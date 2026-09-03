Реестр МСП с 1 сентября 2026 года: что изменилось и почему исключение из реестра не лишает пониженных взносов

Что произошло 1 сентября

Вступил в силу Федеральный закон от 25.05.2026 № 154-ФЗ, он правит закон о развитии малого и среднего предпринимательства (209-ФЗ). Участников инновационных научно-технологических центров теперь относят к малым предприятиям по одному критерию, по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год. Доход не учитывается вовсе. Раньше так считали только участников проекта "Сколково".

Причина утилитарная. Такие компании освобождены от обязанностей налогоплательщика и отчётность не сдают, поэтому данных о доходе у ФНС нет. До поправок это выливалось в абсурд: реестр формируется автоматически по данным отчётности, значит компания, которая законно её не сдаёт, из реестра выпадала. По данным "Гаранта", в 2023 году 283 участника центров из 392 сдавали декларации добровольно, только чтобы удержаться в реестре.