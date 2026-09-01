Оформили дорогие покупки на родственников без доходов — доначислит ли налоговая НДФЛ?

Мама купила квартиру, жена — машину, тесть вложил миллионы в бизнес. Налоговая сложила все это и выставила счет главе семьи. На чью сторону встал суд узнайте из статьи.

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ФНС идет к вам! Как налоговая научилась проверять, на какие деньги вы живете и сопоставлять расходы с доходами

По сети гуляют «новости», что налоговая, мол, научилась доначислять налоги по покупкам. Купил квартиру дороже, чем заработал официально — получай доначисление. В середине лета наблюдалась повышенная активность со стороны контролеров, ко мне лично обращалось несколько человек, получивших «письма счастья» из-за больших покупок недвижимости.

Обе статьи — и прошлая, и эта — про одно не верьте налоговым страшилкам на слово, но и не игнорируйте реальные риски и запросы надзорного органа. Налоги требуют холодной головы, а не эмоций. Сегодня разбираю свежее дело (Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-1010/26 по делу № А50-460/2025 от 25.06.2026 Г.), где ФНС попыталась доначислить НДФЛ родственникам бизнесмена.

Эта история началась с откровенного криминала. В 2024 году Савеловский районный суд Москвы признал ИП Ковалева Александра Олеговича виновным по части 2 статьи 187 УК РФ. Напомню, это незаконный оборот средств платежей — проще говоря, торговля реквизитами банковских карт, аккаунтами, электронными кошельками и прочими инструментами, через которые можно принимать, выдавать и переводить деньги. Дело № 1-115/2024, приговор от 8 апреля 2024 года.

Сам факт уголовного дела стал для пермской инспекции ФНС триггером. Логика прослеживается довольно простая, раз человек осужден за финансовые махинации, значит, у него был скрытый преступный доход. А раз он был, но не задекларирован — надо доначислить НДФЛ.

Налоговики провели выездную проверку за 2019–2021 годы и обнаружили картину, которая в их глазах выглядела просто вопиющей. Как говорится деньги откровенно прошли «мимо бюджета», пусть и не оригинальным способом.

Сам предприниматель задекларировал за 2020 год доход в размере 10,5 миллионов рублей. Сумма, прямо скажем, не космическая для человека, которого подозревают в серьезном преступном бизнесе. Но вот дальше начинается самое интересное.

Близкие родственники Ковалева в проверяемом периоде жили явно не на свои скромные доходы. Судите сами:

Отец — Ковалев Олег Витальевич

Мать — Ковалева И.В.

Супруга — Ковалева А.А.

Тесть — Ярославцев Андрей Александрович

Теща — Ярославцева Людмила Анатольевна

Все эти люди в 2019–2021 годах с размахом приобретали недвижимость, транспортные средства, вносили крупные денежные средства на банковские счета и даже сформировали уставный капитал ООО «Гет-Нэт». Общая сумма всех расходов родственников перевалила за 418 миллионов 678 тысяч рублей. Естественно, официальных доходов под эти расходы у них не было, чем не мог не воспользоваться налоговый орган.

Логика контролеров была достаточна проста: «Если ты сам не показываешь доходы, но твои папа, мама, жена, тесть и теща внезапно тратят сотни миллионов — значит, это твои деньги. А раз они не задекларированы, мы признаем эти 418 млн твоим доходом от преступной деятельности и доначислим налог».

И доначислили. НДФЛ — 57 миллионов 281 тысяча 696 рублей, плюс штраф почти 2 миллиона 864 тысячи рублей.

В качестве доказательства ФНС притянула оперативную справку МВД. Якобы сотрудник, проводивший оперативно-розыскные мероприятия в отношении интернет-площадок, где торговали банковскими реквизитами, приобщил переписку Ковалева с соучастниками. Переписывались, кстати, через XMPP-аккаунты — это такой защищенный мессенджер, который любят те, кто не хочет, чтобы их переписку читали. И вот в этой переписке Ковалев якобы сам писал, что его расходы за три года составили более 350 млн рублей, а доходы — 58 млн рублей.

Казалось бы, всё, приехали. Сам признался, родственники тратят, приговор есть. Но не для судов трех инстанций.

Главная ошибка инспекции оказалась в подмене понятий при слабой доказательной базе. Мало ли кто, кому что сказал/написал. Суды задали налоговой один резонный вопрос: «Где доказательства, что эти 418 млн рублей предприниматель получил именно в проверяемом периоде, именно в таком размере и именно от преступной деятельности?»

Да, приговор по уголовному делу есть. Но он доказывает факт совершения действий — незаконного оборота средств платежей.

В приговоре Савеловского суда нет ни слова о том, что Ковалев заработал именно 418 млн рублей в 2019–2021 годах. Нет там ни источника, ни периода, ни конкретной суммы. Иначе говоря, самого предпринимателя и его родственников спасло отсутствие четкого «следа денег».

Получается нельзя просто взять и вменить человеку доход, потому что ну явно же он где-то их взял. Нужно установить объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговую ставку, порядок исчисления налога.

Кроме того, суд обратил внимание на грубейшее нарушение. Оперативную справку МВД с перепиской из XMPP-аккаунтов налоговики даже не приложили к акту выездной проверки. Предпринимателю ее не вручили — ни в оригинале, ни в виде выписки. Это автоматически запрещает использовать такие доказательства.

Получился конфуз налоговая в суде пытается сослаться на переписку, а в решении ее нет, в акте ее нет, предприниматель с ней не ознакомлен. Сам ИП и родственники выдержали в этой ситуации психологический прессинг и выиграли в суде, хоть и ходили по краю.

Суд напомнил правило из Обзоров судебной практики Верховного Суда РФ 2015 года:

«Сам по себе факт расходования денежных средств не подтверждает получение дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам». И процитировал письма самой же ФНС России: - № БС-4-11/20019@ от 16.11.2015 г. - № СА-4-7/24825@ от 23.12.2016 г. В них ведомство разъясняло, что доначислить НДФЛ возможно, только если обнаружены незадекларированные доходы, а не расходы. Если установлен источник происхождения денег, вид дохода и дата его получения.

То есть даже сама ФНС в своих методических письмах признает: расходы — это не равно доходы по умолчанию.

Какие выводы можно сделать итогу?

Налоговая не может перекладывать на вас бремя доказывания законности происхождения денег. Это она должна доказать факт получения вами дохода, его размер, период и источник. Не вы должны объяснять, откуда у вашей мамы квартира. Это они должны доказать, что это ваша квартира, купленная на ваши неучтенные доходы. Все остальное на сегодня страшилки, как будет завтра покажет время.

Ну и, конечно, лучшая защита — это нормальный учет, четкое разделение личных и бизнес-финансов. Если вы ведете дела так, что налоговая не может к вам придраться по форме, ей гораздо сложнее придраться и по существу.