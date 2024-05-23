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СБП, на карту или наличными: обзор способов оплаты для крупных компаний

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СБП, на карту или наличными: обзор способов оплаты для крупных компаний
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Поэтому у бизнеса все чаще возникает необходимость передавать определенные задачи на выполнение внешним специалистам. Вместе с этим все чаще встает вопрос безопасности выплат этим исполнителям.

Ниже рассматриваем различные варианты, которые помогут избежать рисков и упростят бухгалтерские процессы. 

Тренд на внештатных исполнителей

Привлечение внештатных исполнителей для задач бизнеса — стратегическое решение многих компаний.

Такой подход помогает экономить на страховых и пенсионных взносах, бережет время в периоды пиковых нагрузок и позволяет сотрудничать с сотнями исполнителей по всей стране. 

Все больше компаний переносит на внештатных специалистов функции по упаковке заказов, обучению, клинингу и другим задачам, чтобы гибко подстраиваться под новые запросы рынка и повышать свою конкурентоспособность. Параллельно с этим растет и операционная нагрузка, что нередко приводит к ошибкам из-за «человеческого фактора» при заключении массовых договоров или проведении выплат. 

Решать эти задачи можно эффективно и безопасно — например, с помощью сервиса «Мои самозанятые». Он позволяет автоматизировать работу с внештатными исполнителями и помогает в два клика вести документооборот и проводить выплаты. 

Далее расскажем о наиболее эффективных и безопасных способах, которые помогут избежать ошибок и снизят нагрузку на бухгалтерию. 

Способы оплаты исполнителям

  • Наличный расчет.

По указанию ЦБ (от 09.12.2019 № 5348-У), компании и ИП вправе тратить наличную выручку на оплату работ и услуг. При этом выдача денег требует оформления расходного кассового ордера и отметки в кассовой книге.

Однако у ИП есть право отказаться от применения кассовых документов — в этом случае для выплаты вознаграждения самозанятому никаких кассовых документов оформлять не нужно.

Если работа разовая (например, уборка после ремонта в офисе), то можно не заключать с самозанятым договор в письменной форме. Исполнитель сделает работу, а заказчик сразу ее оплатит. Если исполнитель самозанятый, важно получить от него чек. 

Во всех других ситуациях (например, если работы выполняются поэтапно на протяжении определенного периода) лучше заключить письменный договор и принимать работы по актам приема-передачи.

Если договором между самозанятым и заказчиком предусмотрена выплата аванса, то на каждую выплату самозанятый должен выдать чек в момент расчета (п. 3 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Важно: если исполнитель не физическое лицо в статусе самозанятого, а ИП – нужно соблюдать лимит расчетов наличными — не более 100 тысяч рублей по одному договору (п. 4 указания ЦБ № 5348-У).

Вывод: на первый взгляд, наличные кажутся простым и удобным способом оплаты. Но он больше подходит для небольших сумм (ограничение до 100 тыс. руб.), разовых работ и небольших команд.

При этом компания должна иметь в наличии достаточное количество средств для расчета, иначе не получится быстро расплатиться с исполнителями. Если наличных нет, то за снятие наличности в банке юрлицо заплатит более высокую комиссию, чем за безналичные выплаты. В случае, когда исполнителей сотни, эта сумма будет ощутима для бюджета компании. 

Также этим способом можно расплатиться только, если исполнители находятся в одном городе с заказчиком. А в случае если расчет идет с самозанятыми, то, выдав вознаграждение каждому, необходимо дождаться регистрации дохода и получить чек. 

  • Банковская карта.

Расплатиться корпоративной банковской картой можно, если исполнитель в статусе  ИП и имеет действующий POS-терминал (то есть подключил в банке услугу эквайринга).

Терминал напечатает слип — документ, подтверждающий платеж. Однако и в данном случае важным остается условия для ИП — выдать чек в момент расчета.

Этот способ оплаты считается безналичным, поэтому предельный размер расчетов наличными (100 тыс. руб.), установленный указанием ЦБ № 5348-У, на такие расчеты не распространяется.

