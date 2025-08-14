Топ ошибок при работе с маркировкой и как их избежать

Как маркировка укореняется в процессах бизнеса
Компании обязаны работать в системе «Честный знак», если продают товары с маркировкой. Основная информация о товаре отражена в специальном коде — свойства, дата производства, срок годности. Благодаря налаженной схеме контролирующие органы видят весь путь товара — от производителя до конечного потребителя.
Например, с 1 сентября 2025 года появятся новые группы маркированных товаров: стройматериалы, спортивное питание, отдельные виды детских игрушек, сладости и хлебобулочные изделия.
В розничных магазинах продажа покупателю возможна только после проверки товара на соответствие. Касса передает сведения о маркировке в «Честный знак», происходит проверка кодов.
Для работы с маркировкой бизнесу нужно упорядочить процесс нанесения DataMatrix кодов, отладить ЭДО, использовать подходящие сканеры и терминалы сбора данных, настроить кассовое ПО, обучить персонал работе с маркировкой. На этом пути не исключены ошибки, но при правильной «профилактике» их можно избежать.
Ошибки при работе с маркировкой
Даже опытные компании не застрахованы от ошибок из-за невнимательности, неподготовленных сотрудников или несовершенства внутренних процессов.
Ошибка № 1. Откладывать подготовку до последнего
Законодательные нормативы регулярно расширяют списки товаров, подлежащих обязательной маркировке, и вводят новые требования для участников торговли.
Встречаются «запущенные случаи», когда бизнес тянет до последнего: то времени до нововведений еще достаточно, то регистрация в системе «Честный знак» занимает не больше 20 минут. На самом деле это частое заблуждение.
Рассмотрим на примере двух компаний:
У компании № 1 нет ЭДО, обязательного для использования в системе «Честный ЗНАК», широкая линейка товаров, устаревшая товароучетная система и кассовое оборудование, не автоматизирован процесс отгрузки и приемки товара. В этом случае на подготовку к маркировке потребуется больше времени. Например, производителю — один-два месяца, розничному продавцу — неделя.
У компании № 2 ситуация получше — есть новое оборудование для маркировки, актуальное ПО. Технические моменты можно закрыть за один день, но неподготовленные сотрудники будут допускать ошибки и тормозить весь процесс.
Как избежать:
Закладывать на переход к маркировке не менее месяца, иначе высок риск нарушить сроки по подключению к системе «Честный знак». Например, продажа товаров без маркировки грозит организации штрафом до 300 тыс. рублей и конфискацией товаров (п. 2 ст. 15.12 КоАП).
Сервис «МойСклад» обеспечивает корректную передачу данных в систему «Честный знак», без ошибок и сбоев. Подходит розничным и оптовым продавцам, производителям, импортерам, интернет-магазинам. В сервисе вы можете работать с заказами, сверять коды маркировки, вводить коды в оборот и снимать их после продажи.
Ошибка № 2. Не выводить DataMatrix-коды из оборота
Розничные продавцы обязаны отсканировать код и сообщить о выбытии товара в «Честный знак». Но иногда при выводе из оборота товар «висит» в системе маркировки как активный. Ошибка может быть связана не только с человеческим фактором, но и техническими моментами.
Причины ошибки:
Касса не подключена к системе «Честный знак».
Отсутствует интеграция между POS-системой и оператором фискальных данных.
Маркировка не проверяется или проверяется вручную.
Кассир забывает сканировать коды (например, продает товар «мимо кассы», без чека).
Как избежать:
Проверьте, что онлайн-касса вместе с выпуском чека передает сведения о выбытии товара в систему «Честный знак». Также нужно научить сотрудников проверять статус кода в системе, разъяснить ответственность за нарушения.
В особенностях работы с маркировкой должен разбираться не только руководитель, но и сотрудники. Сервис МойСклад прост в использовании. Адаптироваться к программе поможет инструкция для сотрудников — это видеоуроки с теорией и практикой.
Ошибка № 3. Продавать товары с нарушением требований о маркировке
Так происходит, когда продавец не отслеживает изменения в законах. Иначе говоря, компания зарегистрирована в системе «Честный знак», но не добавляет в личном кабинете категории товаров, которые продает по факту.
Списки обязательных товаров для маркировки постоянно пополняются. Не все продавцы успевают за ними следить, несмотря на публикации в онлайн-СМИ и на профильных порталах.
Разберем на примере продуктового магазина:
Магазин продает молочную продукцию, воду, пиво, табак. Все оформлено идеально, данные о продажах поступают в «Честный знак».
Вышла новость — с 1 марта 2025 года производители и импортеры обязаны маркировать консервы из мяса, грибов, ягод и фруктов. Продавец должен отразить эту товарную группу в учете и передавать сведения в «Честный знак».
Поставщик проинформировал продавца о новых правилах, но последний их проигнорировал. При сканировании кодов товар будет выбывать с ошибкой. На это, конечно, обратят внимание надзорные органы.
Как избежать:
Прямо сейчас убедиться, что все категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, добавлены. Следить за выходом законодательных изменений — это может делать сам ИП или ответственный сотрудник компании. Подписаться на тематические паблики.
