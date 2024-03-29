Приказ Минтруда от 1 марта 2024 года: рассказываем о новых рисках при работе с самозанятыми и способах их избежать

С 1 марта контроль за сделками между бизнесом и самозанятыми стал строже — теперь ФНС не только анализирует формат сотрудничества, но и передает полученные сведения в межведомственные комиссии и органы Роструда. Особое внимание уделят компаниям, которые массово привлекают внештатный персонал. В этой статье разбираемся с новыми требованиями и объясняем, как нивелировать возможные риски.

Как государство узнает о сотрудничестве с самозанятыми

Сегодня в России более 9 миллионов самозанятых — и каждый день их число увеличивается.

Интерес компаний к сотрудничеству с внештатным персоналом также растет — он связан с низкой налоговой ставкой, упрощенным документооборотом и снижением кадровых расходов.

Такое взаимодействие носит гражданско-правовой характер и вызывает большой интерес со стороны ФНС, стоит только самозанятому выдать первый чек организации.

Для контроля за чистотой сотрудничества в ФНС разработали специальную скоринговую систему. С ее помощью можно проверить чеки и установить факт трудовых отношений, которые бизнес может прятать под маской гражданско-правовых.

В рамках этого мониторинга налоговая служба следит за продолжительностью взаимодействия, источниками дохода исполнителя и частотой выплат, которые он получает.

Однако с конца 2023 года эту систему начали ужесточать. Это связано с тем, что компании все чаще оформляют штатных сотрудников под видом самозанятых — делается так для уменьшения налоговых платежей. Отсюда и постоянные запросы ФНС с требованием разъяснить характер взаимодействия с плательщиками НПД (внештатными исполнителями).

К примеру, одной организации, массово привлекающей внештатных сотрудников, по результатам налоговой проверки поступил запрос на раскрытие персональных данных физлиц с просьбой прокомментировать формат их взаимодействия и рассказать о способах привлечения таких исполнителей. Также ФНС предупредила о вероятной переквалификации отношений в трудовые, если будут обнаружены признаки сотрудничества в рамках ТК.

Зачем это нужно

В основе процесса — противодействие нелегальной занятости и стремление государства остановить подмену трудовых отношений. Однако многие успели неправильно трактовать нововведения и решили, что теперь за сотрудничество с самозанятыми будут штрафовать. По этой причине компании стали массово просить внештатных исполнителей перейти на другие налоговые режимы. Некоторые и вовсе прекратили сотрудничество, решив, что регулярные выплаты свыше 20 000 рублей приведут к переквалификации отношений в трудовые и повлекут за собой штрафы.

На самом деле такие рассуждения не имеют обоснований. Фактически эти нововведения — хороший способ для контроля организаций, которые не хотят платить налоги и используют нелегальные схемы при оформлении отношений с внештатными исполнителями.

Сам приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н затрагивает только способы обмена информацией между ведомствами. Он не ужесточает правила взаимодействия с внештатными сотрудниками и не способствует переходу гражданско-правовых отношений в трудовые.

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Подробнее о межведомственных комиссиях

В составе комиссий — представители региональных властей, МВД, ФНС, СФР, Роструда, прокуратуры, объединений работодателей и профсоюзов. Вместе они будут противодействовать нелегальной занятости, выполняя ряд стратегически важных функций:

Во-первых, основная задача межведомственных комиссий — изучать финансовые показатели организаций . Сюда входит анализ финансово-хозяйственный деятельности предприятий с малым штатом сотрудников, а также мониторинг организаций, которые минимизируют уплату НДФЛ и игнорируют налоговую отчетность. Сейчас делиться этими данными компании могут по желанию.

Во-вторых, комиссии будут проверять рабочие места и проводить беседы с сотрудниками и внештатными исполнителями. Работникам могут задавать вопросы о доходе и частоте выплат, о рабочем процессе и характере услуг, о продолжительности сотрудничества в рамках НПД и условиях договора.

Работодатель может отказаться сотрудничать с комиссией, однако за это последует штраф. Это грозит и тем, кто откажется предоставлять документы, будет осложнять осмотр рабочих мест или вовсе не придет на заседание.

Обо всех выявленных в процессе проверки нарушениях комиссия обязана сообщать в правоохранительные органы.

Помимо этого, Минтруд разрешил ФНС передавать сведения о компаниях, включая налоговую тайну, в межведомственные комиссии. Однако этот факт не означает, что отношения с самозанятым перейдут в трудовые и бизнесу полетят штрафы. Комиссия в этом случае — лишь еще один этап, который проверяет:

Сведения о работодателях, работающих с физлицами по договору ГПХ. Проверка ждет, если сумма выплаты ниже МРОТ (19 242 рубля по данным на март 2024 года), а также если организация оформила сотрудничество по ГПХ минимум с 10 физлицам.

Важный момент: доля таких исполнителей должна превысить 10% от общего числа работников.

Данные о компаниях, маскирующих трудовые отношения гражданско-правовыми.

Информация об организациях и ИП, которые массово работают с самозанятыми и при этом в течение 3 месяцев платят от 20 000 рублей минимум десятерым из них.

ФНС по запросу межведомственных комиссий также должна делиться сведениями о работодателях с отклонениями от среднемесячной суммы оплаты труда свыше 35% по средним показателям региона. Делиться информацией будут и те, кто использует контрольно-кассовую технику.

Как нивелировать риски: делимся инструкцией

Новый приказ Минтруда — лишь один из способов контроля за деятельностью внештатных исполнителей. Сам по себе он не повышает риск переквалификации отношений в трудовые и не принуждает компании отказываться от сотрудничества. Тем не менее это новая для рынка ситуация. Лучше перестраховаться и еще раз проверить все внутри вашей организации — соответствие требованиям закона поможет избежать лишних проблем.

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Делимся простой инструкцией как избежать возможных рисков при работе с самозанятыми в 2024 году:

Проверьте количество внештатных исполнителей, которые работают по договору ГПХ у вас в компании: если их больше 10, сотрудничество длится более 3 месяцев, а сумма вознаграждения превышает 20 000 рублей, то межведомственные органы могут инициировать проверку.

Просчитайте процентное соотношение физлиц, которые работают по договору ГПХ — их должно быть не более 10%. Если число выше, проверьте сумму выплат одному исполнителю — она должна быть в пределах или выше МРОТ.

Проверьте правильность заполнения документов о сотрудничестве с точки зрения формулировок — отношения с самозанятыми строятся на основе гражданско-правового соглашения и не допускают использования терминов из ТК.

Пересмотрите взаимоотношения с исполнителем, срок сотрудничества с которым составил 3 месяца за последний календарный год — например, заключите трудовой договор. Также рекомендуем проверить другие показатели, которые отслеживает ФНС.

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