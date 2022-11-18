Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

Рассмотрим на примере аутстаф-партнера маркетплейса OZON. Агентство оказывает профессиональные услуги в области аутсорсинга и аутстаффинга. С сервисом «Мои самозанятые» компания автоматизировала работу с 3000 внештатников: документооборот, выплаты и получение чеков.

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Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

История вопроса: с чем компания обратилась к нам

До подключения к сервису «Мои самозанятые» кураторы аутстаф-агентства заключали договоры на бумаге, и собирали закрывающие документы от исполнителей-самозанятых в мессенджерах и почте. Бухгалтеры компании тратили лишнее время на проверки и оплаты самозанятым.

Бизнес-процесс по работе с клиентами и фрилансерами был организован в программе 1С, общение (получение заказов и отчеты) происходило в Telegram и таблицах Excel.

Склады маркетплейса, которое обслуживает аутстафф-агентство, расположены в нескольких удаленных от центрального офиса компании регионах.

  1. Организовать работу нескольких сотен исполнителей, собирать документы было проблематично.
  2. Когда число самозанятых, с которыми сотрудничает агентство, перевалило за 1500, пришлось расширять штат кураторов.

Какую задачу поставило перед «Моими самозанятыми» аутстаф-агентство

Главная задача, которую компания хотела решить с подключением сервиса «Мои самозанятые» — оптимизировать ручной труд кураторов оформление заданий и сбор подписанных документов и чеков.

  • Автоматизировать массовую рассылку заданий и сроки массовой подготовки договоров.
  • Автоматизировать массовое подписание закрывающих документов.
  • Автоматизировать проверки самозанятых при проведении выплат.
  • Автоматизировать выплаты после подписания документов.
  • Автоматизировать получение чеков.
  • Минимизировать человеческий фактор при сборе документов и платежах, чтобы не затягивать выплаты исполнителям и повысить их лояльность.

Какое решение предложили «Мои самозанятые»

Мы предложили компании уже проверенные сотнями подключенных клиентов инструменты сервиса «Мои самозанятые»:

  • поиск исполнителей,
  • электронный документооборот,
  • платежи.

За 1 месяц аутстаф-агентство полностью перешло с бумажного на электронный документооборот. К сервису подключилось более 3000 новых исполнителей, которые теперь обмениваются со своими заказчиками юридически значимыми документами в Телеграм.

1.При подключении к сервису исполнителю удаленно выпускается усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Подпись используется внутри сервиса, документы исполнитель получает и подписывает непосредственно в Телеграм без необходимости установки дополнительных приложений.

2. Компания через личный кабинет в контролирует подписание документов исполнителями.

3. Сразу после выполнения заказов и подписания документов исполнители получают выплаты.

Результат подключения к сервису

В результате с «Моим самозанятыми» аутстаф-агентство:

  • Перешло на современный и удобный электронный документооборот.
  • Втрое снизило трудозатраты на поддержку процесса работы с исполнителями.
  • Увеличило штат исполнителей без увеличения штата кураторов.
  • Автоматизировало выплаты и сбор закрывающих документов.

ЭДО позволил сократить время на оформление и подписание документов с тысячами самозанятых в пару кликов.

Благодаря этим решениям компания:

  1. Вдвое увеличила базу активных исполнителей.
  2. Повысила свою производительность.
«Мои самозанятые»
«Мои самозанятые»
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Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

Рассмотрим на примере аутстаф-партнера маркетплейса OZON. Агентство оказывает профессиональные услуги в области аутсорсинга и аутстаффинга. С сервисом «Мои самозанятые» компания автоматизировала работу с 3000 внештатников: документооборот, выплаты и получение чеков.

Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

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