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Решение для розницы, опта, интернет-магазинов, производителей, импортеров
Ошибка № 4. Неправильно возвращать маркированный товар в оборот
Случается, покупатели возвращают товар надлежащего качества в магазин. При возврате маркированного товара продавец обязан ввести его в оборот по правилам.
Как это сделать:
Одновременно с оформлением чека на возврат кассир должен отсканировать код.
ОФД направит сведения в «Честный знак», а код вернется автоматически.
Иногда не удается выполнить процедуру корректно — например, кассир принял товар, но не отсканировал код маркировки, либо покупатель потерял код. Продать товар заново не получится, система будет сигнализировать — «Выведен из оборота». Продажа через онлайн-кассу не пройдет.
Как избежать:
Не забывать сканировать код маркировки при возврате товара. Если код утерян покупателем, то получить в системе «Честный знак» новый код (перемаркировка товара). Только после этого товар можно вернуть на полку.
О чем еще нужно знать
Итак, выше мы рассмотрели распространенные ошибки при работе с маркировкой, но опытные продавцы знают — их намного больше. В таблице ниже — коротко о других ошибках:
Ошибка
К чему приводит
Рекомендация
Неправильная регистрация категорий товаров в системе «Честный знак»
Некорректное заполнение данных препятствует идентификации товара
Изучить инструкцию на официальном сайте системы, проверять данные перед отправкой
Невозможность считывания кодов
Товар не будет принят в продажу, если на упаковку некорректно нанесен DataMatrix код
Использовать качественное оборудование и расходники (принтеры, сканеры, термотрансферные ленты, этикетки)
Неверный выбор кода ТН ВЭД или ОКПД2
Например, компания указывает ТН ВЭД товара, не относящегося к маркировке, или путает группу товаров. «Честный знак» не принимает данные, товар не получится продать. Надзорные органы обратят на это внимание и могут назначить штраф
Использовать актуальный классификатор ОКПД, официальный справочник «Честного знака»
При регистрации ККТ в заявлении не указан факт, что касса будет использоваться для продажи маркированных товаров
Так происходит, когда касса зарегистрирована, а позже появляются новые списки товаров для маркировки
Перерегистрировать кассу с указанием нужного атрибута
Нарушение сроков передачи данных
Случается, когда производитель нанес коды маркировки, но не передал данные в «Честный знак». В итоге — код маркировки недействительный, возможна блокировка оборота и штрафы, контрагент откажется от приемки
Отслеживать статусы кодов маркировки до отгрузки. Автоматизировать передачу данных в «Честный знак». Ввести регламент с четким порядком действий (маркировка, передача, отгрузка)
Часто задаваемые вопросы
Какая ответственность за неправильную работу с маркировкой товаров?
Административные меры наказания за нарушение требований к маркировке товаров перечислены в ст. 15.12 КоАП.
Например, производство, ввод в оборот или нанесение информации о маркировке с нарушением требований влечет штраф на организацию — до 100 тыс. рублей с конфискацией товаров. За продажу товаров без маркировки — до 300 тыс. рублей с конфискацией. Также помните об уголовной ответственности по ст. 171.1 УК.
Какое оборудование и ПО нужно для работы с маркированными товарами?
Что потребуется участникам оборота: регистрация в системе «Честный знак», подключение к ЭДО через оператора, УКЭП, сканер Data Matrix кодов, принтер для печати этикеток, онлайн-касса и фискальный накопитель, а также программа учета товаров, например, МойСклад.
Разве требования о маркировке товаров не касаются только производителей и импортеров?
Все участники товарного пути должны правильно работать с маркированной продукцией. Изначально маркировку наносят производители и импортеры, которые зарегистрированы в системе «Честный знак». После этого продукция расходится по точкам продаж.
Продавцы обязаны продавать товары через кассу, тем самым фиксировать факт продажи и передавать данные в «Честный знак». Если появляется новая категория товаров, подлежащих обязательной маркировке, а у продавца на складе накопились остатки, он должен промаркировать их сам в отведенные сроки.
Сервис МойСклад — надежное решение для опта, розницы, производителей, импортеров, интернет-магазинов. Благодаря интеграции с системой «Честный знак» вы сможете оформлять продажи, заказывать коды и вводить их в оборот, делать возвраты. Все это прямо в программе, в одном месте — не надо бегать по разным вкладкам в браузере.
Получите полный контроль над товарами — контроль остатков, рабочее место кассира в рознице, автоматизация торговли на маркетплейсах, техническая поддержка 24/7.
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Решение для розницы, опта, интернет-магазинов, производителей, импортеров
Читайте также:
Обязательная маркировка товаров в 2025 году: изменения с 1 сентября 2025 года
Поэкземплярный учет маркированных товаров: чем отличается от объемно-сортового, порядок и сроки перехода для товарных групп в 2025–2028 годах
Третья волна маркировки одежды с 1 марта 2025: как промаркировать остатки
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGmD2yn
Начать дискуссию