзор может взять на исследование только молочную продукцию или изучить документы по одному виду услуги. Результаты проверки могут оформить на месте или отправить товар на экспертизу. Заранее о мероприятии не предупреждают. Инспектор действует открыто, в отличие от мониторинговой закупки.

Выездное обследование

Проверяющий прибывает на место без предварительного оповещения. Он может осмотреть кабинеты, производственное помещение, взять образцы, задать несколько вопросов покупателям. Напрямую с собственником бизнеса инспектор не контактирует. Цель обследования — собрать информацию и предупредить нарушения, а не оштрафовать, вынести предписание или закрыть бизнес. 

Мониторинг безопасности

Специалисты контрольно-надзорной службы собирают и изучают данные из различных источников — сайт компании, упоминания в СМИ, записи с видеокамер, других публичных источников и онлайн-ресурсов. Если проверяющий обнаружил нарушения, то он может вынести предписание. Такую проверку могут проводить постоянно и без предупреждения собственника бизнеса. Используется для оценки общей обстановки, планирования будущих проверок и принятия решений о внеплановых мероприятиях. 

Документарная проверка и мониторинг безопасности — это виды проверок, которые проходят дистанционно. Остальные проводятся очно — инспекторы лично посещают бизнес. Проверяющие вправе провести проверку по видеозвонку или через специальное приложение «Инспектор» — это относится к выездным проверкам, инспекционным визитам и рейдовым осмотрам. 

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Общие основания для проверок в 2025 году

Мораторий на проверки бизнеса вступил в силу с 2022 года, он продолжает действовать и в 2025 году, но с некоторыми изменениями. Роспотребнадзор не проводит плановые проверки большинства компаний и ИП до 1 января 2030 года (постановление Правительства от 10.03.2022 № 336).

Плановые проверки будут проводиться в случаях:

  • деятельность сопряжена с высокими или чрезвычайно высокими рисками;

  • производственным объектам присвоен II класс опасности;

  • гидротехнические сооружения относятся ко II классу.

В 2025 году внеплановые проверки проводятся на общих основаниях (ст. 57 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ):

  • Получен сигнал о несоблюдении правил. Например, жалоба от покупателя или заметка в СМИ.

  • Сработал индикатор риска. Например, случаи госпитализации граждан после посещения общепита.

  • Собственник не отчитался об исполнении полученного предписания.

  • Поручение президента или правительства.

  • Требования прокуратуры.

  • Задания от должностных лиц Роспотребнадзора.

С 2024 года ведомство получило право проводить внеплановые проверки на новых основаниях — если бизнес уклоняется от профилактического мероприятия, компания начала работать без уведомления о начале деятельности, подлежащие маркировке товары не зарегистрированы в «Честном знаке».  

Не давайте Роспотребнадзору оснований для внеплановых проверок — используйте программные решения для автоматизации учета и снижения рисков. 

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Контролируйте товары и цены, передавайте сведения в ЕГАИС и систему обязательной маркировки товаров «Честный знак», взаимодействуйте с банками, службами доставки, системами ЭДО, маркетплейсами. Использование системы снижает вероятность ошибок, и, как следствие, Роспотребнадзор не нагрянет к вам с внезапной проверкой. 

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Ваши действия во время проверки

Проверка Роспотребнадзора — всегда стресс, особенно если она внезапная. Но предприниматель — не пассивная сторона процесса. Закон наделяет собственника бизнеса рядом прав, которые позволяют контролировать ход проверки и защищать свои интересы. 

Первое, что имеет полное право сделать собственник бизнеса или уполномоченный сотрудник компании — потребовать предъявить служебное удостоверение проверяющего. Удостоверение должно быть действующим, оформленным по установленной форме и содержать ФИО сотрудника, должность, название организации, фотографию и печать. 

Второй шаг — проверка законности самой проверки. Инспектор обязан иметь при себе решение или распоряжение о проведении конкретной проверки. В случае внеплановой проверки — основание, например, копию жалобы потребителя. 

