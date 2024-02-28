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Самозанятые

Кейс: Как снизить дефицит персонала в магазинах за счет самозанятых

Кадровый голод в ритейле касается почти 85% компаний, по данным исследовательского центра SuperJob за 2023 год. Торговые сети ищут способы решения проблемы недоштата, пробуя различные варианты. В статье рассмотрим кейс ритейлера с крупной розничной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Кейс: Как снизить дефицит персонала в магазинах за счет самозанятых
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Средний срок подбора на позиции линейного персонала вырос на 30%. Среди самых дефицитных позиций — курьер, продавец, грузчик, работник склада, сборщик онлайн-заказов, водитель.

Как отмечают партнеры сервиса «Мои самозанятые», ритейлеры сталкиваются сейчас с нехваткой около 20% штатных работников. 

Дефицит кадров негативно отражается на бизнесе, снижая такие показатели, как:

  • Качество обслуживания и удовлетворенности клиентов: ведет к потере лояльности и повторных покупок.

  • Продажи и доходы: меньше сотрудников = меньше возможностей для консультирования, кросс-продаж, увеличения среднего чека.

  • Производительность: так как возрастает нагрузка на оставшихся сотрудников, у них остается меньше времени для обучения, контроля и мотивации.

Что же делать ритейлерам, чтобы решить проблему нехватки персонала

Своим кейсом поделилась продуктовая сеть супермаркетов, объединяющая более 1300 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке. Ритейлер опробовал несколько решений и затем обратился за помощью в сервис «Мои самозанятые».

История поиска решений

Отдел кадров торговой сети провел исследование и выяснил, что по разным причинам (от больничных до отпусков) из рабочего процесса в магазинах постоянно выпадает 20% персонала.

Всего сеть таким образом «недосчитывалась» около 6,8 тыс. человек. Это приводило к нарушению планирования работы, задержкам обновления товаров на полки, риску порчи продуктов и снижению качества обслуживания клиентов.

Сеть супермаркетов пробовала решить проблему как за счет расширения штата, так и за счет привлечения временных сотрудников. 

Для этого использовались разные способы, но ни один из них не давал желаемого эффекта.

Например, ритейлер пытался привлекать сотрудников с других смен для подработки, но это снижало мотивацию и желание работников выходить в чужую смену. Также сеть пыталась нанимать временных сотрудников через агентства, но это увеличивало расходы на обучение и адаптацию новых работников, а также не гарантировало их качество и надежность.

Если вам знакома проблема поиска временного персонала, используйте наш проверенный алгоритм, который поможет находить тысячи исполнителей внутри торговой сети. Он не требует технического внедрения, рекламных расходов. И может быть запущен за 1 день.

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Гибкий подход от сервиса «Мои самозанятые»

Ритейлер обратился в наш сервис с главной задачей — как быстро и регулярно восполнять нехватку сотрудников, не потеряв качество работы и сведя к минимуму трудозатраты на обучение новичков. 

В качестве решения эксперты сервиса предложили: 

  1. Использовать внутренний маркетплейс самозанятых, который позволяет выставлять задания и находить подходящих исполнителей в любом городе России в короткие сроки. По запросу директора магазина каждого кандидата можно проверить на законопослушность в базах МВД и ФНС.

  2. Автоматизировать с помощью сервиса документооборот, проверки и выплаты. 

Взаимодействие с маркетплейсом исполнителей сервиса «Мои самозанятые»

Торговая сеть зарегистрировалась в личном кабинете сервиса «Мои самозанятые» и разместила заявку в маркетплейсе. 

Чтобы настроить поиск исполнителей в полную силу, мы посоветовали ритейлеру искать не только в интернете, но и офлайн — среди живущих рядом с магазинами покупателей.

Компания изготовила листовки о требуемых подработках, на которых разместила QR-код для быстрого перехода кандидатов на анкету. 

Хотите попробовать такой способ поиска исполнителей? Воспользуйтесь нашими шаблонами листовок, которые мы подготовили для вас бесплатно.

Листовки разместили у входа в магазины, чтобы потенциальные исполнители сканировали QR-код и заполняли короткую форму. 

Полученные отклики и HR-анкеты стали доступны в личном кабинете сети на маркетплейсе. Это позволило кадровику не тратить время на обработку анкет вручную и автоматически создать базу кандидатов под каждый магазин.

Какие выгоды получила торговая сеть благодаря сервису «Мои самозанятые»

  • Полную автоматизацию и освобождение кадровика и бухгалтера от рутинных операций.

Все документы с исполнителями подписываются онлайн, сервис позволяет массово составлять договора и заполнять их данными из анкет автоматически. 

После выполнения каждого заказа исполнители сразу получают оплату на любые счета и карты. Платить можно реестрами хоть каждый день. При этом даже нагрузка на бухгалтерию магазинов не увеличилась даже при единовременном привлечении сотен исполнителей в регионах.

  • Полное закрытие потребности в персонале без раздувания штата.

Несколько тысяч самозанятых помогают разложить товары на полках в зале по планограмме, обновить ценники, актуализировать акции, разгрузить фуру с товаром, собрать заказ по списку на складе, сделать уборку в магазине, доставить онлайн-заказ. 

  • Снижение нагрузки на штатный персонал без увеличения расходов.

Мы предложили ритейлеру разбивать задачу на мелкие задания и передавать подменным сотрудникам те из них, которые не требуют специальных навыков. 

Компания четко разграничила задачи, которые можно поручить самозанятым и к которым они подпускаться не должны. Таким образом штатный персонал не перегружен и может оперативно подхватывать работу на кассе или на любом другом ответственном участке. 

Основная польза реализованного проекта

Такой подход снизил трудозатраты на обучение штатных работников складов и торговых залов на 30%. 

На сегодня сеть с помощью маркетплейса «Моих самозанятых» закрывает около 3 тыс. заявок на выполнение временных заданий в неделю. 

Поддержание жизнедеятельности и бизнес-процессов торговой точки остается на высоком уровне. 

Приятным бонусом стало повышение репутации сети за счет отлаженной работы доставки продуктов, сокращения очередей на кассах, потому что штатному кассиру не приходится отвлекаться на другие срочные дела. 

Хотите узнать, закроет ли ваши потребности маркетплейс исполнителей сервиса «Мои самозанятые»? Оставьте заявку, и наш менеджер ответит на все вопросы, покажет наглядно работу маркетплейса, подберет индивидуальные условия.

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