Стаж самозанятых для пенсии

Виды пенсий в России

Пенсионная система постоянно меняется, на сегодняшний день в России принято различать следующие пенсии:

По трудовому стажу.

При достижении пенсионного возраста.

Минимальная социальная пенсия.

Пенсия по инвалидности.

Пенсия по потере кормильца.

Минимальный размер пенсии составляет около 7 200 рублей.

Конкретный размер пенсии зависит от многих обстоятельств, основные — стаж и количество пенсионных баллов.

Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов, но могут самостоятельно уплачивать пенсионные взносы.

Делать добровольные отчисления на свою пенсию самозанятый может через мобильное приложение «Мой налог». Там же самозанятый может зарегистрироваться в Пенсионном фонде (ПФР) в качестве страхователя, что является необходимым условием для уплаты страховых взносов.

Страховая и накопительная часть пенсии

Пенсия состоит из накопительной и страховой частей. При официальном трудоустройстве по трудовому договору 16% от суммы оклада идет в страховую часть, а 6% — в накопительную.

Накопительная часть отличается тем, что ее можно получить разовой выплатой. Также ее смогут получать наследники в случае гибели владельца. Но есть нюанс — накопительная часть доступна только гражданам, рожденным после 1967 года.

Страховая часть пенсии формируется из индивидуальной и солидарной части. Индивидуальная составляет 10% для тех, кто согласен на накопительную пенсию и 16% для тех, кто не выплачивает накопительную часть. Солидарная часть представляет собой «общий котел», из которого выплачивают пенсию сейчас.

Размер пенсионных взносов самозанятого

Если самозанятый не хочет вносить пенсионные взносы, он может этого не делать. Идет ли стаж в этом случае? Нет, трудовой стаж не засчитывается. Не уплачивая страховые выплаты, самозанятый может рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

Но если он хочет, он может добровольно вносить оплату в Пенсионный фонд.

Минимальный платеж за 2022 год установлен в размере 34 445 рублей.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления.

Стоит учитывать, что в стаж будет засчитано только то количество дней, за которое внесен взнос из перерасчета за год.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному платежу.

Как самозанятому делать пенсионные взносы

Чтобы делать добровольные взносы нужно совершить несколько шагов:

Подать заявление в районный ПФР на добровольное пенсионное страхование. Скачать приложение «Мой налог» и установить его на телефон или компьютер. Внести свои данные, в меню «Прочее» найти пункт «ПФР». Тут вам будет доступен размер взносов. С помощью приложения вы также можете оплачивать налог и другие взносы. Платить в Пенсионный фонд самозанятый может после получения оплаты за каждый заказ или одни раз в год до конца календарного года по 31 декабря включительно.

Сервис « Мои самозанятые » позволяет заказчику работать с любым количеством самозанятых, организует электронный документооборот, выплаты по выполненным заданиям. Самозанятые же могут не беспокоится о своевременном получении средств, выписке чеков и уплате налогов — сервис автоматически формирует документы, передает их заказчику и перечисляет своевременно налог на профессиональный доход.

Пенсия самозанятого: что еще надо знать

Чтобы получать не минимальную социальную пенсию, а страховую, необходимо иметь официальное место работы (работодатель в таком случае платит за вас пенсионные взносы) или добровольно оплачивать пенсионные взносы. У самозанятых при добровольной уплате пенсионных взносов формируется страховой стаж, а не рабочий. Таким образом, пенсия будет выше, чем социальная, но вероятно не намного. В России вы можете добровольно перечислять взносы в негосударственные Пенсионные фонды. Самозанятый может не выплачивать взносы вообще, в таком случае ему полагается социальная пенсия при достижении пенсионного возраста: у женщин с 56,5 лет, у мужчин — 61,5 лет.

Если вы самозанятый и решили не делать пенсионные взносы, используйте другие варианты накопления и инвестиций в свое будущее.