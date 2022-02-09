Можно ли самозанятому нанимать помощников

Все чаще самозанятые сталкиваются с потребностью привлечения для своей работы дополнительных исполнителей.

Например, самозанятому копирайтеру необходимы услуги дизайнера или самозанятой швее нужна в помощь закройщица.

Разберемся, как действовать, если необходимо нанять помощника, и что по этому поводу думает налоговая служба.

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ запрещает самозанятым иметь наемных работников. Но в октябре 2020 года ФНС дала более подробное разъяснение о том, что самозанятые граждане могут привлекать помощников, но не по трудовым договорам, а по договорам гражданско-правового характера (письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@):

«Ограничения, связанные с применением специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, установлены частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ.

В частности, не вправе применять специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“ лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях.

При этом Закон № 422-ФЗ не содержит запрета на привлечение налогоплательщиком налога на профессиональный доход лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях, в том числе по договору подряда...»

То есть самозанятые физлица и ИП могут на законных основаниях привлекать исполнителей (подрядчиков) по договору ГПХ.

Обратите внимание, что в договоре ГПХ не должно быть признаков трудового договора. Иначе ФНС и трудовая инспекция могут заподозрить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Если самозанятый будет уличен, в том, что привлекает наемных работников, то у плательщика НПД образуется риск потери данного статуса. Кроме того, ИФНС начислит по выплатам физлицам НДФЛ, взносы, а также пени и штрафы.

При заключении договора ГПХ у самозанятых заказчиков встает вопрос о том, кто должен в таком случае платить страховые взносы, НДФЛ и отчитываться в налоговую. К сожалению в письме ФНС № АБ-4-20/16632@ нет подробных разъяснений по этому вопросу.

Рассмотрим и разберемся в вариантах развития ситуации, когда заказчик-самозанятый нанял исполнителя. Ключевое значение будет играть статус одной и другой стороны договора.

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Заказчик и исполнитель — самозанятые физлица

Тут все просто. Заказчик не платит никаких налогов за исполнителя.

Исполнитель платит сам за себя 4% налога с дохода, полученного от физического лица (не важно, получены деньги просто от физлица или от «физика»-самозанятого).

Никакую отчетность оба участника процесса не сдают. Страховые взносы не платят.

Заказчик — самозанятый ИП, исполнитель — обычное физлицо

Самый проблемный способ взаимодействия. В этой ситуации ИП автоматически становится налоговым агентом и должен удержать 13% НДФЛ и перечислить его в бюджет.

Кроме того предпринимателю следует начислить и оплатить страховые взносы за привлеченного исполнителя. С суммы вознаграждения исполнителя ИП (как субъект МСП) заплатит: 27,1% с той части суммы, которая не превышает МРОТ (13 890 рублей);

15% с той части суммы, которая превысит МРОТ.

Если стороны прописали в договоре ГПХ, что заказчик платит за исполнителя взносы на травматизм, то их тоже нужно начислить и уплатить в бюджет. Размер взносов зависит от ОКВЭД, который индивидуальный предприниматель указал в качестве основного вида деятельности. Диапазон от 0,2% до 8,5%.

Также у ИП-заказчика в этой ситуации появляется обязанность сдавать отчетность: расчет по страховым взносам и форму 6-НДФЛ в налоговую, формы СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в Пенсионный фонд и форму 4-ФСС в Соцстрах (если заказчик платит взносы на травматизм).

Заказчик — физлицо в статусе самозанятого, исполнитель — ИП

Заказчику в этом случае никаких налогов и взносов за исполнителя платить не нужно.

Исполнитель-ИП платит налог, предусмотренный применяемым режимом (ПСН, УСН, ОСНО или ЕСХН), а также фиксированные страховые взносы за себя самостоятельно.

Заказчик — физлицо в статусе самозанятого, исполнитель — обычное физлицо

Это самый невыгодный вариант работы, так как исполнитель, как физическое лицо без регистрации, должен заплатить за себя 13% НДФЛ в бюджет (эту сумму «физики» часто добавляют к стоимости работ) и по итогам года сдать декларацию 3-НДФЛ. Заказчик в данном случае выступать налоговым агентом уже не будет.

При этом заказчику придется зарегистрироваться в налоговой (как плательщику страховых взносов), заплатить за исполнителя взносы в бюджет и подать отчетность. Причем страховые взносы уплачиваются уже по общей ставке (на пенсионное страхование — 22%, на медицинское страхование — 5,1%), так как самозанятые не включены в реестр МСП.

Поэтому проще предложить исполнителю зарегистрироваться в статусе самозанятого. Это позволит избежать лишних расходов и забот по подготовке и сдаче отчетности.