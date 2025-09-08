ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Чеки ККТ по-новому: что изменилось с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года кассовые чеки оформляются по новым правилам. Рассказываем, что изменилось и какие штрафы ждут тех, кто проигнорирует нововведения.

В чем суть изменений и зачем это нужно

Новые требования к кассовым чекам утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ и распространяются на всех пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ). Условно изменения можно разделить на несколько групп — в части стандартов качества бумажных чеков, в части условий для онлайн-расчетов, в части новых обязательных реквизитов для кассовых чеков и в части продажи маркированных и акцизных товаров.

По мнению ФНС, нововведения сделают чеки более прозрачными и понятными для покупателей и контролирующих органов.

Качество бумажных чеков: что изменилось

ФНС уточнила параметры визуального качества бумажных чеков. Изменения затронули как текст, который содержится в чеке, так и QR-коды, используемые для проверки чеков налоговиками и покупателями.

Новые стандарты бумажных чеков:

Параметр

Новый стандарт

Высота символов

Не менее 2 мм

Интервал между строками

Не менее 0,5 мм

Контрастность текста 

Не менее 40%

Минимальный размер QR-кода

20×20 мм при контрастности не ниже 40%

Касса «МойСклад» поддерживает все актуальные требования законодательства, так как регулярно обновляется в автоматическом режиме. Вам не надо ничего дополнительно оплачивать и устанавливать — все обновления идут по умолчанию. Легко подключить популярные модели фискальников. Работает на любом устройстве.

В комплекте с кассой вы получите товароучетную систему: она позволяет управлять всеми каналами продаж из одного окна.

Дополнительные требования для онлайн-расчетов

Чтобы обеспечить прозрачность операций, ввели дополнительные требования для онлайн-расчетов. Начиная с 1 сентября 2025 года чек содержит:

  • Признак онлайн-продажи. На онлайн-продажу указывает тег 1125 со значением «1»;

  • Контактные данные покупателя. Тег 1008 должен содержать номер телефона или адрес электронной почты клиента, предоставленный им для получения чека;

  • Адрес сайта. В реквизите «место расчетов» указывается точный URL интернет-магазина (тег 1187). 

Особые условия распространяются на все расчеты в интернете. При проведении проверки налоговиками наличие ошибок в этих полях влечет за собой признание чека недействительным.

Дополнительные реквизиты фискальных документов

С 1 сентября 2025 года в кассовых чеках будет больше технической информации. Изменения касаются всех пользователей ККТ, включая онлайн-продажи и оплату наличными. В частности, появляется девять новых тегов:

  • 1011 — часовой пояс места расчета;

  • 1082 — сумма безналичной оплаты;

  • 1125 — признак расчета через интернет;

  • 1234 — все безналичные оплаты по чеку;

  • 1235 — детальная информация о каждой оплате безналом;

  • 1236 — способ безналичной оплаты;

  • 1237 — идентификаторы безналичной оплаты;

  • 1238 — дополнительные данные о безналичной оплате;

  • 2040 — номер фискального документа, связанного с маркированными товарами.

Для поддержки реквизитов нужно обновить все кассовые аппараты.

Продажа маркированных и акцизных товаров

Следующий блок изменений распространяется на продажу маркированных и акцизных товаров. Так, при продаже маркированного товара фискальный документ должен содержать следующие теги:

  • 2040 — номер ФД кассового чека (чека коррекции);

  • 1011 — часовая зона кассы;

  • 2110 — присвоенный статус товара;

  • 2003 — планируемый статус товара.

Для тегов 2003 и 2110 введены два новых значения:

  • «5» — штучный товар;

  • «6» — мерный товар.

Если покупатель оплачивал маркированный товар через интернет, то и кассовый чек, и уведомление о его выбытии должны содержать тег 1125«Признак расчета через интернет»

Что касается продажи подакцизной продукции, то здесь с 1 сентября появляется новый реквизит — «Акциз». В этом реквизите отражается информация о сумме налога для продавцов подакцизных товаров. Акциз в чеках отражается только при расчетах между юрлицами или ИП и только при оплате наличными или через электронные средства платежа.

Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение новых требований

К 1 сентября 2025 года все компании и ИП обязаны подготовить кассы к формированию «новых» чеков. Нарушителям грозят штрафы (ч. 4 ст. 14.5 КоАП) в следующих размерах:

  • от 1500 до 3000 рублей — для должностных лиц и ИП;

  • от 5000 до 10 000 рублей — для компаний.

На первый раз налоговая может ограничиться предупреждением.

Обратите внимание: с 1 сентября рекомендуется регулярно проверять как бумажные, так и электронные чеки. Чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов, периодически проверяйте, что все теги читаются, а QR-код соответствует требованиям.

Как подготовиться к работе по новым требованиям

  1. Проверьте кассу. Для корректной работы с 1 сентября 2025 года ваше оборудование должно поддерживать изменения. Проверить кассу можно на сайте ФНС или обратившись к поставщику ККТ, ОФД.

  2. Обновите кассовое ПО. Программное обеспечение нужно обновить версии, поддерживающей «новые» чеки. Для обновления также следует обратиться к поставщику ККТ или в центр технического обслуживания.

  3. Проведите тестирование. Чтобы убедиться, что в чеке отображаются все необходимые реквизиты, напечатайте тестовые чеки.

  4. Обновите учетную программу. Только обновления ККТ недостаточно: также нужно обновить учетную программу, в которой работает кассир. После обновления убедитесь, что данные передаются корректно. 

Одно из преимуществ работы с товароучетной системой МойСклад заключается в том, что данные из кассового приложения подтягиваются напрямую. Это исключает расхождения, а также обеспечивает моментальную передачу.

Сервис МойСклад помогает автоматизировать продажи и работать в полном соответствии с требованиями законодательства. Единая система объединяет все виды учета: с ним вы сможете вести складские операции, управлять торговлей и контролировать команду с помощью одной программы. В результате вы получаете товарный учет и кассовое приложение в комплекте.

