Чеки ККТ по-новому: что изменилось с 1 сентября 2025 года

В чем суть изменений и зачем это нужно
Новые требования к кассовым чекам утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ и распространяются на всех пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ). Условно изменения можно разделить на несколько групп — в части стандартов качества бумажных чеков, в части условий для онлайн-расчетов, в части новых обязательных реквизитов для кассовых чеков и в части продажи маркированных и акцизных товаров.
По мнению ФНС, нововведения сделают чеки более прозрачными и понятными для покупателей и контролирующих органов.
Качество бумажных чеков: что изменилось
ФНС уточнила параметры визуального качества бумажных чеков. Изменения затронули как текст, который содержится в чеке, так и QR-коды, используемые для проверки чеков налоговиками и покупателями.
Новые стандарты бумажных чеков:
Параметр
Новый стандарт
Высота символов
Не менее 2 мм
Интервал между строками
Не менее 0,5 мм
Контрастность текста
Не менее 40%
Минимальный размер QR-кода
20×20 мм при контрастности не ниже 40%
Дополнительные требования для онлайн-расчетов
Чтобы обеспечить прозрачность операций, ввели дополнительные требования для онлайн-расчетов. Начиная с 1 сентября 2025 года чек содержит:
Признак онлайн-продажи. На онлайн-продажу указывает тег 1125 со значением «1»;
Контактные данные покупателя. Тег 1008 должен содержать номер телефона или адрес электронной почты клиента, предоставленный им для получения чека;
Адрес сайта. В реквизите «место расчетов» указывается точный URL интернет-магазина (тег 1187).
Особые условия распространяются на все расчеты в интернете. При проведении проверки налоговиками наличие ошибок в этих полях влечет за собой признание чека недействительным.
Дополнительные реквизиты фискальных документов
С 1 сентября 2025 года в кассовых чеках будет больше технической информации. Изменения касаются всех пользователей ККТ, включая онлайн-продажи и оплату наличными. В частности, появляется девять новых тегов:
1011 — часовой пояс места расчета;
1082 — сумма безналичной оплаты;
1125 — признак расчета через интернет;
1234 — все безналичные оплаты по чеку;
1235 — детальная информация о каждой оплате безналом;
1236 — способ безналичной оплаты;
1237 — идентификаторы безналичной оплаты;
1238 — дополнительные данные о безналичной оплате;
2040 — номер фискального документа, связанного с маркированными товарами.
Для поддержки реквизитов нужно обновить все кассовые аппараты.
Продажа маркированных и акцизных товаров
Следующий блок изменений распространяется на продажу маркированных и акцизных товаров. Так, при продаже маркированного товара фискальный документ должен содержать следующие теги:
2040 — номер ФД кассового чека (чека коррекции);
1011 — часовая зона кассы;
2110 — присвоенный статус товара;
2003 — планируемый статус товара.
Для тегов 2003 и 2110 введены два новых значения:
«5» — штучный товар;
«6» — мерный товар.
Если покупатель оплачивал маркированный товар через интернет, то и кассовый чек, и уведомление о его выбытии должны содержать тег 1125 — «Признак расчета через интернет».
Что касается продажи подакцизной продукции, то здесь с 1 сентября появляется новый реквизит — «Акциз». В этом реквизите отражается информация о сумме налога для продавцов подакцизных товаров. Акциз в чеках отражается только при расчетах между юрлицами или ИП и только при оплате наличными или через электронные средства платежа.
Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение новых требований
К 1 сентября 2025 года все компании и ИП обязаны подготовить кассы к формированию «новых» чеков. Нарушителям грозят штрафы (ч. 4 ст. 14.5 КоАП) в следующих размерах:
от 1500 до 3000 рублей — для должностных лиц и ИП;
от 5000 до 10 000 рублей — для компаний.
На первый раз налоговая может ограничиться предупреждением.
Обратите внимание: с 1 сентября рекомендуется регулярно проверять как бумажные, так и электронные чеки. Чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов, периодически проверяйте, что все теги читаются, а QR-код соответствует требованиям.
Как подготовиться к работе по новым требованиям
Проверьте кассу. Для корректной работы с 1 сентября 2025 года ваше оборудование должно поддерживать изменения. Проверить кассу можно на сайте ФНС или обратившись к поставщику ККТ, ОФД.
Обновите кассовое ПО. Программное обеспечение нужно обновить версии, поддерживающей «новые» чеки. Для обновления также следует обратиться к поставщику ККТ или в центр технического обслуживания.
Проведите тестирование. Чтобы убедиться, что в чеке отображаются все необходимые реквизиты, напечатайте тестовые чеки.
Обновите учетную программу. Только обновления ККТ недостаточно: также нужно обновить учетную программу, в которой работает кассир. После обновления убедитесь, что данные передаются корректно.
Поэкземплярный учет маркированных товаров: чем отличается от объемно-сортового, порядок и сроки перехода для товарных групп в 2025–2028 годах.
Третья волна маркировки одежды с 1 марта 2025: как промаркировать остатки.
