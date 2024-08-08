Telegram для бухгалтеров: как наладить успешное взаимодействие с клиентами

Быстрое и удобное общение с заказчиками — основа успеха бухгалтерской фирмы. Мы проанализировали свой опыт, опыт наших коллег и определили общие проблемы в коммуникациях с клиентами.

Какие задачи нужно решить, чтобы наладить общение с клиентами

Чтобы общение было быстрым и удобным, мы выделили несколько задач, которые можно решить с помощью системы взаимодействия с заказчиками:

Найти удобный канал связи. Традиционное общение через электронную почту не всегда эффективно. Современные предприниматели предпочитают более быстрые и удобные способы связи, такие как мессенджеры и телефонные звонки. Необходимо адаптировать систему коммуникации под потребности клиентов.

Организовать удобное общение с несколькими контактными лицами заказчика. Со стороны клиента может быть несколько сотрудников, взаимодействующих с бухгалтерской фирмой. Это создает риск информационной перегрузки и путаницы. Нужна система, которая позволяет нескольким сотрудникам заказчика удобно общаться с бухфирмой.

Сохранить целостность переписки. Клиенты используют различные способы коммуникации: электронную почту, мессенджеры, мобильный личный кабинет. Это затрудняет сохранение переписки. Нужно интегрировать каналы связи в единую систему.

Предоставить доступ к данным, если сменился сотрудник. В случае отпуска, болезни или увольнения сотрудника возникает проблема доступа к его переписке с клиентами. Нужен механизм, который дает доступ к истории коммуникаций для всех уполномоченных сотрудников.

Автоматизировать типовые запросы. Повторяющиеся уведомления, например, о документах и сроках их отправки, лучше автоматизировать, чтобы не тратить на них много времени.

Сформировать единую среду общения. Такая среда позволит объединить все аспекты работы: коммуникацию с клиентами, управление задачами, ведение клиентской базы, расчет тарифов, составление графиков, выставление счетов.

Обеспечить удобный контроль. Руководителю нужен инструмент для эффективного контроля работы бухгалтерской фирмы, позволяющий отслеживать производительность, загруженность сотрудников и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Как эти задачи решает «Мультибухгалтер»

«Мультибухгалтер» — это комплексная система для бухгалтерских фирм. Она уже включает в себя почтовую переписку с клиентами и мобильное приложение для обмена документами и общения. Однако многие клиенты предпочитают общаться через мессенджеры, особенно в групповых чатах. Поэтому мы решили расширить возможности «Мультибухгалтера»:

Добавили интеграцию с Telegram.

Разработали конструктор типовых задач.

«Мультибухгалтер» — это сервис для бухгалтерских фирм, который позволяет организовать работу с клиентами в одной системе. Он объединяет обмен задачами, напоминания, график событий, договоры и переписки с клиентами. Благодаря ему вы сможете держать все дела на контроле, а важная информация не потеряется.

Как все работает

Интеграция с Telegram. «Мультибухгалтер» теперь позволяет создать общую группу в Telegram, объединяя клиентов и бухгалтеров. Клиенты могут отправлять задания и документы через привычный им мессенджер, в то время как бухгалтеры обрабатывают всю информацию непосредственно в системе.

Единая история общения. Вся коммуникация теперь сохраняется в «Мультибухгалтере», независимо от используемого канала связи, будь то личный кабинет, мобильное приложение или Telegram. Так можно легко отслеживать историю общения и комбинировать различные способы связи без потери информации.

Удобство для бухгалтеров. Бухгалтеры получают возможность выбирать наиболее удобный способ ответа клиентам. Они могут использовать личный кабинет, мобильное приложение или Telegram, в зависимости от ситуации и предпочтений.

Конструктор типовых задач в Telegram. Он позволяет эффективно распределять задания между сотрудниками, отслеживать количество клиентских запросов и контролировать сроки их выполнения. Это помогает улучшить качество обслуживания клиентов.

Автоматизация частых запросов. Конструктор автоматизирует процесс сбора документов, устраняя потребность в дополнительной переписке или звонках. Например, если клиенту нужно создать платежное поручение или оформить нового сотрудника, он просто выбирает соответствующую задачу из списка. Бот автоматически запрашивает требуемые документы, а затем направляет заявку ответственному бухгалтеру. Эта система экономит время и усилия как клиентов, так и бухгалтерской фирмы.

Мониторинг выполнения заявок. «Мультибухгалтер» предоставляет удобный инструмент для отслеживания прогресса по каждой клиентской заявке. Система отображает все активные заявки и назначенных для их выполнения бухгалтеров. Использование цветовой индикации позволяет быстро определить статус каждой заявки: открыта она или уже выполнена.

Интеграция коммуникаций. Клиенты могут использовать наиболее удобные для них способы коммуникации, будь то мессенджеры или другие платформы. «Мультибухгалтер» объединяет все запросы, распределяет их между бухгалтерами, обеспечивает мониторинг и аналитику, а также создает единую среду для эффективного взаимодействия.

Решения «Мультибухгалтер» — это:

Эффективное рабочее пространство для бухгалтеров с личными кабинетами — все данные под рукой и в сохранности.

Интеграция с Telegram — легкость общения с клиентами через привычный мессенджер.

Конструктор типовых задач в Telegram — автоматизация рутинных процессов и сбор документов.

Интеграция с почтой — все письма надежно сохраняются в системе.

Мобильное приложение для клиентов и бухгалтеров — управление задачами и общение в любое время где угодно.

«Мультибухгалтер» сделает работу бухфирмы более эффективной и удобной. Попробуйте преимущества новых инструментов для взаимодействия с клиентами и оцените их удобство. В случае возникновения вопросов наша служба поддержки всегда готова помочь!

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