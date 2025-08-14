Топ ошибок при работе с маркировкой и как их избежать

Как маркировка укореняется в процессах бизнеса

Компании обязаны работать в системе «Честный знак», если продают товары с маркировкой. Основная информация о товаре отражена в специальном коде — свойства, дата производства, срок годности. Благодаря налаженной схеме контролирующие органы видят весь путь товара — от производителя до конечного потребителя.

Например, с 1 сентября 2025 года появятся новые группы маркированных товаров: стройматериалы, спортивное питание, отдельные виды детских игрушек, сладости и хлебобулочные изделия.

В розничных магазинах продажа покупателю возможна только после проверки товара на соответствие. Касса передает сведения о маркировке в «Честный знак», происходит проверка кодов.

Для работы с маркировкой бизнесу нужно упорядочить процесс нанесения DataMatrix кодов, отладить ЭДО, использовать подходящие сканеры и терминалы сбора данных, настроить кассовое ПО, обучить персонал работе с маркировкой. На этом пути не исключены ошибки, но при правильной «профилактике» их можно избежать.