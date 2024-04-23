8 ошибок в работе с EdTech, за которые накажет ФНС

Управление сотнями внештатных преподавателей и кураторов в онлайн-школах часто попадает под внимание налоговой. Оформление договоров и актов или массовые выплаты — малейшие неточности в процессах могут привести к риску переквалификации отношений в трудовые и санкциям со стороны ФНС.

Рассмотрим главные ловушки при работе с исполнителями в сфере EdTech и расскажем, как их избежать.

Особенности и риски договоров ГПХ в онлайн-образовании

При оформлении отношений с внештатными исполнителями в EdTech всплывают такие сходства с трудовыми функциями:

Неточность в формулировке задач и конечных результатов, которые можно физически оценить.

Почасовая оплата за отработанное время.

Регулярное расписание онлайн-уроков и необходимость придерживаться рабочего режима школы.

Зависимость от инфраструктуры заказчика — онлайн-школы (например, использование вебинарной площадки для уроков или виртуальных классов на базе школы).

Строгий контроль учебного процесса со стороны заказчика (школы) может напоминать трудовой контроль.

Повторное заключение договора ГПХ (более двух раз подряд).

Распространенные ошибки в договорах ГПХ с преподавателями и кураторами онлайн-школ

1. Вознаграждения и оплата привязаны к почасовому формату

Регулярные выплаты внештатным исполнителям на основе отработанных часов могут создать трудности в определении договора как гражданско-правового.

Как исправить: привязать стоимость услуг к конкретным задачам с прозрачными критериями оплаты.

В договоре с плательщиком НПД указать, что он выполняет задачи от онлайн-школы, а оплата зависит от сложности заданий и объема выполненных работ.

Примеры:

«Разработать 15 уроков по физике для подготовке к ВСОШ»,

или

«Задача куратора — проверить 30 домашних заданий студентов на основе заявки заказчика (онлайн-школы)».

2. Расплывчатость конечных результатов работы преподавателей/репетитора

Часто в договорах конкретные задачи куратора или лектора сформулированы нечетко и у них нет измеримого результата. Например, написано просто про «проверить домашние работы» или «провести занятия по программированию». Это может вызвать неопределенность и увеличить вероятность переквалификации договора.

Как исправить: добавить максимум конкретики. Детализировать задачи и обязательно прописать измеримые результаты. А оплата должна быть привязана к достижению конкретных этапов.

Примеры: «Провести 20 занятий по теме «Создание динамических веб-приложений с использованием языка JavaScript».

3. Эксклюзивная работа самозанятого преподавателя только с одной школой

Кадры — ценный актив школы. И понятно, что никто не хочет делить топового лектора с конкурентами. Онлайн-школа может настоять на эксклюзивном договоре, тем самым совершив ошибку.

Работа самозанятого только с одним заказчиком вызовет вопросы у ФНС с точки зрения сокрытия трудовых отношений.

Как исправить: вариантов не много: или оформить ценного исполнителя в штат, или поощрять сотрудничество с несколькими заказчиками. Однако можно применить небольшую тактическую хитрость и предложить лектору совместить ведение занятий в онлайн–школе с частным репетиторством или написанием профильных статей в тематические СМИ. Либо брать небольшие подработки из маркетплейса исполнителей, что тоже будет считаться сотрудничеством с несколькими заказчиками и снимет лишние вопросы у ФНС.

Что точно нельзя делать, так это ограничивать исполнителя обязательством работы только с одной организацией.

4. Долгосрочный договор с преподавателем или куратором

Онлайн-школа заинтересована в длительных отношениях с лекторами популярных курсов. Однако долгосрочные соглашения могут стать основанием для налоговой пересмотреть отношения в контексте трудовых.

Как исправить: перед началом сотрудничества необходимо оценить ожидания, спрогнозировать сроки и четко прописать их в договоре.

Еще вариант: заключить рамочный договор, в котором отдельными приложениями оформлять конкретные задачи. Такие, как составление новой учебной программы или проверка домашних заданий.

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5. Закрепление графика занятости преподавателя

Фиксированное расписание занятий — обычное дело в онлайн–школах. Поэтому часто в договоре прописывают график занятости и отдыха лектора. Налоговая расценивает такое описание как трудовые отношения.

Как исправить: убрать из договора любое упоминание графика работы и отдыха. А если нужно зафиксировать требования «быть на связи» или «срок реакции на обращение студента», то пусть эти параметры будут минимальными. А график и расписание уроков лучше прописать внутри заданий.

Примеры:

В договоре лучше указать обобщенную информацию о проведении занятий и предоставлении материалов по итогам занятий, а в случае организации тестирования — проведение оценки работ студентов.

В задании: «Необходимо быть онлайн на связи для проведения занятий и ответов на вопросы учащихся 12 апреля, 17 апреля, 23 апреля с 12:15 — 15:20».

6. Схожие обязанности у штатных и внештатных исполнителей

Если команде уже есть преподаватели, ответственные за чтение курсов и проверку заданий, тогда привлечение внештатного лектора с аналогичными обязанностями по гражданско-правовому договору может вызвать внимание налоговой службы.

Как исправить: разделить обязанности штатных лекторов и приглашенных преподавателей.

Пример: внештатные лекторы и кураторы разрабатывают методические рекомендации, материалы и теорию курсов, а штатные сотрудники проводят практические занятия, отвечают на вопросы и проверяют задания от студентов.

7. Зависимость внештатных исполнителей от материальной базы онлайн-школы одновременно с отсутствием расходов

Если исполнитель, например, проводит лекции на вебинарной площадке онлайн–школы, занимается на базе виртуальных классов заказчика и вообще не несет никаких расходов при оказании услуг, то налоговая может заподозрить скрытые трудовые отношения.

Как исправить: онлайн–школа по своему желанию может компенсировать расходы внештатных исполнителей на интернет, лицензированное ПО или подписки сервисов. Однако это нельзя прописывать в договоре или акте выполненных работ/оказанных услуг. Такая компенсация должна быть включена в общую сумму гонорара.

8. Отсутствие отчетности и актов

Даже если самозанятый предоставил чек, для налоговой важно наличие и остальной документации, подтверждающей, что услуги были фактически оказаны.

Как исправить: зафиксировать в договоре ГПХ с самозанятым обязательство предоставлять отчеты по проведенным урокам и выполненным заданиям.

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