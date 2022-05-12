Можно ли компенсировать расходы самозанятому

Только для сотрудников

Работодатели обязаны компенсировать своим сотрудникам расходы, которые те понесли:

при направлении в командировку в другую местность (проезд, наем жилья, суточные);

при использовании личного имущества в служебных целях (компьютера, инструмента, автомобиля);

при разъездном характере работ (бензин для личного авто, услуги связи) и т. д.

Кроме того, работодатели должны обеспечивать своих сотрудников всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием и инструментами для работы. Однако эти гарантии и компенсации предусмотрены трудовым законодательством. К самозанятым эти нормы не применимы.

Отношения между самозанятым и его заказчиком — это сфера гражданского права. Более того, если налоговая инспекция обнаружит признаки трудовых отношений между сторонами гражданско-правового договора — ничего хорошего для заказчика в этой ситуации не будет.

Расходы самозанятого

Если заказчик отдельно компенсирует расходы самозанятому, то компания, уплачивающая налог на прибыль, не сможет учесть в качестве расходов выплаты в адрес самозанятого.

Те расходы, что не входят в вознаграждение, являются личными расходами самозанятого. Соответственно у физического лица образуется обязательство по уплате НДФЛ, а заказчик обязан удержать НДФЛ в размере 13% от выплат. Поэтому самозанятый должен включить свои расходы в стоимость вознаграждения.

Например: расходы на проезд, если для выполнения задачи исполнителю пришлось перемещаться на транспорте.

Заказчик просто выплатит самозанятому вознаграждение по договору. Подразумевается, что сумма вознаграждения достаточна, чтобы исполнитель отбил понесенные затраты и остался с прибылью.

По нормам закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ самозанятый платит налог с дохода, которое он получил за выполнение работ (оказание услуг). Расходы при определении налоговой базы по НПД не учитываются. Поэтому самозанятый обязан выдать чек на всю сумму, которую он получил от заказчика.

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Аналогичная ситуация возникнет, если самозанятый решил привлечь помощника от своего имени.

Например: самозанятый заключил договор на покраску стен в офисе заказчика. Причем по условиям сделки он должен не только выполнить покраску, но и сдать помещение абсолютно чистым. Самозанятый от своего имени привлек клинера и оплатил его работу.

Эти затраты самозанятому отдельно никто не возместит, даже при наличии подтверждающих документов. Самозанятый получит вознаграждение по договору подряда (в которое он заранее заложил расходы на уборку) и выставит чек своему заказчику на полную сумму.

Подробно о том, что самозанятый вправе нанимать помощников, мы рассказывали здесь.

Выполнение работ материалами заказчика

А вот выполнять работы из материалов заказчика можно и в рамках гражданского права (ст. 734, ст. 713 ГК). При этом включать стоимость материалов в налогооблагаемую базу самозанятому не нужно.

Например: самозанятый делает ремонт в офисе заказчика. При этом заказчик предоставил ему клей, краску и обои. А предметом подряда выступает именно выполнение ремонтных работ. В договоре подряда нужно указать, что работы выполняются из материалов заказчика.

Таким образом, бухгалтерия заказчика сможет учесть в составе расходов затраты на оплату услуг самозанятого (основание: договор, акт выполненных работ, чек).

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