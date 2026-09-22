Изменения в работе с УСН в 2026 году: что проверить бухгалтеру

Изменения в работе с УСН в 2026 году: учет авансов, доходов и расходов, пониженные региональные ставки и типичные ошибки. Что проверить бухгалтеру?

В 2026 году для компаний и ИП на УСН вступили в силу изменения по расчету налога, учету доходов и расходов, а также взаимодействия с налоговыми органами. Разбираем, на что стоит обратить внимание бухгалтеру, чтобы избежать доначислений и ошибок в отчетности

Что изменилось для бизнеса на УСН в 2026 году

С 2026 года действуют новые лимиты для применения УСН. Максимальный размер доходов увеличен до 490,5 млн рублей, лимит остаточной стоимости основных средств — до 218 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. Кроме того, расширили перечень расходов, которые могут учитывать компании и ИП с моделью «доходы минус расходы».

Отдельные изменения — для учета НДС и ранее полученных авансов.

Как теперь учитывать ранее полученные авансы

Одно из самых важных изменений коснулось авансов, которые были получены до перехода на новые правила налогообложения.

Если организация или ИП получили аванс до 2026 года, включили его в доходы по УСН, а затем после отгрузки начислили НДС, появилась возможность уменьшить ранее учтенный доход на сумму начисленного налога. Благодаря этому можно избежать двойного налогообложения одной и той же суммы.

Это актуально для компаний, которые в 2026 году начали работать с НДС или утратили право на освобождение от него.

Что важно проверить бухгалтеру:

были ли у компании крупные авансы в прошлом,

начислялся ли по ним НДС после отгрузки,

отразили ли уменьшение доходов в налоговом учете,

все ли в порядке с подтверждающими документами.

Какие доходы и расходы нужно учитывать по новым правилам

Для налогоплательщиков на модели «доходы минус расходы» перечень учитываемых расходов стал шире. Теперь разрешено учитывать и иные расходы, определяемые по правилам главы 25 Налогового кодекса, если они соответствуют требованиям экономической обоснованности и документального подтверждения.

Но это еще не значит, что налоговые риски снизились. ФНС по-прежнему уделяет особое внимание операциям, по которым отсутствует связь с предпринимательской деятельностью или по которым недостаточно документов.

При проверке расходов вам нужно убедиться, что:

затраты связаны с получением дохода,

оформлены все договоры и первичные документы,

вы фактически оплатили расходы,

документы содержат все обязательные реквизиты.

Если хотя бы одно из условий не выполнено, расходы могут быть исключены из расчета налога.

Какие ошибки чаще всего приводят к доначислениям

Значительная часть доначислений по УСН связана с ошибками в учете и заполнении отчетности. Особое внимание стоит уделить следующему.

Транспортные расходы

Будут проблемы, если организация не сможет подтвердить производственный характер поездки или представить полный комплект документов.

Для подтверждения расходов обычно необходимы:

договоры с перевозчиками,

путевые листы,

транспортные накладные,

акты выполненных работ,

платежные документы.

Первичные документы

Даже незначительные ошибки в первичке могут вызвать вопросы инспекции. Наиболее распространенные проблемы:

отсутствие подписей ответственных лиц,

неверные даты документов,

расхождения между договором и актами,

отсутствие расшифровки выполненных работ или оказанных услуг.

Расхождения между регистрами и отчетностью

Еще одна причина претензий — несоответствие данных книги учета доходов и расходов, бухгалтерских регистров и налоговой декларации.

Перед сдачей отчетности нужно сверить все показатели и убедиться, что данные совпадают.

Нужно ли пересчитывать налог из-за пониженных ставок

Региональные власти по-прежнему вправе устанавливать пониженные ставки по УСН для отдельных категорий бизнеса. Их размер и условия применения различаются в зависимости от субъекта РФ.

Некоторые компании в 2026 году столкнулись с такой ситуацией: право на льготную ставку изменилось в течение налогового периода либо появились новые условия для ее применения.

Бухгалтеру нужно проверить:

действует ли льгота в регионе регистрации компании,

соответствует ли организация установленным критериям,

не изменился ли основной вид деятельности,

требуется ли перерасчет авансовых платежей.

Если право на льготную ставку было утрачено, налог придется пересчитать по общим правилам.

Что проверить перед сдачей отчетности

Для начала проведите внутреннюю проверку. Так вы сможете снизить риск возникновения претензий. В чек-лист стоит включить:

корректность отражения доходов и расходов,

учет авансов по новым правилам,

наличие подтверждающих документов,

правильность применения региональной ставки,

соответствие данных КУДиР налоговой декларации,

соблюдение лимитов по УСН,

актуальность используемых форм уведомлений и документов. В 2026 году ФНС утвердила единую форму уведомления по УСН, которая заменила несколько ранее применявшихся бланков.

Что запомнить бухгалтеру

В 2026 году наиболее заметные изменения для бизнеса на УСН связаны с учетом авансов, расширением перечня расходов и новыми правилами применения льгот.

Нужно обратить особое внимание на операции, по которым налоговая база корректируется из-за начисления НДС после получения аванса. Также важно проверить документы по расходам и убедиться, что организация сохраняет право на применение региональных льготных ставок.

Чем раньше вы проведете внутренний аудит учета, тем меньше вероятность столкнуться с доначислениями, пенями и необходимостью подавать уточненную отчетность.

Кстати, об изменениях

Налоговое законодательство регулярно меняется, это не новость. При этом бухгалтеру важно не только знать актуальные правила, но и уметь применять их на практике.

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