Предприниматель вправе ознакомиться с документами до начала проверки, убедиться, что проверка инициирована в отношении именно его бизнеса. ФИО инспектора должны совпадать в решении о проверке и служебном удостоверении.

В решении должен быть указан QR-код — предприниматель может его сканировать и перейти в карточку мероприятия на сайте Генпрокуратуры. В карточке должен быть указан объект проверки (ваша организация) и ФИО инспектора.

Как предпринимателю вести себя во время проверки:

  • Не игнорируйте мероприятие. Присутствуйте лично или направьте уполномоченного представителя. В идеале — нужно взять с собой юриста и ключевых сотрудников, которые работают «в полях». Они компетентно ответят на вопросы проверяющих.

  • Содействуйте проверке. По запросу инспекторов предоставьте все необходимое — документы, образцы товаров. Обеспечьте доступ в кабинеты. Будьте готовы, что инспекторы будут фиксировать свои и ваши действия на камеру.    

  • Снимайте нарушения на видео. Такое право есть не только у инспекторов, но и у собственников. Если проверяющие злоупотребляют своими полномочиями, нарушают правила проверки, то вы сможете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора, а затем направить жалобу в суд.

Реагируйте на происходящее спокойно. Как правило, цель инспекторов — не наказать, а предупредить нарушения.

Как подготовиться к проверке

Грамотная подготовка снижает риски штрафов, упрощает взаимодействие с инспектором и повышает общий уровень внутреннего контроля.

Первое, на что смотрит Роспотребнадзор — это документы. Санитарные журналы, инструкции, договоры с подрядчиками, сертификаты на продукцию, акты лабораторных исследований — все должно быть в порядке, подписано и храниться по правилам.

  • Регулярно устраивайте самоаудит — проверяйте актуальность нормативки, внутренних регламентов. Убедитесь, что все журналы ведутся корректно. Отслеживайте наличие и срок действия санитарных книжек у сотрудников.

  • Настройте прозрачную и быструю систему обработки обращений — ведь нередко внеплановые проверки начинаются с жалоб недовольных покупателей. Ведите журнал обращений, фиксируйте каждую претензию, отвечайте в срок и корректируйте работу по результатам.

  • Подключите юриста, если потребуется. Он проверит правомерность проверки, сопроводит проверяющего, поможет обжаловать результаты мероприятия.

Проводите инструктажи — сотрудники должны понимать, как вести себя при проверке, где находятся нужные документы, кто отвечает за их предоставление. 

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Что делать, если по итогу проверки нашли нарушения

Инспекторы отражают результаты проверки в акте. Если выявлены нарушения, то они будут указаны в документе. 

Акт дают на подпись собственнику — лучше его подписать, даже если не согласны с итогами проверки. Обжаловать решение в суде так будет эффективнее.

Результаты документарной проверки высылают предпринимателям одним из способов — по Почте России, на электронную почту или через «Госуслуги».

Если в процессе проверки выявлены нарушения, то компанию могут ждать следующие санкции:

  • Вынесут предписание об устранении недочетов, несоответствий — их нужно исправить в строго отведенный срок.

  • Оформят административный протокол — затем его рассмотрит суд или работник санконтроля. После этого могут назначить штраф или приостановить деятельность (например, за нарушения санитарных норм в общепите предусмотрен штраф по ст. 6.6 КоАП). 

  • Временно закроют предприятие, если есть угроза жизни граждан (ст. 27.16 КоАП). 

  • Запретят использовать производственные помещения, станки, оборудование, технику, если они могут нанести вред.

  • Передадут информацию в полицию или Следственный комитет, если усмотрели признаки преступления.

  • Выдадут рекомендации по соблюдению норм и правил, установленных регламентами, чтобы компания не повторяла и не множила нарушения.  

Бизнес может избежать административного наказания, если заключит с Роспотребнадзором соглашение об устранении нарушений. Документ можно оформить со сроком действия до трех лет — например, если на исправление нарушения нужно много времени и средств (допустим, перестройка помещения под соответствие установленным нормам). В соглашении указывают список нарушений и план по их устранению. После исправления недочетов бизнес освободят от административной ответственности.

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