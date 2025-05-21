Поэкземплярный учет маркированных товаров: чем отличается от объемно-сортового, порядок и сроки перехода для товарных групп в 2025–2028 годах

Чем отличается поэкземплярный учет (ПЭУ) от объемно-сортового (ОСУ)
ОСУ на переходном этапе используется как временное решение, которое упрощает адаптацию участников рынка к ЭДО. При обмене УПД в формате ОСУ указывают только международный товарный идентификатор GTIN и количество маркируемых позиций, передаваемых по каждому артикулу.
Соответственно, если нужно вывести товар из оборота (по причинам, отличным от реализации), эти сведения дублируются в документах на списание — конкретные коды продукции не фиксируют.
ПЭУ обеспечивает максимальную прослеживаемость перемещений каждой единицы маркируемого товара. В электронные документы по ПЭУ вносят данные с конкретных кодов маркировки (Data Matrix) всех передаваемых позиций.
Такой же способ фиксации применяют при списании из оборота — для каждой списываемой единицы указывают уникальный код. Это позволяет проследить полный жизненный цикл товара — от производителя до конечного покупателя.
Как это работает на практике: на предприятии выпущено 2000 единиц продукции, каждая из которых промаркирована. При работе в режиме ОСУ система «Честный знак» не отслеживает путь каждой отдельной штуки, а работает с партиями: ей известно, что, например, 1200 единиц были отгружены оптовику-дистрибьютору, а 800 — магазину, продающему товары в розницу. При этом не учитывают, какие DM-коды куда попали.
При переходе на ПЭУ информация о каждом индивидуальном коде обязана быть отражена в системе. Фиксируют, кому, когда и какой конкретно маркируемый товар передали, перепродали, реализовали на кассе либо списали по тем или иным причинам. Это обеспечивает максимальный контроль за движением продукции на всех этапах оборота.
Порядок и сроки перехода на ПЭУ
После того как продавец и покупатель утверждают УПД, оператор ЭДО в автоматическом режиме направляет данные о переходе единицы продукции другому хозяйствующему субъекту в «Честный знак».
Тип учета определяют правила, установленные для каждой группы товаров. Стандартная последовательность внедрения такова: сначала ЭДО стартует в облегченном формате ОСУ, чтобы бизнес мог привыкнуть к новым процессам, а спустя некоторое время появляется обязательность поэкземплярного учета.
Для ряда товарных сегментов ОСУ вообще не предусмотрен — таким компаниям сразу нужно работать по поэкземплярной схеме с момента внедрения ЭДО.
Товарные группы, которые уже переведены или будут переведены на ПЭУ с 2025 по 2028 год с ОСУ:
вода в упаковке — с 1 марта 2025 года;
подакцизные безалкогольные напитки, которые произвели с 1 июня 2025 — с 1 июня 2025 года;
БАДы первой и второй волны маркировки — с 1 сентября 2025 года;
антисептики и дезсредства первой волны — с 1 сентября 2025 года;
антисептики и дезсредства второй волны маркировки — с 1 марта 2026 года;
безалкогольные напитки — с 1 марта 2026 года;
икра — с 1 июня 2026 года;
растительные масла — с 1 ноября 2026 года;
молочная продукция со сроком хранения более 40 суток — с 1 ноября 2026 года;
корма для животных — с 1 декабря 2026 года;
консервы — с 1 октября 2027 года;
бакалея — с 1 декабря 2027 года;
косметика и бытовая химия — с 1 июля 2028 года.
Товары, для которых ЭДО сразу вводится в ПЭУ (минуя ОСУ):
пиво в кегах — с 1 марта 2025 года;
изделия легпрома (нижнее белье, носки, халаты, купальники, пижамы, перчатки, шарфы, шляпы и еще ряд товаров — см. постановление от 29.06.24 № 883) — с 1 марта 2025 года;
велосипеды и рамы — с 1 марта 2025 года;
пиво в потребительской упаковке — с 1 сентября 2025 года;
медизделия — с 1 марта 2026 года;
техсредства реабилитации — с 1 марта 2026 года;
ветпрепараты — с 1 марта 2026 года;
безалкогольное пиво — с 1 апреля 2026 года;
моторные масла и антифризы — с 1 апреля 2026 года.
С момента перехода на поэкземплярный учет поставщики должны указывать в УПД DM-коды каждой отгружаемой единицы продукции. Передача УПД без кодов становится невозможной.
Внести коды маркировки в УПД можно несколькими способами:
отсканировать DM-код каждого товара по отдельности;
отсканировать агрегированный (групповой) код с транспортной упаковки;
загрузить коды из файла в формате .txt (каждая строка — отдельный код);
ввести коды вручную непосредственно в УПД.
Поставщикам важно заблаговременно подготовиться к этим изменениям, чтобы обеспечить корректную и своевременную отгрузку товаров своим партнерам.
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Как организовать поэкземплярный учет при отгрузке
Есть два основных подхода, как вести ПЭУ при отгрузке:
Заблаговременно на складе. DM-коды каждого товара сканируют и вносят в УПД еще до отгрузки, во время комплектации заказа. Товары помечают — например, наклейками или маркерами на коробках, чтобы не перепутать их в момент доставки. В автомобиле упаковки также располагают так, чтобы экспедитор мог быстро отдать нужный заказ в каждую торговую точку.
При выдаче товара клиенту. На складе подготавливают только черновик УПД с названием позиций и их количеством, но коды в документ не вносят. Их передача происходит при доставке. Экспедитор сканирует DM-коды с каждого товара либо упаковки и заполняет УПД на месте.
Важно: проверяйте коды на товарах и в документе. Как только покупатель подписывает его, именно те коды, которые указаны в документе, юридически переходят в собственность клиента. Затем при любой продаже либо перемещении продукция должна фигурировать в УПД или прослеживаться в кассовом чеке.
