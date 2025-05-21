Поэкземплярный учет маркированных товаров: чем отличается от объемно-сортового, порядок и сроки перехода для товарных групп в 2025–2028 годах

Чем отличается поэкземплярный учет (ПЭУ) от объемно-сортового (ОСУ)

ОСУ на переходном этапе используется как временное решение, которое упрощает адаптацию участников рынка к ЭДО. При обмене УПД в формате ОСУ указывают только международный товарный идентификатор GTIN и количество маркируемых позиций, передаваемых по каждому артикулу.

Соответственно, если нужно вывести товар из оборота (по причинам, отличным от реализации), эти сведения дублируются в документах на списание — конкретные коды продукции не фиксируют.

ПЭУ обеспечивает максимальную прослеживаемость перемещений каждой единицы маркируемого товара. В электронные документы по ПЭУ вносят данные с конкретных кодов маркировки (Data Matrix) всех передаваемых позиций.

Такой же способ фиксации применяют при списании из оборота — для каждой списываемой единицы указывают уникальный код. Это позволяет проследить полный жизненный цикл товара — от производителя до конечного покупателя.

Как это работает на практике: на предприятии выпущено 2000 единиц продукции, каждая из которых промаркирована. При работе в режиме ОСУ система «Честный знак» не отслеживает путь каждой отдельной штуки, а работает с партиями: ей известно, что, например, 1200 единиц были отгружены оптовику-дистрибьютору, а 800 — магазину, продающему товары в розницу. При этом не учитывают, какие DM-коды куда попали.

При переходе на ПЭУ информация о каждом индивидуальном коде обязана быть отражена в системе. Фиксируют, кому, когда и какой конкретно маркируемый товар передали, перепродали, реализовали на кассе либо списали по тем или иным причинам. Это обеспечивает максимальный контроль за движением продукции на всех этапах оборота.