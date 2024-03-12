«Мои самозанятые»
Самозанятые

Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 

Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно благодаря конкурентной стоимости их услуг и отсутствию отчетности. Однако могут возникать ситуации, когда на заказчика все же ложится обязанность уплатить налоги за самозанятого и сдать отчетность.
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Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если такое произойдет, когда компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, доначисление налога может обернуться для заказчика крупной суммой. Кроме того резко возрастет нагрузка на бухгалтерию, так как сведения по таким исполнителям придется включить в большое число отчетов. 

Какую отчетность сдавать по самозанятым

Если отношения с самозанятым приобретают характер сотрудничества с физическим лицом без специального статуса, заказчик становится налоговым агентом и страхователем исполнителя. А значит он обязан включать сведения об этом исполнителе в:

Для этого есть ряд причин.

ФНС переквалифицировала сотрудничество с самозанятым в трудовые отношения

Переквалификация гражданско-правового договора с самозанятым в трудовой — один из рисков работы с исполнителями на НПД. Но заказчик может его контролировать, нивелировать и избежать вовсе. Главное — соблюдать правила работы с самозанятым, а именно, когда документально оформляете сотрудничество:

  • Укажите закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, в соответствии с которым исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предварительно убедившись, что услуги исполнителя не противоречат его нормам.

  • Отразите сдельный характер работ и оплату за результат, а не за процесс или затраченное время.

  • Предусмотрите право исполнителя оказывать услугу без привязки к офису и режиму работы компании (если предмет договора позволяет это).

  • Оформите задание или опишите в тексте договора характеристики и требования к результату оказанных услуг.

  • Опишите показатели, по которым можно оценить результат оказанных услуг.

  • Не требуйте от исполнителя подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка компании.

  • Обяжите исполнителя предоставить чек после того, как он получит гонорар.

Но если контролирующие органы разглядят трудовые отношения в сотрудничестве с самозанятым, заказчику нужно быть готовым:

  • заплатить налоги и страховые взносы;

  • сдать отчетность;

  • оплатить штраф за нарушение трудового законодательства по п. 4 ст. 5.27 КоАП — до 100 000 рублей.

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Самозанятый не выдал чек

Сформировать чек в приложении «Мой налог» и выдать его заказчику — обязанность самозанятого (п. 1 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

С помощью чека исполнитель декларирует свой доход, после чего ФНС рассчитывает сумму налога, который подлежит уплате. Заказчику нужен чек, чтобы принять расходы на оплату услуг самозанятого в налоговом учете.

Предупредить риск можно, если зафиксировать в договоре ответственность исполнителя за то, что он не выдал чек. Например, штраф. Однако и это не всегда помогает. Бывают ситуации, когда исполнитель получает гонорар и исчезает, не отвечает на звонки и письма.

Можно провести претензионную работу или пожаловаться в ФНС, но если нужный результат не достигнут, не ждите проверку, а заплатите налоги и пересдайте отчетность самостоятельно.

Платите самозанятым массово через реестры или за каждое выполненное задание, без риска не получить чек и в любое удобное время. Сервис «Мои самозанятые» сформирует и пришлет чек автоматически.

Это избавит заказчика от необходимости вручную проводить выплаты самозанятым и собирать чеки, что существенно сократит нагрузку на бухгалтерию. Такое удобство особенно оценит бизнес, который массово привлекает исполнителей. Например, онлайн-школа, которая перечисляет выплаты 50 кураторам образовательных курсов, или ритейл, который регулярно оплачивает услуги линейного персонала — это могут быть сотни исполнителей в месяц.

Самозанятый утратил статус плательщика НПД

При заключении договора с самозанятым заказчик должен помнить, что доход исполнителя для права применять НПД ограничивается суммой 2,4 млн рублей с начала календарного года. 

Но когда заказчик сотрудничает с большим числом внештатников, привлекая их сотнями и даже тысячами, он не может заранее оценить полученные исполнителем в текущем году доходы. Скорость приближения к пограничному значению зависит от востребованности и ценности исполнителя, а также месяца: чем ближе конец года, тем больше вероятность, что лимит в 2,4 млн рублей будет исчерпан. 

Если самозанятый сотрудничает параллельно с несколькими заказчиками, что часто бывает в ритейле, строительстве, в аутсорсинговых компаниях или в сфере EdTech, то его доход может превысить 2,4 млн рублей уже после заключения договора. Тогда самозанятый не сможет сформировать и выдать заказчику чек на сумму, которая превысит годовой лимит. Это накладывает на заказчика обязанности налогового агента и страхователя, то есть платить НДФЛ, страховые взносы и сдавать отчетность.

Поэтому проверяйте статус самозанятого перед каждой оплатой.

Как бизнесу с большим количеством внештатников проверить статус самозанятого?

Чтобы проверить статус самозанятого, можно воспользоваться специальным сервисом ФНС. Для этого введите в соответствующее поле ИНН физического лица. Также можно запросить у исполнителя справку из приложения «Мой налог».

Но если компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, это очень трудозатратные способы. Чем больше исполнителей привлекает компания, тем сложнее становится задача проверять их статусы. К тому же это нужно сделать перед тем, как подписывать договор, и перед каждой выплатой. Такая нагрузка на отдел кадров и бухгалтерию приведет к потребности расширить штат и соответственно увеличить фонд оплаты труда.

Однако этот вопрос можно решить по-другому, например, подключить бесплатную автопроверку. Платформа будет проверять статус исполнителей, которых внесли в личный кабинет сервиса «Мои самозанятые», ежедневно. А сразу после выплаты, заказчик получит чек и закрывающие документы. Это обезопасит компанию от рисков сотрудничества с внештатниками в виде доначисления налогов, пеней и необходимости сдавать отчетность. 

Сервис «Мои самозанятые» позаботится о проверке статуса исполнителя, отследит лимиты по доходам и перечислит налог за самозанятого. Заказчику не придется переживать о рисках сотрудничества с внештатниками, даже если их сотни и даже тысячи. Все закрывающие документы будут всегда под рукой — в режиме одного окна.  

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