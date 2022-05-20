Самозанятость в грузоперевозках: по каким признакам ФНС вычисляет трудовые отношения с перевозчиками под видом самозанятости

Обязательно ли самозанятому автоперевозчику быть ИП?
В настоящее время для применения гражданином специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в отношении перевозок на своем автомобиле нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Самозанятыми могут быть как физлица, так и ИП. Причем индивидуальным предпринимателям выгоднее использовать льготную систему налогообложения — «Налог на профессиональный доход», чем быть на УСН.
В середине апреля ФНС разослала в региональные подразделения письмо ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022 с признаками подмены трудовых отношений с самозанятыми.
На что ФНС обращает внимание
Во время камеральных проверок налоговые инспекторы должны учитывать эти пункты:
- В договоре прописаны работы определенного рода, а не разовое задание.
- Договор заключается на длительный период.
- Прописана ежемесячная оплата в установленном размере.
- Самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку.
- Самозанятый перевозчик работает только с одним заказчиком.
- Оплата его услуг сопоставима по размеру с зарплатой сотрудников этой фирме.
- Самозанятый использует движимое имущество компании.
Доказательствами также будут оформленный на длительный период пропуск на территорию заказчика, журнал проведения инструктажа на рабочем месте и другие документы, демонстрирующие трудовые отношения между компанией и самозанятым грузоперевозчиком.
Также считается подозрительной ситуация, когда грузоперевозчик перестал работать с компанией и в течение короткого периода снялся с учета как ИП.
Совокупность этих фактов являются доказательствами для суда.
Оформляем договор с самозанятыми перевозчиками правильно
В договоре не должно быть отсылок к трудовому договору.
Если предприятие рассматривает заключение договора с самозанятым, то договор должен быть оформлен как договор услуг/работ (ГПХ), а не трудовой договор.
Трудовой договор заключается только с сотрудниками предприятия.
Если договор будет оформлен с элементами трудового договора сотрудники ФНС переквалифицируют договор из ГПХ в трудовой. То есть нельзя прописывать:
- график работы;
- место работы;
- материальную ответственность;
- обеспечение материалами и оборудованием (на безвозмездной основе).
Важно отметить, что в договоре между заказчиком и самозанятым должно быть обозначено, что услуги/работы будут оказаны с использованием материалов, оборудования или движимого имущества самого заказчика.
Если оборудование имеет весомую ценность, то целесообразно передать движимое имущество по акту приема-передачи на время проведения работ/оказания услуг.
Проверьте, как прописаны в вашем договоре с самозанятыми перевозчиками эти пункты, и подкорректируйте потенциально опасные.
- Пропишите конкретные услуги или работу самозанятого перевозчика и сроки: «перевозка грузов» или «доставка багажа».
- Избегайте слов «заработная плата», «увольнение» и так далее.
- Используйте слова «заказчик» и «исполнитель».
- Не прописывайте график и место работы.
- Не указывайте ежемесячную оплату в фиксированной сумме.
- Пропишите, что самозанятый перевозчик использует собственное движимое имущество. Если вы предоставляете грузовик, заполните акт приема-передачи на время проведения работ.
Необходимость вести документооборот с каждым самозанятым, мониторить их статусы перед транзакциями, вовремя реагировать, если аннулирован чек — эти рутинные задачи доставляют много хлопот предприятиям и съедают десятки трудочасов бухгалтера и юриста. Особенно, когда таких исполнителей 5-10 и больше. Но не нужно совершать ошибку, отказываясь от услуг самозанятых.
Гораздо удобнее и выгоднее для предприятий выстраивать сотрудничество с самозанятыми через онлайн-сервис «Мои самозанятые», который автоматизирует все рутинные процессы.
Через сервис можно без рисков платить и заключать договоры с самозанятыми перевозчиками хоть каждый день! Без оформления их на бумаге, без использования специального софта и ключей на флешках,
- подписание осуществляется через систему электронного документооборота;
- в один клик формировать и загружать документы индивидуально каждому исполнителю, подставляя его данные;
- в онлайн режиме получать чеки от самозанятого и мониторить риск их аннулирования;
- делать массовые выплаты реестром по реквизитам или по номеру банковской карты водителя (интегрировать с 1С) и пр;
- проверять статус самозанятого и получать уведомления о постановке на учет от самозанятого онлайн.