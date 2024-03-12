Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 

Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно благодаря конкурентной стоимости их услуг и отсутствию отчетности. Однако могут возникать ситуации, когда на заказчика все же ложится обязанность уплатить налоги за самозанятого и сдать отчетность.

Если такое произойдет, когда компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, доначисление налога может обернуться для заказчика крупной суммой. Кроме того резко возрастет нагрузка на бухгалтерию, так как сведения по таким исполнителям придется включить в большое число отчетов.

Какую отчетность сдавать по самозанятым

Если отношения с самозанятым приобретают характер сотрудничества с физическим лицом без специального статуса, заказчик становится налоговым агентом и страхователем исполнителя. А значит он обязан включать сведения об этом исполнителе в:

Для этого есть ряд причин.

ФНС переквалифицировала сотрудничество с самозанятым в трудовые отношения

Переквалификация гражданско-правового договора с самозанятым в трудовой — один из рисков работы с исполнителями на НПД. Но заказчик может его контролировать, нивелировать и избежать вовсе. Главное — соблюдать правила работы с самозанятым, а именно, когда документально оформляете сотрудничество:

Укажите закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, в соответствии с которым исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предварительно убедившись, что услуги исполнителя не противоречат его нормам.

Отразите сдельный характер работ и оплату за результат, а не за процесс или затраченное время.

Предусмотрите право исполнителя оказывать услугу без привязки к офису и режиму работы компании (если предмет договора позволяет это).

Оформите задание или опишите в тексте договора характеристики и требования к результату оказанных услуг.

Опишите показатели, по которым можно оценить результат оказанных услуг.

Не требуйте от исполнителя подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка компании.

Обяжите исполнителя предоставить чек после того, как он получит гонорар.

Но если контролирующие органы разглядят трудовые отношения в сотрудничестве с самозанятым, заказчику нужно быть готовым:

заплатить налоги и страховые взносы;

сдать отчетность;

оплатить штраф за нарушение трудового законодательства по п. 4 ст. 5.27 КоАП — до 100 000 рублей.

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Самозанятый не выдал чек

Сформировать чек в приложении «Мой налог» и выдать его заказчику — обязанность самозанятого (п. 1 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

С помощью чека исполнитель декларирует свой доход, после чего ФНС рассчитывает сумму налога, который подлежит уплате. Заказчику нужен чек, чтобы принять расходы на оплату услуг самозанятого в налоговом учете.

Предупредить риск можно, если зафиксировать в договоре ответственность исполнителя за то, что он не выдал чек. Например, штраф. Однако и это не всегда помогает. Бывают ситуации, когда исполнитель получает гонорар и исчезает, не отвечает на звонки и письма.

Можно провести претензионную работу или пожаловаться в ФНС, но если нужный результат не достигнут, не ждите проверку, а заплатите налоги и пересдайте отчетность самостоятельно.

Платите самозанятым массово через реестры или за каждое выполненное задание, без риска не получить чек и в любое удобное время. Сервис «Мои самозанятые» сформирует и пришлет чек автоматически.

Это избавит заказчика от необходимости вручную проводить выплаты самозанятым и собирать чеки, что существенно сократит нагрузку на бухгалтерию. Такое удобство особенно оценит бизнес, который массово привлекает исполнителей. Например, онлайн-школа, которая перечисляет выплаты 50 кураторам образовательных курсов, или ритейл, который регулярно оплачивает услуги линейного персонала — это могут быть сотни исполнителей в месяц.

Самозанятый утратил статус плательщика НПД

При заключении договора с самозанятым заказчик должен помнить, что доход исполнителя для права применять НПД ограничивается суммой 2,4 млн рублей с начала календарного года.

Но когда заказчик сотрудничает с большим числом внештатников, привлекая их сотнями и даже тысячами, он не может заранее оценить полученные исполнителем в текущем году доходы. Скорость приближения к пограничному значению зависит от востребованности и ценности исполнителя, а также месяца: чем ближе конец года, тем больше вероятность, что лимит в 2,4 млн рублей будет исчерпан.

Если самозанятый сотрудничает параллельно с несколькими заказчиками, что часто бывает в ритейле, строительстве, в аутсорсинговых компаниях или в сфере EdTech, то его доход может превысить 2,4 млн рублей уже после заключения договора. Тогда самозанятый не сможет сформировать и выдать заказчику чек на сумму, которая превысит годовой лимит. Это накладывает на заказчика обязанности налогового агента и страхователя, то есть платить НДФЛ, страховые взносы и сдавать отчетность.

Поэтому проверяйте статус самозанятого перед каждой оплатой.

Как бизнесу с большим количеством внештатников проверить статус самозанятого?

Чтобы проверить статус самозанятого, можно воспользоваться специальным сервисом ФНС. Для этого введите в соответствующее поле ИНН физического лица. Также можно запросить у исполнителя справку из приложения «Мой налог».

Но если компания сотрудничает с большим количеством самозанятых, это очень трудозатратные способы. Чем больше исполнителей привлекает компания, тем сложнее становится задача проверять их статусы. К тому же это нужно сделать перед тем, как подписывать договор, и перед каждой выплатой. Такая нагрузка на отдел кадров и бухгалтерию приведет к потребности расширить штат и соответственно увеличить фонд оплаты труда.

Однако этот вопрос можно решить по-другому, например, подключить бесплатную автопроверку. Платформа будет проверять статус исполнителей, которых внесли в личный кабинет сервиса «Мои самозанятые», ежедневно. А сразу после выплаты, заказчик получит чек и закрывающие документы. Это обезопасит компанию от рисков сотрудничества с внештатниками в виде доначисления налогов, пеней и необходимости сдавать отчетность.

Сервис «Мои самозанятые» позаботится о проверке статуса исполнителя, отследит лимиты по доходам и перечислит налог за самозанятого. Заказчику не придется переживать о рисках сотрудничества с внештатниками, даже если их сотни и даже тысячи. Все закрывающие документы будут всегда под рукой — в режиме одного окна.

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