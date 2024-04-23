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Самозанятые

8 ошибок в работе с EdTech, за которые накажет ФНС

Управление сотнями внештатных преподавателей и кураторов в онлайн-школах часто попадает под внимание налоговой. Оформление договоров и актов или массовые выплаты — малейшие неточности в процессах могут привести к риску переквалификации отношений в трудовые и санкциям со стороны ФНС.
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8 ошибок в работе с EdTech, за которые накажет ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Рассмотрим главные ловушки при работе с исполнителями в сфере EdTech и расскажем, как их избежать. 

Особенности и риски договоров ГПХ в онлайн-образовании

При оформлении отношений с внештатными исполнителями в EdTech всплывают такие сходства с трудовыми функциями:

  • Неточность в формулировке задач и конечных результатов, которые можно физически оценить.

  • Почасовая оплата за отработанное время.

  • Регулярное расписание онлайн-уроков и необходимость придерживаться рабочего режима школы.

  • Зависимость от инфраструктуры заказчика — онлайн-школы (например, использование вебинарной площадки для уроков или виртуальных классов на базе школы).

  • Строгий контроль учебного процесса со стороны заказчика (школы) может напоминать трудовой контроль.

  • Повторное заключение договора ГПХ (более двух раз подряд).

Распространенные ошибки в договорах ГПХ с преподавателями и кураторами онлайн-школ

1. Вознаграждения и оплата привязаны к почасовому формату

Регулярные выплаты внештатным исполнителям на основе отработанных часов могут создать трудности в определении договора как гражданско-правового.

Как исправить: привязать стоимость услуг к конкретным задачам с прозрачными критериями оплаты.

В договоре с плательщиком НПД указать, что он выполняет задачи от онлайн-школы, а оплата зависит от сложности заданий и объема выполненных работ. 

Примеры

  • «Разработать 15 уроков по физике для подготовке к ВСОШ»,

или 

  • «Задача куратора — проверить 30 домашних заданий студентов на основе заявки заказчика (онлайн-школы)».

2. Расплывчатость конечных результатов работы преподавателей/репетитора

Часто в договорах конкретные задачи куратора или лектора сформулированы нечетко и у них нет измеримого результата. Например, написано просто про «проверить домашние работы» или «провести занятия по программированию». Это может вызвать неопределенность и увеличить вероятность переквалификации договора.

Как исправить: добавить максимум конкретики. Детализировать задачи и обязательно прописать измеримые результаты. А оплата должна быть привязана к достижению конкретных этапов.

Примеры: «Провести 20 занятий по теме «Создание динамических веб-приложений с использованием языка JavaScript».

3. Эксклюзивная работа самозанятого преподавателя только с одной школой

Кадры — ценный актив школы. И понятно, что никто не хочет делить топового лектора с конкурентами. Онлайн-школа может настоять на эксклюзивном договоре, тем самым совершив ошибку.

Работа самозанятого только с одним заказчиком вызовет вопросы у ФНС с точки зрения  сокрытия трудовых отношений.

Как исправить: вариантов не много: или оформить ценного исполнителя в штат, или поощрять сотрудничество с несколькими заказчиками. Однако можно применить небольшую тактическую хитрость и предложить лектору совместить ведение занятий в онлайн–школе с частным репетиторством или написанием профильных статей в тематические СМИ. Либо брать небольшие подработки из маркетплейса исполнителей, что тоже будет считаться сотрудничеством с несколькими заказчиками и снимет лишние вопросы у ФНС.

Что точно нельзя делать, так это ограничивать исполнителя обязательством работы только с одной организацией.

4. Долгосрочный договор с преподавателем или куратором

Онлайн-школа заинтересована в длительных отношениях с лекторами популярных курсов. Однако долгосрочные соглашения могут стать основанием для налоговой пересмотреть отношения в контексте трудовых.

Как исправить: перед началом сотрудничества необходимо оценить ожидания, спрогнозировать сроки и четко прописать их в договоре.

Еще вариант: заключить рамочный договор, в котором отдельными приложениями оформлять конкретные задачи. Такие, как составление новой учебной программы или проверка домашних заданий.

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5. Закрепление графика занятости преподавателя

Фиксированное расписание занятий — обычное дело в онлайн–школах. Поэтому часто в договоре прописывают график занятости и отдыха лектора. Налоговая расценивает такое описание как трудовые отношения.

Как исправить: убрать из договора любое упоминание графика работы и отдыха. А если нужно зафиксировать требования «быть на связи» или «срок реакции на обращение студента», то пусть эти параметры будут минимальными. А график и расписание уроков лучше прописать внутри заданий.

Примеры:

  • В договоре лучше указать обобщенную информацию о проведении занятий и предоставлении материалов по итогам занятий, а в случае организации тестирования — проведение оценки работ студентов.

  • В задании: «Необходимо быть онлайн на связи для проведения занятий и ответов на вопросы учащихся 12 апреля, 17 апреля, 23 апреля с 12:15 — 15:20».

6. Схожие обязанности у штатных и внештатных исполнителей

Если команде уже есть преподаватели, ответственные за чтение курсов и проверку заданий, тогда привлечение внештатного лектора с аналогичными обязанностями по гражданско-правовому договору может вызвать внимание налоговой службы.

Как исправить: разделить обязанности штатных лекторов и приглашенных преподавателей. 

Пример: внештатные лекторы и кураторы разрабатывают методические рекомендации, материалы и теорию курсов, а штатные сотрудники проводят практические занятия, отвечают на вопросы и проверяют задания от студентов.

7. Зависимость внештатных исполнителей от материальной базы онлайн-школы одновременно с отсутствием расходов

Если исполнитель, например, проводит лекции на вебинарной площадке онлайн–школы, занимается на базе виртуальных классов заказчика и вообще не несет никаких расходов при оказании услуг, то налоговая может заподозрить скрытые трудовые отношения.

Как исправить: онлайн–школа по своему желанию может компенсировать расходы внештатных исполнителей на интернет, лицензированное ПО или подписки сервисов. Однако это нельзя прописывать в договоре или акте выполненных работ/оказанных услуг. Такая компенсация должна быть включена в общую сумму гонорара.

8. Отсутствие отчетности и актов

Даже если самозанятый предоставил чек, для налоговой важно наличие и остальной документации, подтверждающей, что услуги были фактически оказаны.

Как исправить: зафиксировать в договоре ГПХ с самозанятым обязательство предоставлять отчеты по проведенным урокам и выполненным заданиям.

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