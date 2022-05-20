Самозанятость в грузоперевозках: по каким признакам ФНС вычисляет трудовые отношения с перевозчиками под видом самозанятости

Обязательно ли самозанятому автоперевозчику быть ИП?

В настоящее время для применения гражданином специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в отношении перевозок на своем автомобиле нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Самозанятыми могут быть как физлица, так и ИП. Причем индивидуальным предпринимателям выгоднее использовать льготную систему налогообложения — «Налог на профессиональный доход», чем быть на УСН.

В середине апреля ФНС разослала в региональные подразделения письмо ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022 с признаками подмены трудовых отношений с самозанятыми.

На что ФНС обращает внимание

Во время камеральных проверок налоговые инспекторы должны учитывать эти пункты:

В договоре прописаны работы определенного рода, а не разовое задание. Договор заключается на длительный период. Прописана ежемесячная оплата в установленном размере. Самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку. Самозанятый перевозчик работает только с одним заказчиком. Оплата его услуг сопоставима по размеру с зарплатой сотрудников этой фирме. Самозанятый использует движимое имущество компании.

Доказательствами также будут оформленный на длительный период пропуск на территорию заказчика, журнал проведения инструктажа на рабочем месте и другие документы, демонстрирующие трудовые отношения между компанией и самозанятым грузоперевозчиком.

Также считается подозрительной ситуация, когда грузоперевозчик перестал работать с компанией и в течение короткого периода снялся с учета как ИП.

Совокупность этих фактов являются доказательствами для суда.

Оформляем договор с самозанятыми перевозчиками правильно

В договоре не должно быть отсылок к трудовому договору.

Если предприятие рассматривает заключение договора с самозанятым, то договор должен быть оформлен как договор услуг/работ (ГПХ), а не трудовой договор.

Трудовой договор заключается только с сотрудниками предприятия.

Если договор будет оформлен с элементами трудового договора сотрудники ФНС переквалифицируют договор из ГПХ в трудовой. То есть нельзя прописывать:

график работы;

место работы;

материальную ответственность;

обеспечение материалами и оборудованием (на безвозмездной основе).

Важно отметить, что в договоре между заказчиком и самозанятым должно быть обозначено, что услуги/работы будут оказаны с использованием материалов, оборудования или движимого имущества самого заказчика.

Если оборудование имеет весомую ценность, то целесообразно передать движимое имущество по акту приема-передачи на время проведения работ/оказания услуг.

Проверьте, как прописаны в вашем договоре с самозанятыми перевозчиками эти пункты, и подкорректируйте потенциально опасные.

Пропишите конкретные услуги или работу самозанятого перевозчика и сроки: «перевозка грузов» или «доставка багажа». Избегайте слов «заработная плата», «увольнение» и так далее. Используйте слова «заказчик» и «исполнитель». Не прописывайте график и место работы. Не указывайте ежемесячную оплату в фиксированной сумме. Пропишите, что самозанятый перевозчик использует собственное движимое имущество. Если вы предоставляете грузовик, заполните акт приема-передачи на время проведения работ.

Необходимость вести документооборот с каждым самозанятым, мониторить их статусы перед транзакциями, вовремя реагировать, если аннулирован чек — эти рутинные задачи доставляют много хлопот предприятиям и съедают десятки трудочасов бухгалтера и юриста. Особенно, когда таких исполнителей 5-10 и больше. Но не нужно совершать ошибку, отказываясь от услуг самозанятых.