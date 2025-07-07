Обязательная маркировка товаров в 2025 году: изменения с 1 сентября 2025 года

Новые группы маркируемых товаров с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка стройматериалов, спортивного питания, товаров для детей и сладостей.

Строительные материалы

С 1 сентября 2025 года все производители и импортеры стройматериалов должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 октября 2025 года маркировать потребуется сухие строительные смеси.

С 1 декабря 2025 года — герметики и шпатлевку. Реализовать остатки без маркировки разрешается до истечения установленного срока годности продукции. Вместе с тем производители могут отгружать товары без маркировки только до 1 мая 2026 года. В течение месяца после начала каждого из этапов нужно нанести DataMatrix-коды и на импортную продукцию, ввезенную до старта этапа и прошедшую таможню после этой даты. С 1 декабря 2026 года начинается поэкземплярный учет: все коды маркировки обязательно отражают в УПД. Вывод из оборота нужно фиксировать в случае реализации на кассе и по другим основаниям.

Кто должен маркировать стройматериалы

Обязательная маркировка распространится на весь товарный путь: от производителя и импортера до оптовиков и розничных магазинов. На первом этапе производители и импортеры обязаны наносить DataMatrix коды и отчитываться об их нанесении в системе «Честный знак». Позднее оптовым и розничным компаниям потребуется фиксировать поступление товара через УПД и отражать выбывающие из оборота партии. Строительные компании не попадают под определение участников оборота, если приобретают стройматериалы исключительно для собственного использования, в том числе для выполнения подрядных работ, и не занимаются дальнейшей реализацией таких товаров. Но если остатки материалов они впоследствии продадут, фирма обязана зарегистрироваться как участник оборота и соблюдать все требования маркировки.

Спортивное питание

К товарам, подпадающим под маркировку, относятся: специализированные батончики и закуски для спортсменов;

мясные изделия (включая вяленое, соленое, копченое мясо);

напитки и пищевые продукты с содержанием какао;

продукты на основе зерна;

травяные и растительные напитки;

витаминные комплексы, био-добавки (коэнзим Q10, рыбий жир и др.);

иные пищевые спортивные добавки. Понять, подпадает ли тот или иной продукт под новые требования, помогут коды ТН ВЭД и ОКПД2, а также наличие свидетельства о госрегистрации с пометкой о сфере применения «спортивное питание». Процесс перехода на обязательную маркировку спортивного питания организован по этапам: С 1 сентября 2025 года все участники рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы) должны пройти регистрацию в системе «Честный знак»; оформление и использование кодов станет платным.

С 1 октября 2025 года нужно наносить DataMatrix-коды на всю продукцию, подпадающую под категорию спортивного питания.

С 1 февраля 2026 года для импортеров добавляется требование указывать коды маркировки и агрегатные коды в декларациях.

С 1 марта 2026 года вывод продукции из оборота должен сопровождаться обязательной передачей информации о каждом случае в «Честный ЗНАК».

До 31 августа 2026 года допускается реализация остатков без маркировки — этот срок установлен для распродажи немаркированной продукции, выпущенной до старта требований.

С 1 сентября 2026 года прекращается легальный оборот немаркированных товаров в этой категории.

С 1 марта 2027 года вводится поэкземплярный учет: вся продукция спортивного питания должна иметь индивидуальный код, который отражается в обороте и выбытии через систему маркировки. Продажа товаров с обязательной маркировкой — это сложный процесс, поэтому важно подготовиться заранее. Сервис МойСклад поможет упростить работу: благодаря интеграции с системой «Честный знак» вы сможете оформлять заказы и печатать коды, вводить их в оборот, а также быстро списывать при продаже. Все документы можно отправлять и получать через ЭДО без лишних сложностей. Попробовать МойСклад

Отдельные виды видов детских игрушек

С 1 сентября 2025 года начинается обязательная маркировка отдельных детских товаров. Как и в остальных случаях, новые требования предусматривают нанесение Data Matrix-кодов производителями и импортерами, а также передачу сведений о товарах всеми участниками оборота для прослеживаемости продукции. Под маркировку попадают: игрушки для детей до 14 лет: самокаты, педальные автомобили, игрушки на колесах, куклы и коляски для кукол, различные головоломки, уменьшенные копии и модели для игры;

игральные карты всех видов, если они предназначены для детей до 14 лет;

электрические гоночные наборы для соревновательных игр.

прочие настольные и комнатные игры и развлекательные товары (в том числе пинбол, бильярдные столы) для детей младше 14 лет. Исключения предусмотрены для ряда детских товаров: елочных украшений,

трехколесных велосипедов,

воздушных шаров (реализуемых поштучно или россыпью). Также маркировка не требуется для продукции, предназначенной на экспорт вне ЕАЭС, на рекламные образцы, не поступающие в продажу, и товары, предназначенные для государственных нужд или содержащие сведения, составляющие государственную тайну. С 1 сентября 2025 года все компании, участвующие в обороте соответствующих детских товаров, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». К этому времени бизнесу нужно обеспечить готовность внутренних процессов по заказу кодов и маркировке продукции. 1 декабря 2025 года производители и импортеры должны наносить коды DataMatrix на товары, а каждая операция должна быть отражена в ГИС МТ. С 1 декабря 2025 года по 31 августа 2026 года компании могут промаркировать остатки продукции, произведенной или ввезенной до начала действия новых правил. С 1 сентября 2026 года возникает обязанность для розничной торговли сканировать коды на кассе и передавать в «Честный знак» сведения о выводе продукции из оборота при продаже конечным потребителям. До 1 сентября 2026 года нужно успеть ввести в оборот остатки без маркировки. С той же даты — 1 сентября 2026 года — запрещается продажа и обращение немаркированных игрушек и самокатов, выпущенных без DataMatrix кодов до вступления в силу требований по маркировке. С 1 февраля 2027 года компании должны подавать сведения в поэкземплярном формате о каждой единице маркированного товара через ЭДО. Программа для маркировки товаров в Честном знаке Решение для розницы, опта, интернет-магазинов, производителей, импортеров Попробовать

Сладости и хлебобулочные изделия