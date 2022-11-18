Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

История вопроса: с чем компания обратилась к нам

До подключения к сервису «Мои самозанятые» кураторы аутстаф-агентства заключали договоры на бумаге, и собирали закрывающие документы от исполнителей-самозанятых в мессенджерах и почте. Бухгалтеры компании тратили лишнее время на проверки и оплаты самозанятым.

Бизнес-процесс по работе с клиентами и фрилансерами был организован в программе 1С, общение (получение заказов и отчеты) происходило в Telegram и таблицах Excel.

Склады маркетплейса, которое обслуживает аутстафф-агентство, расположены в нескольких удаленных от центрального офиса компании регионах.

Организовать работу нескольких сотен исполнителей, собирать документы было проблематично. Когда число самозанятых, с которыми сотрудничает агентство, перевалило за 1500, пришлось расширять штат кураторов.

Какую задачу поставило перед «Моими самозанятыми» аутстаф-агентство

Главная задача, которую компания хотела решить с подключением сервиса «Мои самозанятые» — оптимизировать ручной труд кураторов оформление заданий и сбор подписанных документов и чеков.

Автоматизировать массовую рассылку заданий и сроки массовой подготовки договоров.

Автоматизировать массовое подписание закрывающих документов.

Автоматизировать проверки самозанятых при проведении выплат.

Автоматизировать выплаты после подписания документов.

Автоматизировать получение чеков.

Минимизировать человеческий фактор при сборе документов и платежах, чтобы не затягивать выплаты исполнителям и повысить их лояльность.

Какое решение предложили «Мои самозанятые»

Мы предложили компании уже проверенные сотнями подключенных клиентов инструменты сервиса «Мои самозанятые»:

поиск исполнителей,

электронный документооборот,

платежи.

За 1 месяц аутстаф-агентство полностью перешло с бумажного на электронный документооборот. К сервису подключилось более 3000 новых исполнителей, которые теперь обмениваются со своими заказчиками юридически значимыми документами в Телеграм.

1.При подключении к сервису исполнителю удаленно выпускается усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Подпись используется внутри сервиса, документы исполнитель получает и подписывает непосредственно в Телеграм без необходимости установки дополнительных приложений.

2. Компания через личный кабинет в контролирует подписание документов исполнителями.

3. Сразу после выполнения заказов и подписания документов исполнители получают выплаты.

Результат подключения к сервису

В результате с «Моим самозанятыми» аутстаф-агентство:

Перешло на современный и удобный электронный документооборот.

Втрое снизило трудозатраты на поддержку процесса работы с исполнителями.

Увеличило штат исполнителей без увеличения штата кураторов.

Автоматизировало выплаты и сбор закрывающих документов.

ЭДО позволил сократить время на оформление и подписание документов с тысячами самозанятых в пару кликов.

Благодаря этим решениям компания: