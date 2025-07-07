Обязательная маркировка товаров в 2025 году: изменения с 1 сентября 2025 года

Новые группы маркируемых товаров с сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка стройматериалов, спортивного питания, товаров для детей и сладостей.
Строительные материалы
С 1 сентября 2025 года все производители и импортеры стройматериалов должны зарегистрироваться в системе «Честный знак».
С 1 октября 2025 года маркировать потребуется сухие строительные смеси.
С 1 декабря 2025 года — герметики и шпатлевку.
Реализовать остатки без маркировки разрешается до истечения установленного срока годности продукции. Вместе с тем производители могут отгружать товары без маркировки только до 1 мая 2026 года.
В течение месяца после начала каждого из этапов нужно нанести DataMatrix-коды и на импортную продукцию, ввезенную до старта этапа и прошедшую таможню после этой даты.
С 1 декабря 2026 года начинается поэкземплярный учет: все коды маркировки обязательно отражают в УПД. Вывод из оборота нужно фиксировать в случае реализации на кассе и по другим основаниям.
Кто должен маркировать стройматериалы
Обязательная маркировка распространится на весь товарный путь: от производителя и импортера до оптовиков и розничных магазинов. На первом этапе производители и импортеры обязаны наносить DataMatrix коды и отчитываться об их нанесении в системе «Честный знак». Позднее оптовым и розничным компаниям потребуется фиксировать поступление товара через УПД и отражать выбывающие из оборота партии.
Строительные компании не попадают под определение участников оборота, если приобретают стройматериалы исключительно для собственного использования, в том числе для выполнения подрядных работ, и не занимаются дальнейшей реализацией таких товаров.
Но если остатки материалов они впоследствии продадут, фирма обязана зарегистрироваться как участник оборота и соблюдать все требования маркировки.
Спортивное питание
К товарам, подпадающим под маркировку, относятся:
специализированные батончики и закуски для спортсменов;
мясные изделия (включая вяленое, соленое, копченое мясо);
напитки и пищевые продукты с содержанием какао;
продукты на основе зерна;
травяные и растительные напитки;
витаминные комплексы, био-добавки (коэнзим Q10, рыбий жир и др.);
иные пищевые спортивные добавки.
Понять, подпадает ли тот или иной продукт под новые требования, помогут коды ТН ВЭД и ОКПД2, а также наличие свидетельства о госрегистрации с пометкой о сфере применения «спортивное питание».
Процесс перехода на обязательную маркировку спортивного питания организован по этапам:
С 1 сентября 2025 года все участники рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы) должны пройти регистрацию в системе «Честный знак»; оформление и использование кодов станет платным.
С 1 октября 2025 года нужно наносить DataMatrix-коды на всю продукцию, подпадающую под категорию спортивного питания.
С 1 февраля 2026 года для импортеров добавляется требование указывать коды маркировки и агрегатные коды в декларациях.
С 1 марта 2026 года вывод продукции из оборота должен сопровождаться обязательной передачей информации о каждом случае в «Честный ЗНАК».
До 31 августа 2026 года допускается реализация остатков без маркировки — этот срок установлен для распродажи немаркированной продукции, выпущенной до старта требований.
С 1 сентября 2026 года прекращается легальный оборот немаркированных товаров в этой категории.
С 1 марта 2027 года вводится поэкземплярный учет: вся продукция спортивного питания должна иметь индивидуальный код, который отражается в обороте и выбытии через систему маркировки.
Продажа товаров с обязательной маркировкой — это сложный процесс, поэтому важно подготовиться заранее. Сервис МойСклад поможет упростить работу: благодаря интеграции с системой «Честный знак» вы сможете оформлять заказы и печатать коды, вводить их в оборот, а также быстро списывать при продаже. Все документы можно отправлять и получать через ЭДО без лишних сложностей.
Отдельные виды видов детских игрушек
С 1 сентября 2025 года начинается обязательная маркировка отдельных детских товаров. Как и в остальных случаях, новые требования предусматривают нанесение Data Matrix-кодов производителями и импортерами, а также передачу сведений о товарах всеми участниками оборота для прослеживаемости продукции.
Под маркировку попадают:
игрушки для детей до 14 лет: самокаты, педальные автомобили, игрушки на колесах, куклы и коляски для кукол, различные головоломки, уменьшенные копии и модели для игры;
игральные карты всех видов, если они предназначены для детей до 14 лет;
электрические гоночные наборы для соревновательных игр.
прочие настольные и комнатные игры и развлекательные товары (в том числе пинбол, бильярдные столы) для детей младше 14 лет.
Исключения предусмотрены для ряда детских товаров:
елочных украшений,
трехколесных велосипедов,
воздушных шаров (реализуемых поштучно или россыпью).
Также маркировка не требуется для продукции, предназначенной на экспорт вне ЕАЭС, на рекламные образцы, не поступающие в продажу, и товары, предназначенные для государственных нужд или содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
С 1 сентября 2025 года все компании, участвующие в обороте соответствующих детских товаров, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». К этому времени бизнесу нужно обеспечить готовность внутренних процессов по заказу кодов и маркировке продукции.
1 декабря 2025 года производители и импортеры должны наносить коды DataMatrix на товары, а каждая операция должна быть отражена в ГИС МТ.
С 1 декабря 2025 года по 31 августа 2026 года компании могут промаркировать остатки продукции, произведенной или ввезенной до начала действия новых правил.
С 1 сентября 2026 года возникает обязанность для розничной торговли сканировать коды на кассе и передавать в «Честный знак» сведения о выводе продукции из оборота при продаже конечным потребителям.
До 1 сентября 2026 года нужно успеть ввести в оборот остатки без маркировки. С той же даты — 1 сентября 2026 года — запрещается продажа и обращение немаркированных игрушек и самокатов, выпущенных без DataMatrix кодов до вступления в силу требований по маркировке.
С 1 февраля 2027 года компании должны подавать сведения в поэкземплярном формате о каждой единице маркированного товара через ЭДО.
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Решение для розницы, опта, интернет-магазинов, производителей, импортеров
Сладости и хлебобулочные изделия
Маркировка сладостей, как и других товарных групп, вводится поэтапно.
С 1 сентября 2025 года все участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный знак».
С 1 декабря 2025 года — старт маркировки для производителей и импортеров печенья, вафель, конфет в сахарной глазури, халвы, мармелада, пастилы, зефира, восточных сладостей.
С 1 марта 2026 года — обязательное нанесение DataMatrix-кодов распространяется на хлебобулочные изделия, в том числе круассаны, пирожные, рулеты и торты.
С 1 мая 2026 года — начинается маркировка шоколада, карамели и жевательной резинки.
Для остатков нанесение DataMatrix-кодов не требуется — их можно реализовывать вплоть до окончания срока годности.
С 1 мая 2027 года участники оборота маркируют и вводят в оборот наборы и групповые упаковки, а также выводят товары из оборота с использованием ККТ. По 30 ноября 2028 года при списании товаров по иным основаниям будет нужно передавать информацию о GTIN, количестве и номере партии.
С 1 июня 2027 года — старт передачи данных о движении товаров в «Честный знак» посредством ЭДО. Вводится партионный учет: в УПД потребуется указывать GTIN, объем партии и ее номер.
С 1 декабря 2028 года — переход на поэкземплярный учет для новой продукции, произведенной с этой даты: данные о каждой единице маркированного товара фиксируют вплоть до списания из оборота.
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Как изменятся правила маркировки кормов для животных с 1 сентября 2025 года
Кроме новых категорий маркируемых товаров, есть и другие изменения. С 1 сентября 2025 года вводятся новые правила для торговцев кормами для животных (постановлением Правительства от 31.05.2025 № 817). Если корм продается поштучно без упаковки или на развес, то после вскрытия заводской упаковки бизнес должен в течение трех рабочих дней вывести такой товар из оборота в системе мониторинга.
Это значит, что если вы открыли большую упаковку корма, чтобы расфасовать товар по частям или продавать на вес, вы обязаны сообщить об этом через систему маркировки.
Нужно будет указать ИНН компании, причину (например, реализация на развес или поштучно без упаковки), дату вскрытия, коды маркированных товаров и их стоимость по данным учета.
Важно: о корме, который уже расфасован, передавать сведения дополнительно не нужно. Маркировке подлежит только заводская упаковка, а при ее открытии и фасовке информация о товаре должна быть своевременно передана в ГИС МТ.
Требования к разрешительным документам с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила для производителей, поставщиков и продавцов обуви, шин, парфюмерии и упакованной воды. Теперь при регистрации такой продукции в системе «Честный знак» понадобится предоставить действующие разрешительные документы — например, сертификаты соответствия или свидетельства о государственной регистрации.
Если документы просрочены, аннулированы, отсутствуют в реестре или информация о товаре не совпадает с разрешением, регистрацию товара в системе отклонят (постановление Правительства от 02.06.2025 № 837).
Также до 1 октября 2025 года производителям потребуется указать точный адрес места осуществления деятельности и КПП (для юрлиц) в ГИС МТ. Если товар реализуется по образцам или дистанционно (например, через постаматы), то с 1 сентября в системе потребуется указывать также глобальный уникальный идентификатор адреса торговой точки.
Ответственность за нарушение правил работы с маркировкой
Серьезные штрафы и даже уголовная ответственность грозят тем, кто нарушает правила маркировки товаров. Ниже — только некоторые санкции, предусмотренных законодательством.
Нарушение
Для должностных лиц
Для юридических лиц
В особо крупных размерах / Уголовная ответственность
Оборот товаров без маркировки после начала обязательной маркировки
Штраф 5 000–10 000 ₽ + конфискация товаров
Штраф 50 000–300 000 ₽ + конфискация товаров
Штраф до 1 000 000 ₽ или лишение свободы до 5 лет
Использование поддельных кодов маркировки
Штраф до 1 млн ₽ или доход за 2 года, лишение свободы до 6 лет
Передача товара без отправки сведений в «Честный знак»
Нарушение сроков передачи сведений в систему
Ввод товаров в оборот без разрешительных документов или с ошибками
Штраф 1 000–10 000 ₽
Штраф 50 000–100 000 ₽
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