Самозанятые

Самозанятость в грузоперевозках: по каким признакам ФНС вычисляет трудовые отношения с перевозчиками под видом самозанятости

Тренд на самозанятых автоперевозчиков в 2022 году растет. Ежемесячная оплата, включение в график отпусков или оформленный на длительный срок пропуск самозанятому-водителю на территорию заказчика — все это может стать поводом для камеральной проверки со стороны ФНС. Рассмотрим внимательно письмо ФНС ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022.

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Обязательно ли самозанятому автоперевозчику быть ИП?

В настоящее время для применения гражданином специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в отношении перевозок на своем автомобиле нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Самозанятыми могут быть как физлица, так и ИП. Причем индивидуальным предпринимателям выгоднее использовать льготную систему налогообложения — «Налог на профессиональный доход», чем быть на УСН.

В середине апреля ФНС разослала в региональные подразделения письмо ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022 с признаками подмены трудовых отношений с самозанятыми.

На что ФНС обращает внимание

Во время камеральных проверок налоговые инспекторы должны учитывать эти пункты:

  1. В договоре прописаны работы определенного рода, а не разовое задание.
  2. Договор заключается на длительный период.
  3. Прописана ежемесячная оплата в установленном размере.
  4. Самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку.
  5. Самозанятый перевозчик работает только с одним заказчиком.
  6. Оплата его услуг сопоставима по размеру с зарплатой сотрудников этой фирме.
  7. Самозанятый использует движимое имущество компании.

Доказательствами также будут оформленный на длительный период пропуск на территорию заказчика, журнал проведения инструктажа на рабочем месте и другие документы, демонстрирующие трудовые отношения между компанией и самозанятым грузоперевозчиком.

Также считается подозрительной ситуация, когда грузоперевозчик перестал работать с компанией и в течение короткого периода снялся с учета как ИП.

Совокупность этих фактов являются доказательствами для суда.

Оформляем договор с самозанятыми перевозчиками правильно

В договоре не должно быть отсылок к трудовому договору.

Если предприятие рассматривает заключение договора с самозанятым, то договор должен быть оформлен как договор услуг/работ (ГПХ), а не трудовой договор.

Трудовой договор заключается только с сотрудниками предприятия.

Если договор будет оформлен с элементами трудового договора сотрудники ФНС переквалифицируют договор из ГПХ в трудовой. То есть нельзя прописывать:

  • график работы;
  • место работы;
  • материальную ответственность;
  • обеспечение материалами и оборудованием (на безвозмездной основе).

Важно отметить, что в договоре между заказчиком и самозанятым должно быть обозначено, что услуги/работы будут оказаны с использованием материалов, оборудования или движимого имущества самого заказчика.

Если оборудование имеет весомую ценность, то целесообразно передать движимое имущество по акту приема-передачи на время проведения работ/оказания услуг.

Проверьте, как прописаны в вашем договоре с самозанятыми перевозчиками эти пункты, и подкорректируйте потенциально опасные.

  1. Пропишите конкретные услуги или работу самозанятого перевозчика и сроки: «перевозка грузов» или «доставка багажа».
  2. Избегайте слов «заработная плата», «увольнение» и так далее.
  3. Используйте слова «заказчик» и «исполнитель».
  4. Не прописывайте график и место работы.
  5. Не указывайте ежемесячную оплату в фиксированной сумме.
  6. Пропишите, что самозанятый перевозчик использует собственное движимое имущество. Если вы предоставляете грузовик, заполните акт приема-передачи на время проведения работ.

Необходимость вести документооборот с каждым самозанятым, мониторить их статусы перед транзакциями, вовремя реагировать, если аннулирован чек — эти рутинные задачи доставляют много хлопот предприятиям и съедают десятки трудочасов бухгалтера и юриста. Особенно, когда таких исполнителей 5-10 и больше. Но не нужно совершать ошибку, отказываясь от услуг самозанятых.

Гораздо удобнее и выгоднее для предприятий выстраивать сотрудничество с самозанятыми через онлайн-сервис «Мои самозанятые», который автоматизирует все рутинные процессы.

Через сервис можно без рисков платить и заключать договоры с самозанятыми перевозчиками хоть каждый день! Без оформления их на бумаге, без использования специального софта и ключей на флешках,

  • подписание осуществляется через систему электронного документооборота;
  • в один клик формировать и загружать документы индивидуально каждому исполнителю, подставляя его данные;
  • в онлайн режиме получать чеки от самозанятого и мониторить риск их аннулирования;
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