Система «Честный знак» автоматически проверяет, оформлены ли коды на текущего владельца. Если произойдет рассинхронизация — например, при продаже через кассу будут пробиты идентификаторы, которых у данного продавца официально нет, система заблокирует операцию. Так как окажется, что у магазина на балансе формально нет этих кодов маркировки.
Поэтому при сканировании DM-идентификаторов на складе важно маркировать (или определенным образом группировать) каждую упаковку, предназначенную для нужного магазина, а во время погрузки размещать товар так, чтобы исключить ошибки при выдаче.
Если же DM-коды в УПД вносит экспедитор при передаче продукции, нужно учитывать повышенную ответственность водителя. Он должен правильно отсканировать все коды, убедиться, что они читаются, и сохранить их в документе. Этот способ не всегда подходит при работе с сетями. Крупные ритейлеры часто требуют, чтобы корректно оформленный УПД поступил заранее, еще до прибытия партии.
Итоговый выбор варианта наполнения передаточного документа маркировочными кодами зависит от специфики логистики и от требований контрагентов.
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Агрегация кодов при поэкземплярном учете
Когда речь идет о работе с крупными партиями маркируемых товаров в системе «Честный знак», необходимость ПЭУ может создать сложности. Сканировать вручную сотни индивидуальных DM-кодов долго и неудобно.
Для оптимизации процессов применяют агрегацию. Это объединение нескольких единиц продукции в одну транспортную упаковку с присвоением ей отдельного, уникального кода. Такой способ упрощает и ускоряет приемку, отгрузку и инвентаризацию.
При использовании агрегации оператор вместо множества отдельных штрихкодов сканирует всего один агрегированный код с упаковки (например, коробки или палеты). Терминал сбора данных (ТСД) выводит на экран все вложенные идентификаторы товаров, позволяя быстро проверить и учесть содержимое упаковки.
Агрегированные коды можно формировать двумя основными способами:
На производстве. Агрегированный код создают прямо на технологической линии. Например, когда бутылки упаковывают в термопленку, автоматические камеры считывают коды с этикеток, а программное обеспечение проверяет корректность данных и генерирует упаковочный код для транспортировки.
На складе. Процесс выполняет работник склада с помощью ТСД, специального ПО и принтера этикеток. Работник сканирует все индивидуальные DataMatrix коды, программа проверяет их в «Честном знаке» и формирует агрегированный код — транспортную этикетку. Ее наклеивают на коробку или палету перед отгрузкой.
Приемка товаров при ПЭУ: что нужно знать покупателям
Для получателя товара ключевой момент — сверка кодов. По закону нет требования сканировать каждый DataMatrix-код при приемке, но лучше провести хотя бы выборочную проверку. Например, отсканировать один или несколько товаров из партии и убедиться, что их коды есть в УПД.
Этот шаг убережет ваш бизнес от неприятных последствий при продаже. Если коды в УПД и на фактическом товаре не совпадут, то при попытке пробить чек через кассу «Честный знак» заблокирует продажу. Такая ситуация возникает тогда, когда при отгрузке на магазин оформили одни идентификаторы, а по факту туда приехала другая продукция или коробки перепутали при комплектации.
Пример: поступила партия маркированных товаров, приемщик не провел проверку, и магазин принял их по УПД. При попытке продать товар один из кодов не проходит: он не принадлежит магазину по данным системы. Выясняется, что товар с таким DM ушел в другой магазин, а у этого магазина на балансе оказались не соответствующие физической продукции коды.
Проверяйте соответствие кодов до утверждения УПД. Если выявили расхождения, не подписывайте документ. Сообщите бухгалтерии поставщика о том, что нужно скорректировать и переоформить УПД. Это позволит избежать блокировки продаж в будущем.
Как списать товар при ПЭУ, когда причина выбытия — не продажа
Когда по товарной группе начинает действовать ПЭУ, при любом списании с баланса, не связанном с реализацией, в документе обязательно указывают DM-код каждого выбывающего товара.
Основания для списания:
порча товара (например, потеря товарного вида);
истечение срока годности;
использование продукции для собственных нужд (в том числе хозрасходы в офисе, образцы).
Для компаний, которые приобретают продукцию только для своих внутренних нужд, есть два способа, как отразить списания:
1. Сразу указывать списание в УПД. Нужно согласовать с поставщиком, чтобы он при оформлении УПД отмечал: продукция сразу выбывает из оборота (применяется признак «для собственных нужд»). В этом случае при подписании УПД товары автоматически выводятся из оборота.
2. Автоматически списывать коды при приемке. Тогда можно оформлять списание в момент, когда вы утверждаете поступление товаров для своих нужд.
Можно ли одновременно отражать товары в ОСУ и ПЭУ в одном УПД
В одном УПД одновременно могут фигурировать товары, оформляемые как по поэкземплярному учету, так и по ОСУ. Такая ситуация возможна, когда у поставщика остались немаркированные остатки — продукция, которую привезли или ввезли до даты обязательного внедрения ПЭУ.
В УПД товары по ОСУ и ПЭУ указывают в разных строках или разделах.
Нужно контролировать, чтобы не возникло пересортицы: разграничить продукцию, которую произвели или ввезли в разное время, хранить и отгружать ее раздельно.
Если вы не уверены, что сможете обеспечить раздельное хранение, а также контролировать движение старых и новых остатков, лучше полностью перейти на ПЭУ — сканировать и указывать в документе DM-коды всех экземпляров продукции.
Покупателям также нужно учитывать, что в одной поставке может быть и продукция по ОСУ (например, вода, закупленная до даты перехода), и уже маркированная вода по ПЭУ. В УПД эти позиции разделены для корректного учета.
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