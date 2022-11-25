Самозанятый аннулировал чек: что делать

Самозанятый должен выдать чек либо в момент оплаты от заказчика при наличном расчете или с использованием электронных средств платежа, либо до 9 числа следующего за налоговым периодом месяца при безналичном расчете.

Такая обязанность прописана у самозанятых в законе (п. 3 ст. 14 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).

Иногда самозанятые путают факт формирования и выдачи чека. Это две разные процедуры – обе обязательны к исполнению (п. 3 ст. 14 и п. 1 ст. 13 закона № 422-ФЗ).

Невыдача чека заказчику – это уклонение от уплаты налогов. Притом не важно, сформирован ли он.

Поэтому важно в договоре с самозанятым прописать обязанность самозанятого передавать чек заказчику и предусмотреть штрафные санкции в случае, если чек не будет предоставлен.

За нарушение порядка и сроков передачи сведений о полученных доходах для самозанятых предусмотрен штраф в размере 20% от суммы такого расчета (статья 129.13 НК). При повторном нарушении в течение полугода предусматривается штраф в виде 100% суммы платежа.

Поэтому самозанятый заинтересован сформировать и передать чек также, как и заказчик его получить.

Чек позволяет компании подтвердить расходы и учесть выплату самозанятому при определении своей налоговой базы:

налога на прибыль;

единого налога на доходно-расходной упрощенной системе налогообложения;

единого налога (для сельхозпроизводителей).

Самозанятый может распечатать чек или отправить его в эл. виде на почту, в мессенджер или соцсети. Для этого, как и любой первичный документ, чек должен быть правильно оформлен.

На что обратить внимание компании в чеке от самозанятого

Чек формируется в приложении «Мой налог» легко и без лишних усилий. Однако стоит проверить, верно ли исполнитель заполнил важные реквизиты документа:

Правильно ли указана сумма

Самозанятый может по незнанию вписать в чек вознаграждение без удержанных комиссий, за минусом своих накладных расходов, сразу вычесть налог.

Например, получил от заказчика оплату на 5000 рублей, вычел из них свои затраты на дорогу и оформил чек на 4500 рублей. Так делать нельзя.

Тот ли указан заказчик

При формировании в приложении чека для юрлица самозанятый ошибочно выбирает позицию «Физическое лицо», и в результате в чеке отсутствует ИНН компании. Либо самозанятый сотрудничает с юрлицом через посредника. И ошибается, выставляя чек на посредника вместо указанного в договоре заказчика.

Написание ИНН организации

Если при заполнении ИНН самозанятый опечатался, в результате чек окажется оформлен на другую организацию (ИП).

Как указано название услуги (работы, товара)

Расшифровано ли в чеке, какая именно работа была выполнена (услуга оказана).

Генеральный директор и сооснователь компании Apibank Алексей Петров советует, в чеке максимально четко расшифровывать тип задания и выполненных работ, и каждую услугу, оказанную самозанятым желательно оформлять отдельным доходом.

Это позволит отвести подозрения налоговой о подмене трудовых отношений.

Как исправить чек от самозанятого

Для исправления ошибок в чеке самозанятому потребуется оперативно аннулировать неправильный чек. А затем оформить новый той же датой. Приложение «Мой налог» тут не накладывает никаких ограничений. Но самозанятый должен будет объяснить в приложении причины (части 3, 4 ст. 8 закона № 422-ФЗ).

Идеальный выход из такой ситуации для компании, если исправления произошли до истечения договора и закрытия сделки. Но если бухгалтер обнаружил ошибку в чеке уже после того, как договор истек, получить исправленный чек будет уже не так просто.

Что делать, если аннулирован верный чек

Самозанятый может аннулировать чек при возврате суммы вознаграждения заказчику. В этом случае заказчик должен скорректировать суммы расходов, учитываемых при расчете налоговой базы. Порядок корректировки зависит от применяемого заказчиком режима налогообложения.

Важно отслеживать статус чека не только в момент принятия к расходу, но и после этого. Иначе это может грозить тем, что уже принятая к расходу сумма превращается в выплату обычному физлицу, и влечет за собой доначисление страховых и пенсионных взносов, а также уплату НДФЛ.

Так как аннулированный чек считается недействительным документом.

В сервисе «Мои самозанятые» компании получают чек сразу же в момент выплаты самозанятым. Все документы хранятся и доступны круглосуточно, а также мониторится их статус. Система сразу предупредит, если какой-то из чеков вдруг будет аннулирован.

Если при этом заказчик не получит обратно свою оплату, то имеет право потребовать от ФНС проверку этого исполнителя. Обращение в налоговую стоит подтвердить копиями договора, акта и документов, подтверждающих факт оплаты.