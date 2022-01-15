Как работать с самозанятыми без рисков

Недавно мы провели вебинар на «Клерке» на тему работы с самозанятыми и нас буквально завалили вопросами. Можно ли сдавать в аренду офис, а не квартиру, может ли нерезидент стать самозанятым, какие документы должен выдавать самозанятый заказчику? Было много и других интересных вопросов.

В блоге мы постараемся рассказывать обо всем, что вас так интересует, а пока вот некоторые ответы на самые частые вопросы.

Может ли самозанятый сдавать в аренду коммерческую недвижимость?

Нет, не может. Согласно п.п. 3 пункта 2 статьи 6 422-ФЗ самозанятые могут сдать в аренду только жилую недвижимость — квартиру, дом.

Нельзя сдать в аренду также гараж, парковочное место или другое имущество.

Это позицию Минфин подтвердил, давая разъяснения в письме № 03-11-11/15838 от 05.03.2021.

Может ли строительная компания привлекать рабочих-самозанятых?

Зависит от того, что именно будут делать рабочие. Если выполнять ту же работу, что и строители-работники, то это подмена трудовых отношений.

Если же разовые работы — рытье траншеи, разгрузка материалов, уборка стройплощадки, вынос мусора или отдельные строительные работы — например, только заливка фундамента. Тогда вы вправе привлечь самозанятых исполнителей, заключив с ними договора ГПХ.

Директор ООО может ли оказывать бух. услуги своей же организации будучи самозанятым?

Так как директор-работник организации, он не может оказывать ей услуги как самозанятый. Директора может просто возложить обязанности по ведению бухгалтерии на себя и установить прибавку к заработной плате за это или оформить совмещение директор/бухгалтер.

В чём разница между ИП-самозанятым и просто самозанятым?

Особой разницы нет. Плюс ИП в том, что если он потеряет статус самозанятого, например превысив лимит в 2,4 млн выручки в год, то сможет продолжить деятельность, поменяв режим на УСН, для заказчика в этой ситуации рисков нет.

А вот физлицо, потеряв статус, должно сразу известить заказчика, ведь тому придется удерживать из выплат самозанятому-физику 13% НДФЛ, а также уплачивать страховые взносы.

Может ли гражданин РФ, но нерезидент зарегистрироваться как самозанятый

Самозанятыми могут быть физические лица — граждане РФ, независимо от статуса резидентства, а также нерезиденты — граждане ЕАЭС (Республика Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан).

Письмо Минфина от 23.07.2019 № 03-11-11/54601.

Нужен акт от самозанятого или чека достаточно?

Чек — обязательный документ, но часто он не дает исчерпывающей информации о характере договора. Например, в чеке может быть просто написано «услуги самозанятого». Рекомендуем все же запрашивать у самозанятого дополнительный документ, подтверждающий суть оказанных услуг или выполненных работ. Таким документом обычно является акт.

В сервисе Мои Самозанятые документооборот с самозанятыми исполнителями автоматизирован, все необходимые документы: договор, акт, чек заказчик обязательно получит.

Где можно проверить статус самозанятого?

В специальном сервисе ФНС, для этого нужен только ИНН проверяемого. Если у вас много исполнителей-самозанятых лучше пользоваться автоматизированными сервисами, где такая проверка регулярна и проводится за считанные секунды. Особенно важно проверять статус перед оплатой услуг.