Реестр МСП с 1 сентября 2026 года: что изменилось и почему исключение из реестра не лишает пониженных взносов

Что произошло 1 сентября
Вступил в силу Федеральный закон от 25.05.2026 № 154-ФЗ, он правит закон о развитии малого и среднего предпринимательства (209-ФЗ). Участников инновационных научно-технологических центров теперь относят к малым предприятиям по одному критерию, по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год. Доход не учитывается вовсе. Раньше так считали только участников проекта "Сколково".
Причина утилитарная. Такие компании освобождены от обязанностей налогоплательщика и отчётность не сдают, поэтому данных о доходе у ФНС нет. До поправок это выливалось в абсурд: реестр формируется автоматически по данным отчётности, значит компания, которая законно её не сдаёт, из реестра выпадала. По данным "Гаранта", в 2023 году 283 участника центров из 392 сдавали декларации добровольно, только чтобы удержаться в реестре.
Кто теперь передаёт сведения в налоговую
Компания не подаёт ничего сама. Перечень участников проекта отправляет в ФНС управляющая компания центра, то есть юрлицо, которое по закону об ИНТЦ (216-ФЗ) управляет территорией центра и ведёт учёт участников. У "Сколково" эту роль выполняет Фонд. Перечни уходят в налоговую ежегодно с 1 по 5 июля, а для первого раза закон установил отдельный срок: перечни по состоянию на 1 сентября 2026 года представляются до 5 сентября. Бухгалтеру компании-участника имеет смысл прямо сейчас убедиться, что организация в этот перечень попала, потому что дальше всё идёт без её участия и без уведомлений.
Как участник ИНТЦ попадает в реестр МСП с 1 сентября 2026 года
Компания не подаёт заявлений, сведения идут в налоговую через управляющую компанию центра
Исключили из реестра, а взносы пересчитывать не нужно
Эта часть касается всех компаний, а не только инновационных. Верховный суд разобрал типичную ситуацию. Организацию исключили из реестра МСП 10 июля, налоговая доначислила страховые взносы за июль, август и сентябрь по общему тарифу, посчитав, что право на пониженный тариф потеряно вместе со строчкой в реестре. Три инстанции поддержали инспекцию.
Верховный суд эти решения отменил. Организацию относят к субъектам МСП при выполнении условий закона 209-ФЗ, а внесение сведений в реестр носит учётно-информационный характер и правоустанавливающего значения не имеет. Отсутствие компании в реестре само по себе не мешает применять пониженные тарифы взносов. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.04.2026 № 301-ЭС25-12096 по делу № А11-11716/2024.
Для учёта это значит следующее. Если компания фактически проходит по критериям МСП, а из реестра выпала, в том числе по технической причине, право на пониженный тариф у неё остаётся. Отстаивать позицию, скорее всего, придётся, инспекции на местах пока считают иначе. На грантовые конкурсы эта логика не распространяется: там запись в реестре проверяют формально.
За что компании вылетают из реестра
Чтобы удержаться в реестре, компания должна одновременно проходить по трём группам критериев. Два из них считаются в цифрах.
Категория
Доход за год
Среднесписочная численность
Микропредприятие
до 120 млн рублей
до 15 человек
Малое предприятие
до 800 млн рублей
до 100 человек
Среднее предприятие
до 2 млрд рублей
до 250 человек
Третья группа касается состава участников. Доля государства, фондов, общественных и религиозных организаций не должна превышать 25 %, доля иностранных компаний и российских компаний не из реестра МСП не должна превышать 49 %. Именно этот критерий подводит чаще всего, и это самое частое основание вылета из тех, что я вижу на разборах заявок. Компания небольшая по выручке и штату, но в состав участников вошёл крупный игрок, и статус субъекта МСП она теряет. Внутри об этом обычно никто не знает, реестр обновляется молча и уведомлений не рассылает.
Компания выиграла грант Фонда содействия инновациям, а при оформлении выяснилось, что она дочерняя структура крупной компании и статус МСП уже потеряла. Грант отказались выдавать, присутствие в реестре здесь формальное требование. Пришлось сначала вернуть компанию в реестр, затем подать заявку заново. Грант в итоге получили, но потеряли конкурсный цикл, а это месяцы.
Для участников "Сколково" и ИНТЦ с 1 сентября доход из расчёта выпал, поэтому выручка у них может быть кратно выше порогов таблицы, а компания останется в реестре.
Чек-лист: что проверить бухгалтеру
Компания есть в реестре на текущую дату, проверка по ИНН на rmsp.nalog.ru занимает минуту
Состав участников не изменился так, что доля крупного участника превысила порог
Доход и численность за прошлый год укладываются в пороги своей категории
Участник ИНТЦ или "Сколково" попал в перечень управляющей компании
Перед подачей заявки на грант или в закупку статус проверен повторно
Проверьте свою компанию прямо сейчас. Отметьте, что про неё верно:
☐ В составе участников есть юрлицо с долей больше 49 %
☐ Компания участник ИНТЦ или "Сколково"
☐ В этом году планируете подавать заявку на грант или в закупку по квоте МСП
☐ Статус в реестре не проверяли с начала года
Если отметили хотя бы один пункт, статус стоит проверить до подачи документов, а не после отказа.
Компания выпала из реестра МСП или рискует выпасть?
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Вопросы и ответы
Кого касается изменение с 1 сентября?
Участников инновационных научно-технологических центров. Для участников проекта "Сколково" порядок включения по численности действовал и раньше, для них по существу ничего не меняется.
Компанию исключили из реестра. Пересчитывать ли взносы по общему тарифу?
Если компания продолжает соответствовать критериям МСП, пересчитывать не нужно. Верховный суд в определении от 17.04.2026 № 301-ЭС25-12096 указал, что запись в реестре носит учётный характер и права на льготу не создаёт.
Что делать, если компания уже выпала из реестра?
Сначала выяснить основание. Если дело в составе участников, вопрос решается изменением структуры владения, и это небыстрая история. Если в отчётности или технической ошибке, статус восстанавливают по данным. Для грантов важно, что заявку подают уже после восстановления, иначе её отклонят на формальной проверке.
Может ли компания с выручкой больше миллиарда быть в реестре МСП?
Если это участник "Сколково" или ИНТЦ, то да. Их категорию определяют только по среднесписочной численности, доход не учитывается.
Главное
— С 1 сентября 2026 года участников ИНТЦ включают в реестр МСП по одному критерию, по среднесписочной численности. Основание, Федеральный закон от 25.05.2026 № 154-ФЗ.
— Сведения в ФНС передаёт управляющая компания центра. Перечни по состоянию на 1 сентября 2026 года подают до 5 сентября.
— Исключение из реестра само по себе не лишает права на пониженные тарифы взносов, если компания соответствует критериям МСП. Определение ВС РФ от 17.04.2026 № 301-ЭС25-12096.
— Самое частое основание вылета, появление крупного участника в составе. Для грантов это критично, компания узнаёт об этом последней.
17 сентября разбираю статус "Сколково" целиком, от подготовки заявки до годового отчёта: кому он подходит, как его получить и что изменилось в правилах в 2026 году. Ссылку на регистрацию опубликую в канале @promtk, там же разбираю статусы, льготы и налоги технологических компаний.
Денис Медведев, управляющий партнёр МТК Консалтинг. Помогаем технологическим компаниям получать господдержку: резидентство "Сколково", гранты, статус МТК, ИТ-аккредитацию и налоговые льготы. Полная версия этого разбора, с критериями реестра и порядком восстановления статуса, опубликована на нашем сайте mtkconsulting.ru
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