Чеки ККТ по-новому: что изменилось с 1 сентября 2025 года

В чем суть изменений и зачем это нужно

Новые требования к кассовым чекам утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ и распространяются на всех пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ). Условно изменения можно разделить на несколько групп — в части стандартов качества бумажных чеков, в части условий для онлайн-расчетов, в части новых обязательных реквизитов для кассовых чеков и в части продажи маркированных и акцизных товаров.

По мнению ФНС, нововведения сделают чеки более прозрачными и понятными для покупателей и контролирующих органов.