Проверки ККТ по новым правилам: что изменилось с 13 сентября 2025 год

Что изменилось в правилах проверки ККТ

В сфере бизнеса обсуждают постановление Правительства от 05.09.2025 № 1374, которое меняет правила проверок ККТ и полноты учета выручки. В частности внесены дополнения и корректировки в положение о госконтроле по применению ККТ (постановление от 28.02.2022 № 272).

1. Уведомление о начале и результатах проверки

Результаты проверки появятся в личном кабинете на сайте «Госуслуг» или в ЛК пользователя ККТ. По факту уведомление может прийти в оба кабинета. Из письма участник рынка узнает, прошла касса проверку или выявлены нарушения контрольных параметров. Напомним: поводом для внеплановой проверки могут стать сработавшие индикаторы риска (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н): Касса зарегистрирована, но фискальные документы не поступают в АИС «Налог–3». ФНС обратит внимание на работающий бизнес, который не передает фискальные данные больше двух месяцев. Чеки «Возврат прихода» составляют 30% и более в общей доле фискальных документов с признаком расчета «Приход». Подобная ситуация может свидетельствовать о том, что бизнес занижает прибыль. Исключение — точки приема металлолома и ломбарды, где возвраты характерны для этой деятельности. Чеки коррекции составляют 30% и более в общей доле БСО за 30 дней. ФНС придет с проверкой, чтобы уточнить причины отклонений. Сведения о результатах проверки будут опубликованы в едином реестре контрольных мероприятий в течение пяти рабочих дней.

2. Дистанционный формат проверок

Инспекторы вправе провести профилактическую или выездную проверку дистанционно — по видео-конференц-связи или через мобильное приложение «Инспектор». При проведении профилактических и выездных проверок дистанционным способом нарушения фиксируются в приложении «Инспектор». Кроме того, проверяющие вправе использовать другие технические средства, если обнаружены нарушения обязательных требований (скриншоты, видеозапись экрана, диктофонная запись и др.). Коротко о видах дистанционных проверок: Профилактическая проверка — осмотр, информирование. Цель — разъяснить бизнесу о новых правилах проверки ККТ, предупредить о возможных нарушениях. На этом этапе бизнесу важно прислушаться к рекомендациям ФНС, сделать выводы и самостоятельно устранить мелкие недочеты. Документарная проверка. Инспекторы могут изъять данные из ЛК пользователя ККТ, удаленно подключиться к кассе, считать сведения с фискального накопителя. Выездная проверка. Проверяющие в удаленном формате вправе задавать вопросы предпринимателю, запрашивать документы, требовать письменные объяснения, проводить экспертизу.

3. Порядок профилактических визитов

Инициатором профилактической проверки обычно выступает ФНС. Инспекторы могут прийти в начинающий бизнес или компанию, которая относится к категориям высокого риска. С 13 сентября 2025 года инициатором профилактического визита может быть сам бизнес.

4. Взаимодействие с прокуратурой

ФНС подключает к проверке прокуратуру, если в ходе контрольной закупки или выездного обследования были обнаружены отклонения от обязательных требований. В течение 24 часов после выявления нарушений проверяющие передают в прокуратуру сведения о начале и итогах проверки. Уведомлять органы прокуратуры не нужно в двух случаях: На этапе принятия решения о проведении контрольного мероприятия. ФНС принимает решение о проверке самостоятельно, согласовывать с прокуратурой его не требуется. В ходе проверки не были выявлены нарушения. Бизнес применяет ККТ и ведет учет выручки по всем правилам, дополнительные проверки со стороны прокуратуры в этом случае также нецелесообразны. По результатам профилактического визита ФНС могут согласовать с руководством проведение документарной или выездной проверки. Об этих видах проверки налоговый орган также ставит в известность прокуратуру (в течение суток) и размещает информацию о предстоящем визите в реестре контрольных мероприятий (в течение 5 рабочих дней).

5. Акт проверки и выдача предписания

Не позднее следующего дня после проведения проверки инспекторы оформляют акт по итогам проверки. Документ составляется на месте проведения контрольного мероприятия. После оформления акта владельцу ККТ направляют предписание со следующей информацией: список нарушений с описанием и ссылками на НПА;

срок устранения нарушения с указанием конкретной даты;

список рекомендованных мероприятий по исправлению несоответствий;

перечень рекомендованных сведений, которые нужно предоставить в качестве доказательства устранения нарушений; Примечание: Акт не составляют, если в применении ККТ не обнаружено нарушений. Предписание не выносят, если бизнес устранил нарушения до окончания проверки. Подтверждение — п. 27 (1) и п. 40 Положения (постановление № 272).

6. Срок рассмотрения жалоб