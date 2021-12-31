Расчеты с самозанятыми: реквизиты и формат чека, типичные ошибки

Чтобы принять вознаграждение самозанятого на расходы, заказчик должен получить чек. Как и любой первичный документ, чек должен быть правильно оформлен. Расскажем, какие реквизиты должны быть в чеке, в каком формате его может получить заказчик, какие ошибки допускают в чеке самозанятые, и как их исправить.

Реквизиты чека самозанятого

Перечень реквизитов чека самозанятого приведен в п. 6 ст. 14 закона № 422-ФЗ. Так, согласно требованиям закона, чек должен содержать 10 обязательных реквизитов:

наименование документа;

дату и время осуществления расчета;

фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица — исполнителя;

его ИНН;

указание на применение режима «Налог на профессиональный доход»;

наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

сумму расчетов;

ИНН организации или ИП — заказчика, для заказчиков-физлиц этот реквизит не формируется;

QR-код;

уникальный идентификационный номер чека в системе налоговой службы.

Образец чека:

Если в сделке между сторонами сделки принимает участие третье лицо — банк или электронная площадка, представляющая интересы самозанятого в ФНС, то в чек добавляется еще 2 реквизита:

ИНН банка или электронной площадки;

его (ее) наименование.

Например, эти реквизиты будут указаны в чеке, если вы нашли исполнителя на платформе «Мои самозанятые».

Формат чека

Самозанятый может передать чек заказчику тремя путями:

1. Отправить ссылку на чек или его изображение электронным способом.

Например: на электронную почту или в мессенджер.

2. Показать на экране своего мобильного устройства QR-код чека, чтобы заказчик смог его считать своим устройством.

3. Распечатать чек на принтере и передать его на бумажном носителе.

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Типичные ошибки в чеках

Реквизитов в чеке, которые заполняются вручную, немного. Однако самозанятые часто формируют их неправильно.

Вот список типичных ошибок:

Неверно указана сумма

Например, самозанятый запутался и оформил чек на сумму вознаграждения за минусом налога или за минусом удержанных комиссий. Ему на карту от организации пришла сумма — 1 000 рублей, а чек оформлен на 940 рублей (1 000 рублей — 60 рублей (налог 6%)).

Неправильно указан заказчик

Подобная ошибка возникает, еслизаказчиком выступила организация (ИП), а самозанятый при формировании чека в приложении «Мой налог» выбрал позицию «Физическое лицо». В результате в чеке не указан ИНН организации (ИП).

Другой пример:стороны сделки сотрудничают через посредника, который не является заказчиком по условиям договора. При этом самозанятый ошибочно выставил чек на посредника.

Комментарий эксперта: Алексей Петров, сооснователь и генеральный директор компании Apibank:

«Важный момент связан с тем, кто является получателем услуги, а кто посредником. Бывает, что компания занимается организацией каких-то работ и услуг, подбором исполнителей для интересов третьего лица. Соответственно тут нужно исходить из договора, кто конкретно является заказчиком. Например, бизнес-центр, который через компанию находит исполнителей, и она их привлекает. Тогда чек должен быть от самозанятого, но на ту компанию, которой он конкретно оказывает услуги. Или же юрлицо-заказчик расплачивается с юрлицом, которое оказывает ему услуги от своего имени и привлекает уже исполнителей на себя. То есть от формы договора (кто, как и кому оказывает услуги) многое зависит. Также, если заказчики — физлица. Например, если компания занимается клинингом и оказывает услуги физлицам по уборке помещения от своего имени, тогда чек самозанятого должен быть оформлен на компанию-клинера. Если же компания занимается только подбором клинеров и услугу он (самозанятый) оказывает напрямую физлицу, чью квартиру убирает, то тогда чек должен быть оформлен на физлицо и передан ему в момент завершения работ на полную сумму услуги без учета комиссии площадки, при этом не важно, что оплата исполнителю поступит от площадки. Таким образом, оформление чека очень сильно зависит от бизнес-схемы и договора, по которому работают стороны. Сейчас в эпоху платформенной занятости, маркетплейсов, часто компании-посредники не оказывают услуги самостоятельно, а только занимаются подбором заказчиков для самозанятых, а заказчикам — исполнителей и тут как раз важно — на кого будет оформлен чек».

Неверно указан ИНН организации (ИП)

При заполнении ИНН самозанятый опечатался, в результате чек оказался оформлен на другую организацию (ИП).

Неверно указано название услуги (работы, товара)

Техническая ошибка: при выборе наименования самозанятый поторопился и в меню приложения «Мой налог» выбрал не ту позицию в выпавшем списке.

Другой случай: в чеке не расшифровано, какая именно работа была выполнена (услуга оказана), а вместо детализации указаны исключительно реквизиты акта или договора.

Комментарий эксперта: Алексей Петров, сооснователь и генеральный директор компании Apibank:

«В чеке нужно наиболее четко указывать и расшифровывать тип задания и выполненных работ. Часто пробиваются чеки на суммы раз в 2 месяца со ссылкой на акт или конкретный договор без детализации. Но так как закон № 422-ФЗ подразумевает, что это не формат занятости, а формат оказания услуг, то как правило, каждую услугу, оказанную самозанятым желательно оформлять отдельным доходом. А не указывать единый большой чек. Во-первых, это наводит на подозрения, что компания подменяет трудовые отношения. И это повод для возможной проверки. Причем как самозанятого, так и компании. Лучше формировать оплаты по факту выполненных заданий. И чем чаще это фиксируется в отдельном чеке, тем лучше».

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Если чек будет оформлен неправильно, то организация (ИП) не сможет принять его на расходы. Поэтому важно, чтобы самозанятый исправил ошибки и выдал корректный документ.

Как исправить чек

Самозанятый должен аннулировать неправильный чек и оформить новый той же датой. Приложение позволяет оформлять чеки задним числом, никаких ограничений нет. Однако, если бухгалтер организации (ИП) обнаружил ошибку, когда сделка уже закрыта, а договор истек, то получить исправленный документ будет непросто или вовсе невозможно. Поэтому важно проверять чеки сразу после их поступления и мониторить их статус в течении месяца пока самозанятый не оплатит налоги.

Платформа «Мои самозанятые» автоматически регистрирует доход и формирует чеки за исполнителя, а также держит на контроле их, чтобы недобросовестные исполнители не аннулировали чеки после предоставления исходных в бухгалтерию заказчика. Работайте с нами, и ваши документы всегда будут в порядке.

Важно: бухгалтер должен отслеживать и актуальность полученных чеков. Если чек, который был принят на расходы, аннулирован — заказчику придется начислять НДФЛ и взносы, ведь получится, что доход был выплачен обычному физлицу.

Комментарий эксперта: Алексей Петров, сооснователь и генеральный директор компании Apibank: