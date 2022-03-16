На что обратить внимание при поиске самозанятого: рейтинг, портфолио, отзывы

Хотите работать с самозанятыми, но не знаете, как из них выбрать лучшего исполнителя? Мы подготовили универсальную инструкцию. Посмотрите на самозанятых через наши фильтры.

Выбор платформы

Правильно подобранная онлайн-платформа или агрегатор существенно помогают сократить время на поиски. Исходя из своего вида деятельности, размещайте заказы на широкопрофильных платформах или узконаправленных ресурсах. Так больше шансов найти адекватного профи.

Если ищите исполнителя из своего региона, то обратите внимание, чтобы он был включен в «географию» платформы, также важно, чтобы вы могли, размещая задачу, ограничить круг исполнителей по региону. Так вы сразу отсеете тех, кто не сможет выполнить работу, т. к. проживает на другом конце страны, например.

Если исполнитель будет сотрудничать с вами удаленно (например, разработчик мобильного приложения), то для вас, наоборот, имеет значение охват, чтобы специалисты со всей России могли подавать заявки.

Рейтинг

Самый быстрый способ отсеять 50% кандидатов — это посмотреть на их рейтинг. Если, конечно, биржа, на которой вы ищите самозанятого, ранжирует потенциальных исполнителей. Положительный рейтинг складывается из хороших отзывов, количества и качества своевременно выполненных работ и т. п.

Однако, с другой стороны в погоне за популярным самозанятым можно упустить из вида исполнительного и менее дорогого новичка, который не успел собрать отзывы и выполнить много заданий. Ведь он готов трудиться еще усерднее, чтобы получить первые звезды в рейтинге.

Примеры работ

Магазины используют витрины для демонстрации товаров, так и самозанятые украшают свои профили фотографиями из выполненных работ. Изучив портфолио, можно понять, насколько универсален исполнитель, его стиль, характерные черты, аккуратность исполнения.

Особое доверие внушают фотографии работ, выполненные уже у проверенных и известных заказчиков. Визуальный ряд очень сильно помогает определиться с выбором, потому что можно следовать принципу «нравится — не нравится». Однако, у этого способа выбора имеется одно слабое место, которым пользуются недобросовестные исполнители. Они выдают чужие работы и фотографии за свои. Но с этим можно бороться.

Используйте следующие способы, чтобы проверить подлинность:

Плагиат помогают вычислить Гугл или Яндекс, для этого они используют свои собственные сервисы для поиска картинок . Таким образом, вы раскроете обман, а заодно найдете настоящего исполнителя, которому принадлежат фотографии. Во время устных переговоров расспросите исполнителя про технологию и технику, которую он использовал . В онлайн-режиме только настоящий автор сможет подробно рассказать о своих работах. Чтобы узнать, кто в действительности работал, свяжитесь с предыдущим заказчиком , кому была сделана понравившаяся работа. А если исполнитель скрывает контакты благодарных клиентов, то это повод для серьезных раздумий.

Кейсы с выполненными работами подделать сложнее, ведь заказчик может подробно расспросить о некоторых нюансах, которые может знать только истинный автор, а мошенник даже не сможет повторить информацию из переписанного или придуманного источника.

Оформление задания

Вы должны кратко, но максимально информативно объяснить, какой результат хотите получить. В таком случае откликаться на заказ будут именно нужные и понимающие исполнители. Сузьте круг поисков ещё перед началом выбора.

Не стоит пытаться самостоятельно размещать запросы о технически-сложных проектах. Да и в принципе раскрывать все ваши пожелания не обязательно, тем более, что это может быть частью коммерческой тайны.

Если затрудняетесь сформулировать правильно запрос — обратитесь к специалисту офлайн. Небольшая консультация поможет и вам самому лучше разобраться в вопросе. К тому же специалист может подсказать — какие вопросы задать будущему исполнителю.

Отзывы

Если результат работы, которую требуется для вас выполнить, невозможно сфотографировать, тогда изучайте отзывы предыдущих заказчиков. Добросовестного и качественного исполнителя не забудут поблагодарить клиенты.

Вы скажите, что отзывы ещё проще подделать чем кейсы или фотографии, и будете правы. Одно радует, что есть несколько правил, которые помогут определить купленный отзыв

Реальность автора отзыва можно легко проверить по наличию активного аккаунта в соцсетях.

Больше доверия вызывают отзывы с фотографией и именем автора.

Реальный отзыв, написанный человеком, а не роботом, можно отличить по легкому разговорному стилю, без сложных канцелярских конструкций и размытых формулировок вроде «исполнителем были проведены работы по высшему разряду».

Ключевые слова, как для seo-поиска, реальные клиенты не используют в своей речи: «нареканий нет», «качество устраивает», «низкие цены», «высокое качество».

Отзывы и портфолио необходимо оценивать комплексно. Вас должно насторожить большое количество фотографий и низкий процент отзывов, и наоборот.

После внешнего осмотра вы должны отсеять для решающего выбора 95% кандидатов. Пришло время для обмена сообщениями.

Обратная связь

Скорость ответа является одним из факторов в определении заинтересованности исполнителя вашим предложением. Самозанятый может долго отвечать:

из-за того что ему нечего ответить, не хватает уверенности и опыта;

ему некогда и у него кроме вас много заказов, соответственно существует риск, что такой исполнитель выполнит работу не качественно или с опозданием.

Слишком быстрые и простые ответы, также должны вас насторожить. Исполнитель заранее на все согласен, не запрашивает дополнительную информацию и торопится подписать договор. Возможно, перед вами неопытный исполнитель, который боится потерять заказ с ценой выше его ожиданий.

Вести переписку и заключить договор по готовому шаблону, соответствующему законодательству, поможет платформа Мои Самозанятые. Здесь можно не только найти исполнителя, но и автоматизировать проведение платежей, получение чеков и актов. Для пользователей 1С — готовая интеграция.

Манера общения

Не надо быть психологом, чтобы по манере общения оценить профессионализм кандидата. Что вы должны услышать от настоящего специалиста:

Ему нет смысла себя расхваливать, вместо этого расскажет о своем опыте, покажет примеры работ и отзывы клиентов.

Ему необходимо задать много правильных вопросов, чтобы выполнить вашу задачу точно в срок и без исправлений.

О том, как решать задание, должен рассказать самозанятый, а не брать у вас готовый алгоритм.

В спорах рождается истина, поэтому не все ваши идеи возможно воплотить. Настоящий профессионал выслушает требования и предложит реализуемые решения.

Использование профессиональных терминов говорит о том, что перед вами знающий свое дело человек. А хороший исполнитель будет не только знать терминологию, но и разговаривать с вами на понятном вам языке.