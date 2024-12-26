Кому выгоден ввод НДС для упрощенки в 2025 году

Признание организаций и ИП плательщиками НДС с 2025 года, это центральное изменение по силе своего воздействия. Но оно не одно, а сопровождается еще рядом других изменений.

Во-первых, с 2025 года лимит УСН расширен до 450 миллионов, во-вторых, зафиксирована единая на весь диапазон доходов ставка по упрощенки в 15%, в-третьих, для ОСНО ставка налога на прибыль повышена до 25%.

Если подумать и собрать все законодательные пазлы, то получится следующая картина.

Если мои доходы (будем говорить «мои», от лица некого воображаемого предпринимателя — владельца ООО) более 60 млн рублей, значит я плательщик НДС, и могу быть им, точно таким же, как и на общей системе. Моим клиентам без разницы, на ОСНО я или УСН, счета-фактуры они смогут получать с обычными ставками. Значит теперь я смогу применять УСН вместо ОСНО. А что мне это даст? По доходам, если не выскачу за 450 млн, то будет все нормально. А по ставкам, если чисто математически посчитать, то я буду платить 15 с разницы между доходами и расходами, вместо 25! Значит я буду в плюсе на 10%.

Потом (хорошая бухфирма — помощь такому предпринимателю), мне объяснили, чем кассовый метод отличается от метода начисления, и с моей вечной дебиторки я не буду платить налог на прибыль, а уплачу его только по факту поступления денег! Да, мне рассказали про 1% минимального налога, но я работаю с прибылью и все равно плачу больше. Так значит, я вполне законно могу воспользоваться новыми возможностями упрощенки и перейти на нее с выгодой с 2025 года!

Вот более/менее точный портрет бенифициара налоговой реформы! То же самое можно сказать для предпринимателей на ОСНО, для которых ввели прогрессивную шкалу налогообложения!

В реальности картина несколько сложней, и мы в нашей бухгалтерской компании СБК «Профит» проводим анализ клиентов по ряду показателей, например:

наличие остаточной стоимости на конец года;

наличие остатков материалов и товаров на конец года;

размер ФОТ и взносов с заработной платы;

наличие кредиторской задолженности перед покупателями на конец года;

работа с постоянной дебиторской задолженностью со стороны покупателей;

работа с отсрочкой по оплатам поставщикам

налоговая нагрузка по налогу на прибыль;

наличие льгот.

А в Мультибухгалтере — системе по управлению бизнес-процессами бухфирм, для учета и коллективной работы с такими клиентами мы используем «Наши справочники» и об этом можно прочитать тут https://www.klerk.ru/blogs/multibuhgalter/630444/.

Если вы предприниматели или бухгалтерская фирма, то мы за то, что бы все были в плюсе, звоните, пишите, прямо на наши контакты в Мультибухгалтере и мы поделимся опытом и поможем!

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