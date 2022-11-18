Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

История вопроса: с чем компания обратилась к нам
До подключения к сервису «Мои самозанятые» кураторы аутстаф-агентства заключали договоры на бумаге, и собирали закрывающие документы от исполнителей-самозанятых в мессенджерах и почте. Бухгалтеры компании тратили лишнее время на проверки и оплаты самозанятым.
Бизнес-процесс по работе с клиентами и фрилансерами был организован в программе 1С, общение (получение заказов и отчеты) происходило в Telegram и таблицах Excel.
Склады маркетплейса, которое обслуживает аутстафф-агентство, расположены в нескольких удаленных от центрального офиса компании регионах.
- Организовать работу нескольких сотен исполнителей, собирать документы было проблематично.
- Когда число самозанятых, с которыми сотрудничает агентство, перевалило за 1500, пришлось расширять штат кураторов.
Какую задачу поставило перед «Моими самозанятыми» аутстаф-агентство
Главная задача, которую компания хотела решить с подключением сервиса «Мои самозанятые» — оптимизировать ручной труд кураторов оформление заданий и сбор подписанных документов и чеков.
- Автоматизировать массовую рассылку заданий и сроки массовой подготовки договоров.
- Автоматизировать массовое подписание закрывающих документов.
- Автоматизировать проверки самозанятых при проведении выплат.
- Автоматизировать выплаты после подписания документов.
- Автоматизировать получение чеков.
- Минимизировать человеческий фактор при сборе документов и платежах, чтобы не затягивать выплаты исполнителям и повысить их лояльность.
Какое решение предложили «Мои самозанятые»
Мы предложили компании уже проверенные сотнями подключенных клиентов инструменты сервиса «Мои самозанятые»:
- поиск исполнителей,
- электронный документооборот,
- платежи.
За 1 месяц аутстаф-агентство полностью перешло с бумажного на электронный документооборот. К сервису подключилось более 3000 новых исполнителей, которые теперь обмениваются со своими заказчиками юридически значимыми документами в Телеграм.
1.При подключении к сервису исполнителю удаленно выпускается усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Подпись используется внутри сервиса, документы исполнитель получает и подписывает непосредственно в Телеграм без необходимости установки дополнительных приложений.
2. Компания через личный кабинет в контролирует подписание документов исполнителями.
3. Сразу после выполнения заказов и подписания документов исполнители получают выплаты.
Результат подключения к сервису
В результате с «Моим самозанятыми» аутстаф-агентство:
- Перешло на современный и удобный электронный документооборот.
- Втрое снизило трудозатраты на поддержку процесса работы с исполнителями.
- Увеличило штат исполнителей без увеличения штата кураторов.
- Автоматизировало выплаты и сбор закрывающих документов.
ЭДО позволил сократить время на оформление и подписание документов с тысячами самозанятых в пару кликов.
Благодаря этим решениям компания:
- Вдвое увеличила базу активных исполнителей.
- Повысила свою производительность.