С бизнес-карты также можно сделать перевод средств по номеру банковской карты исполнителя. Такие операции происходят онлайн мгновенно, но важно уточнить размер комиссии, которую заплатит компания банку за перевод. 

Перевод между бизнес-картами для компании считается аналогом платежа с расчетного счета. Подтверждением оплаты выступает чек и выписка по счету.

За оплаченные с бизнес-карты услуги физлиц необходимо отчитываться так же, как и за перевод с расчетного счета компании. В случае с исполнителем на ГПХ нужно начислить и уплатить НДФЛ, страховые взносы, отчитаться по форме 6-НДФЛ, 4-ФСС и РСВ. При переводе за услуги самозанятому — получить чек. 

Также бизнес-карты имеют свои лимиты на операции по переводу — и часто это распространяются сразу на все карты компании. 

Вывод: способ будет удобен, если нужно расплатиться за разовую работу или товар с исполнителем в статусе ИП, имеющим POS-терминал, или онлайн-переводом на карту исполнителю. Не удобен для массовых выплат, так как есть лимиты самой карты на переводы и сохраняется риск блокировки счета при подозрениях со стороны банка (по закону № 115-ФЗ).

«Мои самозанятые» — сервис для работы с внештатниками

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Безналичный расчет 

  • На личный банковский счет или карту исполнителя.

Исполнитель указывает в договоре или счете свои платежные реквизиты, а бухгалтерия заказчика производит оплату платежным поручением через свой интернет-банк. Важно при оплате самозанятому — получить чек не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена оплата. 

  • Через приложение «Мой налог».

Способ подходит для оплаты услуг самозанятых исполнителей. Исполнитель формирует в приложении «Мой налог» счет, который компания оплачивает в режиме онлайн любым удобным способом. Средства будут зачислены исполнителю через систему СБП. Размер комиссии и условия проведения платежей определяются платежными агентами. 

Вывод: переводы на счета или карты внештатных исполнителей обеспечивают прозрачность и учет платежей. Однако с увеличением числа исполнителей растет и риск допустить ошибки при заполнении банковских реквизитов и столкнуться с блокировкой счета.

Также банк может заблокировать счет компании при частых или массовых выплатах физлицам и потребовать пояснить платеж. Например, предоставить договор с исполнителем. Процедура займет несколько дней, во время которых движение средств компании будет приостановлено.

Как эффективно платить исполнителям — особенно, когда их сотни и даже тысячи

Возможность проводить массовые выплаты — серьезный аргумент для заказчиков с большим количеством внештатных исполнителей. Таким компаниям важно обратить внимание на автоматизацию бизнес-процессов и использование современных инструментов, таких как сервис «Мои самозанятые».

Сервис «Мои самозанятые» позволяет безопасно провести массовые выплаты любым из рассмотренных способов без блокировки счета банком и ошибок в реквизитах: 

  • на карты или счета всех российских банков;

  • через СБП.

Оплата через систему СБП позволяет делать мгновенные переводы внештатным исполнителям по номеру телефона, без ввода реквизитов. Скорость проведения перевода через СБП не зависит от времени суток, деньги отправляются в течение 3 минут. Что в разы быстрее, чем при переводах на карту или счет.

Для сравнения: на карту физлицу средства отправляются в течение 10 минут, перевод на счет в рабочее время банка может занимать до 2 часов, с зачислением до 24 часов.

Массовая оплата исполнителям происходит через номинальный счет, который компания пополняет через свой банк. В личном кабинете в сервисе «Мои самозанятые» заказчик может выбрать метод оплаты, загрузить реестр или подтянуть данные автоматически из анкеты исполнителя для заключения договора. 

После выполнения работ и подписания актов в онлайне, сервис «Мои самозанятые» берет на себя:

  • проверку статуса, если исполнитель самозанятый; 

  • проведение выплат по реквизитам счета, номеру карты или на номер телефона посредством СБП в адрес исполнителя, независимо от их налогового статуса 

  • передачу чека за самозанятого.

Узнайте, как подключиться к сервису и какой способ выплат подойдет вашей компании на сайте «Моих самозанятых».

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