Как Роспотребнадзор проверяет бизнес в 2025 году

Служба не только штрафует, но и консультирует бизнес, акцентирует внимание на предупреждении нарушений, помогает исправить ошибки. В последнее время наметился тренд на профилактическую модель надзора .

Защита прав потребителей — рассмотрение жалоб на некачественные товары, услуги, обман при продажах, введение в заблуждение и нарушение правил торговли.

Контроль за соблюдением санитарных норм — в детских садах, школах, кафе, производственных помещениях, на рынках, в медицинских учреждениях и других объектах.

Главная задача Роспотребнадзора — обеспечить безопасность среды, в которой живут и работают граждане, а также защитить интересы потребителей при покупке товаров или получении услуг. Например, служба проверяет продукты питания, маркировку товаров , рекламу, фильмы и книги на наличие возрастных отметок.

Роспотребнадзор — это федеральная служба, которая отвечает за надзор в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Виды проверок Роспотребнадзора

Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки, чтобы выявлять нарушения санитарных норм, технических регламентов, правил продажи и оказания услуг. Плановые проверки нацелены на устранение нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Госорганы составляют график контрольно-надзорных мероприятий, согласуют их в прокуратуре и размещают в едином реестре проверок на сайте Генпрокуратуры. С планом проверок на 2025 год можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. В 2025 году Роспотребнадзор использует разнообразные формы контроля, чтобы выявлять нарушения и предупреждать угрозы. Проверки могут различаться по глубине, формату, целям и основаниям.

Выездная проверка

Инспекторы лично выезжают на объект, чтобы провести осмотр помещений, взять пробы, изучить оборудование и пообщаться с сотрудниками. Часто сопровождается фото- и видеосъемкой, а также составлением актов. Проводится как в плановом, так и во внеплановом порядке. Роспотребнадзор обязан предупредить компанию о своем визите — отправить копию решения минимум за 24 часа. Исключение — заведения общепита, их служба не должна информировать о выездной внеплановой проверке (п. 4 ст. 44 закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ). Контрольно-надзорное мероприятие длится не более 10 рабочих дней. Если Роспотребнадзор не предупредит заранее о проверке или нарушит сроки уведомления, то компания может обжаловать результаты проверки в суде и добиться отмены предписания (постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2022 № 21АП-1761/2022 по делу № А83-18024/2021).

Документарная проверка

Проверка проводится без выезда на место — инспектор изучает представленные компанией документы: лицензии, договоры, журналы учета, протоколы лабораторных исследований, санитарные заключения и другие бумаги. Часто используется для предварительного анализа рисков или в рамках плановой проверки. Роспотребнадзор может направить требовании компании о предоставлении документов одним из способов — по Почте России, на электронную почту или через «Госуслуги». Бизнес должен отреагировать в течение 10 дней — направить в ответ документы или разъяснения.

Инспекционный визит

Один из вариантов выездной проверки, но в упрощенной форме. Полномочия инспекторов ограничены — они не могут требовать все документы, проводить испытания и назначать экспертизы. О таком визите не предупреждают заранее, а провести его должны за один день. Цель Роспотребнадзора в этом случае — провести осмотр и выявить несоответствия. Компанию не наказывают, а дают возможность исправить недочеты.

Рейдовый осмотр

Проводится без предварительного уведомления, как правило, по конкретным жалобам или в рамках тематических проверок (например, качество продуктов в праздничный период). Рейдовые группы проверяют несколько объектов подряд, где много предпринимателей — ярмарки, парки, выставки, фуд-корты, торговые центры. О контрольно-надзорном мероприятии не предупреждают заранее. Срок проведения таких проверок — не более 10 рабочих дней.

Мониторинговая закупка

Проверяющие выступают как «тайные покупатели» — они приобретают товар или услугу, чтобы определить, насколько соблюдаются права потребителей. Инспекторы могут проверить маркировку, сроки годности, поведение персонала, качество товара и т.д. После закупки и получения чека инспектор раскроет продавцу цель своего визита. О таком мероприятии не предупреждают заранее, а по его результатам возможна дальнейшая проверка. Облачная ERP-система МойСклад подходит для разных видов торговли — онлайн-продажи, магазины, торговля оптом и в розницу. В системе можно вести учет перемещения товара, отслеживать сроки годности, распределять товар по складам по условиям хранения, температурному режиму, проводить инвентаризации, регистрировать маркированную продукцию в системе «Честный знак». Автоматизированный учет снижает вероятность ошибок из-за человеческого фактора, которые зачастую становятся сигналом для внеплановых проверок Роспотребнадзора. Узнать подробнее

Выборочный контроль

Предполагает проверку только определенного участка деятельности или одного из видов продукции / услуг. Например, Роспотребнадзор может взять на исследование только молочную продукцию или изучить документы по одному виду услуги. Результаты проверки могут оформить на месте или отправить товар на экспертизу. Заранее о мероприятии не предупреждают. Инспектор действует открыто, в отличие от мониторинговой закупки.

Выездное обследование

Проверяющий прибывает на место без предварительного оповещения. Он может осмотреть кабинеты, производственное помещение, взять образцы, задать несколько вопросов покупателям. Напрямую с собственником бизнеса инспектор не контактирует. Цель обследования — собрать информацию и предупредить нарушения, а не оштрафовать, вынести предписание или закрыть бизнес.

Мониторинг безопасности